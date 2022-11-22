俄烏戰爭與能源危機：為什麼歐洲不能接受更多的液化天然氣？
我們想讓你知道的是
歐洲不能接受所有被送來的液化天然氣還有其他原因。能源專家表示：「各國無法接受更多的液化天然氣，因為它們的大部分儲存設施已經滿了。」歐洲國家都在儲存天然氣，以便在天氣變冷時供暖使用，但今年秋天的天氣相對溫和。
俄羅斯削減了對歐洲的天然氣供應，迫使各國尋找替代能源。
填補這一空白的燃料主要是液化天然氣（LNG），但由於運輸量太大，油輪在港口排起了長隊。
什麼是液化天然氣？
液化天然氣是甲烷，或與乙烷混合的甲烷，是清除了雜質的天然氣，在冷卻到大約零下160℃後成為液體。
液化天然氣不僅更加清潔，所佔空間也比天然氣減少600倍。
它像原油一樣被裝入油輪運輸。
在送達目的地後，液化天然氣再次被轉化為氣體，像其他天然氣一樣，用於供暖、烹飪和發電。
能源分析公司Crystol Energy的卡蘿・納克爾（Carole Nakhle）說：「在液化天然氣之前，天然氣只能通過管道輸送，這限制了它的銷售地。」
哪些國家供應液化天然氣？
世界上最大的液化天然氣出口國是澳洲、卡達和美國。
美國對歐洲的出口量增加了一倍多，僅在2022年前9個月就達到4600萬噸。美國已經成為歐洲大陸最大的液化天然氣供應商。
澳洲幾乎將其所有的液化天然氣運往亞洲的買家。
卡達將其部分液化天然氣運往亞洲國家，部分運往歐洲國家，如英國、比利時和義大利。
2022年1月至10月，卡達向歐洲供應了1300萬噸液化天然氣，但它幾乎所有的產品都是按長期合約出售的，因此想在短時間內增加從卡達購買液化天然氣比較困難。
阿爾及利亞等國家也向歐洲出口液化天然氣。俄羅斯也供應液化天然氣，雖然它已經削減了通過管道向歐洲提供天然氣。
液化天然氣如何幫助歐洲繼續有照明用電？
俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭受到了歐洲國家的譴責。作為回應，俄羅斯將對歐洲的天然氣出口減少了約80％。
國際天然氣價格因此上漲超過四倍，家庭能源開銷大幅飆升。
由於擔心斷電，歐盟與美國簽署了一項協議，進口更多的液化天然氣。據歐盟執委會稱，現在液化天然氣佔歐盟國家使用的所有天然氣的40％。液化天然氣也佔英國進口天然氣總量的一半，其中主要來自美國。
這些額外增加的液態天然氣供應有助於阻止天然氣價格攀升至更高水平。
為什麼歐洲不能接受更多的液化天然氣？
能源研究所（Energy Institute）的凱特・杜麗安（Kate Dourian）說：「美國的液化天然氣幫助歐洲擺脫了困境。」
「但是現在市場已經飽和了，因為歐洲已經達到了所能接受的液化天然氣極限。」
想要進口液化天然氣的國家需要有工廠來卸裝液化天然氣，並轉變成天然氣。法國、英國、義大利和西班牙已經建立了此類儲存倉庫，但其他國家，如歐洲最大的天然氣進口國德國還沒有。
歐洲缺乏液化天然氣存儲能力已經造成了瓶頸。
10月底，有報導稱歐洲水域有51艘液化天然氣油輪，其中很多都在等待進入港口。德國和荷蘭等國家已經試圖通過僱用浮動倉庫來存儲和轉換天然氣來解決倉庫短缺問題。
然而，即使有這些浮動倉庫，這些國家也無法處理所有被運送來的液化天然氣。
能源分析公司（Crystol Energy）的卡蘿・納克爾說這些浮動倉庫規模很小，他們不能快速處理大量的液化天然氣， 「正因為如此，運輸油輪排隊的情況越來越多。」
歐洲不能接受所有被送來的液化天然氣還有其他原因。
凱特・杜麗安說：「各國無法接受更多的液化天然氣，因為它們的大部分儲存設施已經滿了。」她說，歐洲國家都在儲存天然氣，以便在天氣變冷時供暖使用，但今年秋天的天氣相對溫和。
