研究：澳洲內陸疊層石由35億年前微生物生成，推測火星岩石可能有類似的古生物結構

文：饒珮琪（Peichi Jao）

《LiveScience》報導，科學家們斷定澳洲西部內陸的疊層石（Stromatolite）為約35億年前由微生物生成的化石。而該組疊層石長期以來被氧化鐵所包裹著，如同火星表面一樣呈現生鏽的橙色，因此推測火星上的岩石可能也有古生物所留下的類似結構。

2023揭曉！NASA毅力號於火星採集岩石樣本

美國太空總署（NASA）所製造的毅力號（Perseverance rover）火星探測器於2021年2月正式登陸火星，目標在火星表面採集並儲存岩石及土壤樣本，於2023年送回地球供研究使用。

據《BBC》報導，與NASA合作的倫敦自然史博物館（Natural History Museum）科學團隊指出，位於澳洲內陸地區的岩石之生成年代可推算至35億年前，並且透過岩石特徵與形狀，判定其是由某種古代微生物作用而成的；而目前科學家們正觀望著毅力號能否在火星地表發現年代相似的岩石樣本，以此鑑定火星上是否有生物存在過的痕跡。

經《Gizmodo》指出，數十億年前，耶澤羅撞擊坑（Jezero Crater）曾有水流注入而形成湖泊。根據地球最古老的生物化石：疊層石生成條件，學者們推測若火星上曾有生物存在的痕跡，應位於河水流過的三角洲地帶；而過去近兩年以來，NASA的毅力號探測器不斷行徑火星北半球的耶澤羅撞擊坑西側，在此採集到的樣本不只能證明生物的存在，更能深入地了解火星隨時間推移產生的地質改變狀況。

是微生物還是環境作用？疊層石生物起源之爭議

綜合《The Both Sides News》與《BBC》報導，疊層石是一種層狀的有機沉積結構，來自微生物群與自然環境間的相互作用。其主要特徵為頂部起伏波動的表面，是隨著光合微生物向光生長而形成的，說明了生物在不同維度所呈現的生長差異。此外，柱狀交錯的垂直柵欄結構（palisade structures）則是由腐爛有機成分脫氣所組成的空白空間。

疊層石長期以來被認為是探測古沉積岩中是否有生物跡象的主要化石之一。然而，古代疊層石的生物學起源仍經常受到質疑；其原因在於，與疊層石型態相似的構造也可以透過岩石的變質作用或外在環境條件而形成，因此「疊層石代表著生命形態的痕跡」一說長期飽受爭議。