蔡詩萍《李後主事件簿》：想得玉樓瑤殿影，空照秦淮——解開李後主「必死的密碼」

我們想讓你知道的是
為什麼李後主的評價如此褒貶不一呢？為什麼會創作的皇帝這麼多，李後主仍享有最高地位的盛名呢？降宋後的他，無力再恢復南唐盛景，為什麼宋朝皇帝還是要置他於死地呢？作家蔡詩萍全新力作，一一探討李後主的成長、亡國與創作歷程，解密他的生命最終章。
文：蔡詩萍
想得玉樓瑤殿影，空照秦淮。解開李後主「必死的密碼」（上）
宋朝開國兩位皇帝，陸續統一了大江南北，唯獨燕雲十六州留下缺口，戰略高地控之於人，北方無天險可守，導致了後來的「靖康之難」，結束北宋。但對陸續被消滅的十國而言，北宋無疑仍是強大的。
陸續成為宋太祖、宋太宗「階下囚」的亡國之君不少，但後世留名千古的，唯有李後主。
幸耶，不幸耶，當然要看你怎麼看了。
十國的小皇帝，只有吳越國的錢俶是主動投降的，其他的都是北宋以武力降服的。但只有李後主死於非命，其他人都算善終。可見兩位宋朝皇帝，基本上並不嗜殺，李後主實在沒理由活不下去。
錢俶投降宋朝後，日子過得戰戰兢兢。
歷史記載，他非常節儉，再三吿誡家人子孫要低調，不要招搖惹事，簡單過日。宋朝皇帝對他很大方，賞賜不斷，但錢俶仍舊穿著普通，言必稱大宋吾皇。換句話講，他在宋朝的日子，日夜「小心翼翼，誠惶誠恐」。
他誠惶誠恐到何等程度呢？
說來令人辛酸，做大國皇帝的「皇家俘虜」，日子不好過啊！
那是一種心理上的不安。
那是一種過一天算一天的惶恐。
那是一種你不知道今天笑臉迎你的皇帝，明天又會變怎樣的一張臉對你。
宋太宗曾經在一次接受北漢受降的儀式上，一邊當眾下令誅戮幾位降將（很血淋淋吧），一邊還與吳越王錢俶飮酒，並賞賜錢財（錢俶一定嚇得臉色發白吧）。這場受降宴，你可以想見錢俶內心的小劇場會有多複雜了。盛裝之下，我猜，他內裡全身八成都濕透了。
宋太宗在幹嘛呢？
當然是一種炫耀無誤，但同時也是一種帝王統治術的展現，一則對頑抗的對手，毫不留情的殺殺殺。另方面，則對安順我的降者，示範以籠絡的恩寵，但也等於警吿了你，不要給我搞鬼啊。
在場的「皇家俘虜們」，哪個不膽戰心驚呢？
李後主最終是被賜以牽機毒藥，痛苦而終的。
這皇帝「賜酒（賜藥）的遊戲」，有著非常毒辣的政治謀略。
皇帝賞賜的東西，無論如何臣子都不能拒絕。
皇帝賞賜的食物，你不能說叩頭謝恩，大喊「吾皇萬歲萬萬歲」之後，打包帶回家，把它分享給下人，或偷偷把它倒掉不吃。你試試看，那可是要殺頭的「忤逆龍顏」啊！
歷史上，多的是這樣的記載，皇帝賞賜臣子藥石、食物，在皇家欽差（通常是宦官）的面前，你必須當眾吃下，或喝下，以示你對皇帝賞賜的忠誠回報。於是，心知肚明皇帝這回是要你死的情況下，很多場景是吃下賞賜的人，一邊吿別家人，一邊叩謝皇恩，一邊涕泗縱橫，那場景是非常「超現實的戲劇化悲情」。
吳越王錢俶怎會不知道這種皇帝賞賜的背後，隱含多少「要你死」的謀略呢？於是，他始終是誠惶誠恐的過每一天。
有一回，與皇家親密的一位宦官趙海，聽說他生病了，便來看他。聊過天後，順手留下一些藥丸，給他治病。
趙海走後，錢俶與他家人，對這些藥丸嚇壞了，整夜不知如何是好，吃還是不吃呢？
後來消息傳到皇帝那，才知是一場誤會。皇帝為了釐淸這誤會，不但再次賞賜了錢俶，還把那留藥的趙海，貶斥流放出去。
這看似「一場鬧劇」的笑話，背後突顯的「伴君如伴虎」，懸命旦夕的焦慮，絕對不是現在我們生活於民主體制內的人，所能理解的。
最終，錢俶是善終於大宋皇朝的。他的子孫融入了北方，在宋朝統治下，融為效忠的臣民。
那為何獨獨李後主，宋朝皇帝「不放過他」呢？
