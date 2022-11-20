20大後南海情勢評估與分析：中共戰略已延伸到南太，東協將在中美間游移的避險策略之下

文：王善航（聖母醫護管理專科學校通識教育中心兼任講師）

自中共20大召開後，科技發展已經成為了中共未來新的五年內的最重要指標，同時也奠定了南海區域，將持續成為體現國際間現階段中美兩強競爭的主要舞台。在可以預見在大格局之下，晶片、航太、軍事科技等，必然是成為未來中共最為著重發展的標的，也是兩強之間最重要的競爭板塊，東協也自然成為是兩強博弈間重要的籌碼與夥伴。基此，20大後，基本上可以有兩項要點評估，分別為：其一，中美的戰略對立將在南海持續。其二，東協扮演中美對立下南海的關鍵角色，以下詳細敘述：

一、戰略對決與策略延伸：帶路倡議與南太關鍵

台灣雖在外交戰略上推行新南向政策，這與南韓新南方政策有異曲同工之妙，幾乎是在同一時期先後開展。不過雙方卻未在東南亞國家進行合作，雖本質上台韓本身及存在產業競爭與產業重疊的本質，不過若能適時開展雙方合作，終究能達到利大於弊，且事半功倍的共贏效果。

而自文在寅以來的外交戰略，在實質意義上均在爭取於中美兩強夾縫間的最大生存空間，在主體上的根本方向就是避險策略的落實，如同文在寅推出新南方政策之初，也同步推行定調了「朝鮮半島新經濟地圖」以及「新北方政策」的外交戰略，既充分體現了不將雞蛋放在同一個籃子的分散風險方式，同時也突顯戰略自主以及宏觀評估適時調整的重要性。或許現下台灣的外交政策也可調整為以新南向政策為主體，但同時也伴隨推展與東北亞連接和南太地區連結的多方策略，從而凝結成足以與他國戰略對接的通盤計畫，將利益最大化，風險最小化。

一帶一路倡議，早已被定調為習近平時代的戰略代名詞，既可以為中國用以突破國際間歐美國家對中國的圍堵，也是提升中國國際影響力的重要戰略。伴隨國際局勢的轉變，美方持續性加強的圍堵力度，也更加大了帶路倡議戰略的部屬與推進之必要性。

從中共角度來看，一帶一路戰略上倡議的進程，在陸路上推行可以算是成果豐碩，中俄兩國的關係達到了前所未有的友好高峰，甚至超越了中蘇友好時期的前景。在中俄兩國的合作下，俄國進行權利讓渡，透過與中共的合作，開始在中東地區與中亞進行所謂的共管策略。這加速了中國一帶一路倡議的進程，以及在推行之上的便利性。也正因此發展機遇之下，路上絲綢之路經濟待的成果尚可界定為穩定，未來發展也定然會持續推進。對於戰略運用與外交布局，有著穩定的作用。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 習近平與普亭於今年9月16日會面

反之海上絲綢之路的發展一直較未有所推進，其中曾被視為海上絲綢之路中的亮點的克拉地峽運河，一度對泰國國土有分割之嫌，導致推進緩慢。此外，中共海軍發展長年處於弱項，這並非是因為中共科技發展的瓶頸，而是在地緣政治的道路之上，中國長年更適合發展陸路之便，成為陸權大國的主要戰略選擇。

當中共嘗試發展海路權力，本身即可視之為一種發展挑戰，伴隨而來自然也將會受到一定程度的限制， 這自然是中共海軍與海運在發展上的侷限。在可預見的未來，中共將會將外交發展重點，皈依在建設係代化社會政策之下，以及強調科技發展的指標下，深化與拓展海軍與海權勢力，是其必然的選項。

就近代而言，中共不斷宣稱在海軍的建設與投入，潛艦與相關軍備擴張，更適用「下餃子」來形容。但這樣的軍備擴張對於南海局勢勢必增加不穩定因素，中共的海權擴張，實質上除基於堅持與維護其海域主權，更重要是考量到南海海域囊括了整個東亞80%以上的貨運要量，不僅東南亞的經濟仰賴於南海海域要道，東北亞的貨物進出更是依靠南海。這自然也是中共在戰略上，持續與深化推進海上絲綢之路的進展關鍵要素。

而未來中共除戰略推進外，最有可能會強化在南海的活動力度，提升其在該海域聲索主權的合理性，並且將行動化為常態化。同時值得注意的是，中共戰略布局不單僅在侷限在南海，如今的戰略方向，自中國與索羅門簽署安全協議起，就可以了解到，中共已經將從南海地區延伸到南太，這點從中共外長王毅尋訪南太即可看出，未來立基於南海情勢外，南太島國的反應與美國的回防，將是中美博弈下，新的戰略舞台延伸與觀察重點。

Photo Credit: AP/ 達志影像 今年5月26日，中國外交部長王毅（左）和所羅門群島外長Jeremiah Manele在所羅門群島首都荷尼阿拉舉行聯合新聞記者會

二、盟邦拉扯與鄰國互動：東協角色與主權問題

中美對抗的格局之下，東協更是扮演了重要角色，中美兩國都積極與東協國家互動。最主要也是因為南海局勢中三大要素：主權、經濟、安全都與中美關係所牽連。今年5月，美國為了強化自身在印太地區影響力，嘗試拉攏東協國家進入圍堵中國的戰略要件中，舉行了特別峰會，不僅邀請東協國家加入印太經濟框架（IPEF），更承諾投入1.5億美元強化與各東協國家在經濟和海上安全領域合作。

這說明美國將東協國家也定位成了共同抗衡中國影響力的一環，透過與東協合作，既可以延續早在歐巴馬時期就策劃回防亞太的戰略布局，同時也能延伸印太戰略的框架效益，可謂是一舉數得。

當然，美方進程也未必能順利，相較於美國，中國長年在經濟上對於東協國家有偌大吸引力，身為東協國家的最大貿易夥伴，從東協+1到東協+6，再到區域全面經濟夥伴協定 （Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP），中國早已與東協國家在經濟上進行一定程度綑綁，更不用提及疫情之下，中國提供東協的數億乃至數十億美元的援助與捐贈。