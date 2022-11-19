【東南亞週報】印尼主辦G20落幕呼籲俄烏停戰｜APEC峰會泰國登場｜緬甸國慶軍政府釋放近6千囚犯
我們想讓你知道的是
印尼也趁著峰會吸引外國投資，尤其是電動車電池生產、基礎建設、再生能源以及新首都努山達拉的建設。佐科威、拜登以及歐盟主席馮德萊恩於峰會上宣布，將持續深化「全球基礎建設與投資夥伴計畫」合作，並在印尼展開多個新計畫。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第197期，為讀者挑選2022年11月12日至11月18日期間，有關印尼、泰國、新加坡、緬甸、越南與馬來西亞的六則東協區域大事。
印尼｜印主辦G20落幕 呼籲俄烏停戰
G20峰會於11月15至16日在印尼峇里島舉行，會後聲明指出，大多數會員國譴責俄烏戰爭，呼籲停止戰爭。
中國國家主席習近平、美國總統拜登皆出席此次峰會，並於場邊進行對談；俄羅斯則派出外交部長拉夫羅夫，而烏克蘭總統澤倫斯基則以視訊方式發表演說。主席國印尼總統佐科威指出，世界無法承擔再次落入冷戰局面，經濟唯有在和平狀況下才得以發展，呼籲尊重國際法、停止戰爭。在峰會後發表的聲明也指出，大多數G20會員國強烈譴責俄烏戰爭。此外，峰會也關注全球經濟、糧食安全、氣候變遷等議題。
印尼也趁著峰會吸引外國投資，尤其是電動車電池生產、基礎建設、再生能源以及新首都努山達拉的建設。佐科威、拜登以及歐盟主席馮德萊恩於峰會上宣布，將持續深化「全球基礎建設與投資夥伴計畫」（Partnership for Global Infrastructure and Investment, PGII）合作，並在印尼展開多個新計畫。印尼也與中國在峰會上簽了五項雙邊合作備忘錄，還有深化雙邊經貿合作協議（Deepening Bilateral Economic and Trade Cooperation, BETC）。
佐科威也宣布在峰會上達成四項重要成果，包含成立15億美金的疫情基金，國際貨幣基金組織所成立、810億美金韌性與永續信託，由美國為首的公正能源轉型夥伴關係（Just Energy Transition Partnership）將募資200億美金，協助印尼進行能源轉型，還有G20會員國將自願承諾減緩土地退化。
（G20峰會主席佐科威）
泰國｜APEC峰會登場 各國領袖齊聚曼谷
亞太經濟合作會議經濟領袖週（APEC Economic Leaders’ Week）11月14日到19日在泰國曼谷登場，其中15和16日為資深官員會議，17日為APEC部長級會議，18和19日為經濟領袖會議（APEC Economic Leaders’ Meeting）。本次會議討論重點將放在新貿易與新投資上，還有重新串起供應鏈與連結旅遊業，以及全球永續發展事宜等。
事實上，東南亞區域在11月中下旬非常熱鬧，自11日起在柬埔寨有東協高峰會，緊接在15日由印尼主辦G20峰會。在APEC之前的兩個重要峰會上，各國討論焦點放在俄烏戰爭、台灣緊張情勢、緬甸軍事政變危機，以及全球經濟成長所面臨到的風險等。在G20大會中，各國已發表一項共同聲明，多數成員國譴責俄羅斯對烏克蘭所發動的戰爭，但仍有部分國家持不同看法，使俄烏戰爭成為最具爭議性的議題。
儘管俄羅斯為G20及APEC的成員國，但總統普亭兩場既不現身亦不發表視訊演說。中國國家主席習近平則是在G20峰會結束後，前往曼谷參加APEC峰會。他在峰會開始前，發表演說呼籲亞太區域應走向和平發展之路，並指亞太區域不應成為任何一強權之「後花園」。路透社指出，習近平的談話顯然劍指美國及其盟友，試圖削弱中國在該地區日益增長的經濟和軍事影響力。
