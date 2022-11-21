出席造勢力挺黃珊珊，黃國昌：抗中保台早就是台灣人DNA而非權貴牟利遮羞布
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其實黃珊珊上月1日就幫時代力量港湖區議員參選人陳志明站台；當天黃國昌也出席，和黃珊珊首次公開「同框」，而居中牽線的，據聞是曾加入時代力量的黃珊珊競總策略長翟本喬。
無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨（20）日晚間舉行「偉大市民挺珊珊」活動，現場擠入近萬人包；含內政部前部長李鴻源、台北市長柯文哲、網紅「葉式特工」、黃珊珊唸交大科法所時的創所所長劉尚志，還有各公有零售市長自治會長、台灣第一對同性夫夫小銘、上次擔任親民黨候選人宋楚瑜發言人的名嘴于美人；而前時代力量立委黃國昌也公開力挺，表示這城市需要的是不分黨派顏色、沒有勢力，只為專業能力，心中只有市民的團隊。
事實上黃國昌在上月就曾和黃珊珊同台替時代力量的新北市議員候選人陳志明助選，雙方的合作逐漸升溫，引發議論，學者沈榮欽認為，黃國昌此舉，受害最大的無疑是時代力量的台北市議員參選人。
黃國昌：抗中保台早就是台灣人DNA而非權貴牟利遮羞布
黃國昌表示，「今天國昌加入各位的團隊，加入這個隊伍，我今天要站出來不僅是支持黃珊珊，而是我在11月26日用這張選票，讓我們下一代看到，我們做出了正確的選擇，我們用這1張選票，傳遞了真正正確的台灣價值，這個要守護台灣民主，是論是非，講對錯，是堅持公平正義，是1個讓台灣下一代的年輕人看得到未來的民主。」
黃國昌稱，所有誠實善良的台灣人民，為台灣這塊土地，台灣的民主犧牲奉獻過的同胞們，人們都知道，喊著要抗中保台的時候，早就是個台灣人共同的DNA，抗中保台絕對不是拿來讓少數權貴勾結不肖商人、謀取私利的遮羞布，這是人們共同要捍衛的價值。今天要做出的選擇，不是藍綠的選擇，而是要繼續向前還是要往後退的選擇。
黃國昌指出，過去國民黨執政時，發生非常多弊案，讓許多支持的人傷透了心，人民用選票教訓，讓他們向人民謙卑。人們要用這張選票，告訴藍綠2大黨，人民才是國家的主人，市民是這座偉大城市的主人。這個城市需要的是1個不分黨派、不分顏色、沒有勢力，只為專業能力，心中只有市民的團隊，偉大的市民是這個團隊的總指揮。
黃國昌表示，只剩下5天，希望大家出門拉票、護票、催票、投票，再花1個晚上回家陪爸爸媽媽、爺爺奶奶吃飯，告訴他們心聲，為什麼會選擇黃珊珊，「我們選擇了是她代表的價值，是這1個團隊讓大家看到的未來，11月26日，我們一起讓台北驕傲，讓市民驕傲，因為我們要讓下一代看到，我們做出正確的選擇。」
學者評：會重創時代力量台北市選情
黃國昌原為時代力量新北市汐止區的區域立委，2019年宣布放棄競選連任，交棒給其辦公室主任賴嘉倫；自己改列時代力量不分區第六名，2020年1月，因時代力量政黨票不足，黃國昌未能連任。後來回復律師身份執業，也未在時代力量有黨公職，目前在台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會擔任理事長。
黃國昌從擔任立委之前、期間就經常以「揭弊」為主要重點任務，目前仍有一組團隊，長期調查各項弊案。此次選舉，黃國昌也陸續踢爆竹北市長候選人林為洲、宜蘭縣長候選人江聰淵、基隆市長候選人蔡適應等人炒地獲利，與黑道勾結施壓行政機關等內幕；不過後續對選情的影響不大，相關人士也都一蓋否認指控。對此黃國昌就曾表示，也許自己是「狗吠火車」，但他仍要說出來。