宋太祖、宋太宗都不是嗜殺的皇帝，並不荒淫暴虐，「杯酒釋兵權」的典故，顯示了他們對武將擁兵自重固然多所疑慮。但相對的，他們必須對文人儒士，給予非常之禮遇，方能彰顯宋朝立國的文人精神。
十國相繼降宋的小皇帝，唯有李後主不得善終，其他雖然不免日子過得緊張兮兮，卻都逃過了死劫，為何？
綜觀全局，關鍵應該出在李後主的「人格特質」上。這人格特質，又顯現在他「好為文詞」的文靑風格上。
爬梳史料看起來，相較於其他皇家俘虜在宋朝皇帝面前的誠惶誠恐，李後主似乎總給人「心不在焉」，或「沒那麼積極表態」效忠的感覺。
對比史料，獲得這樣的印象，我們也並不意外，這不就是李後主的人格特質嗎？
啊，他就是一個「多愁善感」的文靑啊！
別的小皇帝，知道命已如此了，剩下的無非是保住餘生，在別人的陰影下過日子，有事沒事，當然歌頌一下吾皇萬歲萬萬歲。但李後主即便做得到，也一定表情很不自在，內心一定極為掙扎而痛苦。
這就是他人格特質上，「做皇帝」與「做文人」，「做文人」與「做俘虜」的掙扎。終其一生，這種掙扎都在困擾他、痛苦他。最終，逼使他不得善終。
宋朝開國兩位皇帝，雄才大略，怎會不明白這樣的李後主是個麻煩呢？
麻煩不在你可能搞武力叛變，那是不可能的了。而麻煩在你「打心底深處」就是個「不順從主義者」，你跪在那，嘴裡喊著謝主隆恩，心思卻可能飄啊飄的，回到了江南，回到了過去，回到了你當小皇帝時的鶯鶯燕燕，江南情懷上。你哪裡可能效忠大宋皇朝呢？
別忘了，宋太祖說過的，「臥榻之側，豈容他人鼾睡」！
如今你在大宋國境了，竟然還在「想得玉樓瑤殿影，空照秦淮」，眞是活得不耐煩了！
想得玉樓瑤殿影，空照秦淮。解開李後主「必死的密碼」（下）
曾經滄海難為水。做過皇帝的，如今俯跪在另一位皇帝前，喊著吾皇萬歲萬萬歲，看著昔日自己的朝臣，跪在自己身旁，也對著另一位皇帝喊萬歲，他們看到你時，眼神不敢直視，似乎要盡快甩掉昔日的君臣之誼！
那感覺，的確不舒服。
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【跨域生態系系列專訪】顛覆傳統商戰舊思維，生態系共創轉型價值
我們想讓你知道的是
甫於松菸落幕的2022數位綠色雙轉型聯合成果展，獲得熱烈回響。當中的「商模轉型」論壇探討當代最夯的「跨域生態系」概念，並邀集已是台灣「基石者（Key-stone）」的明星企業們和大家近距離分享，促進腦力激盪火花，分享成功契機與關鍵法則。此刻正是迎來嶄新商業模式的大願景時代！
我們常聽到「跨域生態系」這個熱門關鍵詞，但對它的概念和做法相對陌生。其實這是全球各大影響力企業，包括Google、亞馬遜等都積極投入中的商業趨勢，不僅打破傳統商業策略裡的敵我分界，也強調跨域甚至同業彼此合作，以宏觀角度「化競爭為更大集體效益」。當企業們願意與各產業鏈中的相關夥伴攜手結盟，讓眾多菁英齊聚一堂，進一步開發新產品與新服務，比起單打獨鬥，凝聚起來的團隊優勢更加無可限量！
經由經濟部中小企業處、數位發展部數位產業署與財團法人資訊工業策進會等法人通力推動下，台灣在「跨域生態系」領域已有積極成果。除了在「數位國家創新經濟發展方案」上，引導不少中小企業跨業、跨域異業合作，以數位工具打造新商模之外；也藉由具高關注度的2022數位綠色雙轉型聯合成果展，在「商模轉型」專業論壇上邀請了三大知名亮點企業，分享轉型心路歷程與成功策略，難得的交流經驗吸引眾多專業人士共襄盛舉。
打破界線，三類型生態系跨域創新
