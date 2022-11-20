朱家安：若「作者已死」，藝術品還有正確的「擺法」嗎？

文：朱家安

荷蘭抽象藝術家蒙德里安（Piet Cornelies Mondrian）的作品《紐約市I》自1945年起公開展出，但最近有藝術史家指出，七十幾年來這幅畫似乎都被掛顛倒了。

《紐約市I》，以紅、黃、黑三色線條構成紐約市的抽象景色。照《衛報》報導，藝術史家Susanne Meyer-Büser比對了蒙德里安工作室的照片，認為不管是1945年起在紐約當代藝術館還是稍後在德國北萊茵－威斯伐倫藝術品收藏館（Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen）的展出，都把這幅畫給掛顛倒了。Meyer-Büser指出，蒙德里安應該是由上往下創作，因此畫作當中比較綿密的水平線條應該是安排在上方，或許代表紐約的黑夜，而這也可以說明為什麼有幾條垂直的黃線沒有真的接到畫作底部。

NYC I, 1941 by Piet Mondrian,has been displayed upside down at various galleries for 75 years Susanne Meyer Büser noticed the painting was displayed upside down earlier this year while researching for a new show on him.The thickening of the grid should be at the top as a dark sky pic.twitter.com/1S51JLQ39J — Ingrid (@Ingrid77980505) October 31, 2022

紐約當代藝術館不是唯一搞錯藝術品擺法的單位。就在上個月，2022宜蘭獎的優選作品，藝術家歐立婷的雕塑《之間VI》也被宜蘭縣政府文化局倒著放，不管是實際展出，還是在相關畫冊的照片裡，都是顛倒的。作者提出抗議，目前文化局已經道歉並提出補償方案。

藝術品有正確的「擺法」嗎？

藝術品的擺法重要，因為擺法決定了怎樣的「觀看方式」才正確。當蒙德里安的《紐約市I》被正著看和反著看，會得出不一樣的詮釋，而歐立婷的《之間VI》當然也是一樣。

在藝術詮釋之外，以所有權來說，作品屬於作者，作者當然有權決定要如何展示，這沒話說。不過可能有人會問：若假設先不論權利，純粹以藝術詮釋的角度來思考，不是有所謂「作者已死」的說法嗎？關於別人如何解讀作品，並依照這樣的解讀去展示作品，除了所有權之外，作者還有其他置喙餘地嗎？若照「作者已死」的看法，作者的意見在我們詮釋藝術品時沒有獨特的權威地位，那作者的意見在我們「擺放」藝術品時，該有獨特的權威地位嗎？

我相信是有的。當中的眉角在於：或許對於作品的詮釋是自由的，但我們初步來說該如何體驗作品，這並非完全自由。

在「作者已死」觀念下，一個藝術品該如何詮釋，並沒有來自作者的標準答案，這背後的想法是藉由大家的詮釋和討論來將藝術價值最大化，畢竟讀者有可能看出作者意圖之外的好詮釋。

體驗藝術的錯誤方法

然而，就算在「詮釋」上並不是作者說了算，也不代表你可以隨心所欲決定自己如何「體驗」藝術品。體驗小說的方式通常是照順序閱讀文字，而不是把書放在手上感受重量，或者從最後一頁讀起；體驗畫作的方式是站在恰當距離觀看，而不是用舔的。

要是你堅持，當然「可以」用各種你有本事辦到的方法跟藝術品互動。不過至少如此一來，你就不能表現得像是自己依循了一般方式體驗過藝術品一樣，想像一下這些錯誤示範：

大明：我讀過《哈利波特》小說（意思是說他大聲唸過書名）

望望：我看過電影《讓子彈飛》（意思是說他看網友提到過）

小菜：我觀賞過舞台劇《Q：歌舞伎之夜》（意思是說他買票進場，但戴著眼罩和播放搖滾樂的降噪耳機）

在某意義上，這些做法都有可能促成有趣的藝術體驗（或者本身可以是一種行動藝術），不過如果對你來說這些就算是讀過小說、看過電影和舞台劇，那你大概很難跟其他人討論觀賞藝術的心得，因為你們使用相關詞彙的方式完全不同。

藝術品「規定」了你如何體驗

在〈The right way to play a game〉這篇論文裡，哲學家C. Thi Nguyen指出每樣藝術品都伴隨著一組規範（prescription），初步指引我們該如何對待此藝術品，例如：

畫作：用看的，不把重點放在作品的立體特性

雕塑：用看的，把立體特性列為重點，一般來說不能摸

互動藝術品：把立體特性列為重點，可以摸和操作

如何體驗藝術品，這是有跡可循的，同樣一個東西，若用好幾個不同方式體驗，它會成為好幾個互不相同的藝術品：同樣一疊裝訂好的紙可以是書，用來照順序翻閱；也可以是雕塑，以特定方式擺放，只能看不能摸；或者也可以是互動藝術，倒著貼死在天花板上，參觀美術館的人得要爬上梯子，仰著頭來體驗「獲得知識的辛苦」。

誰來決定藝術品該如何體驗呢？自然是藝術家。想像一下，若一本經典小說在書展參展，結果被策展人安排如同上述一般貼在天花板上，這時候若你爬上梯子，仰著頭辛苦的讀完了小說某個段落，你體會的並不完全是小說家的作品（一個故事），而是策展人的作品（一個包含上梯子、閱讀文字和肩頸酸痛的體驗）。

就算作者已死，因此作者對於該如何詮釋藝術品無從置喙，但藝術家依然能夠決定你應該依循哪些規則去體驗作品，這並不是基於藝術家有什麼價值或道德上的權力，而是基於藝術本身的概念特性：當你依循了某個人意圖的方式去體驗某作品，他就成為了你體驗的那個藝術品的作者，而你體驗的藝術品則成為了他意圖的那種藝術品。

※感謝石貿元和吳貳說給本文初稿的諮詢意見。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