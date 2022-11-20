朱家安：若「作者已死」，藝術品還有正確的「擺法」嗎？
我們想讓你知道的是
就算作者已死，因此作者對於該如何詮釋藝術品無從置喙，但藝術家依然能夠決定你應該依循哪些規則去體驗作品，這並不是基於藝術家有什麼價值或道德上的權力，而是基於藝術本身的概念特性：當你依循了某個人意圖的方式去體驗某作品，他就成為了你體驗的那個藝術品的作者，而你體驗的藝術品則成為了他意圖的那種藝術品。
文：朱家安
荷蘭抽象藝術家蒙德里安（Piet Cornelies Mondrian）的作品《紐約市I》自1945年起公開展出，但最近有藝術史家指出，七十幾年來這幅畫似乎都被掛顛倒了。
《紐約市I》，以紅、黃、黑三色線條構成紐約市的抽象景色。照《衛報》報導，藝術史家Susanne Meyer-Büser比對了蒙德里安工作室的照片，認為不管是1945年起在紐約當代藝術館還是稍後在德國北萊茵－威斯伐倫藝術品收藏館（Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen）的展出，都把這幅畫給掛顛倒了。Meyer-Büser指出，蒙德里安應該是由上往下創作，因此畫作當中比較綿密的水平線條應該是安排在上方，或許代表紐約的黑夜，而這也可以說明為什麼有幾條垂直的黃線沒有真的接到畫作底部。
紐約當代藝術館不是唯一搞錯藝術品擺法的單位。就在上個月，2022宜蘭獎的優選作品，藝術家歐立婷的雕塑《之間VI》也被宜蘭縣政府文化局倒著放，不管是實際展出，還是在相關畫冊的照片裡，都是顛倒的。作者提出抗議，目前文化局已經道歉並提出補償方案。
藝術品有正確的「擺法」嗎？
藝術品的擺法重要，因為擺法決定了怎樣的「觀看方式」才正確。當蒙德里安的《紐約市I》被正著看和反著看，會得出不一樣的詮釋，而歐立婷的《之間VI》當然也是一樣。
在藝術詮釋之外，以所有權來說，作品屬於作者，作者當然有權決定要如何展示，這沒話說。不過可能有人會問：若假設先不論權利，純粹以藝術詮釋的角度來思考，不是有所謂「作者已死」的說法嗎？關於別人如何解讀作品，並依照這樣的解讀去展示作品，除了所有權之外，作者還有其他置喙餘地嗎？若照「作者已死」的看法，作者的意見在我們詮釋藝術品時沒有獨特的權威地位，那作者的意見在我們「擺放」藝術品時，該有獨特的權威地位嗎？
我相信是有的。當中的眉角在於：或許對於作品的詮釋是自由的，但我們初步來說該如何體驗作品，這並非完全自由。
在「作者已死」觀念下，一個藝術品該如何詮釋，並沒有來自作者的標準答案，這背後的想法是藉由大家的詮釋和討論來將藝術價值最大化，畢竟讀者有可能看出作者意圖之外的好詮釋。
體驗藝術的錯誤方法
然而，就算在「詮釋」上並不是作者說了算，也不代表你可以隨心所欲決定自己如何「體驗」藝術品。體驗小說的方式通常是照順序閱讀文字，而不是把書放在手上感受重量，或者從最後一頁讀起；體驗畫作的方式是站在恰當距離觀看，而不是用舔的。
要是你堅持，當然「可以」用各種你有本事辦到的方法跟藝術品互動。不過至少如此一來，你就不能表現得像是自己依循了一般方式體驗過藝術品一樣，想像一下這些錯誤示範：
- 大明：我讀過《哈利波特》小說（意思是說他大聲唸過書名）
- 望望：我看過電影《讓子彈飛》（意思是說他看網友提到過）
- 小菜：我觀賞過舞台劇《Q：歌舞伎之夜》（意思是說他買票進場，但戴著眼罩和播放搖滾樂的降噪耳機）
在某意義上，這些做法都有可能促成有趣的藝術體驗（或者本身可以是一種行動藝術），不過如果對你來說這些就算是讀過小說、看過電影和舞台劇，那你大概很難跟其他人討論觀賞藝術的心得，因為你們使用相關詞彙的方式完全不同。
藝術品「規定」了你如何體驗
在〈The right way to play a game〉這篇論文裡，哲學家C. Thi Nguyen指出每樣藝術品都伴隨著一組規範（prescription），初步指引我們該如何對待此藝術品，例如：
- 畫作：用看的，不把重點放在作品的立體特性
- 雕塑：用看的，把立體特性列為重點，一般來說不能摸
- 互動藝術品：把立體特性列為重點，可以摸和操作
