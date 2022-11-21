疫情減緩迎來2023商務旅行復甦？調查：短期內仍無法恢復過往水平

文：Vivi

影響商務差旅的不確定因素

許多大型企業原訂於2021年第三季實施重返辦公室計畫，不過由於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）持續變種因而延期至2022年第二季。

隨著員工返回辦公室工作的趨勢逐漸上升，企業重新規劃商務旅行的比例也隨之增加，且根據Deloitte的報告，以下三大原因，是導致商務差旅在短期內難以恢復疫情前水平的關鍵因素。

俄烏戰爭

俄烏衝突於今年二月正式開戰，至今雙方仍處於你來我往的拉鋸戰中，然而，有鑒於俄羅斯的侵略行為，不僅嚴重侵害當地居民的人權更是破壞國際秩序的源頭，因此，許多國家紛紛對其採取各方面的制裁行為。

其中，緊鄰烏克蘭的歐盟地區，在今年四月便宣布禁止核發商務旅行簽證給予俄國的人民，同時，鄰近烏俄兩國的部分地區（如：波羅的海國家），於9月19日起也嚴格禁止俄國旅客以任何名義（包含商務、旅遊等等）入境，從這些行動能看出各國皆期望能夠藉由制裁的行為，迫使俄羅斯停止對於烏克蘭的侵略。

中國邊境開放的不確定性

根據《紐約時報》的報導，中國於2019年的旅客消費總額高達2600億美元，其金額超越了其他國家的旅費總和，然而在疫情爆發後，中國的鎖國政策不僅導致出入境的門檻提高，更使商務差旅和休閒旅遊在中國境內近乎停擺，同時，由於缺乏來自中國的旅客，使得全球旅遊業紛紛受到重創，導致過往以觀光業為主的國家面臨了嚴峻的經濟衰退。

然而，隨著疫苗的普及和疫情逐漸減緩，中國政府於今年八月起，准許APEC商務旅行卡持有者入境，然而，中國最新的入境隔離政策為七天集中隔離及三天居家健康監測（7+3）。

由此可見，即便開放了商務差旅人士入境中國，但長達十日的隔離政策，將會大幅降低企業的差旅意願，進而拉長了全球商務旅行的恢復期。

COVID-19變種病毒株的出現

因為COVID-19在全球的大流行，導致2020年4月起至2021年中，近乎全球的商務旅行皆處於停擺的狀態，然而，隨著疫苗的普及率提高，2021年下旬有許多企業正規劃著重回辦公室工作的計畫，根據 Deloitte在2021年中的調查顯示，當時有34%的公司經理人預期2021年末前的商務旅行支出可以達到2019年的一半。

然而，由於變種病毒Delta和Omicorn相繼爆發，使得全球疫情再度升溫，頓時間，經濟走向再度陷入膠著狀態，導致最終只有8%的公司成功達成預期目標。

商務差旅復甦的現況

根據Deloitte的調查，2019年的國際旅遊佔了當年度旅遊支出的四分之一。現今，主要的國際航班以美國旅客飛往歐洲為大宗，其中有近四分之一的企業表示商務差旅預期可以接近或達到疫前的水平。

同時，亞太地區也有復甦的跡象，但以目前的情形而言，商務差旅仍遠遠落後於歐美地區，最後，在大洋洲、非洲和西亞地區，超過半數的公司預期今年的商務差旅尚未有復甦的可能性，顯見在已開發國家地區，由於商業活動發達和醫療資源豐富等先決條件，使得商務差旅復甦的進程遠高於其他開發中國家。

其中，調查中有43%的填答者表示「業務拜訪」是促使國際商務差旅從疫情中復甦的主要驅動力，透過親自拜訪客戶拓展銷售範疇，與客戶建立緊密的關係，進而帶來提高企業營收的效益，同時，企業經理人認為「領導人會晤」以及「與客戶合作的專案工作」分別也是促使商務旅行復甦的第二和三項主要因素。

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商務差旅的趨勢

受到疫情的紛擾，全球商務旅行來到近年來的最低點，然而，隨著疫情逐漸明朗，短期內整體企業重啟商務旅行的意願仍普遍呈現低落，下述將說明促使商務復甦減緩的兩大趨勢。

全球提倡永續發展的重要性

在永續當道的世代下，根據Global Business Travel Association（GBTA）的調查，在填答者中有高達89%的產業已經視「永續」為企業發展中重要的優先順序之一，為了因應2050的淨零碳排，對於企業而言，所有的商業活動皆應致力於減少碳足跡的產生，其中，減少商務旅行的頻率或飛行距離是許多企業正著手的減碳方式。

有鑑於此，現階段也有高達88%商務旅行業者，將解決氣候變遷的議題視為首要的發展策略，然而，高管理成本和揭露透明化資訊將會是兩大商務旅行的轉型難題。

儘管如此，已有四分之一的企業表示將會優先與具備永續規劃的旅行業者合作，因此，以永續為主的商務旅行將會成為疫後差旅的顯學，旅行業者應加速低碳轉型的速度。

商務旅行的成本的持續提升

相較於2021年，隨著企業對於各國邊境限制的關注程度逐漸下降，多數企業開始將焦點轉移至商務旅行所帶來的成本花費，根據Allied Market Research的報告指出， 由於疫後商務旅行的需求相較疫情期間的提升。

因此，從今年起至2023年將會迎來商務旅行支出的上揚（含機票、住宿等項目），迫使企業必須重新思量商務旅行所帶來的價值，是否大於該趟差旅花費的所有成本（包含金錢、時間、人力等等）。

數位工具對商務旅行的影響

根據麥肯錫的調查，全球航空公司2020年的總營收下降了60%，然而，商務旅行相較於一般的遊憩旅行將會面臨更多的不確定因素，包含了員工的意願、公司的政策和疫情的變化等等。