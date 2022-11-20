《冰雪女王》故事賞析：安徒生對女權的超前展望，一則故事要角全為女性的前衛童話
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《冰雪女王》是由七個故事組成的童話，也是安徒生童話中篇幅最長、人物最多、寓意最豐富的故事。迪士尼極受歡迎的音樂動畫電影《冰雪奇緣》，靈感便是來自這則經典童話。但，你真的認為，《冰雪女王》只是一則描述女孩冒險前去尋找男孩的童話故事嗎？
文：劉夏泱
《冰雪女王》故事賞析
這則童話故事無疑是意味深長的。從故事以一種神話般的形式開始，講述一位魔法師打造了一面魔鏡。無論什麼美好的事物被這面魔鏡一照，就會變小和化為烏有；醜陋的事物，卻會被放大和強化。從故事的開頭這面魔鏡被打碎，到結尾時，魔鏡又被象徵性地復原，讓這個童話具有了完整性。
故事的主角是一對青梅竹馬，小男孩叫凱伊，小女孩的名字叫葛爾妲。無論是炎熱的夏天或是嚴寒的冬天，他們兩個人都一起快樂地玩耍，度過許多幸福的時光。然而，一切都因為破碎的魔鏡在世界上四處飄散，當碎片飄進了小男孩的心裡，使得原本生活在樂園裡的這對小男女美好的關係，發生了變化。
故事中有三個重要的象徵物，分別是鏡子、玫瑰和冰雪。鏡子在故事裡具有反射、對照、對比等對立的意涵。而在玫瑰與冰雪這兩個東西之下，分別衍生出夏天／冬天、溫暖／寒冷、情感／理性、幸福／痛苦等，這幾組相對的概念。
在故事裡對玫瑰的描寫，「玫瑰花們爭奇鬥艷，五顏六色，開滿了小小的花園。」象徵了一種原始狀態，特別是關係的和諧與美好。如果沒有這種圖像，就很難在後來的情節裡描述，在葛爾妲心中，產生一種試圖將被破壞的關係加以恢復的強大動力。這股驅動力在安徒生的筆下，甚至具有某種精神信仰意義。他寫道：小女孩學會了一首聖詩，是關於玫瑰的，小男孩也學小女孩唱出了這首聖詩，兩個人都非常開心。小女孩這樣唱：「我們的玫瑰綻放又凋零，我們的聖嬰卻永遠都在；願我們蒙福親見祂的面，就像是永遠的小孩。」
在關係因為魔鏡而受到破壞之後，接下來的故事朝向兩個個別由凱伊和葛爾妲所代表冰雪和玫瑰的方向發展。雖然凱伊受到了魔鏡碎片的影響，變得愛批評從前所熟悉和喜愛的東西，對親人冷漠、叛逆，不再喜歡小孩子的東西，而對那些青少年的玩意兒更加感興趣。或許這裡也暗示了一種男孩們在成長和成熟的同時，受到群體和社會的影響所帶來性格上的改變。
有一段書寫，一方面描寫凱伊對觀察尋常事物的興趣；另一方面也描寫每個事物的微觀產生出另一種面貌，這些都反映出凱伊對理性增進的興趣：「『葛爾妲，過來這裡，看看這個放大鏡！』他走回屋裡說著。每片雪花都被放得更大了，就像是一朵朵燦爛的金花，或像是十角狀的星星，它們迷人極了。『看，這樣子看起來多麼奇妙呀！』」
只是，理性全然壓過感情層面，卻產生另一種純粹的偏執。所以，凱伊說的話所反映的就是這種扭曲的心理：「這些放大了的雪花，比起那些真正的花看上去有趣多了。它們可沒有什麼瑕疵呢，要是能夠不化掉的話，那可就是真正的完美了！」安徒生使他筆下的凱伊具有一副更「合理」的成長面貌，而不單只是魔法帶來的影響而已。
接下來，凱伊朝向冰雪的方向前進，而葛爾妲則朝向玫瑰的方向前進。就在凱伊拋下葛爾妲去了廣場和朋友玩雪橇時，冰雪女王乘著大雪橇來到，她利用了凱伊喜歡冒險刺激的心理將他帶走，又以一種成熟女性之美的魅力迷惑了凱伊。她的吻使得凱伊就好像失去了所有的記憶，就連小葛爾妲、老奶奶以及家裡所有的人全都給忘記了。
