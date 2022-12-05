蘇絢慧《獨立鍛造》：中年最具威脅的情緒是「停滯感」，一種前所未有的自我質疑和對生命的無望及消融感
我們想讓你知道的是
中年不僅讓我們有機會將失聯的身體認回來，重新面對和身體的長久關係，也整頓長期漠視身體的後果，同時誕生了心靈，開始冒出了「生命價值和意義」的問題，試著尋找除了賺取金錢、獲得物質生活條件，還有什麼是不滅的價值、永續的意義？
文：蘇絢慧
生命第七任務
實現自我價值，誕生心靈的力量——中年的生產或停滯
心靈沉穩健全或剛愎自用？
要讓自己的「自我」茁壯沉穩，除了生活經驗的歷練，另外就是積極學習和自我訓練。無論是關於生活處事的各種能力和知識，或是自己專業領域的知識能力和處理經驗，只要「保持學習」，都是在增進我們大腦神經元發展，同時也在滋養個體「自我」的精神獨立。
停止學習、停滯成長，個體的身心功能將因此停滯或退化，更常發生的是無法因應生活的各種問題和變化，不僅思緒僵化，受內在制約桎梏，也缺少因應的靈敏力和彈性度。
保持學習，也是保持思考，同時感受覺察自己和外界之間的互動歷程，隨時保持自己的調節和平衡。在客觀方面，釐清實際情況；在主觀方面，了解自己的動機和限制，並盤點整理可以面對及解決問題的各項資源。
走至成年中期，大致可界定在三十五至六十歲，是生命力發揮極致的階段，是猶如太陽一樣發光發熱、讓眾人看見的時刻。這時期的成年人，身心發展已度過兒童期的成長、青春期的性徵遽變，和成年初期青年階段對親密和愛的追求及渴望，到了三十五歲後，走入了社會，成為居於社會運作的中堅分子。這時的人們會希望從社會的成就和表現上，體會到自己安身立命的選擇（工作職場）是有意義的，不僅能提供給他們熱愛家庭、關懷社會的資本，並願意對社會有責任感和正義感。發展順利者，可能投身於改良機構、改造社會的志業，或者也能在工作中得到自重他重、敬業樂業的成就感。
若發展上出現障礙，對自身的存在不具有正向意義，則可能淪陷於生物性的需求，只求滿足個人的私欲私利，不顧及社會的他人，也不關懷家庭及社會。
傾聽自己內心的召喚，體會一個真心實意的自己
精神治療醫師、心理分析創始人榮格（Carl Gustav Jung）曾說：「每個人都有兩次生命，第一次是活給別人看的，第二次是活給自己的。」第二次生命常常從四十歲開始。人進入中年時期，已歷經一大段時間，嘗試適應外部環境的各種要求，以獲取各種條件，有了學歷、證照、獲取社會身分和頭銜，讓自己奠定生存能力，達到生活無虞。走在青少年時期，人一定會對物質有無盡的興趣，也十分在乎社會的評價和認同，特別是避免不了要用表面的、條件式的物質（金錢價格）來衡量自我的價值和地位。到了中年，有了工作年資和升遷的證明，某些人生成就確實達到，此時人們可能突然感到乏味、無意義，也覺得生活突然沒有了目標、沒了興趣、失去活力和衝勁。
有些人到中年過後，體會到老年和死亡的近逼，開始對疾病和死亡感到焦慮，更可能必須面對拚搏、奮鬥後失去身心健康的問題：罹患慢性疾病、體弱氣虛、自律神經失調、綜合性疲勞症，或是眼力耳力退化，各種生理功能失調失衡，著實讓人感慨萬千；意識到多年來的生活，可能是自欺欺人，也可能是過於勉強，自己的情感和興趣所投入的奮鬥究竟是虛假還是真實？會不會所扮演的社會成功人士，不過是一種偽裝？