如何體驗藝術品，這是有跡可循的，同樣一個東西，若用好幾個不同方式體驗，它會成為好幾個互不相同的藝術品：同樣一疊裝訂好的紙可以是書，用來照順序翻閱；也可以是雕塑，以特定方式擺放，只能看不能摸；或者也可以是互動藝術，倒著貼死在天花板上，參觀美術館的人得要爬上梯子，仰著頭來體驗「獲得知識的辛苦」。
誰來決定藝術品該如何體驗呢？自然是藝術家。想像一下，若一本經典小說在書展參展，結果被策展人安排如同上述一般貼在天花板上，這時候若你爬上梯子，仰著頭辛苦的讀完了小說某個段落，你體會的並不完全是小說家的作品（一個故事），而是策展人的作品（一個包含上梯子、閱讀文字和肩頸酸痛的體驗）。
就算作者已死，因此作者對於該如何詮釋藝術品無從置喙，但藝術家依然能夠決定你應該依循哪些規則去體驗作品，這並不是基於藝術家有什麼價值或道德上的權力，而是基於藝術本身的概念特性：當你依循了某個人意圖的方式去體驗某作品，他就成為了你體驗的那個藝術品的作者，而你體驗的藝術品則成為了他意圖的那種藝術品。
※感謝石貿元和吳貳說給本文初稿的諮詢意見。
本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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我什麼都做，除了那些別人想像得到的事情：專訪台灣新生代導演柯孟融
我們想讓你知道的是
小說家倪匡曾說，人類之所以有進步的主要原因是，往往來自於下一代不聽上一代的話。翻看藝術與創作的歷史，我們更不難發現，唯有打破陳規，才能成為經典的起點，這正與格蘭菲迪向來所抱持的領路者精神——挑戰陳規、永不設限，遙相呼應。今年異軍突起的電影《咒》，就是一個最好的例子。
《咒》的導演柯孟融，從小就是一個愛看電影的孩子。「我小時候蠻內向的，甚至可以說是有一點邊緣，但是那樣的成長經驗意外給我了創作上的某種養分，我變得很會觀察，從拍電影、或者寫劇本的角度來看，我很能找出大家想要看到什麼。」
蟄伏等待，只為了精彩綻放瞬間
從小到大，柯孟融認為自己是一個普通平凡的人，唸普通的學校、普通的科系。沒想到大學時期因為學校作業而拍攝的影片《鬼印》在網路上竄紅，更入圍了許多影展，讓柯孟融獲得進入影視製作行業的機會。
「那時候，台灣已經很久沒有成績好的國片，但自從陳映蓉導演拍了《十七歲的天空》、陳正道導演拍了《宅變》，突然改變了這個狀態，製作公司又開始對國片有期待，開始想找像他們那樣的年輕新導演合作。那時候三和娛樂看到我的《鬼印》，也來與我聯繫，但當時我只是一個剛從高雄上來、滿頭金髮的大一生，他們一看到我都覺得我還是小孩子，當導演可能還沒辦法，於是改找我做預告剪接，比方《再見了可魯》，台版預告就是我剪的。」
從預告剪接開始，柯孟融大四就開了自己的工作室接案。「那時候我什麼都接，一支片子五萬也接，一萬也接，只要有機會都好。從小案子開始，慢慢接到預算越來越大的製作。」不論案子大小，柯孟融心裡都很清楚每一支影片中真正的主角是誰。「廣告的主角就是那個產品，MV的主角就是那首歌或那位歌手，整個劇組就是盡一切努力，去成就主角光環。」客戶要的是什麼，觀眾想要看到的又是什麼，柯孟融兒時的「訓練」，讓他可以精準又細膩的掌握重點。
作為領路者，就是要走在沒人走過的路上
「不過我真正想拍的，還是鬼片，因為我真的很愛鬼故事，非常愛看，從小就愛。」
仔細爬梳柯孟融過往電影作品，除了《絕命派對》帶有驚悚元素之外，再也沒有恐怖片。「拍廣告或MV，不太可能真的用很恐怖的元素。我後來拍的電影，也都比較偏重輕鬆的浪漫喜劇。我就問我自己：『你有沒有可能，拍出一部真正刻著柯孟融三個字的電影？』」柯孟融這句反問自己的話，其實是對平凡最強烈的反抗。靠著這股反抗的念頭，柯孟融放棄了中國的天價電視劇導演邀約，在沒有收入保證、甚至許多人都不太看好的狀態下，開啟了電影《咒》的製作。 這種挑戰、證明自我的行動，就如同1963年格蘭菲迪成為第一個跨出蘇格蘭、向全世界推出第一瓶單一麥芽威士忌一般——因為這種開創、勇於挑戰的領路者精神，單一麥芽威士忌不再是蘇格蘭人獨享的秘密，反而成為世界各地的威士忌愛好者所追求的經典珍釀。