就在凱伊失去蹤跡以後，葛爾妲為了尋找凱伊，四處打探他的消息。就在她想把自己全新的紅鞋送給河水作為禮物，小船駛離了岸邊而把她帶到一處神祕的所在。女巫很喜歡葛爾妲，想要把她長久地留在這裡，為了不讓葛爾妲想起玫瑰花，他便刻意讓百花盛開的魔幻花園裡的玫瑰，沉入黑土裡隱藏了起來。直到有一天，她瞥見女巫在自己大帽子上的玫瑰，而想起了一切：自己家裡的玫瑰花和最親愛的小玩伴凱伊。接下來，葛爾妲便向花園裡的各種花打聽凱伊的下落，而花朵們則非常詩意地分別述說了自己夢中的故事。
虎皮百合花說了一個令人驚心動魄的故事，故事是關於有個寡婦在丈夫的火葬儀式上，心繫著另外一人，炙熱的愛情烈火簡直要將她融化和燒盡。
杜鵑花說的是一個平淡的故事，它只是在說，有位美麗的女孩似乎正在等待某個人，她美麗的絲綢裙子被風吹得沙沙作響，彷彿在說「他怎麼還不過來呢？」
雪花蓮的故事描述了一幅天真爛漫的景象，在一座鞦韆上坐著兩個小女孩，她們的哥哥則站在鞦韆上，伸出手臂挽著繩子讓自己站穩，一隻手裡握著小杯子，另一隻手則拿著一根泥菸嘴；他在吹肥皂泡。它說：「一塊搖盪的鞦韆板和一個個破掉的泡泡，就是我想說的故事。」
風信子則說了一個詭祕的故事，有三姐妹手牽手在寂靜的湖邊跳著舞。甜蜜的芳香吸引了這三姐妹，於是她們便進入森林裡消失了。這時有三具棺材，從樹林的深處漂到湖上來，裡面便躺著那三位美麗的女孩。然後它問道：「那三位跳舞的女孩是睡著了，還是死去了呢？花的香氣說她們已經死了，晚鐘為她們敲響了輓歌。」
金鳳花唱了一首歌，歌裡有一個老奶奶坐在屋子門口的一把扶手椅上，她的孫女，一個漂亮又貧窮的女孩，正好從外地回到家裡，她親吻了老奶奶。在這個幸福的親吻中藏有金子。
水仙花說的則是閣樓裡小舞者的故事。她有時用一條腿休息，有時用兩條腿。她把整個世界踩在腳底下，就像她只是一個幻影。當它伸展著一條腿站立起來，就好像立在一根花莖上的鮮花。於是水仙花喊道：「我可以看見自己！我看見自己了！」
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新興菸品協商大戰，行政院版菸防法三大缺陷一次看
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菸害防制法自1997年制訂與頒布，2007年首度完成修法，至今15年多仍在進行二度修法中，隨著時代改變，新興菸品、載具也大量出現，修法之路勢在必行，然而卻仍有諸多風險尚未全盤考量。
立法院本會期兩大重點法案：精神衛生法、菸害防制法，同時於10月28日展開協商，截至11月8日精衛法已進展至第二輪協商，菸防法卻仍原地踏步，第一次協商中36項保留條文也只通過1條，連新興菸品的定義都沒有共識，究竟行政院版的菸防法草案出了什麼問題？致使董氏基金會等20個民間團體得在黨團協商前多次連夜召開記者會、遞交陳情書，呼籲本會期務必通過修法，同時表達禁止所有加味菸品、新興菸品，以及勿讓載具（指定菸品之必要組合元件）成為菸害防制破口、嚴格檢視成分對人體健康危害等訴求。
新興菸品載具納管、風險配套定位不明 菸防法草案恐變空白授權？
在修法進程方面，國健署、部分民進黨立委認為政院版草案已相當完備；國民黨、時代力量、及其他民進黨立委則強調新興菸品危害甚大，且國健署也尚未提出完整配套規範，若依政院版草案通過修法，幾乎等同空白授權，因此不宜匆促立法。本次協商未能完成36條審查，尤其牽涉加熱菸載具應明確規範、加熱菸健康風險評估標準、加熱菸是否納管等，相關法條仍有缺失爭議，因此持續保留，將擇期再開第二次黨團協商會議。
缺陷一：未成年可買加熱菸載具？ 國健署：價格高昂，應該不會去買 專家：過於輕忽