在黃國昌出現之前，其實黃珊珊上月1日就幫時代力量港湖區議員參選人陳志明站台，陳志明是黃國昌在新北市擔任立委時的新北市黨部主委，和黃國昌關係佳；當天黃國昌也出席，和黃珊珊首次公開「同框」；當時黃國昌就曾表示，「如果我是台北市民，國昌這一票一定投給黃珊珊」，引發熱議。
黃國昌事後接受廣播專訪時透露自己與黃珊珊接觸過的印象，認為她對市政非常熟悉，國民黨候選人蔣萬安遭周玉蔻攻擊時，黃珊珊也沒選擇閉嘴坐享漁翁之利，他認為這樣的行為讓他很感動。
對黃國昌表態支持黃珊珊，時力黨主席陳椒華當時表示，黃國昌現在只是黨員，他要支持誰不需要經過黨內決策會的討論，他的表態僅代表他個人意見。但是這並不代表時代力量的立場，黨內目前未正式討論要支持哪位台北市長參選人。
據了解，黃國昌和黃珊珊陣營會開始展開合作，主要是因為曾加入時代力量的黃珊珊競總策略長翟本喬居中牽線，翟本喬本來也列入2020年時代力量不分區，今年則宣布加入黃珊珊的競選團隊。
加拿大約克大學副教授沈榮欽直言，黃國昌此舉，受害最大的無疑是時代力量的台北市議員參選人；黃國昌和柯文哲同台為黃珊珊助選，說的第一句話是黃國昌加入這個團隊，雖是假借偉大市民之口，但最後說台北市需要黃珊珊的團隊，他的意思已經十分清楚，「這不僅是選舉助講，也是加入團隊的宣告」。
沈榮欽認為，受害最大的無疑是時代力量的台北市議員參選人，但從上次黃國昌在時力候選人陳志明的競選總部成立大會上，表態支持黃珊珊後，時代力量黨主席陳椒華微弱無力的反應看來，當初不處理，如今選情受到黃國昌重創，也只能說是自業自得了。
而網路上有不少評論認為，黃國昌和柯文哲同台替黃珊珊助選，象徵「黃白橘合作」，更有批評指出黃國昌背棄了自己「反紅媒」的立場，和曾經「挺中天」的柯文哲站在一起。
黃國昌在今年地方選戰，也還是積極替時代力量的候選人助選，出席基隆市長候選人陳薇仲的競選總部成立大會，也替苗栗縣長候選人宋國鼎助講站台；昨天也陪同南屯區市議員候選人吳佩芸掃街拜票。
立場向來傾向獨派、本土的時代力量的支持群眾，和傾向「淺藍」的民眾黨支持群眾、柯粉等，重疊度並不高；如今仍被視為時代力量核心人物的黃國昌公開支持柯文哲接班人黃珊珊，將對時代力量今年的選情產生何種影響，仍有待觀察。
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核稿編輯：楊士範
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【跨域生態系系列專訪】台灣水龍頭故鄉，靠「打群架」翻轉3K產業
我們想讓你知道的是
在水五金產業轉型過程，這群水五金廠家就像一個個小小的螺絲，每顆螺紋都截然不同，也不起眼，但透過新水五金軟硬翻轉產業生態系計畫組建起來，卻能成就一部翻轉傳統3K產業的偉大機器。
這是一個老產業再熱血一次的故事。
故事得從一群在台灣拼搏超過四十年的廠商開始講起。為了挑戰自我，他們破壞規則再創新，原本各自獨立經營的中小企業，更攜手跨域合作，矢言以傳承數十年的經驗與技術，再次把產業推上世界巔峰。
昔日黃金小鎮，面臨老化、缺工
打開台灣地圖，在彰化的心臟地帶，有一塊被大肚溪、濁水溪包夾著，鄰近洋仔厝溪的區域，叫做「頂番婆」。這裡，藏著一個隱形的世界冠軍，每天當你走進廁所、廚房、浴室，就能看到這個世界冠軍稱霸全球的產品──水龍頭。
水龍頭是水五金產業的核心產品，而水五金在台灣產業史上則占有極重要的歷史地位。從日治時代零星引進技術開始，民國六○年代，頂番婆聚集了上千家業者；至今全世界各地的水龍頭有一半來自頂番婆，不但為這個彰化小地方創造出經濟奇蹟，也贏得「水龍頭故鄉」的美譽。
