魏晉風雲之十六國混戰後篇（五）：赫連匈奴所組成的大夏，「看起來」十分強大

我們想讓你知道的是
赫連匈奴所組成的大夏，看起來十分強大，破南涼（禿髮鮮卑），退後秦。也就是這樣，赫連勃勃才會發那麼大氣的詔書。最終，大夏與東晉平分了後秦，雙方正式衝突。大夏打退了東晉劉裕，勃勃更於長安稱帝。
文：阿前
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說個笑話，金庸《天龍八部》的年代，離五胡十六國非常遠，但不只裡頭有個十六國時期的復國專門科：慕容世家，還有個西夏一品堂打醬油大將軍赫連鐵樹。赫連，是匈奴人的「姓氏」，跟前漢開國君主劉淵是同族，更嚴格一點說，是同宗。嗯？難道赫連在匈奴話的意思是「劉」嗎？倒也不是。
匈奴本身算是相對原始的中國人，他們的「氏」跟中國早期的「氏」一樣，其實是配偶的意思。就好像漢武帝的皇后是衛子夫，衛子夫的兒子被立為太子，當時仍被稱為「衛太子」。西漢才開始在完整建立後代「姓氏合一」、「名加表字」的姓名系統。
這個時候啊，其實就是劉氏的小孩，叫劉淵。那是另有赫連氏的小孩嗎？也沒有。就像我們之前在看進入中國的各個部族，正式採用漢人姓名系統前，慕容不姓慕容，段氏也不姓段。赫連，是後來才出現的。
都說了是同宗，赫連部的始祖，是當時跟劉淵一起的「武」。可以看做劉武，不過我這邊暫時還是稱他「赫連武」。過去我們曾經推論過，劉淵是被匈奴貴族拱出來當頭的。成立前漢後，國內的漢化勢力跟匈奴本土勢力有衝突，而匈奴派在劉淵死後，支持了劉聰的篡位。
這裡做個互相映證：劉淵沒有給赫連武什麼封賞，但劉聰上任之後，就封了赫連武為「樓煩公」。樓煩就在并州（山西）跟匈奴地（朔方）的交界處。「拜安北將軍、監鮮卑諸軍事、丁零中郎將，雄據肆盧川。」從職務上可以看出，河套地區所鄰接的，包含了鮮卑這個大帝國，以及丁零這個大型部族。
然而，赫連武卻忽略了：中原，不是前漢一家而已。位於并州的東側，跟前漢長期征戰的東晉殘將劉琨，扶植了一支鮮卑部落，並奏請東晉封族長的弟弟猗盧為代公來代工。猗盧發展很好很強大，努力驅逐了代地的匈奴勢力，進封為代王，多一橫而已要什麼本錢。
是的，赫連武就被猗盧驅逐了。這個代國的政權後來被延續下去，直到前秦苻堅征討，略提便過。赫連部逃出塞外，其實就是隔壁而已啦，樓煩本身就在雁門關的附近。雖然沒有清楚記載，但應該就是回到老家，重新聚集零散，沒有跟著劉淵等人入塞的各族。
上頭說了，這裡有匈奴，有丁零，有鮮卑。赫連匈奴逐漸壯大，被河套地區附近尊為共主。剛好，中原地區的爭霸，也來到一個新的段落，由後趙統一。後趙原主石勒重漢化，但篡位者石虎則是儒皮胡骨。因為被儒學者勸說要平服四夷，石虎就派了使者來跟赫連匈奴聊聊。
這一聊還滿OK的，石虎遂拜赫連匈奴的族長為平北將軍、左賢王、丁零單于。注意了，大單于是後趙的官職，所以赫連匈奴只能稱左賢王，但相對石虎也為他們正名：丁零就是你的。當然，赫連匈奴也要有點付出：送質子。族長的兒子「衛辰」就遷入了塞內。
這名字我有印象，後來在前秦苻堅任內搞了不少事。要稍微停下來補充說明的是，以代地為中心，這邊的歷史開始出現更複雜的兩方說法。因為前秦之後，統一北方的北魏，就是代國的王族。北魏提供的很多脈絡史料，則是唐代所編《晉書》所不採，有什麼原因？或許之後《魏書》可以去了解。
比方說，赫連匈奴的始祖劉武，在《魏書》裡面稱為劉虎，那有人很自然想：啊，虎名犯諱，所以《晉書》不採。但其實石虎、劉淵記字不記名，《晉書》都有說原因，並不會沒來由的幫人改名。
