習近平G20「報復性會面」會見11國領袖，中國能否擺脫國際孤立感？
我們想讓你知道的是
去（2021）年以來，各國放開防疫限制的步伐不同，但都陸續走出「冷和平」，參加到「外交派對」裡來，而還在孜孜不倦堅持「清零」的中國，成了最晚抵達派對的客人。再加上中國與西方關係緊張，俄烏戰爭又進一步考驗中國的外交站位，專家形容為「國際孤立感」。而這正是此次「外交派對」上想要擺脫的，因此找了最多人敘舊。
如果去參加一場派對，你會跟多少人聊天？
習近平的答案，11個。在印尼峇厘島，根據中國外交部的發佈，G20峰會期間，中國領導人在三天時間裡與11個國家領導人舉行雙邊會談，此外還有個聯合國秘書長。別忘了，他還出席G20會議、換上印尼傳統服飾、參加一場盛大晚宴，似乎所有其餘時間，都被雙邊會談填滿。
11國包括美國、法國、荷蘭、南非、西班牙、阿根廷、塞內加爾、韓國、澳大利亞、印尼和義大利。G20結束第二天他飛抵泰國參加APEC峰會，又會見了日本、新加坡、菲律賓三國領導人。
引發廣泛討論的習近平和加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）的交談並沒有被中國官方列入會晤範疇。根據加拿大媒體報導，杜魯道與習近平星期二（15日）進行了約10分鐘的簡短交談。
習近平的密集外交，在飛機落地峇厘島前，就已飽受關注，不少國家的記者都收到本國領導人將與他會面的消息。
G20主辦方在會場不遠的酒店設置新聞中心——巨型大廳，一排排電腦和桌子，密密麻麻排開。即便如此，早上還要去搶座位，因為有75個國家上千名記者每日駐紮於此。
大廳設置著一個巨大螢幕，直播峇厘島機場的畫面，每個領導人抵達，其本國記者都會站起或側身，特意關注一下。14日下午中國領導人抵達時，有一陣隱隱騷動，一大片記者都抬著頭，盯著螢幕，折射出其關注度。
走出「冷和平」
在新聞中心，一個記者打趣說，這麼多會談都是因為疫情，就像解封後的第一個周末，去報復性消費，購物、聚餐、看電影，晚上還要去酒吧、俱樂部，簡直是「外交派對」。澳洲國立大學政治學者宋文笛稱，「這是習近平在『二十大』上鞏固了國內權力後的亮相派對。 」
當然，其中有些是為了彌補因為疫情取消的雙邊會談。比如習近平原本計劃2020年4月正式訪問日本，時任官房長官菅義偉稱，這對中日關係來說是件大事，因為差不多每十年才會有中國領導人訪日。
甚至在2020年疫情來襲後，雙方仍未放棄訪問計劃，民間和官方都在醞釀氣氛。當年2月，日本松山芭蕾舞團甚至演唱《義勇軍進行曲》為武漢加油，隨後日本援助物資上「山川異域，風月同天」的詩句，在中國廣受讚譽；到了2月底，日方還表示兩國外長通話確認訪日凖備工作仍在推進。
但最終還是取消。一晃過去兩年多，日本不僅換了兩次首相，當年推動訪問的安倍晉三也已遇刺身亡。
疫情席捲全球之際，各國領導人都放緩和取消出訪行程，整個2020年面對面的雙邊會談乏善可陳。聖路易斯華盛頓大學東亞系副教授馬釗稱之為「冷和平」，即國家間關係緊張但大致和平，由於缺乏外交互動，暫時處於冷卻狀態。
去（2021）年以來，各國放開防疫限制的步伐不同，但都陸續走出「冷和平」，參加到「外交派對」裡來，而還在孜孜不倦堅持「清零」的中國，成了最晚抵達派對的客人。
再加上中國與西方關係緊張，俄烏戰爭又進一步考驗中國的外交站位，宋文笛形容為「國際孤立感」。而這正是此次「外交派對」上想要擺脫的，因此找了最多人敘舊。
馬釗認為，雖然疫情期間有外交官員代表出訪或視訊會議，但是畢竟無法替代首腦見面交流，這些雙邊會談，是增進首腦關係的舉措。
