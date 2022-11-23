卡達世界盃：備受爭議的外籍移工人權問題是怎麼回事？

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足球迷們很快就要親臨卡達觀看世界盃決賽圈比賽，而他們所住的酒店和觀看比賽的球場，是由數以萬計移民勞工所建造。

而卡達對待這些勞工的方式，受到了密切的關注。

有多少外國勞工參與了世界盃的建設項目？

卡達為主辦世界盃而建造了七座球場，此外還有新的機場、地鐵線、一系列公路，以及大約100家新酒店。

在舉行決賽的球場周圍，一整座全新的城市被建造出來。卡達政府表示，單是建造這些新球場就僱用了30000名外國勞工。他們大多數來自孟加拉、印度、尼泊爾和菲律賓。

在卡達死了多少外勞？

2021年2月，《衛報》（The Guardian）報導，從卡達贏得世界盃主辦權開始至今，有6500名來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉和斯里蘭卡的移民勞工在卡達死亡。

這個數字是基於各國駐卡達使館提供的資料。

然而，卡達政府已經表示，這個統計總數帶有誤導性，因為並非全部的死者都是在參與和世界盃有關的項目。

他們說，當中很多人已經在卡達工作數年，有可能是老死或者其他原因的自然死亡。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 世界各地的工會均評論卡達對待外國勞工的方式

該國政府表示，它的事故紀錄顯示，在2014至2020年間，在世界盃場館建築工地共有37宗勞工死亡事件，當中只有三宗是「與工作相關」。

不過，聯合國機構國際勞工組織（International Labour Organisation，簡稱ILO）表示，這是對實際情況的低估。卡達沒有將心臟病發和呼吸衰竭致死的個案定為工作相關——但其實這些是中暑時的多發症狀，可以是由在極高氣溫下從事過於繁重的勞動所致。

國際勞工組織對世界盃相關的事故做了自己的統計，收集的數據來自卡達政府運營的醫院和急救機構。該組織指，僅在2021年，就有50名外國勞工死亡，有超過500人嚴重受傷，另外還有37600人受輕傷。

BBC阿拉伯語組也收集了證據，顯示卡達政府在外國勞工死亡數字方面存在漏報。

外勞受到怎樣的對待？

自從卡達在2010年贏得世界盃主辦權之後，人權組織就一直批評該國對待外國勞工的方式。2016年，國際特赦組織（Amnesty International）指控卡達企業實施強迫勞動。

該組織指，很多工人居住在骯髒的宿舍，被迫支付高額招聘費，而且他們的薪金被扣押，護照被沒收。

從2017年起，卡達政府引入措施保護外國勞工，令他們免於在非常炎熱的氣溫下工作，限制他們的工時，並且改善工人住宿的狀況。然而，倡議組織人權觀察（Human Rights Watch）在2021年的一份報導稱，外國勞工仍然遭受「懲罰性且非法的薪金扣減」，而且「長時間從事繁重勞動卻被拖欠薪金」。

卡達的各家公司曾經運用一套叫做「卡法拉」（kafala）的制度，資助外國勞工來到該卡達，但之後阻止他們離職。

在ILO等組織的施壓下，卡達政府廢除了這個制度，但是國際特赦組織表示，各企業仍然向勞工施加壓力，阻止他們更換僱主。該組織警告說，勞工改革「必須不能在（世界盃）這場巡演離開多哈之後停下腳步」。

卡達政府有何評論？

卡達政府與國際勞工組織合作，已經進行了一系列改革。

當中包括一個薪酬保障制度，確保僱主按時向員工支付薪金。

一名政府發言人向BBC表示，這些改革正在令卡達大多數外國勞工的工作狀況得到改善。

「在確保有效實際改革方面已經取得了重大進步，」這名發言人說。

「隨著措施執行到位，違規企業的數量會繼續減少。」

世界盃參賽隊說了什麼？

在世界盃舉行期間，這個議題很可能會繼續成為焦點之一。國際足聯（FIFA）已經致信32支參賽球隊，要求他們「專注在足球上」。這個運動項目管理機構表示，體育不應該被「接入」意識形態或是政治「鬥爭」，也不應該向其他地方「灌輸道德說教」。

但是，十個歐洲足協——包括英格蘭和威爾斯在內——卻回應稱：「人權是普世價值，在任何地方都成立」。澳洲國家隊則發布了一段影片，批評卡達虐待移民勞工。丹麥隊球員將會身穿「淡化」設計的全黑球衣，抗議卡達的人權紀錄。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九