關於加熱菸載具該如何修法納管，認為載具是加熱菸的一部分，應當納管的陳椒華立委，在會議中質疑國健署，如載具不納管，是否為誰護航？而立委蔡易餘、陳瑩等人對載具納管則有不同意見。蔡易餘認為，載具就像煙斗；陳瑩則指載具就像打火機，無需納管。對此，主席林為洲當場駁斥，打火機具備多項用途，但加熱菸載具卻只能用在新興菸品，持有載具目的不是為了吸菸，於理不通。蘇巧慧也建議國健署重新提出各條文的版本對照及參考資料，釐清問題點。
主張電子菸、加熱菸必須雙禁的國民黨立法委員林奕華表示：「目前的菸防法草案，並未將載具與菸品組合必要元件納管，如此一來，未成年人便可以購買載具，只要不當場吸食，就無法可管。」他更現場質問國健署吳昭軍署長：「衛福部有真心想管嗎？若真的想管，怎麼載具都沒有管？」
吳署長現場回應：「政府只管載具的促銷及廣告，對其它銷售行為沒有規範。學生或未成年者可以買載具，但是載具不便宜，應該不會去買。」對此，立委陳椒華質疑，若國健署真的想管理加熱菸，為何不把載具部分也寫清楚，國健署究竟想為誰護航？
前消基會董事長黃怡騰律師接受採訪時表示，菸防法逾10年未修，他很肯定國健署管理新興菸品的決心，只是加熱菸載具屬於使用加熱菸的必備品，應納入管制範圍，否則可能形成管制上的漏洞。黃律師也提到，「現在國高中生為了追求新鮮、時尚，很願意付出高額的金錢去購買流行品，甚至多人集資購入。說未成年沒有能力負擔載具的消費，我認為是太輕忽了。」
缺陷二：加熱菸健康風險評估怎麼做？ 國健署署長：我也不清楚
政院版的草案中，也提到加熱菸等其他菸品，須經健康風險評估機制審查後，方可上市。對此，吳署長說明，審查方式主要參考美國的事前審查制度，由業者提供國外檢測報告，而國健署會組建專家委員會進行申請把關。
吳玉琴立委質疑，國健署現行版本只說健康風險評估機制由中央主管機關訂定，內涵卻什麼都不知道，等同要求立院空白授權。陳椒樺也反問吳署長，國健署參考的美國審查標準究竟是什麼？為何不建立國內數據來進行申請評估？陳椒華再進一步指出：「如果不在修法過程中將配套措施說清楚、準備好，國健署要怎麼為國民健康把關？依據現行草案內容，是否意謂只要業者聲稱已通過國外的健康風險評估，國內就擋不住？」
吳署長回應，目前只知道美國已經有在做，但並不清楚細部內容，而且國健署當初只說要做健康風險評估的審查，並未承諾要做國內的健康風險評估。
針對這個議題，台大醫院家醫部郭斐然醫師在接受採訪時指出：「健康風險評估有誤導民眾的嫌疑，因為無論是傳統菸草製品，或者現在的新興菸品，都對健康有害。菸品應該視為同等危害，沒有哪一種危害比較小。」
郭斐然醫師認為，全面禁止菸品應該是最終目標，如果利用健康風險評估作為白手套，誤導民眾菸品有好壞之分，將違反世界衛生組織菸草控制框架公約（the WHO Framework Convention on Tobacco Control，WHO FCTC）13.4條：「禁止對其特性、健康影響、危害或釋放物產生錯誤印象的方式，宣傳菸草產品。」郭醫師另補充指出：「而且台灣在陳水扁擔任總統時期，也簽署了此公約，並且已經國內法化。」既然政府是參考美國菸品上市前審查制度，建議將健康風險評估改名為「菸品上市前審查」，以避免健康危害的誤導。
依據董氏基金會提供的資料顯示，2020年研究發現加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate ) 等都是高度毒性！究竟還隱瞞了多少危害的事實？加熱菸還有多少有毒化學物質未被揭露？需要更多時間去驗證。
