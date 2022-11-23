LGBT權益、勞工爭議、俄烏戰爭，有史以來最「政治化」的卡達世界盃？
我們想讓你知道的是
在距離世界盃開賽不到兩個星期的時候，卡達世界盃的一名官方大使又引起爭議，他在訪問中形容同性戀取向是「頭腦受損」。此外還有勞工權益、言論自由、烏克蘭戰爭，越來越多的爭議話題，使得一些人形容這一屆賽事是有史以來最「政治化」的一屆世界盃。
國際足球總會（FIFA）和卡達世界盃主辦方一直希望避免的一些媒體報導，還是接二連三地出現。
在距離世界盃開賽不到兩個星期的時候，卡達世界盃的一名官方大使又引起爭議，他在訪問中形容同性戀取向是「頭腦受損」。
前卡達國腳卡利德．薩勒曼（Khalid Salman）在接受《德國電視二台》（ZDF）訪問時作出的這一言論，是圍繞本屆世界盃一長串爭議當中的最新例子。
勞工權益、言論自由，還有烏克蘭戰爭，越來越多的爭議話題，使得一些人形容這一屆賽事是有史以來最「政治化」的一屆世界盃。
LGBT權益
「我原本的希望是，隨著他們為移民勞工狀況所做的改善工作，他們會想出一些措施在改善LGBT+（同性戀、雙性變和跨性別人士）的生活。」英國利物浦足球俱樂部的LGBT+組織「Kop Outs」的創辦人保羅．阿曼（Paul Amann）說。
他在2019年獲邀與丈夫一起前往卡達，參加由世界盃組委會主辦的訪問團。
同性戀關係以及與同性戀關係相關的宣傳，在卡達屬違法，刑罰是從最低的罰款到最高的死刑。
但是世界盃的管理當局已經表示，到場觀看比賽的「每一個人都會受到歡迎」，並聲稱沒有人會遭受歧視。
但是像卡利德．薩勒曼的採訪這樣的事件，粉碎了保羅此前對於本屆盃賽的樂觀。
「悲哀的是，自從外界施壓要求對狀況作出改善之後，卡達實際上是加強了對LGBT+的歧視。」
關於同性戀人士被監禁並進行性向矯正治療的報導，令保羅不再考慮去現場看本屆世界盃。
「現在考慮出席是有失公允的，很明顯卡達當局仍在繼續對LGBT+人士進行嚴重的虐待。」
球員抗議
除了國際政界人物和維權組織提出批評之外，在球場上也出現了一些抗議。
丹麥隊已經決定，將在本屆賽事上身穿「淡化」設計的球衣參賽，隊徽和品牌標識幾乎「隱形」。
他們和包括英格蘭、法國、德國和比利時在內的十支代表隊的隊長，也將會在比賽中佩戴有「OneLove」（同一份愛）字樣的彩虹色臂章出場，聲援LGBT+群體。（按：根據目前發展，由於FIFA宣佈如果戴上「OneLove」臂章，將會給予黃牌判罰，目前包括英格蘭、丹麥、威爾斯、德國、荷蘭、瑞士、比利時等隊都已放棄配戴One Love袖標的臂章。）
雖然有球隊提出這樣的訴求，但是國際足球總會目前尚未明確界定，上述這些表達是否違反了世界盃比賽期間禁止球員作政治表達的規定。
學者兼國際體育律師格里戈利．伊奧尼迪斯博士（Dr Gregory Ioannidis）認為，世界足球管理機構這一次面臨著一個艱難的任務——界線在哪裡。
「挪威隊球員最近在他們的球衣上加上了一句聲明，問題是：『這算不算是政治表達？』」
「我不知道，你能定義什麼是政治表達嗎？我不認為任何人能夠下這個定義，這就是FIFA現在要面對的問題。」
保羅．阿曼表示，同志權益是一個「根本性的社會議題，不是關於政治的」，而球員們不應該因為就這些議題發聲而受到懲罰。
但是，只有到了盃賽正式開始的時候，球迷和球員才會知道，這些規則將如何執行。
勞工權益
