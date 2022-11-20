從「球迷、球團、球員、聯盟」四面向談「魔獸」霍華德加盟對T1的影響

文：LJB

繼前NBA球員鈦強（Terrence Jones）加盟PLG的高雄17直播鋼鐵人，今季都尚未獲得NBA球隊青睞的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）也加入T1桃園永豐雲豹，有大咖球星來台一定會對聯盟有正面影響，可以提高曝光、製造話題。

如果要說提升球賽精彩度，我並不認為可以完全提升，甚至很可能壓縮到本土球員的上場時間，且跟聯盟的文化息息相關，T1還未在商業與本土球員養成之間找到一個平衡點，但此事或許可以撕下分一杯羹的標籤。

球迷面

最大的受惠者絕對是球迷，過去要到NBA看他打球，不花個幾萬元是沒有辦法做到的，現在只要新台幣100元就夠現場看到霍華德打球，這絕對是桃園永豐雲豹給予台灣的NBA球迷們的恩賜。

如果不是他們的接觸、洽談、甚至「誠意」給的很足夠，不然依霍華德的身手若要在NBA擔任替補，上場個10-15分鐘也是綽綽有餘，怎麼會想來台灣這個籃球排名在亞洲中段班的地方打球。

所以也造成了桃園永豐雲豹的主場門票瞬間完售，大家都只為了見霍華德的風采，而我也是球迷所以我懂得那種本來遙不可及的目標，瞬間變得好簡單，更別說我知道那個當下，第一個反應是「三小」，沒錯！就是三小。

身為台籃球迷還是要好好感謝雲豹的規劃與積極洽談，甚至要好好感謝永豐銀行，假如沒有他們的贊助，此事應該有八九成機率是不可能成行的。

球團面

老實說，這個計畫在球團面來說，可說是非常大膽的決定，畢竟桃園永豐雲豹過去的主場進場人數平均不到千人，光是用膝蓋想就知道，只要每打一次主場，就燒掉一堆錢。

雖然他們可能在開季前就有料到這個劇情發展，只不過高層對於上述的事情，肯定不想在第二季繼續看見，才有我們現在見到的「真．砸大錢」來簽NBA球星。

而這個案例，也幫助了整個T1 LEAGUE所有球隊的票房成長，只有NBA準名人堂球星才能夠帶來如此龐大的利益，魔獸帶來的效益不僅於此，要知道霍華德的IG粉絲數有300多萬人、推特有600多萬人追隨，光是正式「簽約」這個消息放出來，就連長期關注NBA的媒體都有在關注此事，更不用說台灣的媒體、政治人物等等的都跟上這一波「魔獸來台」的潮流。

從行銷的層面來說這個月薪20萬鎂的薪水絕對是值得的，但這樣的「短線」操作模式，是一定能夠帶來「近利」，但這個操作是「短視」還是「遠視」，現階段無從得知。

此時霍華德說的任何一句話都格外重要，因為現在只要他對於台灣有任何一點的不滿而說出的話，若是發到他的社群上，是會放送到全世界的，所以我對於球團會用如此高規格的方式來服務這名「球員」是還能接受的，畢竟他的產值可以抵過一個聯盟。

即便目前看來門票錢頂多只能讓他們讓今年的球團收益打平甚至多賺一點，但後續的連鎖反應也已經反映在其他球團的門票銷售速度，對於球團我只能給予滿滿的尊重，有想法並且積極行動已經贏得多數人的關注。

本土球員面

最吃虧的還是本土球員，先試想，若你花錢進場是為了看霍華德打球，但你看到他卻只上場20分鐘而已，就目前的觀察來看一定會被球迷們說三道四，但因為球團有門票收入的考量，所以不太可能讓他上場時間少於30分鐘，除非是比賽早早進入垃圾時間。

以身為聯盟目前本土戰力墊底的球隊，在去年的洋將基本上都有場均30分鐘上場時間的情況下，不把洋將上好上滿戰績肯定會很難看，尤其去年一起競爭爐主的台鋼獵鷹在這季的補強都有機會衝擊總冠軍，而雲豹的本土戰力還是落後許多。

這樣一來，教練團到底要滿足球迷的需求，還是要秉持著培育新生代本土球員必定是兩難，再從教練團的角度來看，肯定會覺得能讓他在場上待多久就待多久，因為對他們來說，他就是一名NBA的即戰力，能夠到桃園永豐雲豹算是教練團想都沒想過的事情，更不用說戰績考量上，多數進攻發起點一定都環繞在他身上。

由這兩個角度來看本土球員上場的機會，只會讓他們的上場時間更壓縮，並且此季又有蘇翊傑復出要親自帶隊，少說也會分掉15-20分鐘的上場時間，那麼就跟去年說培育新秀為主的建隊核心看似有偏離了軌道，而這樣看似合理的「補強」，也隨著影響到本土球員，那麼新生代球員的上場時間變少之際，會不會就逐漸消失在這個舞台之中，我認為這樣的機率是會高出不少的。

Photo Credit: 中央社

聯盟面

針對「魔獸案」是否為「特例」，我認為不算是，因為他們都是有按照聯盟訂定的章程走，只能說有想到要找霍華德的提案者是非常有商業頭腦的，畢竟經營球隊，本來就非常花錢，可以從第一季的PLG的營運狀況就知道了。

更不用說他們是上季倒數第二名的球隊，球賽內容不佳，門票收入可能連人事成本都很難打平，光是一個確定簽約的消息釋出，就讓全台造成轟動，不僅桃園永豐雲豹主場的門票短短時間內就完售，就連其他球隊在主場對上雲豹的門票都持續被球迷瘋狂買下。

而對於聯盟處理此案例的方式，我認為這是非常優秀的，完全遵照章程上的規則走，並且有做出對於聯盟最佳的決定，不然我還真難以想像決議若沒通過的話，當消息釋出後，絕對會讓球迷們更加對T1 LEAGUE失望。

也還好魔獸接觸案有順利簽約，此事必定會提升國內球迷觀看T1 LEAGUE的意願，或許「分一杯羹」的標籤已逐漸脫落。

第十五條 球隊及球員薪資規範 一. 本土球員總薪資金額規範：

下限一千五百萬、上限三千萬（現階段各隊球員薪資基礎 不同，故薪資上、下限可保有彈性）。 二. 本土球員保障最低月薪六萬元，最高薪資不設上限。 三. 外籍球員，月薪下限為五千美元，上限為兩萬美元

（現階段各隊球員薪資基礎不同， 故薪資上、下限可保有彈性）。 四. 如有不符合薪資規定之球員，球團須主動通報聯盟經審議通過方可簽屬合約。

結語