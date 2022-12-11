【專訪】「文字大嬸」周慕姿：字典的字這麼多又這麼小，超好看又划算啊！

文：愛麗絲

「星期天郵差不送報，每逢星期一，郵差送來星期日、星期一兩天份的《國語日報》，總跟等在門邊的我說：『妹妹今天有兩份喔！』我就好開心喔！」周慕姿從小熱愛閱讀，談及當時殷切期盼的《國語日報》，仍是高舉雙手歡呼的興奮。

周慕姿約二、三歲時，家裡在台南經營租書店，據母親轉述，當時還不識字、熱愛漫畫的周慕姿，早具備以真心推薦招攬生意的才華，「那時我會跟客人說：『這本是《尼羅河的女兒》，很好看喔！」

從台南遷居基隆後，母親訂閱《國語日報》，帶著周慕姿認字並共讀幾回；同樣熱愛閱讀的父親，除了童話故事、民間傳奇，帶給周慕姿的書則是《紅樓夢》、《山海經》兒童版等讀物——「都帶這種字很多的書給我，」或許因此，周慕姿從小熱愛文字密集的作品。

「文字大嬸」養成記，讀這本書超划算？

「我媽一開始以為我在查字典，後來才發現，我居然是真的在讀字典，」字典詳載每個詞語的緣由故事，排版密密麻麻，童年時期，周慕姿手捧一本字典就能讀得昏天暗地，「超好看又划算的啊，字這麼多又這麼小，一本字典我可以讀很久耶！」笑稱自己彷彿從小培養大嬸心態，偏好閱讀歷史文學等書籍，又厚又重、字數繁多。

小學時，除了家中藏書，圖書館與書店是周慕姿主要書籍來源。每回與母親至基隆廟口，玲瑯滿目的商品與飲食激不起周慕姿的興趣，反倒是等待母親期間，待在何嘉仁、金石堂書局裡的時光便足以構築天堂。

「每次回台南，疼愛我的叔叔總問我想去哪裡玩？」然而，周慕姿的回答千篇一律，永遠是台南的敦煌書局，「我可以回台南五天，每天都去書局喔，叔叔一定覺得這小孩怎麼都不想去當時知名的悟智樂園，整天只想逛書店！」

周慕姿國中時喜愛《金田一少年之事件簿》等漫畫，高中讀三島由紀夫、村上春樹，大學時，政大圖書館對周慕姿而言宛如寶庫，「我真心覺得圖書館不必多漂亮，只要書夠多就行了。」在政大圖書館，周慕姿毫不挑食，照順序將台灣文學一排排讀畢，更全心投入最愛的日本文學。她廣泛閱讀推理小說，特別著眼於和歷史或社會現實相關作品，舉凡松本清張、乙一、川端康成、東野圭吾、宮部美幸等皆在周慕姿的守備範圍。

宮部美幸《模仿犯》上下卷共逾七十五萬字，「這麼厚字這麼多，多棒啊！」周慕姿笑稱自己彷彿是「文字大嬸」，見獵心喜；書寫江戶時代的《這個世界的春天》除扎實考證歷史細節，亦不乏宮部美幸特有的療癒人心——即便真相可能殘酷，黑暗中仍有微光。《三島屋奇異百物語》怪談系列同樣使周慕姿著迷，「之前我還以為這系列要完結篇了，真是開什麼玩笑，怎麼可以結束呢！」細數宮部美幸寫作質與量同樣驚人、愛宅在家打電動、怕搭飛機，周慕姿笑稱「太好了，替讀者避掉許多風險，一定可以活很久，再寫個一二十年不是問題！」

大學、研究所時期，周慕姿另一類心頭好則屬桐野夏生的《異常》、 貴志祐介的《深紅色迷宮》等作品。「桐野夏生的書讀起來，像身處無法開除濕機或冷氣的潮濕雨季，惡意的黏膩感怎麼也甩不掉。」周慕姿開玩笑地說，自己年輕時大概喜歡「見血的文學」——推理犯罪經常見血，三島由紀夫刀刀見血，川端康成則在字裡行間，冷不防戳你一刀，精準無比。

大學時，周慕姿和友人逛政大書城，喜愛詩集、繪本的友人興高采烈與她分享裝幀精巧的作品，周慕姿卻潑對方一頭冷水，「那些書其實很好，是我不好，那時不懂。」周慕姿「理性」分析：「那時候就是大嬸性格，覺得這種排版空隙那麼多，根本是騙錢嘛。」文字大嬸魂如影隨形，周慕姿甚至一度告訴友人，《字典》、《六法全書》等文字極其緊密的書籍，才是最划算的選擇。

如今回想，周慕姿自嘲極其駑鈍，「像別人懂得品茶，我只會說哎呀喝水就好！」從小養成的文字大嬸，曾以圖書館管理員、書店店員為志業，期待遍覽群書，「但我現在知道，不必做這些工作也能讀很多書喔！」

從事心理諮商，周慕姿目前閱讀取向約70%為與專業領域相關書籍，30%則仍是她過往最喜愛的文學小說。「我不好說花多少錢買書，總之是滿多的啦。」周慕姿語帶保留，身為重度閱讀者，雖喜愛紙本書的份量與手感，近幾年因考量便攜性嘗試閱讀電子書，「因為我旅行堅持要帶書，而且是厚的書，」周慕姿笑稱先生總為此頭痛，而以手機、iPad閱讀電子書則完全解決這項困擾，電子書的劃線、搜尋功能，也使閱讀專業理論書籍變得輕鬆許多。

知道自己一直都喜歡，已經是一件很棒的事了

「透過閱讀，我可以照自己的速度理解一個人的想法、生活，對我這種很討厭上課的人來說，實在是很棒的事啊。」周慕姿清楚自己一向對「人」的故事感興趣，舉凡文學小說、歷史與社會學，和她大學、研究所就讀的傳播領域，都與人息息相關。

然而，雖畢業於新聞系與廣電所，周慕姿卻發現自己並不喜愛新聞媒體領域工作，任職基金會五年後，周慕姿仔細考量自己渴望的未來工作與生活，並諮詢相關從業人員、理解他們的現實生活後，她辭去工作，考取國立臺北教育大學心理與諮商所，自此轉換跑道。

「過程中我一直覺得會不會念不下去？懷疑自己真的能成為好的心理師嗎？」起初，周慕姿一面適應和過往求學習慣截然不同的教學文化，一面強烈感覺自己與其他同學的背景、性格似乎不太相同，「我就是走一步算一步。」在這趟摸索路程中，閱讀似乎替周慕姿找到出口。