一些倡議人士希望球員們發聲的另一個議題，則是對卡達世界盃設施建築工人的聲援。
「我認為非常錯誤的是FIFA的這種說法：『噢，這是政治，會對你們作出某些制裁。』」調查機構國際勞工人權組織（Equidem）創始人穆斯塔法．卡德里（Mustafa Qadri）說。
他們與卡達的工人們談過，包括那些幫助建設世界盃場館的人。他們發現工人們要交錢才能得到工作，然後在領薪時也遇到問題，還被迫在危險的高氣溫下工作。
一些報導指，從2010年卡達贏得世界盃主辦權以來，有超過6000名移民勞工死亡。
但是，卡達政府表示，這個統計存在誤導性。實際上世界盃場館建設工地上的勞工死亡事件有37件，當中只有三件「與工作有關」。
卡達當局表示，他們已經廢除勞工保證人制度——即「卡法拉制度」（kafala），規定外國勞工要得到僱主許可才能換工作或者離境——這表示狀況已經有所改善。
但是穆斯塔法表示，雖然有一些改革「肯定令一些工人得益」，但是改變「明顯還不夠徹底」。
爭議聲中贏得主辦權
關於LGBT和工人權益方面的批評，令很多人質疑國際足球總會將世界盃主辦權授予卡達的決定。
決定主辦國的程序一直伴隨著各種大規模腐敗的指控。2015年，瑞士檢控方和美國司法啟動了兩項調查。
卡達一直否認有任何不當行為，而申辦過程在2017年由FIFA自己的調查界定為清白。
相關決定的支持者表示，透過體育與各國往來，是幫助它們開放和改變的有效途徑，但是穆斯塔法認為，雖然賽事「給了現有的人權問題更多的聚焦」，但是它並沒有「利用這個機會做盡可能多的事情」。
格里戈利．伊奧尼迪斯博士表示，FIFA將賽事的主辦權授予卡達的其中一個原因，可能就是想嘗試推動改變。
「他們想要營造一種包容的環境。如果你讓一個國家打開門戶面對世界，你就有可能說服那個國家對個人自由之類的事情採取不一樣的看法。」
但是，對於同性戀和工人權益等問題的批評持續不斷，令很多人覺得FIFA作出了錯誤的決定。
驅逐俄羅斯
FIFA有一件事則得到了國際上較多的讚譽。他們在預選賽階段決定取消俄羅斯的參賽資格。
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【跨域生態系系列專訪】顛覆傳統商戰舊思維，生態系共創轉型價值
我們想讓你知道的是
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我們常聽到「跨域生態系」這個熱門關鍵詞，但對它的概念和做法相對陌生。其實這是全球各大影響力企業，包括Google、亞馬遜等都積極投入中的商業趨勢，不僅打破傳統商業策略裡的敵我分界，也強調跨域甚至同業彼此合作，以宏觀角度「化競爭為更大集體效益」。當企業們願意與各產業鏈中的相關夥伴攜手結盟，讓眾多菁英齊聚一堂，進一步開發新產品與新服務，比起單打獨鬥，凝聚起來的團隊優勢更加無可限量！
經由經濟部中小企業處、數位發展部數位產業署與財團法人資訊工業策進會等法人通力推動下，台灣在「跨域生態系」領域已有積極成果。除了在「數位國家創新經濟發展方案」上，引導不少中小企業跨業、跨域異業合作，以數位工具打造新商模之外；也藉由具高關注度的2022數位綠色雙轉型聯合成果展，在「商模轉型」專業論壇上邀請了三大知名亮點企業，分享轉型心路歷程與成功策略，難得的交流經驗吸引眾多專業人士共襄盛舉。
打破界線，三類型生態系跨域創新
