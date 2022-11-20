研究：澳洲內陸疊層石由35億年前微生物生成，推測火星岩石可能有類似的古生物結構
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倫敦自然史博物館研究團隊指出，澳洲德雷瑟地層的岩石經歷了風化作用，與火星表面一樣佈滿了赤鐵礦。如今科學家們與NASA合作，期望透過比對毅力號探測器在火星採集的岩石樣本與澳洲內陸的古化石，探尋火星上曾經有生物存在的痕跡。
文：饒珮琪（Peichi Jao）
《LiveScience》報導，科學家們斷定澳洲西部內陸的疊層石（Stromatolite）為約35億年前由微生物生成的化石。而該組疊層石長期以來被氧化鐵所包裹著，如同火星表面一樣呈現生鏽的橙色，因此推測火星上的岩石可能也有古生物所留下的類似結構。
2023揭曉！NASA毅力號於火星採集岩石樣本
美國太空總署（NASA）所製造的毅力號（Perseverance rover）火星探測器於2021年2月正式登陸火星，目標在火星表面採集並儲存岩石及土壤樣本，於2023年送回地球供研究使用。
據《BBC》報導，與NASA合作的倫敦自然史博物館（Natural History Museum）科學團隊指出，位於澳洲內陸地區的岩石之生成年代可推算至35億年前，並且透過岩石特徵與形狀，判定其是由某種古代微生物作用而成的；而目前科學家們正觀望著毅力號能否在火星地表發現年代相似的岩石樣本，以此鑑定火星上是否有生物存在過的痕跡。
經《Gizmodo》指出，數十億年前，耶澤羅撞擊坑（Jezero Crater）曾有水流注入而形成湖泊。根據地球最古老的生物化石：疊層石生成條件，學者們推測若火星上曾有生物存在的痕跡，應位於河水流過的三角洲地帶；而過去近兩年以來，NASA的毅力號探測器不斷行徑火星北半球的耶澤羅撞擊坑西側，在此採集到的樣本不只能證明生物的存在，更能深入地了解火星隨時間推移產生的地質改變狀況。
是微生物還是環境作用？疊層石生物起源之爭議
綜合《The Both Sides News》與《BBC》報導，疊層石是一種層狀的有機沉積結構，來自微生物群與自然環境間的相互作用。其主要特徵為頂部起伏波動的表面，是隨著光合微生物向光生長而形成的，說明了生物在不同維度所呈現的生長差異。此外，柱狀交錯的垂直柵欄結構（palisade structures）則是由腐爛有機成分脫氣所組成的空白空間。
疊層石長期以來被認為是探測古沉積岩中是否有生物跡象的主要化石之一。然而，古代疊層石的生物學起源仍經常受到質疑；其原因在於，與疊層石型態相似的構造也可以透過岩石的變質作用或外在環境條件而形成，因此「疊層石代表著生命形態的痕跡」一說長期飽受爭議。
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桃園商圈學：老舊店面華麗轉身，空間改造、品牌再設計促進商圈活力
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有別於其他縣市，桃園市政府深入輔導商圈及店家來翻轉商圈。從推動精緻化的「星級友善店家認證」、商圈顧問輔導諮詢、多元行銷推廣，並以行銷主題節慶活動帶動商圈特色元素，形塑城市形象；對商圈店家深入輔導，多年來也進行了「店面的華麗轉身x店家改造」。
店面的華麗轉身x店家改造
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而今（111）年店家改造也輔導包含7個商圈共14店家，改造經費由店家自籌50%，市府補助50%。透過市府的推動，期待店家能從軟、硬體雙軌並進優化轉型，提供消費者更優質的逛購體驗！本次改造店家包含「双霖茶莊」、「平鎮區農會宋屋辦事處」、「林永方點線麵食館」、「阿囡陶器」、「胖菓子」、「粉紅蛙仙草奶凍之家」、「蛋金固烘焙坊」、「富恩好食」、「黑山銀花」、「愛的爆爆」、「愛寶童裝舖」、「新元香業」、「新百王餐廳」、「潤米roomy-米饅頭、貝果專門店」。從服飾店的門面空間設計轉換、餐飲業的品牌與空間優化，再到傳統產業、文創手作等領域，店家將整體形象設計與空間機能優化改造後，不僅讓消費者耳目一新，也提升了實體服務所需的空間機能。
店家成果發表會
轉變的過程中，有店家笑著表示許多老客人因為空間改造的太美還以為走錯了地點！在舊雨新知的奔相走告下，生意也更加興隆。為紀錄店家們改造前後的差異，更舉辦「華麗轉身x店家改造 成果發表會」，由市長頒贈店家們意喻生意興隆的盆栽，祝福店家們能再華麗轉身後一鳴驚人、鴻圖大展；同時今年度新獲選認證的48家桃園市星級友善店家，也於發表會中頒發認證。
桃園市積極輔導超過50店家改造、累積認證友善店家百間，都是希望優化消費者體驗，促進商圈經濟，更將地方商圈軟實力再次升級，也期待民眾在這適合出遊散步的秋冬交會之際，到桃園一探究竟。
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本文章內容由「桃園市政府經濟發展局」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。