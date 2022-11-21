加州AB5法案惹怒美國七萬卡車司機，為什麼罷工也要反對「強制雇傭關係」？

7月13日，美國加州洛杉磯港、長灘港的上百名卡車司機，宣布集體罷工。原因出自於加州AB5法案在卡車行業的實施。

與此同時，在疫情爆發的世界大背景下，美國西岸港口的壅塞問題已經持續了近兩年，相關問題也已經蔓延至東岸的紐約。卡車司機在此時罷工抗議，無疑讓塞港問題更雪上加霜。究竟AB5法案是什麼？居然可以讓司機在這個港口壅塞、有利可圖的大環境下依然選擇罷工？

AB5法案：全面約束零工經濟的強制性法案

AB5法案其實早在2019年就已經通過，原定於2020年1月1日開始實施，旨在確保員工可以獲得公平的工資和其他就業福利。

主要的法條內容要求公司若無法達成以下三條條件，就必須將工人視為雇傭關係，而非承攬的外部合作夥伴：

工人可以在不受雇用單位控制和指導的狀態下自由完成工作 工作本身為公司經常性業務以外的工作 工人從事的工作為獨立的行業、職務或業務

AB5法案的原意是為外送員、Uber司機等零工經濟從業者爭取保障，確保他們能享有和正式雇傭員工相同的權利，但這件事在長期獨立運作的卡車司機產業上有了不同的呈現。美國的卡車司機有許多是個體戶，除了車輛自有之外，也擁有自主接案的權力，可以獨立承攬貨運公司的合作案。

當AB5法案上線，他們被迫成為貨運公司的全職員工，或是成立個體企業，才能繼續維持自由的貨車司機生活，但這個選擇，也讓他們必須額外負擔昂貴的保險費用。

根據CNBC此前的報導，AB5法案將影響近7萬名的卡車司機，佔加州2/3的卡車司機總量。原本加州卡車運輸協會在2020年提出異議，獲得臨時豁免，但今年6月30日美國最高法院拒絕審查，進而使貨運行業也必須適用AB5方案，這導致貨運公司成本的大幅提高，進而使大量卡車司機失業，同時讓塞港的情形更加嚴峻。

抗議者之一的AB Trucking的老闆Bill Aboudi表示：「這些卡車司機都可以被視為獨立的小企業，他們確實納稅，也擁有保險，現在的工作方式是他們自己選擇的，這種權力被剝奪了。」

針對AB5法案將對獨立卡車司機帶來的衝擊，北美卡車運輸協會會長關逾分析：「普通卡車司機年收入約10萬美元（約300萬台幣），過去使用1099表（非僱傭雇員報稅用表），扣除各種開銷後繳稅很少，但因AB5法案影響，改用W2表（僱傭關係報稅用表）後，個人年收入所得稅將高達2萬美金（約60萬台幣）。」

Photo Credit: AP / 達志影像 加州抗議AB5的群眾

保險的部分一直也是AB5帶來的重大影響之一。

在美國，普通勞工的勞工保險約成本約1%左右。在AB5實施後，由於是高風險行業，每個持W2報稅的卡車司機，公司都需要為他支付約26%的保險費用，也就是每多一位司機，公司就必須負擔2萬6000元（約78萬台幣）的勞工保險。

在成本的提升上，AB5法案對專營卡車貨運的小企業將帶來覆滅性的影響，由於高漲的保險費用帶動成本提高，小貨運企業勢必得因勢漲價，導致接不到生意，最終只能停止營運。

當卡車司機供不應求，大型貨運公司如UPS、Fedex將持續趁勢併吞小企業，最終形成跨國貨運公司的獨大局面，也讓這些過往追求彈性工時、自由工作的獨立卡車司機少了選擇，只能選擇轉換工作領域，或者成為跨國貨運公司的僱員，這也是他們選擇上街捍衛自身權益的主要原因。

台灣過往的相關判例：外送員真的是平台「僱傭」嗎？

2019年，台灣發生外送員死亡事故後，勞動部認定不幸死亡的外送員與平台間是「僱傭關係」，而非「承攬關係」，並要求平台依勞基法負擔職災補助，外送平台因此一狀告上法院，開啟平台與外送員間「僱傭」或「承攬」身份認定的法律戰。

當時法院參考司法院釋字第740號解釋，針對外送平台與外送服務員間的關係，指出數個條件（人格上從屬性；親自履行，不得使用代理人；經濟上從屬性；組織上從屬性）作為是否判定為「僱傭關係」的參考基準。

法院並強調，勞基法僅規定從屬性的概念，並未明文要求必須全都兼具，才能認定是勞僱關係，在個案認定時應著重其從屬性的程度給予適當保護，而非因部分條件未符合就全盤否定勞雇關係的存在；基於上述論述，法院最終做出「外送員與平台間為僱傭關係」的裁定。

然而，業界多半認為，此判決無法精準反映外送員與平台間的新型合作模式，更多是無視零工經濟者所希望追求的彈性與自由工時。

在當前第一線的執行面上，平台對外送員並無要求固定工時，何時工作的權力完全掌握在外送員手中；此外，工作報酬的取得上也有所差異，且平台並未提供外送員生產工具協助其執行工作；另一方面，外送員享有完全的拒絕接單之獨立自主性，此選擇並不會影響到未來在平台上接單的權利。

上述多項特徵與現今「僱傭關係」下的條件差異甚大，外送平台與外送員間的合作特性其實更近似於「承攬」而非「僱傭」。

Photo Credit: 中央社

值得注意的是，740號釋字原用於定義保險業務員與保險公司間的關係，當時法院在整體判定上，更偏向於認為保險業務員須以個案方式認定是否有受到勞基法保障，而非一律適用勞基法。然而，涉及零工經濟者的討論卻是將其判定應納入勞基法保障範圍，這樣的解釋是否足夠貼近社會真實面，有待商榷。

根據本協會過去對外送員執行的調查，其中有93.5%的外送員選擇開始外送這份工作，主因即為時間彈性自由，且有66.5%的外送員都是為了兼職增加收入而選擇加入外送行列。在外送員對時間彈性有高度需求的脈絡下，將平台與外送員認定為僱傭關係，不僅是剝奪勞工選擇兼職、增加收入的權利，更可能因為僵化的法規限制，限縮外送員希望追求自由、彈性工時的期待。