蘇絢慧《獨立鍛造》：中年最具威脅的情緒是「停滯感」，一種前所未有的自我質疑和對生命的無望及消融感

文：蘇絢慧

生命第七任務

實現自我價值，誕生心靈的力量——中年的生產或停滯

心靈沉穩健全或剛愎自用？

要讓自己的「自我」茁壯沉穩，除了生活經驗的歷練，另外就是積極學習和自我訓練。無論是關於生活處事的各種能力和知識，或是自己專業領域的知識能力和處理經驗，只要「保持學習」，都是在增進我們大腦神經元發展，同時也在滋養個體「自我」的精神獨立。

停止學習、停滯成長，個體的身心功能將因此停滯或退化，更常發生的是無法因應生活的各種問題和變化，不僅思緒僵化，受內在制約桎梏，也缺少因應的靈敏力和彈性度。

保持學習，也是保持思考，同時感受覺察自己和外界之間的互動歷程，隨時保持自己的調節和平衡。在客觀方面，釐清實際情況；在主觀方面，了解自己的動機和限制，並盤點整理可以面對及解決問題的各項資源。

走至成年中期，大致可界定在三十五至六十歲，是生命力發揮極致的階段，是猶如太陽一樣發光發熱、讓眾人看見的時刻。這時期的成年人，身心發展已度過兒童期的成長、青春期的性徵遽變，和成年初期青年階段對親密和愛的追求及渴望，到了三十五歲後，走入了社會，成為居於社會運作的中堅分子。這時的人們會希望從社會的成就和表現上，體會到自己安身立命的選擇（工作職場）是有意義的，不僅能提供給他們熱愛家庭、關懷社會的資本，並願意對社會有責任感和正義感。發展順利者，可能投身於改良機構、改造社會的志業，或者也能在工作中得到自重他重、敬業樂業的成就感。

若發展上出現障礙，對自身的存在不具有正向意義，則可能淪陷於生物性的需求，只求滿足個人的私欲私利，不顧及社會的他人，也不關懷家庭及社會。

傾聽自己內心的召喚，體會一個真心實意的自己

精神治療醫師、心理分析創始人榮格（Carl Gustav Jung）曾說：「每個人都有兩次生命，第一次是活給別人看的，第二次是活給自己的。」第二次生命常常從四十歲開始。人進入中年時期，已歷經一大段時間，嘗試適應外部環境的各種要求，以獲取各種條件，有了學歷、證照、獲取社會身分和頭銜，讓自己奠定生存能力，達到生活無虞。走在青少年時期，人一定會對物質有無盡的興趣，也十分在乎社會的評價和認同，特別是避免不了要用表面的、條件式的物質（金錢價格）來衡量自我的價值和地位。到了中年，有了工作年資和升遷的證明，某些人生成就確實達到，此時人們可能突然感到乏味、無意義，也覺得生活突然沒有了目標、沒了興趣、失去活力和衝勁。

有些人到中年過後，體會到老年和死亡的近逼，開始對疾病和死亡感到焦慮，更可能必須面對拚搏、奮鬥後失去身心健康的問題：罹患慢性疾病、體弱氣虛、自律神經失調、綜合性疲勞症，或是眼力耳力退化，各種生理功能失調失衡，著實讓人感慨萬千；意識到多年來的生活，可能是自欺欺人，也可能是過於勉強，自己的情感和興趣所投入的奮鬥究竟是虛假還是真實？會不會所扮演的社會成功人士，不過是一種偽裝？

當人突然意識到自己戴著的人格面具、形象包裝可能是對自己生命的侵蝕和危害，以致必須面臨一種無以迴避的消耗和吞噬時，這中年的覺醒或驚醒，是一波人生的危機時刻、挑戰時刻。

這屬於中年時期的生命危機，確實不是很好應付，若是無覺察、無感，或許就矇著頭把日子耗下去。然而對多數人而言，中年的生命危機時刻，一種前所未有的自我質疑和對生命的無望及消融感，可能讓中年人輕則抑鬱沮喪、低落無力；嚴重的話，精神崩潰和錯亂，出現人生低潮，想來個不告而別，自我放逐、生活出走，這都有可能發生。

此時，過去為了符合社會主流價值規範的面貌和行為，欲振乏力，過往強力壓抑的面貌、強迫去除的本我欲望，突然之間，壓不住似的從內心深處喧譁吵鬧，有一股「熱烈的動力」想要擺脫過往刻板、死氣沉沉的自己。這些反叛聲音會不停吵著叫著，想要做真心實意的自己，聽從自己內心的召喚，不想再因為那些別人說、別人要求、符合社會期待，而做一個假面且心力交瘁的自己。

如果，人們聽見了自己內心的召喚，在自己擁有的資源下，具有行動力自我改革和務實調動，建立真實想要的生活，體會一個真心實意的自己，就有機會煥然一新、精神奕奕，轉化為一個富於創造力和自發性的人，不再是聽命行事、隔離自我的那個人。他能擁有更大的精神能量，也承擔更大的生命挑戰，度過他掙扎、拉扯及煎熬的中年期，邁向自我更全面的整合。

重整和接納過往生命的影響，並支持與貢獻社會

中年的群體是社會的中流砥柱，能創塑、營造當下的社會風氣，也會影響未來的社會。在家庭方面，中年人的教養方式和孕育下一代的過程，影響的是二十年後的社會，那時兒女成人、開始進入社會，也就影響未來社會的價值觀、態度和文化。在社會方面，培養新手、傳承專業經驗，並把在社會上如何與人互動、合作、共同達成目標的經驗教導分享、培育人才，亦是一種把自身專業經驗萃取出精華，貢獻給投身的領域，使之永續發展。

成功發展的中年個體對自身的事業深具信心，也能在工作中，達成利人益己的目標。因為深知個人好、團體才會好；團體好、個人才能持續發展的道理，不會消耗社會和組織資源，只求滿足個人私欲的境地，卻賠上社會及他人慘痛的代價。

缺乏悉心關懷與培養下一代的同理心和仁厚之情，中年人極可能一碰到權力、金錢和性等欲望時，就失去了中心思想和價值觀，淪落為出賣靈魂、追求欲望的貪婪者和掠奪者。這方面還是考驗著個體從小到大的成長環境和歷經的際遇，到底塑造了什麼樣的價值觀和形成哪樣的人格。而關於權力、金錢和性等欲望的構成，涉及每個人內心的潛意識動力，還有內心的陰影，因此勢力強大，一旦人受欲望和陰影吞沒，「自我」也就隨之虛弱，無法再清晰地主管自己的意志，造成內在的自我分裂、散亂，而往黑暗墮落的方向沉淪。