魏晉風雲之十六國混戰後篇（四）：乞伏鮮卑始終是魏晉南北朝不可忽視的勢力

文：阿前

很久很久以前，有三支鮮卑部族，要從漠北通過大陰山往南遷徙。普遍相信，大陰山就是今天說的陰山山脈，也是黃河河套北端的屏障，更是分隔東亞草原民族與農耕民族的天然界線。當時的陰山北部發生了什麼事？只怕不外乎戰亂，飢荒。

在三族翻山越嶺時，卻看到了路上有一隻巨大的「怪蟲」，樣子有點像神龜，有小山丘那麼大……等等，北方草原民族認識烏龜？老實說我大概查了一下，沒找到，但蒙古確確實實流傳著烏龜文化，而這裡的記錄也是「神龜」。

是的，三族鮮卑人認為這是「神」，就牽了馬來，殺之祭神，並祝禱。「如果您是善神，就請給我們一條路走；如果您是惡神，就把路堵住吧。」這個宗教態度也是漢人所沒有的：敬，但不畏。突然間，大神龜消失不見了，善良的善良的啦。

取而代之的，是一個小娃娃。三族中有一個小部，名為乞伏部，乞伏有個老人，沒有孩子……不論對草原民族還是農耕民族，都是很嚴重的事情。老人就跟大家說，我來扶養這孩子吧，並為孩子取名「紇幹」，中文的意思是依倚。（夏言依倚也）

紇幹長得比平常孩子更快更高大，10歲的時候，就已經勇猛過人，擅長騎射，可開弓五百斤。於是三族鮮卑跟乞伏部公推紇幹為共主，號為「乞伏可汗托鐸莫何」。托鐸，則是非人非神者的意思。這些都要帶點奇幻世界的感覺來體會，幾個族，一個世襲共主（可汗），其實就跟中國的源起差不多了。

姑且稱為乞伏國吧。

乞伏國原居西域，在西晉初年的時候，又遷移到中國的附近。（這裡都是稱「夏」）剛好這時候，西晉轄下的禿髮鮮卑鬧事，涼州河西失了管制。乞伏國有武力有規矩，很快吸收了一些流散的百姓，逐漸壯大起來。而本來居住在天水北方的鮮卑「鹿結」，就感受到了威脅。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

爭地，爭生存，是一切戰爭的根源。到這裡就要先了解一件事：禿髮部，鹿結部，對西晉來說都是境內居民。乞伏部則不是，這是徹徹底底的外國人。戰爭持續了一陣子，乞伏打跑了鹿結的共主，接收了他的部族與土地。接下來，繼續攻打左近的鮮卑部族。

很明顯，乞伏的「國際觀念」裡面，是沒有中國的。就像漢朝沒有把羅馬當成一回事，光西域諸國就夠搞的了啊。但雙方總有接觸的一天，時間，發生在劉曜迫降西涼後，為石勒所滅。

乞伏的位置大約就在黃河河套跟涼州之間，如今，後趙看向了這個地方。可能嗎？乞伏大概是今天的阿拉善左旗地方，平均海拔800～1500米，可利用草場面積比例大約是50%，另外近40%都是沙漠、荒漠。所以中國向來不當這邊回事，涼州跟河西走廊是還有雪山綠洲農業，這邊？農民不行。

不論如何，乞伏部可汗認為不該跟後趙起衝突，自行往山上退去。過了一代，才又再次出山，想要偷襲河西走廊的部分……當時石虎已死，涼州正在鬧獨立，小土狼出來撿點肉也沒啥不對吧？

沒想到，乞伏躲過了後趙石虎期，卻碰上前秦平服四夷期。苻堅的大軍，不把他們當不需管理的山中野人，而是視為聖天子的踏腳石。聖天子就是這樣來的，估計從軒轅皇帝開始吧，把文明帶給蠻荒，可不是紅毛人才有的驕傲。

總之，乞伏部被打得唏哩嘩啦，大喊投降投降。平服四夷，在前秦有一個很重要的環節：為了教給蠻夷聖人的學問，蠻夷族長必須前往長安「留學」。乞伏可汗被封為「南單于」，前往長安。

運氣還算不錯的是，乞伏一走，又有一支鮮卑來襲。聖天子苻堅給了乞伏可汗一個機會，回返隴右擊退蠻夷。真，「秦」化成功。乞伏可汗拿回了軍權與行政權，不以屬國，而是以大秦軍事行政官的身分，重新駐紮回領地，首府勇士……勇士是地名。

而且苻堅還讓他們能繼續世襲統領，這也算是前秦民族政策上一個值得注意的地方。終於，乞伏部的新首領，有了漢人的名字，「國仁」，之前都是音譯名來著。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

原本天高皇帝遠，乞伏國仁雖為鎮西將軍，但前秦朝廷也沒他什麼事。一直到苻堅發起百萬大軍，南征東晉，就是淝水之戰啦。百萬大軍那是要徵召全國各地的可用兵馬才生得出來的，乞伏國仁改領前將軍，也就遵命上路。

被分配了先鋒騎的乞伏國仁，那肯定不是一個看戲的位置。不過苻堅載記有說：「堅至項城，涼州之兵始達咸陽，蜀漢之軍順流而下，幽、冀之眾至於彭城，東西萬里，水陸齊進。」我們很明顯看得出來，涼州兵最慢，出發點最遠嘛。

當大家都開始作戰，甚至苻堅要被謝玄坑的時候，乞伏國仁的先鋒騎大概都還在長安整頓。等收到苻堅已死（詐）的消息，由於前秦後方沒有優秀的指揮系統，導致前線全面崩潰，想必乞伏國仁軍是一動也不動吧。

只能等待，只能觀望。終於，苻堅回來了，但也就在這時候，各地的叛亂開始炸鍋，其中，竟也包含了乞伏部。按照過去的經驗，苻堅相信，乞伏國仁必能回返平亂。所料不差，只不過，乞伏先鋒軍跟乞伏本地軍沒有打起來。

這就跟當年劉淵被派回去平定匈奴是一樣的，乞伏部族人，只要國仁決定：是前秦？還是乞伏？國仁非常的精明，舉起了酒杯：「我們是乞伏，但我們應該要等待。等到前秦倒下。」反正朝廷也沒人知道，乞伏平亂戰的內容，使者來就殺掉裝不知道就好了。

不接電話這招很難嗎？

乞伏國仁在遙遠的河西走廊，關注著慕容之亂的變化。一直忍到慕容沖破長安的消息傳來，乞伏國仁才宣布自己為大都督、大將軍、大單于、領秦、河二州牧。秦河就是西涼啦，說西涼比較好懂。