回憶往昔風光，在水五金產業耕耘超過四十年的隴鈦銅器董事長吳佾達說，當年頂番婆方圓三十公里，幾乎家家戶戶都從事水五金產業，正是典型的「客廳即工廠」縮影。之後家庭代工擴大成工廠，讓這個地方小產業壯大到接軌國際，每年為台灣貢獻出五百億元產值。
不過，這似乎也就是水五金產業的頂峰了。現在的水五金，退化成典型的三Ｋ產業：危險、辛苦又骯髒。例如水五金製程中的翻砂、拋光，必須依靠人力進行，但製造過程辛苦勞累，又得面對高溫、汙染問題，讓年輕人望之卻步，也為產業帶來了一個致命的打擊──「缺工」。
儘管缺工問題背後成因複雜，但對小工廠來說感受卻非常直接，吳佾達就坦言，「（當時就算）有訂單，也沒辦法生產產品」。
自動化、找隊友，另謀生路
產業老化、年輕人不來、老師傅凋零、第二代也拒絕接班，眼看著產業即將因為技術與人才的斷層而崩壞，所幸台灣中小企業最不缺的就是硬頸精神。沒路，那就自己開出一條路來！
身為老水五金人，吳佾達對產業有一份責任感，個性海派的他，自然也成為推動整體水五金產業轉型的關鍵要角。
製程方面，吳佾達開始轉向自動化，在產區砸下上億做產線升級，大量引進CNC加工機台與機械手臂以改善製程，成為水五金產業工廠轉型的標竿企業。但在全球貿易戰的叢林裡，競爭不再只是單一廠商之間的捉對廝殺，而是結合眾多廠商的生態系競爭。獨善其身無法為整體產業帶來改變。這時，就需要整個產業多點合作，才能在戰役開始前，搶占戰略先機。這個思維讓吳佾達想到了一個突圍之道，那就是「打群架」！
對水五金產業來說，有一項其他產業無法複製的優勢，那就是同業之間不存在競爭關係。吳佾達解釋說，這是因為水五金產品品項眾多，重疊性不高。「別的產業要談合作，大家可能你怕我、我怕你，怕訂單可能被搶走。（但水五金產業）分工合作又專業化，大家都可以坐下來談」，而這個特點為水五金打造產業生態系，提供了最佳基礎。
42家廠商共用人才，研發期減半
二○一九年，吳佾達與經濟部中小企業處合作，加入「新水五金軟硬翻轉產業生態系計畫」。這項計畫推動四十二家水五金業者跨域合作，以產品創新、拓展新市場與跨領域產品服務為目標，期望從全新的視野與角度，為水五金產業開拓新戰場。
不過，對習慣單打獨鬥的業者來說，從沒嘗試過的新合作模式，從一開始就為他們帶來了極大的震撼。負責協助生態系發展計畫的金屬工業研究發展中心專案經理葉信岐解釋，以往廠商之間的合作方式比較單點直線，通常是供應商下指令，下游廠商聽命辦事。但生態系的理念是，大家坐下來談，先分析市場，再聚焦需求、研發產品，合作方式非常不同。
對廠商來說，這一次不打以往習慣的街頭游擊戰，而是必須主動貢獻自己的頭腦與技術，從無到有擘畫好產品藍圖，一百八十度反轉的模式，困難度大增。但這樣做的優勢在於能直接串連所有廠商的人才庫，擷取四十二家廠商的專長，再編織成一張大大的技術網，任何難纏的要求都不漏接，更能大幅縮短產品研發時程。以水龍頭來說，看似簡單，仔細拆解卻會發現裡頭學問不小⸺銅合金、塑膠、橡膠元件必須經過設計、開模的製程，進水軟管也得配合得宜，再加上表面拋光、電鍍，花上一年時間開發是非常基本的時程。
但把四十二家廠商的研發資源串連起來後，大幅減少嘗試錯誤的機會。參與生態系計畫的志發塑膠經理施冠宇說，過去產品研發，模具、打樣來來回回要花不少心力，但大家腦力激盪一起協力開發產品，可以節省至少一半的研發時間。吳佾達對此非常有感。「一家公司要請這麼多專業人才，負擔非常重。（但）生態系的方式是，讓專業廠商大家來合作，例如產品要用到五種主要零件，就找五家廠商，大家共同開發，貢獻技術，有問題大家共同來解決，整合個人專業領域，變成產品，再行銷出去」。