隨著APEC經濟領袖會議的開始，多個民間團體連日來在曼谷不同地點抗議，其中包括年輕抗議人士抱著維尼熊布偶抗議一中政策。與此同時，亦有許多泰國民間抗議團體連日來在警方規劃的抗議區也就是市政府前廣場抗議，抗議人士的訴求多元，但多針對人權、對泰國總理之不滿、一中政策等等。
（泰國總理帕拉育在2022年APEC-BCG展覽開幕儀式。）
新加坡｜李顯龍、習近平APEC場邊會晤 重申兩國密切合作關係
APEC經濟領袖會議11月18日於泰國曼谷正式召開，新加坡總理李顯龍於會議前一晚與中國國家主席習近平進行場邊會晤，這是星中領袖自2019年4月面對面會晤後首度會面。
李顯龍於其臉書表示，很高興在亞太經合會經濟領袖會議前與習近平會面。他透露，雙方針對雙邊關係、區域和國際局勢發展，包括美中關係穩定的重要性等課題交換意見，「期待很快能再與習主席會面，繼續我們富有成果的討論」。
新加坡總理公署發言人指出，李顯龍與習近平在會面時，重申新加坡與中國之間密切與多層面的合作關係，以及雙方在新冠疫情及不斷變更的全球挑戰中如何繼續加強合作。李顯龍也對中共二十大的成功舉行向習近平表示祝賀。習近平則是向李顯龍介紹了中共二十大的進展，以及他對中國的發展計畫，並再次邀請李顯龍近期到中國訪問，李顯龍也同樣歡迎習近平訪星。
（新加坡總理李顯龍11月17日於曼谷與中國國家主席習近平會面。）
緬甸｜適逢國慶日 緬軍政府釋放近6千囚犯
根據路透社報導，緬甸軍政府11月17日國慶日當天，以「人道主義」為由特赦6千名囚犯，其中包括澳洲經濟學家杜內爾（Sean Turnell）、日本記者兼紀錄片製作人久保田徹、美國植物學家泰烏（Kyaw Htay Oo），以及英國前外交官鮑曼（Vicky Bowman）和其丈夫緬甸藝術家登林（Htein Lin）。緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）證實，軍方釋放了5774名囚犯，當中有712名是政治犯。
緬甸軍方自去年2月發動政變後，該國一直處於動盪之中，異議人士遭到鎮壓，數千人入獄，且有多名外籍人士被捕。擔任翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）顧問的杜內爾在政變後不久，因違反政府機密法（Official Secrets Act）遭定罪；久保田徹因煽動叛亂與違反移民法等理由入獄；泰烏因恐怖主義指控被拘留；鮑曼和其丈夫則是因違反移民法規遭到逮補。紹敏通表示，外籍人士遭釋放後將會被驅逐出境。
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挑選高性能空氣清淨機，內行人才知道的「黃金法則」
我們想讓你知道的是
在挑選家電之前，少不了要做一番功課， 挑選高性能空氣清淨機，有什麼是內行人才知道的「黃金法則」？多看多比較，幫助你挑選到最適合的產品。
在挑選家電之前，少不了要做一番功課。正如買除濕機會看每日除濕量、買冷氣會看BTU數，在挑選適合自身環境的空氣清淨機時，該看什麼數據來判斷其清淨能力呢？
其實，AHAM（美國家電製造商協會）就針對消費者的需求制定了一套名為「CADR」的清淨空氣輸出率標準，而台灣消保處明年1⽉1⽇起也將實施新的「CASR」和省電等級「EE」法規，這也是過往市面上拿來評價空氣清淨機功效的兩項指標。
無論是「CADR」還是「CASR」都是評測空氣清淨機運作的效能，幫助消費者依照自已的坪數來選擇合適的空氣清淨機。不過，「CADR」跟「CASR」還是有一些限制，例如，效能之外、空氣清淨的品質如何？可以針對哪些污染源做過濾？為了挖掘空氣清淨機更多挑選細節，本文公開一套更細緻的空氣清淨機「黃金法則」，在能源效率之外也留意淨化質量，幫助你挑選到質量更好的清淨機。
⿈⾦法則：「質量」⽐速度和能源效率更重要