歐洲國家正計劃再建17個液化天然氣倉庫。這可以使產能增加40％以上。然而，大多數將在2026年才投入使用。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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我什麼都做，除了那些別人想像得到的事情：專訪台灣新生代導演柯孟融
我們想讓你知道的是
小說家倪匡曾說，人類之所以有進步的主要原因是，往往來自於下一代不聽上一代的話。翻看藝術與創作的歷史，我們更不難發現，唯有打破陳規，才能成為經典的起點，這正與格蘭菲迪向來所抱持的領路者精神——挑戰陳規、永不設限，遙相呼應。今年異軍突起的電影《咒》，就是一個最好的例子。
《咒》的導演柯孟融，從小就是一個愛看電影的孩子。「我小時候蠻內向的，甚至可以說是有一點邊緣，但是那樣的成長經驗意外給我了創作上的某種養分，我變得很會觀察，從拍電影、或者寫劇本的角度來看，我很能找出大家想要看到什麼。」
蟄伏等待，只為了精彩綻放瞬間
從小到大，柯孟融認為自己是一個普通平凡的人，唸普通的學校、普通的科系。沒想到大學時期因為學校作業而拍攝的影片《鬼印》在網路上竄紅，更入圍了許多影展，讓柯孟融獲得進入影視製作行業的機會。
「那時候，台灣已經很久沒有成績好的國片，但自從陳映蓉導演拍了《十七歲的天空》、陳正道導演拍了《宅變》，突然改變了這個狀態，製作公司又開始對國片有期待，開始想找像他們那樣的年輕新導演合作。那時候三和娛樂看到我的《鬼印》，也來與我聯繫，但當時我只是一個剛從高雄上來、滿頭金髮的大一生，他們一看到我都覺得我還是小孩子，當導演可能還沒辦法，於是改找我做預告剪接，比方《再見了可魯》，台版預告就是我剪的。」
從預告剪接開始，柯孟融大四就開了自己的工作室接案。「那時候我什麼都接，一支片子五萬也接，一萬也接，只要有機會都好。從小案子開始，慢慢接到預算越來越大的製作。」不論案子大小，柯孟融心裡都很清楚每一支影片中真正的主角是誰。「廣告的主角就是那個產品，MV的主角就是那首歌或那位歌手，整個劇組就是盡一切努力，去成就主角光環。」客戶要的是什麼，觀眾想要看到的又是什麼，柯孟融兒時的「訓練」，讓他可以精準又細膩的掌握重點。
作為領路者，就是要走在沒人走過的路上
「不過我真正想拍的，還是鬼片，因為我真的很愛鬼故事，非常愛看，從小就愛。」
仔細爬梳柯孟融過往電影作品，除了《絕命派對》帶有驚悚元素之外，再也沒有恐怖片。「拍廣告或MV，不太可能真的用很恐怖的元素。我後來拍的電影，也都比較偏重輕鬆的浪漫喜劇。我就問我自己：『你有沒有可能，拍出一部真正刻著柯孟融三個字的電影？』」柯孟融這句反問自己的話，其實是對平凡最強烈的反抗。靠著這股反抗的念頭，柯孟融放棄了中國的天價電視劇導演邀約，在沒有收入保證、甚至許多人都不太看好的狀態下，開啟了電影《咒》的製作。 這種挑戰、證明自我的行動，就如同1963年格蘭菲迪成為第一個跨出蘇格蘭、向全世界推出第一瓶單一麥芽威士忌一般——因為這種開創、勇於挑戰的領路者精神，單一麥芽威士忌不再是蘇格蘭人獨享的秘密，反而成為世界各地的威士忌愛好者所追求的經典珍釀。
「要說服人是最困難的。」柯孟融回憶道，無論是對投資者，或者對自己劇組的工作夥伴，柯孟融都堅持要溝通到雙方同意彼此才行。「籌備《咒》的時候，我很堅持要做沒有人做過的事情。你想想看，你要花那麼多時間，賭上你的身家、你的未來、一切，去完成這部你那麼想要拍出來證明自己的電影，當然要做沒人做過、只有你才做得到的東西。」柯孟融相信，鬼片在台灣是有市場的，因為台灣的製作環境，最適合鬼片的預算規模和技術含量，再加上柯孟融也期待能夠看到更多有台灣元素、最本土在地的類型片內容。在這樣的信念下，柯孟融決定要拍一部「瘋子拍出來的鬼片」。