另外，《魏書》更說，劉虎的母親是鮮卑人。當時胡父鮮卑母，被匈奴人稱為「鐵弗」……很顯然是類似於台灣說「熟番」之類的混血意思，而劉虎也就用鐵弗當自己的部族名。是以更多的歷史上，赫連匈奴被稱為鐵弗匈奴。
這又跟《晉書》衝突了。《晉書》記載了後來劉虎的曾孫，劉勃勃稱帝的時候所頒布的詔書。
朕之皇祖，自北遷幽、朔，姓改姒氏，音殊中國，故從母氏為劉。子而從母之姓，非禮也。古人氏族無常，或以因生為氏，或以王父之名。朕將以義易之。
帝王者，系天為子，是為徽赫實與天連，今改姓曰赫連氏，庶協皇天之意，永享無疆大慶。
系天之尊，不可令支庶同之，其非正統，皆以鐵伐為氏，庶朕宗族子孫剛銳如鐵，皆堪伐人。
這是說，我的祖先從大草原來，把姓改成了「姒氏」。姒是大禹的姓，匈奴在中國歷史的記錄，是大禹的後代，故有此言。順帶一提，劉勃勃建立的王國，就是「大夏」。因為我們匈奴的語言跟中國人不同，所以就跟母親姓劉：這說的是西漢跟匈奴和親，不過其實以劉淵來說，倒是東漢和親才影響的。
考證一回事，詔書當時所要表達的又是另一回事。政治宣言，並不會等同於100%事實，這是我們現代人都知道的。套回歷史，並無不同。
繼續看下去，劉勃勃表示這是不合乎「禮法」的。禮是周朝才成形的，當時周王室的分支會從母氏，天子當然不會了。勃勃要處理的就是這個部分，他要當天子，就不能從劉氏。詔書繼續說明：古人的氏族經常變化，或者依據出生的地方，或者以父親的姓名來命。這倒是真的，西漢統一姓名之前就是這麼亂，司馬遷是盡量以西漢規則來寫作而已，更不要說匈奴本身也長期這樣變化氏族的名稱。
今天，我就要來改改。帝王就是天子，顯赫跟著天連接。所以我要改姓為赫連。那跟天相連的，只能是我的正統傳人，其他原本跟我同宗族的，卻不是我的直系血脈者，都要改成「鐵伐」，永遠堅強銳利如鐵，為我征伐敵人。
整套邏輯不得不說滿漂亮的。
那我們也不難發現，鐵伐應該就是鐵弗的變音。按照這份詔書，稱呼大夏的部族為鐵弗或鐵伐，是有貶意在其中的。劉武（或劉虎）有沒有可能號鐵弗？有可能。因為用兩邊的解釋，同樣都存在貶抑。
這就顯示出，在劉聰登基之前，鐵弗部在匈奴中的地位肯定都是偏低的。而事實上，他們後來建立的也是混血部落。受到後趙的認可，應該是相當的榮耀。
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【跨域生態系系列專訪】台灣水龍頭故鄉，靠「打群架」翻轉3K產業
我們想讓你知道的是
在水五金產業轉型過程，這群水五金廠家就像一個個小小的螺絲，每顆螺紋都截然不同，也不起眼，但透過新水五金軟硬翻轉產業生態系計畫組建起來，卻能成就一部翻轉傳統3K產業的偉大機器。
這是一個老產業再熱血一次的故事。
故事得從一群在台灣拼搏超過四十年的廠商開始講起。為了挑戰自我，他們破壞規則再創新，原本各自獨立經營的中小企業，更攜手跨域合作，矢言以傳承數十年的經驗與技術，再次把產業推上世界巔峰。
昔日黃金小鎮，面臨老化、缺工
打開台灣地圖，在彰化的心臟地帶，有一塊被大肚溪、濁水溪包夾著，鄰近洋仔厝溪的區域，叫做「頂番婆」。這裡，藏著一個隱形的世界冠軍，每天當你走進廁所、廚房、浴室，就能看到這個世界冠軍稱霸全球的產品──水龍頭。
水龍頭是水五金產業的核心產品，而水五金在台灣產業史上則占有極重要的歷史地位。從日治時代零星引進技術開始，民國六○年代，頂番婆聚集了上千家業者；至今全世界各地的水龍頭有一半來自頂番婆，不但為這個彰化小地方創造出經濟奇蹟，也贏得「水龍頭故鄉」的美譽。
回憶往昔風光，在水五金產業耕耘超過四十年的隴鈦銅器董事長吳佾達說，當年頂番婆方圓三十公里，幾乎家家戶戶都從事水五金產業，正是典型的「客廳即工廠」縮影。之後家庭代工擴大成工廠，讓這個地方小產業壯大到接軌國際，每年為台灣貢獻出五百億元產值。
