魏晉風雲之十六國混戰後篇（五）：赫連匈奴所組成的大夏，「看起來」十分強大

文：阿前

說個笑話，金庸《天龍八部》的年代，離五胡十六國非常遠，但不只裡頭有個十六國時期的復國專門科：慕容世家，還有個西夏一品堂打醬油大將軍赫連鐵樹。赫連，是匈奴人的「姓氏」，跟前漢開國君主劉淵是同族，更嚴格一點說，是同宗。嗯？難道赫連在匈奴話的意思是「劉」嗎？倒也不是。

匈奴本身算是相對原始的中國人，他們的「氏」跟中國早期的「氏」一樣，其實是配偶的意思。就好像漢武帝的皇后是衛子夫，衛子夫的兒子被立為太子，當時仍被稱為「衛太子」。西漢才開始在完整建立後代「姓氏合一」、「名加表字」的姓名系統。

這個時候啊，其實就是劉氏的小孩，叫劉淵。那是另有赫連氏的小孩嗎？也沒有。就像我們之前在看進入中國的各個部族，正式採用漢人姓名系統前，慕容不姓慕容，段氏也不姓段。赫連，是後來才出現的。

都說了是同宗，赫連部的始祖，是當時跟劉淵一起的「武」。可以看做劉武，不過我這邊暫時還是稱他「赫連武」。過去我們曾經推論過，劉淵是被匈奴貴族拱出來當頭的。成立前漢後，國內的漢化勢力跟匈奴本土勢力有衝突，而匈奴派在劉淵死後，支持了劉聰的篡位。

這裡做個互相映證：劉淵沒有給赫連武什麼封賞，但劉聰上任之後，就封了赫連武為「樓煩公」。樓煩就在并州（山西）跟匈奴地（朔方）的交界處。「拜安北將軍、監鮮卑諸軍事、丁零中郎將，雄據肆盧川。」從職務上可以看出，河套地區所鄰接的，包含了鮮卑這個大帝國，以及丁零這個大型部族。

然而，赫連武卻忽略了：中原，不是前漢一家而已。位於并州的東側，跟前漢長期征戰的東晉殘將劉琨，扶植了一支鮮卑部落，並奏請東晉封族長的弟弟猗盧為代公來代工。猗盧發展很好很強大，努力驅逐了代地的匈奴勢力，進封為代王，多一橫而已要什麼本錢。

是的，赫連武就被猗盧驅逐了。這個代國的政權後來被延續下去，直到前秦苻堅征討，略提便過。赫連部逃出塞外，其實就是隔壁而已啦，樓煩本身就在雁門關的附近。雖然沒有清楚記載，但應該就是回到老家，重新聚集零散，沒有跟著劉淵等人入塞的各族。

上頭說了，這裡有匈奴，有丁零，有鮮卑。赫連匈奴逐漸壯大，被河套地區附近尊為共主。剛好，中原地區的爭霸，也來到一個新的段落，由後趙統一。後趙原主石勒重漢化，但篡位者石虎則是儒皮胡骨。因為被儒學者勸說要平服四夷，石虎就派了使者來跟赫連匈奴聊聊。

這一聊還滿OK的，石虎遂拜赫連匈奴的族長為平北將軍、左賢王、丁零單于。注意了，大單于是後趙的官職，所以赫連匈奴只能稱左賢王，但相對石虎也為他們正名：丁零就是你的。當然，赫連匈奴也要有點付出：送質子。族長的兒子「衛辰」就遷入了塞內。

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這名字我有印象，後來在前秦苻堅任內搞了不少事。要稍微停下來補充說明的是，以代地為中心，這邊的歷史開始出現更複雜的兩方說法。因為前秦之後，統一北方的北魏，就是代國的王族。北魏提供的很多脈絡史料，則是唐代所編《晉書》所不採，有什麼原因？或許之後《魏書》可以去了解。

比方說，赫連匈奴的始祖劉武，在《魏書》裡面稱為劉虎，那有人很自然想：啊，虎名犯諱，所以《晉書》不採。但其實石虎、劉淵記字不記名，《晉書》都有說原因，並不會沒來由的幫人改名。

另外，《魏書》更說，劉虎的母親是鮮卑人。當時胡父鮮卑母，被匈奴人稱為「鐵弗」……很顯然是類似於台灣說「熟番」之類的混血意思，而劉虎也就用鐵弗當自己的部族名。是以更多的歷史上，赫連匈奴被稱為鐵弗匈奴。

這又跟《晉書》衝突了。《晉書》記載了後來劉虎的曾孫，劉勃勃稱帝的時候所頒布的詔書。

朕之皇祖，自北遷幽、朔，姓改姒氏，音殊中國，故從母氏為劉。子而從母之姓，非禮也。古人氏族無常，或以因生為氏，或以王父之名。朕將以義易之。 帝王者，系天為子，是為徽赫實與天連，今改姓曰赫連氏，庶協皇天之意，永享無疆大慶。 系天之尊，不可令支庶同之，其非正統，皆以鐵伐為氏，庶朕宗族子孫剛銳如鐵，皆堪伐人。

這是說，我的祖先從大草原來，把姓改成了「姒氏」。姒是大禹的姓，匈奴在中國歷史的記錄，是大禹的後代，故有此言。順帶一提，劉勃勃建立的王國，就是「大夏」。因為我們匈奴的語言跟中國人不同，所以就跟母親姓劉：這說的是西漢跟匈奴和親，不過其實以劉淵來說，倒是東漢和親才影響的。

考證一回事，詔書當時所要表達的又是另一回事。政治宣言，並不會等同於100%事實，這是我們現代人都知道的。套回歷史，並無不同。

繼續看下去，劉勃勃表示這是不合乎「禮法」的。禮是周朝才成形的，當時周王室的分支會從母氏，天子當然不會了。勃勃要處理的就是這個部分，他要當天子，就不能從劉氏。詔書繼續說明：古人的氏族經常變化，或者依據出生的地方，或者以父親的姓名來命。這倒是真的，西漢統一姓名之前就是這麼亂，司馬遷是盡量以西漢規則來寫作而已，更不要說匈奴本身也長期這樣變化氏族的名稱。

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今天，我就要來改改。帝王就是天子，顯赫跟著天連接。所以我要改姓為赫連。那跟天相連的，只能是我的正統傳人，其他原本跟我同宗族的，卻不是我的直系血脈者，都要改成「鐵伐」，永遠堅強銳利如鐵，為我征伐敵人。

整套邏輯不得不說滿漂亮的。

那我們也不難發現，鐵伐應該就是鐵弗的變音。按照這份詔書，稱呼大夏的部族為鐵弗或鐵伐，是有貶意在其中的。劉武（或劉虎）有沒有可能號鐵弗？有可能。因為用兩邊的解釋，同樣都存在貶抑。

這就顯示出，在劉聰登基之前，鐵弗部在匈奴中的地位肯定都是偏低的。而事實上，他們後來建立的也是混血部落。受到後趙的認可，應該是相當的榮耀。