當人突然意識到自己戴著的人格面具、形象包裝可能是對自己生命的侵蝕和危害，以致必須面臨一種無以迴避的消耗和吞噬時，這中年的覺醒或驚醒，是一波人生的危機時刻、挑戰時刻。
這屬於中年時期的生命危機，確實不是很好應付，若是無覺察、無感，或許就矇著頭把日子耗下去。然而對多數人而言，中年的生命危機時刻，一種前所未有的自我質疑和對生命的無望及消融感，可能讓中年人輕則抑鬱沮喪、低落無力；嚴重的話，精神崩潰和錯亂，出現人生低潮，想來個不告而別，自我放逐、生活出走，這都有可能發生。
此時，過去為了符合社會主流價值規範的面貌和行為，欲振乏力，過往強力壓抑的面貌、強迫去除的本我欲望，突然之間，壓不住似的從內心深處喧譁吵鬧，有一股「熱烈的動力」想要擺脫過往刻板、死氣沉沉的自己。這些反叛聲音會不停吵著叫著，想要做真心實意的自己，聽從自己內心的召喚，不想再因為那些別人說、別人要求、符合社會期待，而做一個假面且心力交瘁的自己。
如果，人們聽見了自己內心的召喚，在自己擁有的資源下，具有行動力自我改革和務實調動，建立真實想要的生活，體會一個真心實意的自己，就有機會煥然一新、精神奕奕，轉化為一個富於創造力和自發性的人，不再是聽命行事、隔離自我的那個人。他能擁有更大的精神能量，也承擔更大的生命挑戰，度過他掙扎、拉扯及煎熬的中年期，邁向自我更全面的整合。
重整和接納過往生命的影響，並支持與貢獻社會
中年的群體是社會的中流砥柱，能創塑、營造當下的社會風氣，也會影響未來的社會。在家庭方面，中年人的教養方式和孕育下一代的過程，影響的是二十年後的社會，那時兒女成人、開始進入社會，也就影響未來社會的價值觀、態度和文化。在社會方面，培養新手、傳承專業經驗，並把在社會上如何與人互動、合作、共同達成目標的經驗教導分享、培育人才，亦是一種把自身專業經驗萃取出精華，貢獻給投身的領域，使之永續發展。
成功發展的中年個體對自身的事業深具信心，也能在工作中，達成利人益己的目標。因為深知個人好、團體才會好；團體好、個人才能持續發展的道理，不會消耗社會和組織資源，只求滿足個人私欲的境地，卻賠上社會及他人慘痛的代價。
缺乏悉心關懷與培養下一代的同理心和仁厚之情，中年人極可能一碰到權力、金錢和性等欲望時，就失去了中心思想和價值觀，淪落為出賣靈魂、追求欲望的貪婪者和掠奪者。這方面還是考驗著個體從小到大的成長環境和歷經的際遇，到底塑造了什麼樣的價值觀和形成哪樣的人格。而關於權力、金錢和性等欲望的構成，涉及每個人內心的潛意識動力，還有內心的陰影，因此勢力強大，一旦人受欲望和陰影吞沒，「自我」也就隨之虛弱，無法再清晰地主管自己的意志，造成內在的自我分裂、散亂，而往黑暗墮落的方向沉淪。
Tags：
太空是人類的未來，人才培育是臺灣衛星產業發展的關鍵，累積產業鏈發展動能
我們想讓你知道的是
過去太空產業發展因高技術門檻、高成本，主要由政府主導，如今低軌衛星較低的生產成本、高汰換率的情況，未來的衛星應用充滿無限的可能與商機。而人才培育則是太空衛星產業發展最重要的一環。
過去太空產業因高技術門檻、高成本，加上因與國防高度相關，主要由政府主導，如今受惠於低軌衛星較低的生產成本、高汰換率的情況，未來的衛星應用充滿著無限的可能與商機。
