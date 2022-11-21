出席造勢力挺黃珊珊，黃國昌：抗中保台早就是台灣人DNA而非權貴牟利遮羞布

無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨（20）日晚間舉行「偉大市民挺珊珊」活動，現場擠入近萬人包；含內政部前部長李鴻源、台北市長柯文哲、網紅「葉式特工」、黃珊珊唸交大科法所時的創所所長劉尚志，還有各公有零售市長自治會長、台灣第一對同性夫夫小銘、上次擔任親民黨候選人宋楚瑜發言人的名嘴于美人；而前時代力量立委黃國昌也公開力挺，表示這城市需要的是不分黨派顏色、沒有勢力，只為專業能力，心中只有市民的團隊。

事實上黃國昌在上月就曾和黃珊珊同台替時代力量的新北市議員候選人陳志明助選，雙方的合作逐漸升溫，引發議論，學者沈榮欽認為，黃國昌此舉，受害最大的無疑是時代力量的台北市議員參選人。

黃國昌：抗中保台早就是台灣人DNA而非權貴牟利遮羞布

黃國昌表示，「今天國昌加入各位的團隊，加入這個隊伍，我今天要站出來不僅是支持黃珊珊，而是我在11月26日用這張選票，讓我們下一代看到，我們做出了正確的選擇，我們用這1張選票，傳遞了真正正確的台灣價值，這個要守護台灣民主，是論是非，講對錯，是堅持公平正義，是1個讓台灣下一代的年輕人看得到未來的民主。」

黃國昌稱，所有誠實善良的台灣人民，為台灣這塊土地，台灣的民主犧牲奉獻過的同胞們，人們都知道，喊著要抗中保台的時候，早就是個台灣人共同的DNA，抗中保台絕對不是拿來讓少數權貴勾結不肖商人、謀取私利的遮羞布，這是人們共同要捍衛的價值。今天要做出的選擇，不是藍綠的選擇，而是要繼續向前還是要往後退的選擇。

黃國昌指出，過去國民黨執政時，發生非常多弊案，讓許多支持的人傷透了心，人民用選票教訓，讓他們向人民謙卑。人們要用這張選票，告訴藍綠2大黨，人民才是國家的主人，市民是這座偉大城市的主人。這個城市需要的是1個不分黨派、不分顏色、沒有勢力，只為專業能力，心中只有市民的團隊，偉大的市民是這個團隊的總指揮。

黃國昌表示，只剩下5天，希望大家出門拉票、護票、催票、投票，再花1個晚上回家陪爸爸媽媽、爺爺奶奶吃飯，告訴他們心聲，為什麼會選擇黃珊珊，「我們選擇了是她代表的價值，是這1個團隊讓大家看到的未來，11月26日，我們一起讓台北驕傲，讓市民驕傲，因為我們要讓下一代看到，我們做出正確的選擇。」

學者評：會重創時代力量台北市選情

黃國昌原為時代力量新北市汐止區的區域立委，2019年宣布放棄競選連任，交棒給其辦公室主任賴嘉倫；自己改列時代力量不分區第六名，2020年1月，因時代力量政黨票不足，黃國昌未能連任。後來回復律師身份執業，也未在時代力量有黨公職，目前在台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會擔任理事長。

黃國昌從擔任立委之前、期間就經常以「揭弊」為主要重點任務，目前仍有一組團隊，長期調查各項弊案。此次選舉，黃國昌也陸續踢爆竹北市長候選人林為洲、宜蘭縣長候選人江聰淵、基隆市長候選人蔡適應等人炒地獲利，與黑道勾結施壓行政機關等內幕；不過後續對選情的影響不大，相關人士也都一蓋否認指控。對此黃國昌就曾表示，也許自己是「狗吠火車」，但他仍要說出來。

在黃國昌出現之前，其實黃珊珊上月1日就幫時代力量港湖區議員參選人陳志明站台，陳志明是黃國昌在新北市擔任立委時的新北市黨部主委，和黃國昌關係佳；當天黃國昌也出席，和黃珊珊首次公開「同框」；當時黃國昌就曾表示，「如果我是台北市民，國昌這一票一定投給黃珊珊」，引發熱議。

黃國昌事後接受廣播專訪時透露自己與黃珊珊接觸過的印象，認為她對市政非常熟悉，國民黨候選人蔣萬安遭周玉蔻攻擊時，黃珊珊也沒選擇閉嘴坐享漁翁之利，他認為這樣的行為讓他很感動。

對黃國昌表態支持黃珊珊，時力黨主席陳椒華當時表示，黃國昌現在只是黨員，他要支持誰不需要經過黨內決策會的討論，他的表態僅代表他個人意見。但是這並不代表時代力量的立場，黨內目前未正式討論要支持哪位台北市長參選人。

據了解，黃國昌和黃珊珊陣營會開始展開合作，主要是因為曾加入時代力量的黃珊珊競總策略長翟本喬居中牽線，翟本喬本來也列入2020年時代力量不分區，今年則宣布加入黃珊珊的競選團隊。

加拿大約克大學副教授沈榮欽直言，黃國昌此舉，受害最大的無疑是時代力量的台北市議員參選人；黃國昌和柯文哲同台為黃珊珊助選，說的第一句話是黃國昌加入這個團隊，雖是假借偉大市民之口，但最後說台北市需要黃珊珊的團隊，他的意思已經十分清楚，「這不僅是選舉助講，也是加入團隊的宣告」。

沈榮欽認為，受害最大的無疑是時代力量的台北市議員參選人，但從上次黃國昌在時力候選人陳志明的競選總部成立大會上，表態支持黃珊珊後，時代力量黨主席陳椒華微弱無力的反應看來，當初不處理，如今選情受到黃國昌重創，也只能說是自業自得了。

而網路上有不少評論認為，黃國昌和柯文哲同台替黃珊珊助選，象徵「黃白橘合作」，更有批評指出黃國昌背棄了自己「反紅媒」的立場，和曾經「挺中天」的柯文哲站在一起。

黃國昌在今年地方選戰，也還是積極替時代力量的候選人助選，出席基隆市長候選人陳薇仲的競選總部成立大會，也替苗栗縣長候選人宋國鼎助講站台；昨天也陪同南屯區市議員候選人吳佩芸掃街拜票。

立場向來傾向獨派、本土的時代力量的支持群眾，和傾向「淺藍」的民眾黨支持群眾、柯粉等，重疊度並不高；如今仍被視為時代力量核心人物的黃國昌公開支持柯文哲接班人黃珊珊，將對時代力量今年的選情產生何種影響，仍有待觀察。

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核稿編輯：楊士範