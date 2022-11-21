小民參政歐巴桑聯盟推出15位議員候選人，成立「問政監督顧問團」聚焦勞動性別和兒童平權

首次以政黨身份參選的「小民參政歐巴桑聯盟」在本次九合一地方選舉全台共推出15位候選人，今（21）召開記者會宣布成立「問政監督團」，組成包含媒體、食安、兒童人權、性別、學界等各界人士；候選人們宣示，將推動參政平權、勞動平權、性別平權、兒童人權、障礙平權的決心融入議員的政策中，讓社會能朝平等邁進。

召集人江敏榕：環保選舉，徹底實踐小民參政

小民參政歐巴桑聯盟的黨召集人江敏榕今天也感謝所有支持的民眾，包括出借大型牆面、宣傳卡車、甚至活動基地等。讓不掛大型看板、沒有所謂「競選總部」，堅持只有政見、不用贈品交換選票的方式，甚至改造上屆選舉宣傳衍生物重新利用，徹底實踐小民參政、環保選舉概念的候選人在這場選舉中有堅強的民意作為後盾。

現場的小歐盟候選人手持代表各族群生活中的種種不平等高牆的背板，並將貼近民眾需求、翻轉困境的政策一一加上，強調要透過市政的設計推動，在軟硬體上改善，讓社會中的多元族群包括兒童、親職、勞工、性少數、障礙者等面對不友善或資源不足的環境在社會中取得更平等的位置。

瀏覽小民參政歐巴桑聯盟人的政見，可以看到許多與親子有關的，例如打造讓孩子自由玩耍、親近自然的生態公園，導入地方特色的自然材質遊具；監督人行道路整治問題，讓樂齡、身障、娃娃車等族群享有安心用路的權益；提升兒少委員會層級，並檢視圖書館及藝文場所等公共空間、地方法規、政府服務是否對親子家庭、兒童友善等。

除此之外，小民參政歐巴桑聯盟的候選人也關心各式各樣的平權議題，例如勞工、社工、幼托人士的工作權益，以及如何降低平民參與政治、參與公共政策討論和社區事務的門檻。

推薦人：讓歐巴桑進入議會，更能貼近人民需求

高師大性別教育所楊佳羚教授表示，自己答應出任政策顧問，是因為有感於台灣需要更多「有清楚政策立場」的政黨。而「小民參政歐巴桑聯盟」在成立政黨前，就以公民行動參與政治，成立政黨之後，更持續關心政策，例如小孩玩耍的公園、空汙問題、教育、性別平等、兒童人權，以及勞工是否能顧好生存也能顧好家庭等。

新頭殼創辦人莊豐嘉今天也現身表態支持。莊豐嘉表示，自己過去從未公開為任何一個政黨站台，唯有小民參政歐巴桑聯盟是個例外，他認為例如「少子化」的政策上，因為歐巴桑聯盟成員本身就是「使用者」，可以在施政上提出更貼近人民需求的建議、提供更好的政策建議及監督品質。

莊豐嘉也提到，今天熱門選舉議題討論到高學歷，其實的小民參政歐巴桑聯盟候選人也很多都是高學歷，然而她們並不重視這個，反而更在乎的是生活中的家庭教育。同時因為他們也致力教育改革挑戰威權，他認為「一戶一票投歐巴桑」，讓小民參政歐巴桑聯盟進入政治場域，更能實現議會民主多元的精神。

綠色公民行動聯盟常務理事林瓊華今天也加入問政監督團的行列，她表示，在台灣生活10年，就曾經歷5次車禍，這不是偶然性與用路人的問題，而是整個結構性與文化的問題。這些小民的需求與願望需要有人發聲。在中國以武力威脅臺灣的強度升高，而使得整體政治結構趨向保守緊縮時，大家雖然仍過著民主生活，但是非公義價值不明，以致顏色政治成為社會主流；這樣的時刻更需要這股進步力量來打破限制，讓台灣人重新思考、定義政治的新樣貌。

板橋區的選民李宛怡，是醫師也是一位三寶媽，今天則從民眾的角度發表對於歐巴桑聯盟參選的看法。她表示，在選舉時人人都喊要照顧兒童，然而卻很少看到候選人關心「提供照顧」的人。她在小民參政歐巴桑候選人的政策中，看到針對社工、幼教老師的勞權促進，不是只喊加薪，而是從工作內容、風險、教育訓練、到自我實現等方面來做思考，她相信這樣的政黨是真正會照顧人，也會堅持做正確的事。

小民參政歐巴桑聯盟，簡稱「小歐盟」，原為一群台灣媽媽於2017年成立的政治組織，成員主要為台灣親子共學教育促進會於全台灣各縣市成立的親子共學團成員，2018年共推出翁麗淑等21位參選人，均以無黨籍參選，在全台21個選區一共獲得8萬6000多票，得票數超越老牌的新黨、台灣團結聯盟和綠黨等政黨，成為繼藍綠兩大黨、時代力量、親民黨、無黨團結聯盟後，排名第6的政治團體。不過當時無人當選。

2018年的地方選舉結束後沒幾天，歐巴桑聯盟總召張淑惠宣佈將歐巴桑聯盟將籌組為政黨，2019年9月21日召開政黨成立大會，2019年10月30日宣布政黨成立；2022年，他們再次投入地方選舉，分布7縣市，推出台北市1人、新北市3人、桃園市2人、台中市4人、台南市3人、高雄市1人、新竹市1人，共15人。主要關注兒童權利、親子友善、勞動及環境保護等政策議題。

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核稿編輯：楊士範