習拜會鋪路
習近平下飛機僅僅幾個小時，就已經與拜登（Joe Biden）面對面而坐，最終兩人三個小時的會談突破了計劃的時間，密集外交由此展開。雖然這次會面並沒有達成什麼新的成果，但並非毫無作用。
美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）主席哈斯（Richard Haass）說，在國際關係中，如果兩方在某件議題上都不肯讓步，無法達成一致，那麼有少數國家會選擇回去拿起槍直接開戰，比如在中東問題上一些國家就是這麼做的。
哈斯表示，而大部分國家會繼續接觸、會談，即使無法在最想要的東西上達成一致，至少在最不願看到的事情上達成一致，比如都不想要核戰；在冷戰中，美蘇的雙邊會談大多以此為目的。
習拜會的意義正在於此。拜登在會談中表示，美國將繼續與中國進行激烈的競爭，但他重申，這種競爭不應轉向衝突，並強調美國和中國必須負責任地管理這種競爭並保持開放的溝通渠道。
馬釗認為，此次峰會的背景是俄烏戰爭和中美矛盾，其實背後都有美國的因素。有鑒於此，宋文笛認為，習近平知道，其他國家在看到中美領導人友好互動後，與中國交往就會感到更加舒適，因此隨著疫情接近尾聲，習近平抓住這一勢頭，更積極地謀求與這些國家重新建立關係，這次G20是一個絕佳時機。
「鑒於美國著力打造以核心議題（issue-based）為基礎的盟友或伙伴國家網絡，中國也要試圖尋找不同議題，拉攏分化各國。因此，雙邊會談有利於尋找國家之間的共同利益。」馬釗闡釋。
同行的互動
這次G20，各國領導人們頻繁互動，很難說建立友誼，但至少打破「冷」的狀態。
有趣的一幕發生在第一天晚宴，習近平進入會場與印尼總統佐科威（Joko Widodo）打招呼後，然後看到印度總理莫迪（Narendra Modi），笑著上前跟他握手，莫迪似乎也心情不錯，兩人站著聊了好一會兒。攝影機很配合對凖這個場景。印度媒體把這一刻大書特書，因為這是在兩年半前中印邊境衝突後，兩國領導人首次直接交談。
Tags：
2022 TCCF 未來內容展逾 2 萬人次共襄盛舉！ 國內外專業人士齊聚開啟跨域合作契機
我們想讓你知道的是
由文化內容策進院（文策院）主辦的「2022TCCF創意內容大會-未來內容展」日前圓滿落幕，文策院院長李明哲表示，全球疫情趨緩，讓更多國內外產業專業人士能藉展會進行實體交流，展現臺灣未來內容領域的創作實力與產業潛力，促成更多國際合作、跨域共創，也拓展國際市場的人脈與商機。
由文化內容策進院（文策院）主辦的「2022TCCF創意內容大會-未來內容展」日前圓滿落幕，吸引包括亞、歐、北美、南美、澳洲等海內外人士參與，11天展期累積超過2萬人次參觀，參與人數更創下新高。其中「主題沙龍」更有來自巴西、法國、奧地利、加拿大、愛爾蘭、香港等不同國家地區機構代表、創作者、企業家分享最新國際產業發展趨勢。許多文化科技內容業者皆表示，透過展會期間的沙龍活動與作品展示，不僅能與產業人士、民眾互動交流，也找到未來潛在合作夥伴，強化了產業對未來的信心。
文策院院長李明哲表示，全球疫情趨緩，讓更多國內外產業專業人士能藉展會進行實體交流，展現臺灣未來內容領域的創作實力與產業潛力，促成更多國際合作、跨域共創，也拓展國際市場的人脈與商機。
此次展會匯集了眾多跨國專業人士參與，除了帶來最新穎的國際趨勢，也以全球觀點挖掘臺灣產業優勢。其中，由奧地利遠道而來的「林茲電子藝術節」總監 Martin Honzik 觀察到，臺灣新媒體藝術正在以全新的面貌和色彩進入電子藝術世界；臺灣人自身的文化身份面臨著複雜的地緣政治局勢以及無形壓力，也因此創造出獨特的風格，他更表示「如果有人在我面前的桌子上放了 10 件不同的藝術作品，並問我是哪一件出自臺灣，我都能選出正確的答案。」