國家衛生研究院曾提出新興菸品健康危害報告建議針對加熱菸等新興菸品，政府管理機構應要求揭露包括產品設計、各項化學成分資料、總尼古丁含量及型態、毒性、產品及成分的檢驗方法。黃怡騰律師指出，消基會過去已多次提醒，加熱菸等新興菸品成分複雜，對人體危害不可小覷，政府不應輕忽健康風險評估的重要性。政府應該以科學實證為基礎，訂定新興菸品相關法令，並委託第三方公正機構進行獨立研究，建立台灣在地的標準評估，讓一切公開、透明、可供各方檢驗。倘若衛福部想參考國外審查制度，卻給予健康風險評估「空白授權」條款，不僅未能對消費者負責，也可能引起行政訴訟。
缺陷三：一禁一管反變雙開、需求轉向加熱菸 專家：禁菸成效恐大打折扣
董氏基金會曾揭露，新興菸品尚未通過，已有菸商在台北鬧區大幅設點、開設外觀新穎的載具維修旗艦店。目前在Google map上搜尋台北市的加熱菸、電子煙店家，已可搜得超過50間的結果。立委質疑，目前國健署的一禁一管版本，真能杜絕新興菸品嗎？
林奕華、陳椒華等立委質疑政院版草案未能清楚定義加熱菸載具，若法案通過，恐難以執法，也無法避免可同時使用於加熱菸及電子煙的複合型載具，造成電子煙假冒加熱菸，變相合法上市的後果。林奕華委員清楚表明雙禁立場。她強調，加熱菸與電子煙長得如此相像，連蘇院長都分不出來，而現行草案版本很多細節都不清楚、納管與否及強度不明。菸商花樣繁多，到時候加熱菸載具可能也可用於電子煙的菸油加熱，導致一禁一管政策反而變成雙開。
董氏菸害防制中心主任林清麗在採訪時堅定表示：「新興菸品就是菸草公司的新武器。」它危險的地方在於有多元的樣貌、口味，非常吸引對新鮮事物有好奇心的青少年。而且無論是電子煙與或加熱菸，它們多半有著酷炫、潮流的外型，加上沒有傳統紙菸的菸臭味；吸引年輕人使用之餘，也可以輕鬆躲開師長的眼光。
根據衛福部國民健康署健康促進統計年報的數據顯示，國內高中職學生的吸菸率高達8.4％、國中生3.0％。電子煙方面，高中職學生使用率為5.6％，國中生為2.5％；加熱菸方面，高中職使用率為1.6％，國中生為0.9％。使用電子煙的人口暴增，加熱菸比例雖不如電子煙，但也無法輕忽。依據董氏基金會提供的資料顯示，日本的加熱菸追蹤調查報告發現15-19歲青少年使用加熱菸的比例，2015到2017年增加3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比例在兩年內更是遽增13倍。而韓國開放成人使用電子煙，一年後青少年曾經使用電子煙比例為0.5%，3年以後竟增加到9.4%，遽增19倍；而2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有約3%青少年曾經使用，比電子煙的擴張還快。
黃怡騰律師提醒，倘若要通過現行修法版本，政府必須評估青少年是否有可能將對電子煙的需求轉向加熱菸？政策上控管新興菸品的成效真能達到嗎？林清麗主任指出，WHO前菸害防制顧問和菸草版圖主筆、現為國際反菸組織STOP領導人之一Judith Mackay在2021年的「亞太拒菸協會研討會(APACT)」中的報告「加熱菸-亞洲都應該知道的事Heated Tobacco Products-what should Asia do」，就明確指出「加熱菸並非菸商說的成人用於替代紙菸，反而讓年輕人上癮。」
林清麗表示，在2020年以前，台灣政府和民間團體的立場一致，為了菸害防制而不斷努力，「現在我們的立場從未改變，就是雙禁電子菸與加熱菸。」目前新加坡、泰國、澳洲、香港和澳門，都是通過修法，採取雙禁的立場。希望政府能夠亡羊補牢，採納對菸害防制真正長期投入的組織與專家學者意見，以及期待生活在更健康的環境中的人民的希求，將草案完善，加快修法步驟，讓台灣人民不被菸害所迫，提供下一代能享有一個清新乾淨的未來。