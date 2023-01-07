立院修法通過散布性影像最重判5年、賣Deepfake謎片最重7年，但「24小時下架」未有共識

立法院會今（7）日三讀修正通過攸關防制性暴力的《刑法》部分條文，增訂性影像定義及妨害性隱私及不實性影像罪。其中，製作不實性影像並散布營利，最高處7年有期徒刑。

網紅小玉涉嫌以Deepfake技術製作換臉謎片等，讓民眾關注私密影片外流，以及深度偽造合成影像犯罪等議題。行政院會去年3月10日通過防制性暴力等4項修法草案，送立法院審議。其中，立法院司法及法制委員會去年5月初審通過刑法部分條文修正草案，但多項條文保留交黨團協商。立法院長游錫堃今年1月5日召集黨團協商，討論後達成共識。

全案經過多次協商，今天在立法院會處理，三讀修正通過。此次修法有幾大重點包括：

《刑法》第10條：增加性影像定義，包含性器接合、客觀上足以引起性慾或羞恥的身體隱私部位，或以身體或器物接觸上述部位，而客觀上足以引起性慾或羞恥行為的影像或電磁紀錄。

《刑法》第319-1條：未得同意下攝錄性影像，即類似過往的偷拍妨害秘密罪，可處3年以下有期徒刑，若有散布行為，處6月以上5年以下有期徒刑；若有意圖營利而散布行為，得加重其刑至2分之1。

《刑法》第319-2條：若以強暴、脅迫、恐嚇或其他違反本人意願的方法，以照相、錄影等方法攝錄其性影像，最重處5年有期徒刑。若有散布行為，處1年以上7年以下有期徒刑；若有意圖營利而散布的行為，得加重其刑至2分之1。

《刑法》第319-3條：未經他人同意無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

《刑法》第319-4條：意圖散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽，以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實的性影像（即例如Deepfake），足以生損害於他人者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金；若是意圖營利，處7年以下有期徒刑，得併科70萬元以下罰金。

影像24小時內下架仍有困難

不過各界以及被害者普遍非常關心，也希望能達成的「影像儘速下架」，並未在此次修法達成。立委范雲的提案指出，為避免散布性剝削影像造成傷害，下架時間應限於24小時；時代力量黨團也在黨團協商時表達認同，應設定24小時期限。

不過國家通訊傳播委員會（NCC）主秘黃文哲在協商時回應，政院版兒少性剝削草案中明定「先行」限制或移除網頁，對兒少保護程度高；但性侵害犯罪防治法適用對象不僅是兒少，也包含成人，應讓網路業者有判斷時間；其實部分網路業者接獲通知後就會立即下架，參考國外法律，即便有24小時下架規定仍有但書，認為若律定網路業者24小時內下架，實務上恐做不到。

立委們在協商時表達，如果24小時內下架做不到，應該也給個其他時間，看需要多久才能完成下架，但最後未有共識，今天表決則按照行政院版通過，便沒有明訂這個數字。

同樣作為換臉謎片受害人的高雄市議員黃捷表示，相信對被換臉的受害人來說，這次的修法是最棒的新年禮物；希望在新一年，針對類似數位性暴力的性犯罪，能有進一步措施，包括下架機制等，盼讓修法方向更完整，也讓類似犯罪行為可以徹底被杜絕。

「足以引起羞恥或性慾」仍對被害人有污名化疑慮

時代力量立委王婉諭則在發言時提到，很可惜本次通過版本，對性影像的定義「足以引起性慾或羞恥」仍維持，這樣的用詞早已存在爭議，因為「足以引起羞恥」不僅加深性的污名化，而「足以引起性慾」更對被害人做出評價，極可能造成被害人二度傷害。

范雲則表示，接下來，如何讓法律實務上真正保障被害人，是她關注的焦點。被散布的性影像，立即刪除、下架的效果如何？被散布性影像的被害人，受到的保護完善程度如何？相信對執法機關都是很大的考驗；因此她也提出附帶決議，要求修法通過後，執法單位必須產出SOP，明確規範未來警察、檢察官如何執行。以及法務部、警政署需定期提出數據統計、成效報告，以檢視現有條文是否充足保障被害人，作為未來修法依據。

數位女力聯盟WIDI則在臉書上表示，認為這次修正雖然仍有遺珠之憾，例如性影像未明文納入「聲音」的要件，且定義方式依循過往對於猥褻的定義，採用「客觀上足以引起性慾及羞恥」這樣的文字，不僅實務上有所爭議，且可能對被害人有二次傷害之疑慮。

但在現階段而言，通過立修法的結果依然比過去舊法更為先進，且即將三讀的性侵害犯罪防治法亦增加許多保護被害人的程序規定，因此我們仍保持期待，並希望各法主管機關未來能保持滾動式修正，以因應數位科技的發展變化。

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核稿編輯：翁世航