葡萄酒品飲文化中「聞軟木塞」不得體？其實，現在很多侍酒師建議客人聞聞看

文：張一喬（Camille Chang）

記得剛接觸葡萄酒的時候，就被教育「聞軟木塞」這動作有多麼不得體。當時是以「餐桌禮儀」為題採訪一位前輩，對方特地引述了某大老的文章，內容大致的意思是：「眼看就能一親美女芳澤，何必特地先去聞她脫下來的絲襪？」

先聲明，前輩以此為例的用意，是為了說明葡萄酒品飲文化中的種種「眉角」；尤其是上高級餐廳點用單瓶葡萄酒時，侍酒師在完成一連串行雲流水的開酒動作之後，總會慎重其事地為你呈上剛取出來的軟木塞，這樣一來，可能會讓你覺得不拿起來聞它一下，幾乎有點對不起自己。然而，這卻不是這個由來已久的「儀式」的初衷。

依照各路專家說法，這個動作真正的用意有二，其一是讓顧客為酒款驗明正身，其二則可確認酒款的保存狀態如何。

反對派：「聞了也是白聞！」

在法定產區制度尚未建立前，葡萄酒界曾經歷過一段劣酒混充名莊酒、「貍貓換太子」、跨產區調配增加酒體、任意加糖提高酒精度的混沌時期。

即便是到了現在，要判定一支名莊酒是否有偽造嫌疑，軟木塞都扮演著關鍵的角色：檢查酒塞是否有重複使用的痕跡，以及其上烙印的酒莊名稱、地塊與年份是否與酒標相符，只是最基本的方式。

Photo Credit: Camille Chang 軟木塞上多有烙印生產酒莊的徽章、名稱等相關資訊

所以，儘管如今大多時候，這都有點流於形式，但當你拿起侍酒師擺在銀色小碟子上的軟木塞時，按「禮」你應該做的是對照一下上面的資訊是否有誤，然後再觀察軟木塞的狀態如何，是否太濕太軟或太乾太脆，如果出現這兩種情況，那麼這支酒可能品質堪虞。

當然，只是「堪虞」而已。在實際嗅聞和試酒之前，這些都還停留在判斷與推測階段。所以，就算你對著酒塞什麼都不做，等到用餐結束後才想起來可以留做紀念，或是揮揮衣袖不帶走一片雲彩，也完全沒什麼問題。這也是許多專家對「聞軟木塞」這個動作嗤之以鼻的原因：軟木塞聞起來大概就是櫟樹皮，或頂多是殘留的酒窖氣味罷了，聞了也是白聞。

可是，等一下！為什麼到餐廳用餐的時候，會看到侍酒師在開瓶後先聞一下塞子？某些業內人士甚至還鼓勵讓客人也聞聞看，這又是怎麼回事？究竟，除了將它歸類為忍不住去擠青春痘的「手賤」壞習慣，聞軟木塞是否仍有其意義和作用存在？

贊成派：「根本免費版TCA酒鼻子！」

儘管科技日新月異，全球的葡萄酒仍舊有一定比例（大約在2％以上、10％以下這個區間）會受到「TCA」所污染。

TCA 的全名是2,4,6-trichloroanisole，那是一種化學物質，除了軟木塞，也可能經由橡木桶或是在釀造程序中的其他環節感染，使酒失去果香、變得晦暗乏味並產生異味，不過罪魁禍首仍以酒塞最為常見，因此有這類問題的酒也被形容為corked、corky。

Photo Credit: Camille Chang TCA這種化學物質也存在於酒窖當中，並非只會經由軟木塞污染酒液

過去一年內，個人就至少遇到兩瓶，每一次我都在第一時間嗅聞的時候就發現不對勁，但同席的朋友未察覺任何異樣的也大有人在。

這並不單純是品飲者經驗豐不豐富、嗅覺靈不靈敏的問題，而是與軟木塞污染的輕重程度、異味濃淡的變化莫測還有酒款本身的品種、釀造風格和酒齡等等，都有很大的關係；更遑論有的人生來就無法容忍那種發霉地下室、濕紙板、淋濕狗毛味，有的人卻全然不在意，甚至甘之如飴了。

想要更迅速敏銳地辨識出來，除了用酒鼻子（Nez du Vin，有專門針對缺陷氣味設計的香氣瓶）練習，或是在雨天遛狗時多吸幾口你家毛孩的濕毛，還有沒有什麼方法？眾多侍酒師和專家們的建議，正是聞軟木塞。

Photo Credit: Camille Chang 酒鼻子香氣瓶是幫助專業人士與業餘愛好者訓練嗅覺的利器。圖為巴黎酒鼻子學校（L'École du Nez）課堂實景

因為既然是軟木塞污染，那麼這味道在始作俑者的塞子上肯定更濃一些，也就是說，聞塞子比起聞酒甚至喝一口，通常更容易在一開始就偵測出來。若是在餐廳裡，這也能避免你落入試酒後明明點頭確認過，後來又把侍者叫來客訴的窘境。（當然，酒如果真的有問題，也只能硬著頭皮反應啦！）

誠然，軟木塞有怪味未必代表酒一定出問題，但其「命中率」還是頗高的，更可以作為一種酒塞與酒質、侍者與顧客之間再次確認的依據。另外，經常去熟悉各種軟木塞的味道，還能當作對 TCA 辨識能力的一種鍛鍊。

拜託，現在都21世紀了，只是聞個軟木塞而已，真的無傷大雅，酒逢知己、喝得開心才是重點。所以，下次看到你對面的酒友或侍酒師，對你聞塞子的舉止面露驚愕、不以為然或甚至翻白眼的時候，你知道怎麼曉以大義了吧？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航