然而，國內外的研究報告卻也指出，太空產業的人才短缺是目前企業端普遍碰上的難題，雖然製造成本下降，衛星產業仍需整合許多跨領域的知識與系統，且相比商用環境，太空中因高低溫落差、輻射等因素比一般應用更為嚴峻，這些知識與技術都非傳統單一技術的人才能完成，也因此在產業端出現了技能落差(Skills Gap)狀況。
南韓、新加坡如何布局太空產業：培育產業人才皆是關鍵
為了解決產業發展需求，同時維持長期太空實力，各國政府在發展其太空產業與應用能力時，也將人才培育納入太空發展計畫中一環，以和臺灣十分相近的新加坡與南韓為例。
新加坡貿工部長顏金勇(Gan Kim Yong)在今年2月表示將三管齊下推動太空業發展，包括政府投資1.1億美元(約新臺幣30億元)展開太空研究與開發、由新加坡太空科技與產業局向民間募集更多的創新方案，與國內公司密切合作，結合研究與技術使其成為具備商業性的方案，扶植具有國際競爭力的企業。
在人才培育的部分，新加坡政府聯手大學端、太空科技公司及新科電子企業等研發並完成發射人造衛星的任務。另外，新加坡企業發展局(Enterprise Singapore)偕同當地的非政府組織Singapore Space & Technology Ltd (SSTL)和英國簽署MOU合作，加強雙方在太空產業的資源、人才及技術的交換。
韓國也是近年十分積極地發展太空產業的亞洲國家之一，韓國總統尹錫悅(Yoon Suk-yeol)上任後，更是強烈關注於韓國太空計畫的未來發展，尹錫悅政府也承諾將促進太空技術的公私轉讓、改革法規並啟動太空產業集群，以發展該國新興的國內太空產業，他也喊出「目標在2035年要使韓國成為太空主要強國」。
韓國政府將另設立一個獨立的航太機構，整合在慶尚南道泗川市近百家的航太企業，提供民用和軍用航太計畫的綜合管理，並開發用於近期自主衛星發射、月球和火星探測的高功率火箭(high-power rocket)。
此外，韓國科學技術情報通信部(Ministry of Science and ICT, MSIT)在2022年的太空預算中，首次將火箭、衛星和太空探索計畫同時納入年度待辦事項清單，其中最大部分為2.764億美元，將用於衛星計畫，並推動一系列的培育計畫。韓國科學技術情報通信部將資助五所大學400萬美元，預計至2026年以前，每年培養150名太空工程師。
在國際交流的部分，除了透過官方管道尋求與美國更深入的太空合作，在今年的11月韓國也與國際太空大學(International Space University)合作舉辦全亞洲首場的太空訓練課程工作坊，引進國外專家講師，讓非太空領域或是尚未踏入太空領域的人才能對產業有更多元的認識。
計畫持續進行，聯手企業前往太空
全世界如火如荼地展開太空布局，臺灣也加快腳步推動相關政策，提升發展預算，整合臺灣產業鏈，打入國際太空市場。經濟部工業局推動太空產業供應鏈發展先期計畫(簡稱本計畫)，擴大推動產業內專業人才養成，整合產官學研界的資源，帶動臺灣產業接軌國際，擴大合作商機。
本計畫於今年下半年開始推動，由廣至深累積豐碩成果，全臺參與者眾多，包含產業高階經理人、涉足衛星領域的研發技術人才、對太空領域感興趣的普羅大眾等不同對象；已開設高階領袖營、封閉型研發技術系列工作坊，公開推廣系列課程及針對學生和轉職人員的國際培育營隊兩梯次(分別與國立成功大學及UNISECGlobal 合辦「立方衛星設計及手做實務」、與稜研科技合辦「亳米波相位陣列天線實作營」)等，累計共近200小時的課程、破6百人次參與，期許各界能藉由多元管道踏入太空產業，全面提升人才知識與技術基底。
