2022/11/19,
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大貓熊「團團」病況惡化北市動物園含淚放手，柯文哲：台灣人的記憶因你而美好

大貓熊「團團」病況惡化北市動物園含淚放手，柯文哲：台灣人的記憶因你而美好
Photo Credit: 中央社

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台北市立動物園說，面對最不希望出現的病情惡化趨勢，醫療照管團隊討論後，決定盡速幫團團進行CT斷層掃描及相關生理指數檢查。根據CT及生理指數研判，即使設法讓團團從深度麻醉中甦醒，也難再有品質地自主生活，醫療照管團隊在百般不捨痛苦中，共同決定讓團團在麻醉中沉睡、不再繼續痛苦。

（中央社）台北市立動物園表示，大貓熊團團今（19）日凌晨癲癇再度發作，給藥後發作症狀仍持續間歇性發生，根據生理指數等研判病況已不可逆，決定讓團團在麻醉中沉睡、不要再繼續痛苦。

動物園發布新聞稿表示，團團凌晨1時5分、56分及3時54分癲癇再度發作，醫療照管團隊雖施打抗癲癇藥物，但發作症狀仍持續間歇性發生，在獸醫師數度補強抗癲癇及鎮定藥物後，直到上午7時3分癲癇症狀才暫歇。

動物園說，隨癲癇發作密度和頻率明顯增加，醫療照管團隊發現短效型抗癲癇藥物已無法有效抑制癲癇發作。團團每次癲癇發作時，獸醫師雖立即給藥，暫時舒緩不適，但團團進食量早已降低。

動物園表示，隨癲癇發作頻率增加，團團生理和精神狀況每況愈下，其他重要指標如血液檢查結果顯示健康情況一直在走下坡，今日上午好不容易甦醒後，一直趴著休息，顯示身體非常虛弱，完全無法進食。

動物園說，面對最不希望出現的病情惡化趨勢，醫療照管團隊討論後，決定盡速幫團團進行CT斷層掃描及相關生理指數檢查。根據CT及生理指數研判，即使設法讓團團從深度麻醉中甦醒，也難再有品質地自主生活，醫療照管團隊在百般不捨痛苦中，共同決定讓團團在麻醉中沉睡、不再繼續痛苦。

台北市長柯文哲發文向團團道別

對於大貓熊團團離世的消息，台北市長柯文哲今日下午也在臉書（Facebook）發文表示，團團從前（17）日開始出現多次癲癇，病情持續惡化。

柯文哲指出，醫療照管團隊在討論後，決定盡速幫團團進行CT斷層掃描及相關生理指數檢查。根據CT及生理指數研判，團團的病況已經不可逆，即使再加強藥物，牠也無法再有品質地自主生活。因此，醫療照管團隊在百般不捨的痛苦中，共同決定讓團團在麻醉中沉睡、下午1:48分，團團心跳停止，不會再繼續痛苦了。

柯文哲說，「謝謝團團10多年陪著許多台灣人的成長、歡笑，台北市立動物園因為你更豐富美好。我們的記憶也是。」最後，他也在文末寫道，「團團再見」。

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責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：羅元祺


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