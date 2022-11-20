TNL+ 2022/11/20,
政治

綠營支持者出征竹中竹女模擬投票結果，所謂「側翼」何以發展至此？

綠營支持者出征竹中竹女模擬投票結果，所謂「側翼」何以發展至此？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

近日，新竹市長在竹中竹女聯合主辦的模擬投票中，拿下5成的高支持率，此結果一出，立刻遭到綠營支持者湧入嘲諷，表示年輕人識人不清。同時藍白支持者也加入戰局，表示這就是民進黨的真面目，也是對18歲公民權最諷刺的表現。

11月15日，由新竹高中班聯會與新竹女中班聯會聯合主辦的「新竹市長選舉校內模擬投票」開出結果。

選舉結果，是由民眾黨候選人高虹安當選。而這個結果也在粉專發文後，瞬間湧進大量民進黨支持者留言辱罵，話語之難聽，直有摧殘「國家幼苗」之嫌。而隨著大量被稱為「塔綠班」的民進黨支持者瘋狂痛批，泛藍與民眾黨支持者也大量湧入，大肆聲援竹中竹女學生。

除了新竹市民眾紛紛發表意見，非新竹市的各界人士也湧入發表看法，瞬間的熱度，讓此事登上各大媒體。

而對於選舉結果的爭議，兩校班聯會發表回應，表示：「確實有各種立場的民眾湧入我們的粉絲專頁表達他們的想法，但同時我們也看到了許多民眾以非常不理性的語言譏笑另一個陣營，這些言論也同樣不是主辦單位樂見的。」「還是希望不論是哪個陣營的支持者，都能夠理性看待結果，避免攻擊另一個陣營的支持者，以及幸災樂禍的心態，尊重民主社會的多元性。」

相對藍白綠民眾相互攻擊的醜態，兩校班聯會的回應，顯得泱泱大度，見識、水準，屌打各方民眾。而這件事也在選前，凸顯了蔡英文兩次執政以來，台灣網路輿論風氣的真正問題。值得討論一番。

所謂「側翼」是怎麼發展至此？

自國民黨總統馬英九倒行逆施，將台灣幾乎淪為中國附庸的狀態下，發生了318人民攻佔立法院事件。這波人民的反撲，直接造就新生代網路輿論的崛起。雖然沒有統計資訊，但有一波20至35歲左右的青年，他們基於反中立場，支持蔡英文政府。

自2020年蔡英文二次當選以來，在社群媒體上，這批青年積極發文留言，呼風喚雨，看似左右了輿論風向。但實際反映在2018年地方選舉，卻還是導致民進黨大敗。在過去四年裡，看似主張台灣主體意識，凝聚台灣人反中的意志，然後把蔡英文政府捧上天。

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