「真的，本來我打算要拍一個像是在水溝裡撿到的手機拍出來的影片，沒有配樂也沒有音效，像瘋子拍出來的一樣。」柯孟融大笑道。這樣的概念，很快受到了來自各方的挑戰——例如這種偽紀錄片的風格，讓很多人擔心太過小眾；柯孟融希望全素人演出，也被投資方質疑是不是會沒有人要看？柯孟融想要傳達的一種整個電影有毒的感覺，看完感覺自己就被詛咒了的恐懼，甚至期待觀眾看到一半就受不了離席。這許多大大小小的細節和理念，都要接受各方檢視和質疑，身為導演的柯孟融，必須要不厭其煩地解釋、說明，甚至吵架。這股堅持信念的熱情，就像是格蘭菲迪的創辦人威廉格蘭（WILLIAM GRANT），為了實現「山谷中最頂尖的威士忌」的夢想，在1886年與家人一同徒手建造了蒸餾廠一般。直到今天，威廉格蘭130多年前的決心以及領路者精神，依然帶領著格蘭菲迪。作為世界上少數碩果僅存的單一麥芽威士忌家族酒廠之一，更是獲獎最多、最受歡迎的單一麥芽威士忌，所有的成就與榮耀，都來自於這代代相傳的勇敢、堅持，與創新精神。
勇敢翻轉，今天就是經典第一天
但是吵歸吵，柯孟融從不拿出導演的架子來強迫對方就範。「投資方如果不能認同，那就不要認同，不投資也沒關係，錢再找就有。但是工作夥伴，我不能強迫他們，我要他們真的理解、真的有感覺，這樣他們才能拿出100％的心力和才華，跟我一起創作。」正如同格蘭菲迪的每一位工匠，不只擁有了傳承超過百年的專業技能與知識，更對威士忌誕生的每一個階段全心投入。我們可以說，從格蘭菲迪的經典單一麥芽威士忌，到珍稀紀念酒款，還有每一次突破傳統、挑戰自我的創新風味酒款，都能維持一致的高品質、精彩表現與完美平衡，是來自於這群人對格蘭菲迪的熱愛與信任。
當然，柯孟融也會在每次被質問之後，回頭省視自己：「我到底想要做出什麼樣的電影？我是因為自己學會了拍電影，所以在那邊『裝』嗎？如果當年那個剛開始喜歡上電影的高中生柯孟融，在電影院排隊買票，他會期待看到一部沒有音效也沒有配樂的電影嗎？更重要的是，高中生柯孟融，看完以後會喜歡嗎？」
磨合、修正、再磨合、再修正，一步一步，柯孟融和製作團隊用了全部的力氣，加上百分之兩百的熱情和誠懇，製作出《咒》，這部被譽為臺灣近年來最好看、最有張力的恐怖電影，創下單日破千萬票房，並榮登2022年臺灣電影首日票房冠軍，在臺灣上映第2週，票房累計就正式突破1億新臺幣，是2022年首部突破1億票房的臺灣電影。目前全臺票房總計超過1.7億，觀影人次逼近70萬人。除此之外，《咒》也寫下臺灣電影在Netflix播出的全新紀錄——在Netflix全球獨家上線後，一度成為全球非英語電影收看人數的排行榜的第三名。
票房得意，影展也喜訊連連。蔡亘晏入圍最佳女主角，高英軒以《咒》在臺北電影節拿下最佳男配角 ,，電影本身則獲得最佳行銷獎。每年都是眾所期待的金馬獎，《咒》也風光入圍最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳新演員、最佳原著劇本、最佳攝影等共13個獎項。「公佈那天，我就在那邊看入圍名單，尖叫了十三次。」柯孟融伸手，為自己倒了一杯格蘭菲迪23年單一麥芽威士忌，像是敬自己，也敬全劇組的夥伴一般，開心的喝了一口酒。
用一杯威士忌，銘記那些特別的時刻
自帶領路者氣場的柯孟融，回憶過去那些等待蟄伏、鍛鍊自己青春年少，直到現在可以用一部電影來證明自己，這個整個過程，他認為是不斷試著在趨近一種信仰、一種價值。而這種信仰和價值的誕生，都是源自於從不放棄地尋找，那個沒有人見識過的可能性，並且在找到之後，展現在世界面前。「拍電影也好，做任何事情都好，這種信仰是最寶貴的，它讓你感到快樂，即使要讓那個快樂出現的過程很痛苦，但無所謂，因為你有信仰，你的這裡（指心臟），是很篤定的。」柯孟融說。
格蘭菲迪以超過百年的深厚基底，在成就經典威士忌之際，同時推陳出新，帶來令人驚豔的感官體驗。我們可以說，格蘭菲迪用威士忌，示範了在變與不變之間的各種可能性。不過，有件事情是確定不變的，例如好好享受一杯格蘭菲迪的時間，不管是一個人，還是一群人。