不過，這似乎也就是水五金產業的頂峰了。現在的水五金，退化成典型的三Ｋ產業：危險、辛苦又骯髒。例如水五金製程中的翻砂、拋光，必須依靠人力進行，但製造過程辛苦勞累，又得面對高溫、汙染問題，讓年輕人望之卻步，也為產業帶來了一個致命的打擊──「缺工」。
儘管缺工問題背後成因複雜，但對小工廠來說感受卻非常直接，吳佾達就坦言，「（當時就算）有訂單，也沒辦法生產產品」。
自動化、找隊友，另謀生路
產業老化、年輕人不來、老師傅凋零、第二代也拒絕接班，眼看著產業即將因為技術與人才的斷層而崩壞，所幸台灣中小企業最不缺的就是硬頸精神。沒路，那就自己開出一條路來！
身為老水五金人，吳佾達對產業有一份責任感，個性海派的他，自然也成為推動整體水五金產業轉型的關鍵要角。
製程方面，吳佾達開始轉向自動化，在產區砸下上億做產線升級，大量引進CNC加工機台與機械手臂以改善製程，成為水五金產業工廠轉型的標竿企業。但在全球貿易戰的叢林裡，競爭不再只是單一廠商之間的捉對廝殺，而是結合眾多廠商的生態系競爭。獨善其身無法為整體產業帶來改變。這時，就需要整個產業多點合作，才能在戰役開始前，搶占戰略先機。這個思維讓吳佾達想到了一個突圍之道，那就是「打群架」！
對水五金產業來說，有一項其他產業無法複製的優勢，那就是同業之間不存在競爭關係。吳佾達解釋說，這是因為水五金產品品項眾多，重疊性不高。「別的產業要談合作，大家可能你怕我、我怕你，怕訂單可能被搶走。（但水五金產業）分工合作又專業化，大家都可以坐下來談」，而這個特點為水五金打造產業生態系，提供了最佳基礎。
42家廠商共用人才，研發期減半
二○一九年，吳佾達與經濟部中小企業處合作，加入「新水五金軟硬翻轉產業生態系計畫」。這項計畫推動四十二家水五金業者跨域合作，以產品創新、拓展新市場與跨領域產品服務為目標，期望從全新的視野與角度，為水五金產業開拓新戰場。
不過，對習慣單打獨鬥的業者來說，從沒嘗試過的新合作模式，從一開始就為他們帶來了極大的震撼。負責協助生態系發展計畫的金屬工業研究發展中心專案經理葉信岐解釋，以往廠商之間的合作方式比較單點直線，通常是供應商下指令，下游廠商聽命辦事。但生態系的理念是，大家坐下來談，先分析市場，再聚焦需求、研發產品，合作方式非常不同。
對廠商來說，這一次不打以往習慣的街頭游擊戰，而是必須主動貢獻自己的頭腦與技術，從無到有擘畫好產品藍圖，一百八十度反轉的模式，困難度大增。但這樣做的優勢在於能直接串連所有廠商的人才庫，擷取四十二家廠商的專長，再編織成一張大大的技術網，任何難纏的要求都不漏接，更能大幅縮短產品研發時程。以水龍頭來說，看似簡單，仔細拆解卻會發現裡頭學問不小⸺銅合金、塑膠、橡膠元件必須經過設計、開模的製程，進水軟管也得配合得宜，再加上表面拋光、電鍍，花上一年時間開發是非常基本的時程。
但把四十二家廠商的研發資源串連起來後，大幅減少嘗試錯誤的機會。參與生態系計畫的志發塑膠經理施冠宇說，過去產品研發，模具、打樣來來回回要花不少心力，但大家腦力激盪一起協力開發產品，可以節省至少一半的研發時間。吳佾達對此非常有感。「一家公司要請這麼多專業人才，負擔非常重。（但）生態系的方式是，讓專業廠商大家來合作，例如產品要用到五種主要零件，就找五家廠商，大家共同開發，貢獻技術，有問題大家共同來解決，整合個人專業領域，變成產品，再行銷出去」。