本次為產業高階經理人所設計的領袖營中，吸引超過40家臺廠共襄盛舉，在國內外業界講師專家引導下，以理論及實務並進，深入剖析、解構太空市場的局勢變化，助力將企業營運發展推向全球衛星產業新高度。
衛星產業鏈教學相長，產學參與這樣說
談到本計畫，參與的企業學員都不約而同地認為政府能夠出來領導整合產業是一件好事，透過計畫的幫助，有機會與不同的企業交流學習、交換資源，對於業界本身也有很大的助益，培訓課程的專業知識，也有助於企業內部人才的培訓。
Q1：從哪裡得知這個活動的？為什麼想加入太空產業？
耀睿科技 陳達勲資深課長：公司為了培訓人才，提供非常多課程及訓練的資源，這次的活動就是其中之一，現在從無線通訊走到衛星通訊，是公司未來十分重視的發展方向，所以來參加。
深刻精密 黃信儒經理：製造業在臺灣的太空產業中從來都沒有缺席，這次公司有這個機會推薦我來學習，更讓我感覺到未來真的有機會，能透過自己的雙手去實踐太空產業。
Q2：臺灣在世界的太空產業中可以扮演什麼角色？有什麼樣的優勢？
芳興科技 許迪翔研發部經理：芳興一直以來就有生產許多和衛星相關的零組件，像是福衛的天線零件跟濾波器，在技術力上臺灣的企業是無庸置疑的，基於這樣的優勢，或許能慢慢從零件製造，轉到軟體發展，再結合民間的力量走到系統製造。
欣興電子 許祐嘉資深專案副理：臺灣的技術能在衛星產業有所發揮，以欣興來說，我們主要提供高速運算用的載板給全球企業，在未來衛星發展一定會走向更快速高階的狀況下，我們就可以有很好的發揮空間。
Q3：你在這次的技術工作坊中，學習到什麼？
稜研科技 柯孝聰技術經理：這次的活動讓我們能跟不同的公司認識、了解對方的產品，找到更多與學界和業界合作的機會，真的會有一種臺灣的衛星產業一起向前學習邁進的感覺。
凌威航太 邱富川技術副總：從講師的實務及研究歷程分享，讓我們知道單一顆衛星蘊含巨大的知識，從電腦板、天線到外面的材質(鋁合金)都是有講究的，這些知識和實務的經驗都是非常寶貴的。
中華電信 黃江祥主任：公司主要從事同步軌道衛星的高頻段業務，第一次學習地面接收站的技術覺得十分新鮮，上完課自己也覺得對有想要來的人是非常好的切入點。
全球太空產業競爭已進入白熱化的階段，雖然目前仍有許多應用尚未到位，能夠持續獲利的公司也有限，臺灣企業仍有十足的優勢與專業能夠在國際間競逐。國立臺北科技大學電資學院張陽郎院長表示，臺灣是一個舉世聞名的ICT科技島，其技術能量長年受到國際肯定，藉由導入高附加價值的太空產業，能夠再次帶動產業升級，增加獲利的機會。
臺灣的前途跟錢途都在太空
針對太空產業有興趣的人才，國立臺北科技大學業界特聘講師黃文杰理事長建議，不需要將自己過度局限於太空產業，由於太空產業整合了許多產業，知識與技能也適用於電子、半導體等其他產業，無論是在國內外都是非常搶手，發展潛力十分可期。
火箭之父羅伯特戈達德(Robert Goddard)曾說，「世界上沒有不可能的事，因為昨天的夢想可能是今天的希望、也可能是明日的現實」
國立臺北科技大學業界特聘講師張懷謙執行長也以「太空是人類的未來，也是臺灣的未來」鼓勵企業夥伴，隨著越來越多的資源及企業投入，太空衛星產業鏈很可能就是臺灣下一個半導體的護國產業鏈。全球太空時代來臨，期許藉由本計畫串起產業鏈，協助企業掌握太空產業趨勢發展與人才發展，厚實未來研發基礎及能量，加速打造完整產業鏈、奠定產業利基。
經濟部工業局 廣告