「CASR」指的是一台空氣清淨機每分鐘的「乾淨空氣提供率（Clean Air Supply Rate）」；而美國家電製造商協會AHAM制定的「CADR」值則是每小時的「乾淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate）」，主要差異僅在於以分鐘或小時計算。
而一般業界常見的CADR測試都是在只有28.5m³的狹小檢測室內進行測試，為時20分鐘、採用1個感應器、測試3種懸浮微粒，再計算追蹤該空氣清淨機過濾空氣的速度。
這樣的評測中並無法看出空氣清淨的品質，但是在真實居家環境中，過濾品質對於我們來說比起速度更為重要。下列就是對於空氣清淨品質會造成顯著影響的幾個可能原因：
- 清潔質量：是否有自動感應與過濾的功能？是否符合HEPA H13標準全機密封以防細微顆粒外洩？是否能有效且持續的消滅室內空氣中的甲醛？
- 即時響應：有多少個實時感應器偵測室內空氣狀況？是否具備甲醛感測器？是否可以偵測到小至PM0.1的空氣污染顆粒？
- 房間覆蓋率：是否有在更符合室內環境的空間做評測（如 POLAR 實驗）？是否有氣流倍增科技技術能將乾淨空氣傳送至室內每個角落？
打破三個常見迷思
其實我們日常中還有一些有關空氣品質與空氣清淨機的迷思，都會影響選購機器時常被忽略的細節。
一、CASR/CADR愈⾼意味機器愈有效？
CASR/CADR只能反應機器運作的效率，但卻無法完整的呈現淨化品質。例如，兩台數值相同的空氣清淨機，一台有做到全機密封、另一台卻密封不良，會發現一些顆粒較小的污染物可能隨著機器運作而被排放出來，導致污染物不斷累積聚集、空氣越來越髒。但若是符合 H13 HEPA 標準完全密封，就能有效將污染物牢牢鎖住、不造成二次空氣污染，防止受污染空氣繞過濾網將污染物帶回室內。
二、甲醛只存在於新房中？
很多人以為甲醛只會存在於「裝潢、油漆」等新居環境，但根據實測調查，有近45%裝潢在3~15年之久後仍可被偵測出甲醛超標情況，尤其在天氣悶熱時更會讓傢俱、建材中的甲醛開始釋放，影響使用者健康。為了有效解決此問題，空氣清淨機是否具備捕捉並消滅甲醛的功能與技術就非常重要。
三、⾼省電等級（EE）意味著物有所值？
有些廠商可能犧牲效能來符合等級，但更重要的還是效益。一台好的空氣清淨機除了看效能之外，還要留意吹出的乾淨空氣是否有效地被吹送至房間每一個角落，否則，乾淨空氣若只能圍繞在機器附近，再怎麼有效率也無益於家中的空氣品質。
以Dyson為例，他們特別與專業實驗團隊打造「POLAR實驗室」，以貼近實際家庭環境的方式在角落位置擺放空氣清淨機，由9個感應器持續收集全室空氣品質數據，確保空氣清淨機能即時自動反應，並將淨化的空氣吹送至房間內每個角落。
多方面評估效能與品質，選購最符合需求的黃金空氣清淨機
綜合上述，要挑選一台優良的空氣清淨機，要考慮的點包括：
- 是否可以傳遞和循環清潔空氣，達到全屋淨化？
- 是否全機完全密封符合HEPA H13標準，不會將污染物洩漏回空氣中？
- 是否可以持續消滅甲醛？
- 是否能夠捕捉病毒、細菌和過敏原？以及99.95%的超細顆粒？
- 是否能感知污染並對您不斷變化的室內環境做出反應？
這些黃金法則將能幫助消費者在「CADR」/「CASR」和省電等級「EE」等公定標準之外，更全方位的挑選有效且高品質的空氣清淨機。這也是為什麼像Dyson這樣的品牌，投入了許多資源不斷更新科技技術，透過如全室循環、全機密封HEPA H13過濾、Sense, Capture & Project、POLAR測試⽅法、Air Multiplier™ 氣流倍增科技、甲醛消滅技術、獨特運算系統與四種感應器等實驗法與應用技術，提升空氣清淨機的淨化質量，也帶給消費者更多評比的思考點。
下一次在挑選空氣清淨機時，建議除了「CADR」/「CASR」跟省電等級「EE」之外，不妨多看多比較，以這套「黃金法則」挑選最適合自己的空氣清淨機！
高性能空氣清淨機選擇指南：https://bit.ly/3t9oxGS