此外，與貿易商的磨合也是一個全新體驗。葉信岐說，過去，製造商與貿易商的立場並不一致，業者甚至常有被貿易商「剝一層皮」的感覺。但這次計畫以新市場的需求出發，把貿易商拉進來當幫手，提供業者相關法規與市場等第一手資訊，對製造端業者來說，就好比發現了一個以前從沒想過的隱藏版資源，讓整個轉型的打擊面更廣。
技術、法規雙管齊下，帶產業逆轉勝
技術之外，計畫也從法規方面給予協助。
金屬中心智慧技術發展組組長姚志宏說，台灣從二○一七年開始才有水龍頭LF認證（Lead Free，無鉛），但歐美國家其實早在二十年前就對此有嚴格要求。因此瞄準新市場開發產品時，金屬中心就特別從歐美法規角度出發，協助業者檢視水龍頭的芯軸組成是否符合規定。
另外像中東地區因水資源缺乏，注重水龍頭流水量判定；紐澳市場重視產品強度，因此水龍頭扭力、耐壓的規定較嚴格……這些法規面的建議，完全顛覆業者以往習慣的埋頭研發──銷售模式，改為從需求面及法規實務面出發，在動手製作產品前就先了解整個戰局，謀定而後動，讓他們還沒出手就先有了勝算。
就這樣，吳佾達帶領頂番婆水五金產業這群平均「年紀」超過四十歲的老廠商，打了一場艱辛但成功的硬仗。他們扭轉生產劣勢，引進過去只應用在高階模具的3DP砂模列印創新工法，擺脫以往打樣時得從木模雕刻開始做起的繁複流程，強化製程的時效性；他們破壞既有做法再創新，把盟友、敵人全拉進同一陣線，努力開拓產品應用，不只聚焦傳統利基市場，還跨足餐飲、飯店甚至生技美容，不僅為沉寂的產業帶來一股活水，也從根本翻轉了整個產業生態。
短短一年，他們開發出八項新產品，提升整體營業額超過1.12億元，還開發全新的中東市場。而最讓產業頭痛的缺工問題，也找到了解方，成功逆轉人才外流趨勢，吸引二百三十五位新血投入產業，還培育了三十六位數位創新人才，對3K老產業來說，是一項難得的勝利。
這場水五金老廠商的逆襲，從不被看好到取得勝利，最重要的原因就在於不藏私的精神。翰優經理李徳鵬認為，這次合作的利基在於「（廠商）透過不同問題，站在各自的觀點，提出各自的看法與建議，共同解決問題」，打群架思維能成功，依靠的正是這種夥伴之間的互信與互賴。分散來看，這群水五金廠家就像小小的螺絲，每一顆螺紋都不一樣、不起眼，但組建起來卻能成就一部偉大的機器──這個故事讓我們看見，團結的顛覆力，正是如此強大！
高價、跨域增加產業優勢
財團法人金屬工業研究發展中心處長──武威宏專訪
水五金產業目前最大困境在於缺工與傳承，但這些結構上的問題需要長期政策思考才能解決，因此「新水五金軟硬翻轉產業生態系計畫」聚焦產業短期困境，以產品創新、開拓新市場以及拓展跨領域產品服務三大方向為目標，希望結合軟硬體，為業者創造新業態，開發跨域商機。
這次生態系計畫以隴鈦公司為基石者，主因在於董事長吳佾達具有「無私」與「有心」兩項特質。無私，讓他不專注追求自家利益，而是放眼整體產業未來。例如他代替產業發聲，建言經濟部在國內創建檢測中心，讓廠商免去國外送檢產品的困擾。有心，讓他在卸任產業協會理心」這兩項特質，正是吳佾達能促使四十二家廠商成功合作的最大利器。
從金屬中心角度來看，水五金產業未來可朝兩大方向發展。一是開發高價化產品，提升水五金產品的單位價值與價格；二是在技術能量之下跨領域爭取訂單，例如美容美髮產業甚至生技醫療業，都是業者可努力的方向。
水五金產業已到了轉型的關鍵階段。這兩年雖因疫情及美中關係影響，業者稍有喘息空間，但競爭對手中國、東南亞不僅製造能力強，品質也不差，再加上匯率、關稅、材料價格以及船運等問題影響，既有困境、又有追兵，產業優勢正在遞減，業者應加速腳步開發新商模，爭取生存空間。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團編審。