此外，與貿易商的磨合也是一個全新體驗。葉信岐說，過去，製造商與貿易商的立場並不一致，業者甚至常有被貿易商「剝一層皮」的感覺。但這次計畫以新市場的需求出發，把貿易商拉進來當幫手，提供業者相關法規與市場等第一手資訊，對製造端業者來說，就好比發現了一個以前從沒想過的隱藏版資源，讓整個轉型的打擊面更廣。
技術、法規雙管齊下，帶產業逆轉勝
技術之外，計畫也從法規方面給予協助。
金屬中心智慧技術發展組組長姚志宏說，台灣從二○一七年開始才有水龍頭LF認證（Lead Free，無鉛），但歐美國家其實早在二十年前就對此有嚴格要求。因此瞄準新市場開發產品時，金屬中心就特別從歐美法規角度出發，協助業者檢視水龍頭的芯軸組成是否符合規定。
另外像中東地區因水資源缺乏，注重水龍頭流水量判定；紐澳市場重視產品強度，因此水龍頭扭力、耐壓的規定較嚴格……這些法規面的建議，完全顛覆業者以往習慣的埋頭研發──銷售模式，改為從需求面及法規實務面出發，在動手製作產品前就先了解整個戰局，謀定而後動，讓他們還沒出手就先有了勝算。
就這樣，吳佾達帶領頂番婆水五金產業這群平均「年紀」超過四十歲的老廠商，打了一場艱辛但成功的硬仗。他們扭轉生產劣勢，引進過去只應用在高階模具的3DP砂模列印創新工法，擺脫以往打樣時得從木模雕刻開始做起的繁複流程，強化製程的時效性；他們破壞既有做法再創新，把盟友、敵人全拉進同一陣線，努力開拓產品應用，不只聚焦傳統利基市場，還跨足餐飲、飯店甚至生技美容，不僅為沉寂的產業帶來一股活水，也從根本翻轉了整個產業生態。
短短一年，他們開發出八項新產品，提升整體營業額超過1.12億元，還開發全新的中東市場。而最讓產業頭痛的缺工問題，也找到了解方，成功逆轉人才外流趨勢，吸引二百三十五位新血投入產業，還培育了三十六位數位創新人才，對3K老產業來說，是一項難得的勝利。
這場水五金老廠商的逆襲，從不被看好到取得勝利，最重要的原因就在於不藏私的精神。翰優經理李徳鵬認為，這次合作的利基在於「（廠商）透過不同問題，站在各自的觀點，提出各自的看法與建議，共同解決問題」，打群架思維能成功，依靠的正是這種夥伴之間的互信與互賴。分散來看，這群水五金廠家就像小小的螺絲，每一顆螺紋都不一樣、不起眼，但組建起來卻能成就一部偉大的機器──這個故事讓我們看見，團結的顛覆力，正是如此強大！
高價、跨域增加產業優勢
財團法人金屬工業研究發展中心處長──武威宏專訪
水五金產業目前最大困境在於缺工與傳承，但這些結構上的問題需要長期政策思考才能解決，因此「新水五金軟硬翻轉產業生態系計畫」聚焦產業短期困境，以產品創新、開拓新市場以及拓展跨領域產品服務三大方向為目標，希望結合軟硬體，為業者創造新業態，開發跨域商機。
這次生態系計畫以隴鈦公司為基石者，主因在於董事長吳佾達具有「無私」與「有心」兩項特質。無私，讓他不專注追求自家利益，而是放眼整體產業未來。例如他代替產業發聲，建言經濟部在國內創建檢測中心，讓廠商免去國外送檢產品的困擾。有心，讓他在卸任產業協會理心」這兩項特質，正是吳佾達能促使四十二家廠商成功合作的最大利器。
從金屬中心角度來看，水五金產業未來可朝兩大方向發展。一是開發高價化產品，提升水五金產品的單位價值與價格；二是在技術能量之下跨領域爭取訂單，例如美容美髮產業甚至生技醫療業，都是業者可努力的方向。
水五金產業已到了轉型的關鍵階段。這兩年雖因疫情及美中關係影響，業者稍有喘息空間，但競爭對手中國、東南亞不僅製造能力強，品質也不差，再加上匯率、關稅、材料價格以及船運等問題影響，既有困境、又有追兵，產業優勢正在遞減，業者應加速腳步開發新商模，爭取生存空間。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團編審。