九合一大選將至，中共二十大是否造成影響？為何「抗中保台」牌收不到效果？

文：許佳琦

2022年10月16日到10月23日，中國共產黨進行第二十次全國代表大會（後簡稱二十大），在10月16日北京人民大會堂，中共總書記習近平提到：

「解決台灣問題，是中國自己的事」、「絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉，及極少數台獨分裂分子及其分裂活動。

10月23日，二十屆一中全會公布中共中央政治局常委名單，常委7人中，新任4人包括李強、蔡奇、丁薛祥、李希，被外界解讀為「習派」人馬。《每日電訊報》、《金融時報》等外媒認為，隨著習近平展開第三任期、加上「習派」的全面上位，中國攻台日程的腳步恐將急速加近。《金融時報》更引述美國海軍司令部説法，認為美國須做好2024年前中國入侵台灣的準備。

二十大後緊接著就的11月初的美國期中選舉、11月底的台灣九合一地方選舉。有人提出擔憂，包夾在美中角力的台灣，二十大的震盪效應會否對本次地方選舉造成影響？台灣的未來又是否變得更加危險？

首度將「反台獨」寫入黨章

根據《二十大報告全文》完整版本，香港與台灣在前半段就並列提出，除重申香港將堅定「維護《國家安全法》」、遵行「愛國者治港」原則外，文中緊接著提到台灣，一方面指出「台獨」與「外國勢力干涉」之間的關聯：

面對「台獨」勢力分裂活動和外部勢力干涉台灣事務的嚴重挑釁，我們堅決開展反分裂、反干涉重大斗爭，展示了我們維護國家主權和領土完整、反對「台獨」的堅強決心和強大能力，進一步掌握了實現祖國完全統一的戰略主動，進一步鞏固了國際社會堅持一箇中國的格局。

另一方面，在全文後半部亦重申：

「和平統一、一國兩制」方針是實現兩岸統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。我們堅持一箇中國原則和「九二共識」，在此基礎上，推進同台灣各黨派、各界別、各階層人士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商，……台灣是中國的台灣。解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。國家統一、民族復興的歷史車輪滾滾向前，祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現！

此外，會後《中國共產黨章程（修正案）》的決議，也重複強調將「全面準確、堅定不移貫徹『一個國家、兩種制度』的方針，堅決反對和遏制『台獨』」，首度將「反台獨」寫入黨章。

美國、台灣學者專家怎麼看？

10月16日，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）亞洲專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）在推特上指出：「習近平在二十大上對台灣的評論並沒有太多新的內容，且似乎比五年前還短。 中國將提出解決台灣問題的總體戰略，『牢牢把握兩岸關係的主動權』。」

Xi Jinping's comments on Taiwan at the 20th Party Congress did not break new ground, and seemed shorter than 5 yrs ago. He said China would put forward an overall strategy for resolving the Taiwan issue and “firmly grasp the initiative of cross-Strait relations.” — Bonnie Glaser / 葛來儀 🇺🇦 (@BonnieGlaser) October 16, 2022

葛來儀認為，「習近平只是增加了更多關於台灣的部分──但仍然沒有説出任何新的內容。他表示，將繼續以最大的誠意和最大的努力爭取和平統一，但絕不承諾放棄使用武力，並保留採取一切必要措施的權利。」

不過，長年研究中國政治的台灣學者、政治大學國際關係研究中心主任寇健文則認為，過往中國習慣「硬的一手，軟的一手」──一邊祭出惠台內容、一邊施以武統威脅的做法，在近年美中關係的角力下，也在快速改變中，這個跡象，亦並非只能從二十大觀察出來。

「（習近平的工作報告）是很精簡的，在兩小時內就能講完，我們看到的影片都只是節錄而已。所以我不會（以文本分析方式）從時間長短、用的詞彙去看。」

「另外，因為從裏面提到的「解決台灣問題的總體方略」，這個名詞也是從今年上半年就開始談了，包括8月裴洛西訪台，8月14日，中共又推出第三份《 對台政策白皮書》，要了解二十大的內容，就須要從這一整年的這些文件來了解，而不應只從二十大報告來分析。」寇健文説。

「當我們重看重看中共近年的對台政策，整體可以分成兩大塊，第一是「統一前要做什麼」，第二則是從中共的角度來看，「統一之後台灣的政治框架為何」，分成「統一前」跟「統一後」。」

寇健文説：「統一之前，中共的底線是台灣的政黨必須接受九二共識，那接受了九二共識之後，就可以跟共產黨協商討論；如果不接受，當然就沒得談。所以統一前的底線就是台灣的政黨政治必須要滿足九二共識，這是底線。」

而所謂「硬的一手」，跟「軟的一手」，寇健文解釋，所謂的「軟」當然指的是經濟發展的利誘手法。例如這次也仍然提到，中國將繼續與台灣進行經濟文化交流，「也可以讓人連想到過去所謂的『惠台31條』，但是因為軟的這塊，隨著這幾年國際局勢跟兩岸變化，已經處於非常被動的情況。」

「例如俄烏戰爭、新冠疫情、美中對抗，當中國想要再推動「軟」的一手，已經是非常不利了。」寇健文認為原因包括：台灣自從香港反送中運動爆發後，民意對於中國已沒有太多好感，甚至對要去經商、就學、就業者來説，難以言明的心理障礙亦增加了許多。

「而從這次二十大報告，我們反而看到最突出的就是「硬的一手」──反台獨、反外力干涉，以往就會提到，但不會那麼直接地講要「反外力干涉」，當然就是針對美國在內的國家啦。這當然也是凸顯了老共總結了這幾年的經驗，他們認為，台獨要能往前走，一定有國際力量一起結合。所以人民網才會講美國在『以台製華』啦。」

「所以從第三次對台政策白皮書、到中共二十大，調子都是一致的。」

寇健文分析，他認為中國如果實現「祖國完全統一」後，會提出新政治框架，「他們心中的「兩制」，也不太可能再是1997年香港迴歸的體制，而會更接近《港版國安法》上路後的狀態。」寇健文説，像是也可能出現「愛國者治台」方針、讓未來台灣的本土派政治參選人都被取消資格、台灣的社會經濟發展也會依附於中國的框架中，有明確的主從方向。

「所以總結來講，我們也套用鄧小平的話，「一箇中心兩個基本點」──一箇中心就是實踐祖國的完全統一，基本點一個是社會融合，一個是反台獨反外力干涉。我估計未來五年都會在這個概念下，依據當下具體形式，會有些戰術上的調整。但基本的邏輯大概會是這樣。」寇健文説。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

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