「要說服人是最困難的。」柯孟融回憶道，無論是對投資者，或者對自己劇組的工作夥伴，柯孟融都堅持要溝通到雙方同意彼此才行。「籌備《咒》的時候，我很堅持要做沒有人做過的事情。你想想看，你要花那麼多時間，賭上你的身家、你的未來、一切，去完成這部你那麼想要拍出來證明自己的電影，當然要做沒人做過、只有你才做得到的東西。」柯孟融相信，鬼片在台灣是有市場的，因為台灣的製作環境，最適合鬼片的預算規模和技術含量，再加上柯孟融也期待能夠看到更多有台灣元素、最本土在地的類型片內容。在這樣的信念下，柯孟融決定要拍一部「瘋子拍出來的鬼片」。
「真的，本來我打算要拍一個像是在水溝裡撿到的手機拍出來的影片，沒有配樂也沒有音效，像瘋子拍出來的一樣。」柯孟融大笑道。這樣的概念，很快受到了來自各方的挑戰——例如這種偽紀錄片的風格，讓很多人擔心太過小眾；柯孟融希望全素人演出，也被投資方質疑是不是會沒有人要看？柯孟融想要傳達的一種整個電影有毒的感覺，看完感覺自己就被詛咒了的恐懼，甚至期待觀眾看到一半就受不了離席。這許多大大小小的細節和理念，都要接受各方檢視和質疑，身為導演的柯孟融，必須要不厭其煩地解釋、說明，甚至吵架。這股堅持信念的熱情，就像是格蘭菲迪的創辦人威廉格蘭（WILLIAM GRANT），為了實現「山谷中最頂尖的威士忌」的夢想，在1886年與家人一同徒手建造了蒸餾廠一般。直到今天，威廉格蘭130多年前的決心以及領路者精神，依然帶領著格蘭菲迪。作為世界上少數碩果僅存的單一麥芽威士忌家族酒廠之一，更是獲獎最多、最受歡迎的單一麥芽威士忌，所有的成就與榮耀，都來自於這代代相傳的勇敢、堅持，與創新精神。
勇敢翻轉，今天就是經典第一天
但是吵歸吵，柯孟融從不拿出導演的架子來強迫對方就範。「投資方如果不能認同，那就不要認同，不投資也沒關係，錢再找就有。但是工作夥伴，我不能強迫他們，我要他們真的理解、真的有感覺，這樣他們才能拿出100％的心力和才華，跟我一起創作。」正如同格蘭菲迪的每一位工匠，不只擁有了傳承超過百年的專業技能與知識，更對威士忌誕生的每一個階段全心投入。我們可以說，從格蘭菲迪的經典單一麥芽威士忌，到珍稀紀念酒款，還有每一次突破傳統、挑戰自我的創新風味酒款，都能維持一致的高品質、精彩表現與完美平衡，是來自於這群人對格蘭菲迪的熱愛與信任。
當然，柯孟融也會在每次被質問之後，回頭省視自己：「我到底想要做出什麼樣的電影？我是因為自己學會了拍電影，所以在那邊『裝』嗎？如果當年那個剛開始喜歡上電影的高中生柯孟融，在電影院排隊買票，他會期待看到一部沒有音效也沒有配樂的電影嗎？更重要的是，高中生柯孟融，看完以後會喜歡嗎？」
磨合、修正、再磨合、再修正，一步一步，柯孟融和製作團隊用了全部的力氣，加上百分之兩百的熱情和誠懇，製作出《咒》，這部被譽為臺灣近年來最好看、最有張力的恐怖電影，創下單日破千萬票房，並榮登2022年臺灣電影首日票房冠軍，在臺灣上映第2週，票房累計就正式突破1億新臺幣，是2022年首部突破1億票房的臺灣電影。目前全臺票房總計超過1.7億，觀影人次逼近70萬人。除此之外，《咒》也寫下臺灣電影在Netflix播出的全新紀錄——在Netflix全球獨家上線後，一度成為全球非英語電影收看人數的排行榜的第三名。
票房得意，影展也喜訊連連。蔡亘晏入圍最佳女主角，高英軒以《咒》在臺北電影節拿下最佳男配角 ,，電影本身則獲得最佳行銷獎。每年都是眾所期待的金馬獎，《咒》也風光入圍最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳新演員、最佳原著劇本、最佳攝影等共13個獎項。「公佈那天，我就在那邊看入圍名單，尖叫了十三次。」柯孟融伸手，為自己倒了一杯格蘭菲迪23年單一麥芽威士忌，像是敬自己，也敬全劇組的夥伴一般，開心的喝了一口酒。
用一杯威士忌，銘記那些特別的時刻
自帶領路者氣場的柯孟融，回憶過去那些等待蟄伏、鍛鍊自己青春年少，直到現在可以用一部電影來證明自己，這個整個過程，他認為是不斷試著在趨近一種信仰、一種價值。而這種信仰和價值的誕生，都是源自於從不放棄地尋找，那個沒有人見識過的可能性，並且在找到之後，展現在世界面前。「拍電影也好，做任何事情都好，這種信仰是最寶貴的，它讓你感到快樂，即使要讓那個快樂出現的過程很痛苦，但無所謂，因為你有信仰，你的這裡（指心臟），是很篤定的。」柯孟融說。
格蘭菲迪以超過百年的深厚基底，在成就經典威士忌之際，同時推陳出新，帶來令人驚豔的感官體驗。我們可以說，格蘭菲迪用威士忌，示範了在變與不變之間的各種可能性。不過，有件事情是確定不變的，例如好好享受一杯格蘭菲迪的時間，不管是一個人，還是一群人。