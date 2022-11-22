2022/11/22,
歐洲

俄烏戰爭與能源危機：為什麼歐洲不能接受更多的液化天然氣？

俄烏戰爭與能源危機：為什麼歐洲不能接受更多的液化天然氣？

我們想讓你知道的是

歐洲不能接受所有被送來的液化天然氣還有其他原因。能源專家表示：「各國無法接受更多的液化天然氣，因為它們的大部分儲存設施已經滿了。」歐洲國家都在儲存天然氣，以便在天氣變冷時供暖使用，但今年秋天的天氣相對溫和。

停泊在港口的液化天然氣運輸船

Photo Credit: Getty Images / BBC News

停泊在港口的液化天然氣運輸船

俄羅斯削減了對歐洲的天然氣供應，迫使各國尋找替代能源。

填補這一空白的燃料主要是液化天然氣（LNG），但由於運輸量太大，油輪在港口排起了長隊。

什麼是液化天然氣？

液化天然氣是甲烷，或與乙烷混合的甲烷，是清除了雜質的天然氣，在冷卻到大約零下160℃後成為液體。

液化天然氣不僅更加清潔，所佔空間也比天然氣減少600倍。

向歐洲出口液化天然氣主要國家

Photo Credit: BBC News

它像原油一樣被裝入油輪運輸。

在送達目的地後，液化天然氣再次被轉化為氣體，像其他天然氣一樣，用於供暖、烹飪和發電。

能源分析公司Crystol Energy的卡蘿・納克爾（Carole Nakhle）說：「在液化天然氣之前，天然氣只能通過管道輸送，這限制了它的銷售地。」

哪些國家供應液化天然氣？

世界上最大的液化天然氣出口國是澳洲、卡達和美國。

美國對歐洲的出口量增加了一倍多，僅在2022年前9個月就達到4600萬噸。美國已經成為歐洲大陸最大的液化天然氣供應商。

澳洲幾乎將其所有的液化天然氣運往亞洲的買家。

卡達將其部分液化天然氣運往亞洲國家，部分運往歐洲國家，如英國、比利時和義大利。

2022年1月至10月，卡達向歐洲供應了1300萬噸液化天然氣，但它幾乎所有的產品都是按長期合約出售的，因此想在短時間內增加從卡達購買液化天然氣比較困難。

阿爾及利亞等國家也向歐洲出口液化天然氣。俄羅斯也供應液化天然氣，雖然它已經削減了通過管道向歐洲提供天然氣。

液化天然氣如何幫助歐洲繼續有照明用電？

俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭受到了歐洲國家的譴責。作為回應，俄羅斯將對歐洲的天然氣出口減少了約80％。

國際天然氣價格因此上漲超過四倍，家庭能源開銷大幅飆升。

液化天然氣如何生成

Photo Credit: BBC News

由於擔心斷電，歐盟與美國簽署了一項協議，進口更多的液化天然氣。據歐盟執委會稱，現在液化天然氣佔歐盟國家使用的所有天然氣的40％。液化天然氣也佔英國進口天然氣總量的一半，其中主要來自美國。

這些額外增加的液態天然氣供應有助於阻止天然氣價格攀升至更高水平。

為什麼歐洲不能接受更多的液化天然氣？

能源研究所（Energy Institute）的凱特・杜麗安（Kate Dourian）說：「美國的液化天然氣幫助歐洲擺脫了困境。」

「但是現在市場已經飽和了，因為歐洲已經達到了所能接受的液化天然氣極限。」

荷蘭的液化天然氣儲藏罐

Photo Credit: Getty Images / BBC News

歐洲缺乏倉庫將液化天然氣轉化為天然氣後儲存

想要進口液化天然氣的國家需要有工廠來卸裝液化天然氣，並轉變成天然氣。法國、英國、義大利和西班牙已經建立了此類儲存倉庫，但其他國家，如歐洲最大的天然氣進口國德國還沒有。

歐洲缺乏液化天然氣存儲能力已經造成了瓶頸。

10月底，有報導稱歐洲水域有51艘液化天然氣油輪，其中很多都在等待進入港口。德國和荷蘭等國家已經試圖通過僱用浮動倉庫來存儲和轉換天然氣來解決倉庫短缺問題。

然而，即使有這些浮動倉庫，這些國家也無法處理所有被運送來的液化天然氣。

能源分析公司（Crystol Energy）的卡蘿・納克爾說這些浮動倉庫規模很小，他們不能快速處理大量的液化天然氣， 「正因為如此，運輸油輪排隊的情況越來越多。」

歐洲不能接受所有被送來的液化天然氣還有其他原因。

凱特・杜麗安說：「各國無法接受更多的液化天然氣，因為它們的大部分儲存設施已經滿了。」她說，歐洲國家都在儲存天然氣，以便在天氣變冷時供暖使用，但今年秋天的天氣相對溫和。

歐洲國家正計劃再建17個液化天然氣倉庫。這可以使產能增加40％以上。然而，大多數將在2026年才投入使用。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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