揭露已有至少600起性侵案送交梵蒂岡，義大利教會：「是時候讓家醜外揚了」

文：Taylor Mei

天主教長期以來性侵醜聞層出不窮，去（2021）年法國天主教教會才傳出，過去70年以來，至少有超過21萬名以上的幼童曾遭神職人員性侵，受害人數之多引發外界輿論譁然。近日，義大利又爆出自2000年以來，梵蒂岡紀錄了逾600人遭到神父性虐待的事件，讓天主教體系再蒙上了一層陰影。

以神之名行性侵之實

日前，義大利天主教召開了「義大利主教會議」（CEI），主要出席者為卡利亞里總教區總主教巴圖里（Giuseppe Baturi），但會議主席祖皮（Matteo Maria Zuppi）卻未到場。該會議後續發表了一份名為「保護、預防及教育」的報告，報告內提到68名遭指控性侵的神職人員，另外共有89名的可能被害者，其中更有高達61名為未成年者。

此外報告內容也指出，遭到指控的加害者除了神父及教會神職人員外，也有老師、傳道等其他關聯人士犯下性侵等犯行。不過，這份保護、預防及教育報告所收錄的投訴內容時間，卻僅有短短2年。

對此巴圖里揭露，義大利主教會議現階段正在研究的613份存放在信理部（Doctrine of the Faith）的相關檔案，但不排除部分已被歸檔的檔案中存有多名連續犯案的神職人員資料。「我們必須知道到底有多少受害者、他們的個人資料跟到底是誰要為此負責。」巴圖里說。

天主教神職人員性侵案屢見不鮮

天主教教會內性侵案的發生十分普遍，甚至部分接受受害者通報的神父自己本身就是加害者。至於為何天主教性侵案頻傳，根據英國《衛報》報導，有些人會認為這與天主教會規定的單身禁慾守貞（celibacy）有密切關係。

然而天主教會對此持不同的意見，同時否認兩者間的必然關係。天主教教會更認為，教會與校園、健身房等場所相同，較容易吸引本身具戀童心態者在隱藏自己的真實動機的情況下，潛入並伸出魔爪。

拆開天主教教會的裹腳布與遮羞布