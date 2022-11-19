【東南亞週報】印尼主辦G20落幕呼籲俄烏停戰｜APEC峰會泰國登場｜緬甸國慶軍政府釋放近6千囚犯

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第197期，為讀者挑選2022年11月12日至11月18日期間，有關印尼、泰國、新加坡、緬甸、越南與馬來西亞的六則東協區域大事。

印尼｜印主辦G20落幕 呼籲俄烏停戰

G20峰會於11月15至16日在印尼峇里島舉行，會後聲明指出，大多數會員國譴責俄烏戰爭，呼籲停止戰爭。

中國國家主席習近平、美國總統拜登皆出席此次峰會，並於場邊進行對談；俄羅斯則派出外交部長拉夫羅夫，而烏克蘭總統澤倫斯基則以視訊方式發表演說。主席國印尼總統佐科威指出，世界無法承擔再次落入冷戰局面，經濟唯有在和平狀況下才得以發展，呼籲尊重國際法、停止戰爭。在峰會後發表的聲明也指出，大多數G20會員國強烈譴責俄烏戰爭。此外，峰會也關注全球經濟、糧食安全、氣候變遷等議題。

印尼也趁著峰會吸引外國投資，尤其是電動車電池生產、基礎建設、再生能源以及新首都努山達拉的建設。佐科威、拜登以及歐盟主席馮德萊恩於峰會上宣布，將持續深化「全球基礎建設與投資夥伴計畫」（Partnership for Global Infrastructure and Investment, PGII）合作，並在印尼展開多個新計畫。印尼也與中國在峰會上簽了五項雙邊合作備忘錄，還有深化雙邊經貿合作協議（Deepening Bilateral Economic and Trade Cooperation, BETC）。

佐科威也宣布在峰會上達成四項重要成果，包含成立15億美金的疫情基金，國際貨幣基金組織所成立、810億美金韌性與永續信託，由美國為首的公正能源轉型夥伴關係（Just Energy Transition Partnership）將募資200億美金，協助印尼進行能源轉型，還有G20會員國將自願承諾減緩土地退化。

（G20峰會主席佐科威）

泰國｜APEC峰會登場 各國領袖齊聚曼谷

亞太經濟合作會議經濟領袖週（APEC Economic Leaders’ Week）11月14日到19日在泰國曼谷登場，其中15和16日為資深官員會議，17日為APEC部長級會議，18和19日為經濟領袖會議（APEC Economic Leaders’ Meeting）。本次會議討論重點將放在新貿易與新投資上，還有重新串起供應鏈與連結旅遊業，以及全球永續發展事宜等。

事實上，東南亞區域在11月中下旬非常熱鬧，自11日起在柬埔寨有東協高峰會，緊接在15日由印尼主辦G20峰會。在APEC之前的兩個重要峰會上，各國討論焦點放在俄烏戰爭、台灣緊張情勢、緬甸軍事政變危機，以及全球經濟成長所面臨到的風險等。在G20大會中，各國已發表一項共同聲明，多數成員國譴責俄羅斯對烏克蘭所發動的戰爭，但仍有部分國家持不同看法，使俄烏戰爭成為最具爭議性的議題。

儘管俄羅斯為G20及APEC的成員國，但總統普亭兩場既不現身亦不發表視訊演說。中國國家主席習近平則是在G20峰會結束後，前往曼谷參加APEC峰會。他在峰會開始前，發表演說呼籲亞太區域應走向和平發展之路，並指亞太區域不應成為任何一強權之「後花園」。路透社指出，習近平的談話顯然劍指美國及其盟友，試圖削弱中國在該地區日益增長的經濟和軍事影響力。

隨著APEC經濟領袖會議的開始，多個民間團體連日來在曼谷不同地點抗議，其中包括年輕抗議人士抱著維尼熊布偶抗議一中政策。與此同時，亦有許多泰國民間抗議團體連日來在警方規劃的抗議區也就是市政府前廣場抗議，抗議人士的訴求多元，但多針對人權、對泰國總理之不滿、一中政策等等。

（泰國總理帕拉育在2022年APEC-BCG展覽開幕儀式。）

新加坡｜李顯龍、習近平APEC場邊會晤 重申兩國密切合作關係

APEC經濟領袖會議11月18日於泰國曼谷正式召開，新加坡總理李顯龍於會議前一晚與中國國家主席習近平進行場邊會晤，這是星中領袖自2019年4月面對面會晤後首度會面。

李顯龍於其臉書表示，很高興在亞太經合會經濟領袖會議前與習近平會面。他透露，雙方針對雙邊關係、區域和國際局勢發展，包括美中關係穩定的重要性等課題交換意見，「期待很快能再與習主席會面，繼續我們富有成果的討論」。

新加坡總理公署發言人指出，李顯龍與習近平在會面時，重申新加坡與中國之間密切與多層面的合作關係，以及雙方在新冠疫情及不斷變更的全球挑戰中如何繼續加強合作。李顯龍也對中共二十大的成功舉行向習近平表示祝賀。習近平則是向李顯龍介紹了中共二十大的進展，以及他對中國的發展計畫，並再次邀請李顯龍近期到中國訪問，李顯龍也同樣歡迎習近平訪星。

（新加坡總理李顯龍11月17日於曼谷與中國國家主席習近平會面。）

緬甸｜適逢國慶日 緬軍政府釋放近6千囚犯

根據路透社報導，緬甸軍政府11月17日國慶日當天，以「人道主義」為由特赦6千名囚犯，其中包括澳洲經濟學家杜內爾（Sean Turnell）、日本記者兼紀錄片製作人久保田徹、美國植物學家泰烏（Kyaw Htay Oo），以及英國前外交官鮑曼（Vicky Bowman）和其丈夫緬甸藝術家登林（Htein Lin）。緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）證實，軍方釋放了5774名囚犯，當中有712名是政治犯。

緬甸軍方自去年2月發動政變後，該國一直處於動盪之中，異議人士遭到鎮壓，數千人入獄，且有多名外籍人士被捕。擔任翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）顧問的杜內爾在政變後不久，因違反政府機密法（Official Secrets Act）遭定罪；久保田徹因煽動叛亂與違反移民法等理由入獄；泰烏因恐怖主義指控被拘留；鮑曼和其丈夫則是因違反移民法規遭到逮補。紹敏通表示，外籍人士遭釋放後將會被驅逐出境。