「一個人走很快，但一群人走更遠！」擔任論壇主持人的台大智活賴宏誌策略長，一針見血點出「跨域生態系」的價值精神。他指出，「基石者（Key-stone）、互利共榮、善用創意、改變思維、自我調適」是成功生態系中的五大必要條件，對此特別力邀TMI臺灣創意工場的何明彥投資長，剖析如何超越這道產業界限，擁有正確思維來做到生態系商模轉型；也請三個成功案例的「基石者（Key-stone）」鈺統食品、愛上新鮮、盛發生物科技等企業代表，不藏私現場分享跨域合作故事。
三間企業恰好分別代表「中小企業跨域生態系」的三大類型：以「植物肉」概念風靡海內外、創新打造「植物基新食生態系」的鈺統食品，是由顧客需求出發，再尋求可互補業者的「價值核心型」；在疫情期間以全台最大的生鮮電商平台和大數據分析，協助眾多食品製造商撐過景氣寒冬的愛上新鮮，屬於擔任數位平台核心角色、連結產品服務與消費者的「平台型」；而擅長為剩餘林木廢料找到新生、打造綠色永續循環生態系，甚至延伸出人文和薪傳價值的盛發生物科技，則是由多種參與者組成、創造一個連貫解決系統的「解決方案型」，各有千秋。
以大帶小，創造商模邁向永續未來
「起初是澳洲的肉品廠找到我們，請鈺統代工植物肉，才開始想方設法來活用很古老的加工技術。」正所謂找到關鍵客戶能帶來創新轉型契機，在台灣已兩代接棒30年、擁有各項食安認證和潔淨標章的鈺統食品，旗下品牌「三機」在謝孟晃副總經理帶領下，不僅以植物肉顛覆傳統穀物加工廠、做出植物基新食共創生態體系，更採取減少碳足跡與友善環境策略，減少畜牧業成本也提供消費者更多元的選擇。
而締下疫情期間業績逆勢成長四倍的愛上新鮮，則於張佑承共同創辦人努力下，成為餐飲結合電商平台的共好典範。擅長以「大數據整合」和「輿情收集」鎖定下一個爆款商品，張佑承為國內眾多食品廠指引方向、品牌化增進產業鏈信心，帶來整體生態系新價值。「過去大家常把台灣優秀的食品商只當代工廠、供貨源來看待，我們認為那抹煞了這些企業的累積與努力。現在他們都是我們生態系中共同創業的夥伴，特別感謝資策會大力協助。」未來愛上新鮮也會嘗試做訂閱制等更多創新服務，和業界好朋友開展跨域多角經營。
另一方面，甫獲台灣十大傑出青年肯定、同時也是盛發生物科技領導人的陳偉誠創辦人，則是在傳產翻身闢出新路，以「生物炭」突破舊思維框架，甚至在海外馬來西亞等地成功複製這樣的林木廢料循環生態系。「我接棒家裡的炭業，發現在一年中只有中秋節業績最好，便決定透過不同產業和材料的結合，碰撞出全新市場。現在，高溫炭上面能種出植物、成為工藝品，我們的服務甚至延伸到食農教育、家具維修、除溼與寵物清潔等生活環保運用，達到完全零廢料循環！」此外，陳偉誠也用商標和專利去保護生態系中的共同夥伴，讓彼此走得更長遠。
無論是生產製造或提供解決方案，這些商模典範最終都講求讓關鍵客戶有更棒的體驗、風格甚至形成信仰，一步步往上推升。「我認為他們展現了跨域生態系中，企業在前端面對客戶需求、中間遇到數據處理運用、後端維持住供應鏈和夥伴關係，這三個場域和角色面向作了完美的示範。」何明彥投資長點評，「基石者(Key-stone)」企業營運負擔著更高的成本，但這三個案例不僅願意做更多解決方案的翻轉和測試，做原有與新有技術的拆解、堅守並分辨出品牌化的價值，更思考並注重大環境的永續循環及SDGS願景目標，醞釀出難能可貴的產業能量。
隨著2022數位綠色雙轉型聯合成果展「商模轉型」專業論壇火花迸現，如何在「基石者（Key-stone）」的打樁下，引進更多資源、引導並鼓勵更多中小企業，甚至吸引更多企業高階人士投入參與學習，是跨域生態系下一步的共同課題。在台灣日益增多的成功企業典範帶領下，開放式創新和多元跨域結盟可說勢在必行。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團編審。