「一個人走很快，但一群人走更遠！」擔任論壇主持人的台大智活賴宏誌策略長，一針見血點出「跨域生態系」的價值精神。他指出，「基石者（Key-stone）、互利共榮、善用創意、改變思維、自我調適」是成功生態系中的五大必要條件，對此特別力邀TMI臺灣創意工場的何明彥投資長，剖析如何超越這道產業界限，擁有正確思維來做到生態系商模轉型；也請三個成功案例的「基石者（Key-stone）」鈺統食品、愛上新鮮、盛發生物科技等企業代表，不藏私現場分享跨域合作故事。
三間企業恰好分別代表「中小企業跨域生態系」的三大類型：以「植物肉」概念風靡海內外、創新打造「植物基新食生態系」的鈺統食品，是由顧客需求出發，再尋求可互補業者的「價值核心型」；在疫情期間以全台最大的生鮮電商平台和大數據分析，協助眾多食品製造商撐過景氣寒冬的愛上新鮮，屬於擔任數位平台核心角色、連結產品服務與消費者的「平台型」；而擅長為剩餘林木廢料找到新生、打造綠色永續循環生態系，甚至延伸出人文和薪傳價值的盛發生物科技，則是由多種參與者組成、創造一個連貫解決系統的「解決方案型」，各有千秋。
以大帶小，創造商模邁向永續未來
「起初是澳洲的肉品廠找到我們，請鈺統代工植物肉，才開始想方設法來活用很古老的加工技術。」正所謂找到關鍵客戶能帶來創新轉型契機，在台灣已兩代接棒30年、擁有各項食安認證和潔淨標章的鈺統食品，旗下品牌「三機」在謝孟晃副總經理帶領下，不僅以植物肉顛覆傳統穀物加工廠、做出植物基新食共創生態體系，更採取減少碳足跡與友善環境策略，減少畜牧業成本也提供消費者更多元的選擇。
而締下疫情期間業績逆勢成長四倍的愛上新鮮，則於張佑承共同創辦人努力下，成為餐飲結合電商平台的共好典範。擅長以「大數據整合」和「輿情收集」鎖定下一個爆款商品，張佑承為國內眾多食品廠指引方向、品牌化增進產業鏈信心，帶來整體生態系新價值。「過去大家常把台灣優秀的食品商只當代工廠、供貨源來看待，我們認為那抹煞了這些企業的累積與努力。現在他們都是我們生態系中共同創業的夥伴，特別感謝資策會大力協助。」未來愛上新鮮也會嘗試做訂閱制等更多創新服務，和業界好朋友開展跨域多角經營。
另一方面，甫獲台灣十大傑出青年肯定、同時也是盛發生物科技領導人的陳偉誠創辦人，則是在傳產翻身闢出新路，以「生物炭」突破舊思維框架，甚至在海外馬來西亞等地成功複製這樣的林木廢料循環生態系。「我接棒家裡的炭業，發現在一年中只有中秋節業績最好，便決定透過不同產業和材料的結合，碰撞出全新市場。現在，高溫炭上面能種出植物、成為工藝品，我們的服務甚至延伸到食農教育、家具維修、除溼與寵物清潔等生活環保運用，達到完全零廢料循環！」此外，陳偉誠也用商標和專利去保護生態系中的共同夥伴，讓彼此走得更長遠。
無論是生產製造或提供解決方案，這些商模典範最終都講求讓關鍵客戶有更棒的體驗、風格甚至形成信仰，一步步往上推升。「我認為他們展現了跨域生態系中，企業在前端面對客戶需求、中間遇到數據處理運用、後端維持住供應鏈和夥伴關係，這三個場域和角色面向作了完美的示範。」何明彥投資長點評，「基石者(Key-stone)」企業營運負擔著更高的成本，但這三個案例不僅願意做更多解決方案的翻轉和測試，做原有與新有技術的拆解、堅守並分辨出品牌化的價值，更思考並注重大環境的永續循環及SDGS願景目標，醞釀出難能可貴的產業能量。
隨著2022數位綠色雙轉型聯合成果展「商模轉型」專業論壇火花迸現，如何在「基石者（Key-stone）」的打樁下，引進更多資源、引導並鼓勵更多中小企業，甚至吸引更多企業高階人士投入參與學習，是跨域生態系下一步的共同課題。在台灣日益增多的成功企業典範帶領下，開放式創新和多元跨域結盟可說勢在必行。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團編審。