「未來內容展」的多元題材，也讓觀看者透過沉浸式內容帶來更深刻的體驗，像是入圍第 79 屆威尼斯影展「沉浸式內容單元」的《紅尾巴》，許多民眾就在展區留言本上留下回饋，表示與《紅尾巴》這個作品表達的創傷經歷與修復過程，產生共感。
除藉由展區的作品展示，「未來內容展」也提供創作者與業者相互交流的機會。《紅尾巴》導演王登鈺即表示，在未來內容展觀摩其他人的作品，對他未來想要繼續發展 VR 影像創作來說相當有幫助。《紅尾巴》出品方高雄市電影館 VR FILM LAB 計劃統籌洪珷則分享，此次活動對拓展 VR 內容與發展沉浸式內容資源的重要，讓高雄市電影館更開拓臺灣在地市場，從中南部民眾為主拓展至廣大藝文消費者群，並接觸到更多北部的創作者、投資方以及廠商，讓北部產業人士看到高雄電影館的成績。此外，高雄市電影館持續經營的 VR 創作培育工作坊計畫，也是創作者想踏入XR產業相當有效的方式，而後更可以朝向文策院的沉浸式內容國際合製計畫邁進。
洪珷也指出展會中的兩個作品為例，如《新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮》這樣相當具有在地議題的作品，很適合推出至國外展演，讓外國觀眾更接近台灣在地信仰習俗，而與《永恆聖母院》剛好作為東、西方的某一種宗教性對照，以高雄VR體感劇院過去展演《莫內——睡蓮的誘惑》、《孟克的吶喊》等節目的成功案例，《永恆聖母院》在高雄會是相當有賣點的作品。
除了多元的題材節目，「未來內容展」的文化與科技跨域共創的創新成果，也帶來更多文化科技能量的展示。公益性 NFT《百岳計畫》、時尚 AR App《Love is the Answer》以及《天野喜孝VR美術館》等，讓民眾及跨領域業者有更多認識文化科技展現與應用的機會。創作《百岳計畫》的 FAB DAO 共同創辦人劉育名分享，FAB DAO 首要任務在於讓區塊鏈技術更靠近大眾生活，參與未來內容展讓他們有機會與大眾溝通，同時重新思考運用 NFT 對人類生活的意義；他們也在未來內容展中也獲得很多人脈資源與創作靈感，討論不同公益內容的合作可能。
開發《Love is the Answer》的時尚品牌 JENN LEE 設計師 Jenn 分享，全球前五大紡織業者在《Love is the Answer》App 開發期間即很有興趣，並想將企業自身的「虛擬服裝 3D 縫合技術」（透過虛擬演算計算出服飾製作所需的布料與輔料，藉由模擬預先排除版型問題、減低樣品耗損，以更有效率的方式製作服飾）功能加進 App 中，激盪出更多科技結合時尚的應用可能。而合作開發《Love is the Answer》的再現影像總監郭憲聰也分享：「雖然疫情解封後民眾更想要往戶外跑，但我們並不知道虛擬沉浸式娛樂需求何時又會蓬勃發展，唯有持續更新最新的趨勢才能不落人後。未來發展對我而言是個『有機』的過程，雖然沒有明確的方向，但相信透過彼此交流能激發出更多不同想像。」
與日本傳奇藝術家天野喜孝攜手打造《天野喜孝VR美術館》的邦鼎科技吳雲中總經理也以科技業者的角度觀察，並表示，在這次展會中，讓邦鼎科技這類聚焦 VR、AR 軟體開發的科技業者，有機會接觸到應用面的廠商與創作者，對於規劃未來產品線有很大的幫助，也激發更多想像力，讓純 IT 產品有更多應用可能。