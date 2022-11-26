蔡詩萍《李後主事件簿》：想得玉樓瑤殿影，空照秦淮——解開李後主「必死的密碼」

文：蔡詩萍

想得玉樓瑤殿影，空照秦淮。解開李後主「必死的密碼」（上）

宋朝開國兩位皇帝，陸續統一了大江南北，唯獨燕雲十六州留下缺口，戰略高地控之於人，北方無天險可守，導致了後來的「靖康之難」，結束北宋。但對陸續被消滅的十國而言，北宋無疑仍是強大的。

陸續成為宋太祖、宋太宗「階下囚」的亡國之君不少，但後世留名千古的，唯有李後主。

幸耶，不幸耶，當然要看你怎麼看了。

十國的小皇帝，只有吳越國的錢俶是主動投降的，其他的都是北宋以武力降服的。但只有李後主死於非命，其他人都算善終。可見兩位宋朝皇帝，基本上並不嗜殺，李後主實在沒理由活不下去。

錢俶投降宋朝後，日子過得戰戰兢兢。

歷史記載，他非常節儉，再三吿誡家人子孫要低調，不要招搖惹事，簡單過日。宋朝皇帝對他很大方，賞賜不斷，但錢俶仍舊穿著普通，言必稱大宋吾皇。換句話講，他在宋朝的日子，日夜「小心翼翼，誠惶誠恐」。

他誠惶誠恐到何等程度呢？

說來令人辛酸，做大國皇帝的「皇家俘虜」，日子不好過啊！

那是一種心理上的不安。

那是一種過一天算一天的惶恐。

那是一種你不知道今天笑臉迎你的皇帝，明天又會變怎樣的一張臉對你。

宋太宗曾經在一次接受北漢受降的儀式上，一邊當眾下令誅戮幾位降將（很血淋淋吧），一邊還與吳越王錢俶飮酒，並賞賜錢財（錢俶一定嚇得臉色發白吧）。這場受降宴，你可以想見錢俶內心的小劇場會有多複雜了。盛裝之下，我猜，他內裡全身八成都濕透了。

宋太宗在幹嘛呢？

當然是一種炫耀無誤，但同時也是一種帝王統治術的展現，一則對頑抗的對手，毫不留情的殺殺殺。另方面，則對安順我的降者，示範以籠絡的恩寵，但也等於警吿了你，不要給我搞鬼啊。

在場的「皇家俘虜們」，哪個不膽戰心驚呢？

李後主最終是被賜以牽機毒藥，痛苦而終的。

這皇帝「賜酒（賜藥）的遊戲」，有著非常毒辣的政治謀略。

皇帝賞賜的東西，無論如何臣子都不能拒絕。

皇帝賞賜的食物，你不能說叩頭謝恩，大喊「吾皇萬歲萬萬歲」之後，打包帶回家，把它分享給下人，或偷偷把它倒掉不吃。你試試看，那可是要殺頭的「忤逆龍顏」啊！

歷史上，多的是這樣的記載，皇帝賞賜臣子藥石、食物，在皇家欽差（通常是宦官）的面前，你必須當眾吃下，或喝下，以示你對皇帝賞賜的忠誠回報。於是，心知肚明皇帝這回是要你死的情況下，很多場景是吃下賞賜的人，一邊吿別家人，一邊叩謝皇恩，一邊涕泗縱橫，那場景是非常「超現實的戲劇化悲情」。

吳越王錢俶怎會不知道這種皇帝賞賜的背後，隱含多少「要你死」的謀略呢？於是，他始終是誠惶誠恐的過每一天。

有一回，與皇家親密的一位宦官趙海，聽說他生病了，便來看他。聊過天後，順手留下一些藥丸，給他治病。

趙海走後，錢俶與他家人，對這些藥丸嚇壞了，整夜不知如何是好，吃還是不吃呢？

後來消息傳到皇帝那，才知是一場誤會。皇帝為了釐淸這誤會，不但再次賞賜了錢俶，還把那留藥的趙海，貶斥流放出去。

這看似「一場鬧劇」的笑話，背後突顯的「伴君如伴虎」，懸命旦夕的焦慮，絕對不是現在我們生活於民主體制內的人，所能理解的。

最終，錢俶是善終於大宋皇朝的。他的子孫融入了北方，在宋朝統治下，融為效忠的臣民。

那為何獨獨李後主，宋朝皇帝「不放過他」呢？

宋太祖、宋太宗都不是嗜殺的皇帝，並不荒淫暴虐，「杯酒釋兵權」的典故，顯示了他們對武將擁兵自重固然多所疑慮。但相對的，他們必須對文人儒士，給予非常之禮遇，方能彰顯宋朝立國的文人精神。

十國相繼降宋的小皇帝，唯有李後主不得善終，其他雖然不免日子過得緊張兮兮，卻都逃過了死劫，為何？

綜觀全局，關鍵應該出在李後主的「人格特質」上。這人格特質，又顯現在他「好為文詞」的文靑風格上。

爬梳史料看起來，相較於其他皇家俘虜在宋朝皇帝面前的誠惶誠恐，李後主似乎總給人「心不在焉」，或「沒那麼積極表態」效忠的感覺。

對比史料，獲得這樣的印象，我們也並不意外，這不就是李後主的人格特質嗎？

啊，他就是一個「多愁善感」的文靑啊！

別的小皇帝，知道命已如此了，剩下的無非是保住餘生，在別人的陰影下過日子，有事沒事，當然歌頌一下吾皇萬歲萬萬歲。但李後主即便做得到，也一定表情很不自在，內心一定極為掙扎而痛苦。

這就是他人格特質上，「做皇帝」與「做文人」，「做文人」與「做俘虜」的掙扎。終其一生，這種掙扎都在困擾他、痛苦他。最終，逼使他不得善終。

宋朝開國兩位皇帝，雄才大略，怎會不明白這樣的李後主是個麻煩呢？

麻煩不在你可能搞武力叛變，那是不可能的了。而麻煩在你「打心底深處」就是個「不順從主義者」，你跪在那，嘴裡喊著謝主隆恩，心思卻可能飄啊飄的，回到了江南，回到了過去，回到了你當小皇帝時的鶯鶯燕燕，江南情懷上。你哪裡可能效忠大宋皇朝呢？

別忘了，宋太祖說過的，「臥榻之側，豈容他人鼾睡」！

如今你在大宋國境了，竟然還在「想得玉樓瑤殿影，空照秦淮」，眞是活得不耐煩了！

想得玉樓瑤殿影，空照秦淮。解開李後主「必死的密碼」（下）

曾經滄海難為水。做過皇帝的，如今俯跪在另一位皇帝前，喊著吾皇萬歲萬萬歲，看著昔日自己的朝臣，跪在自己身旁，也對著另一位皇帝喊萬歲，他們看到你時，眼神不敢直視，似乎要盡快甩掉昔日的君臣之誼！

那感覺，的確不舒服。