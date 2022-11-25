全球人口暴增與氣候變遷，和女性權益又有什麼樣的關係？
我們想讓你知道的是
人們通常不太願意將人口問題的討論納入氣候教育和宣傳。然而，氣候變遷與人口增長密切相關。正如總部位於英國的慈善機構「人口問題」所總結的那樣：每增加一個人，碳排放量就會增加：富人遠遠超過窮人；人口增加還增加氣候變遷受害者的數量，受害的窮人遠遠超過富人。
聯合國統計世界人口已達到80億。人口暴增與氣候變遷，和女性權益又有什麼樣的關係？
當氣候變遷成為人類面臨的最嚴峻挑戰之際，人口問題也成為人類必須面對的問題：地球最終能承受多少人口？
1789年，英國一位叫馬爾薩斯（Thomas Robert Malthus）的經濟學家根據百餘年的人口統計資料，匿名發表了《人口論》，當時就引起了極大的轟動，各界支持者和反對者都很多。
馬爾薩斯表示，在資源豐富的時期，人口可以在25年內翻一輪。然而，隨著人口的增長，最終資源無法維持，導致對人口增長的制約。馬爾薩斯提出：人口增長是按照幾何級數增長的，而生存資料按照算術級數增長。這一理論被稱作「馬爾薩斯陷阱」。
馬爾薩斯因時代和他本人的知識局限，他的理論受到了各國人士的批評、爭議、改進和發展。在之後的200年裡，英國透過開拓殖民地、推進工業與技術革命以及開展對外貿易，英國本土安全繞過了「馬爾薩斯陷阱」。不過，馬爾薩斯理論成為人口學重要的學術討論議題。
馬爾薩斯的文章發表時，地球上只有大約8億人。200多年後，這個數字翻了10倍。而根據聯合國的統計，世界人口從70億里程碑到達80億僅用了11年。現代醫學和知識已經讓人類將新生兒死亡率大幅降低。
隨著全球人口大幅增長，人類是否會遇到「馬爾薩斯陷阱」？
氣候變遷與人口
地球之所以適應人類生存，最基本的條件是有著適合人類生存所需要的氣候資源，水，含足夠比例氧氣的大氣以及可以循環製造維持這種資源的環境。
今天，科學家們達成的共識是：地球的變暖與人類傳統的工業化密切聯繫。
氣候變遷、地球暖化威脅著糧食安全、淡水供應和人類健康。如果不採取行動大幅減少向大氣中排放溫室氣體，氣候變遷的影響，包括海平面上升、乾旱、洪水和極端天氣，將更加嚴重。
聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）估計，人類排放的溫室氣體，包括二氧化碳，甲烷和一氧化二氮，使全球平均溫度比工業化前水平升高了近1°C。
為了限制氣候變遷帶來的風險，世界各國同意將平均氣溫上升幅度控制在2°C以下，目標是1.5°C。
雖然在經歷了20世紀中葉的大幅增長之後，人口增長已經放緩。但達到90億可能僅需要15年時間，聯合國預計要到2080年即可能達到100億。這些都比過去的預測時間提前。
人類繼續以傳統使用地球資源的發展模式已經不可持續。森林砍伐、煤炭等石化資源的開採和使用，已經在世界各地造成了嚴重的環境危機。
人口趨勢和變量，在理解和應對世界氣候危機方面發揮著重要作用。人口增長，加上資源消費的增加，往往會增加氣候變遷溫室氣體的排放。人口的快速增長加劇了氣候變遷的影響，使資源緊張，使更多人面臨與氣候相關的風險，特別是在資源匱乏的地區。
非洲10個最易受氣候影響的國家中，有9個位於撒哈拉以南的非洲，預計到2050年，該地區的人口將翻一番，佔世界人口增長的一半。索馬利亞、蒲隆地和剛果民主共和國在人口快速增長的情況下，經常面臨乾旱、嚴重洪水、極端高溫和水土流失。
研究不同人口預測對未來經濟增長和能源使用的影響表明，減緩人口增長可以顯著減少未來的溫室氣體排放。
教育與氣候變遷
人們通常不太願意將人口問題的討論納入氣候教育和宣傳。然而，氣候變遷與人口增長密切相關。正如總部位於英國的慈善機構「人口問題」所總結的那樣：每增加一個人，碳排放量就會增加：富人遠遠超過窮人；人口增加還增加氣候變遷受害者的數量，受害的窮人遠遠超過富人。
在國家層面，收入與人均二氧化碳排放量之間存在明顯的關係，生活在工業化國家和主要石油生產國的人們的平均排放量位居前列。
高收入國家的高消費生活方式和生產實踐，導致排放率遠高於世界上大多數人口居住的中等和低收入國家。比如，根據美國官方能源網站公布的數據，2019年，美國僅佔全球人口的4％，但佔世界能源使用的17％。
溫室氣體排放研究組織對比了生活在美國、澳洲和加拿大的人們的碳足跡和撒哈拉以南非洲一些最貧窮、增長最快的國家（如查德、尼日和中非共和國）的人口排放數據，發現前者比後者高出100多倍。
但處於中間的中等收入經濟體佔世界人口的75％。在這些地方，工業化將在未來幾十年內提高生活水平和消費模式。但如果不改變經濟增長模式，全球碳排放量就會劇烈上升。
女性權益與氣候變遷
應對氣候變遷必需採取多種選擇。綜合方法包括教育女孩和賦予婦女權力，使其能夠自己決定生育。
在全球範圍提高人們的受教育率似乎不需要再多說，但是提高女孩子的教育普及率卻不只能帶來社會和經濟的好處，而且還能協助對抗氣候變遷。
部分原因是女孩子在學校接受教育越久，她們就越晚才會生孩子，如果能在2050年以前讓全球的所有女孩子能能接受完中等教育，那麼世界上將比現在所預測的要減少8.4億人口。
生活在世界上一些最貧困地區的人們，首當其衝地承受著氣候變遷最災難性的影響。他們對總排放量的貢獻很小，但高貧困率和社會不平等使許多低收入人群，容易受到極端天氣、水資源壓力和與氣候變暖相關的糧食生產挑戰的影響。
但在很多低收入地區，生育率卻很高。
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長輩照顧的沈重壓力，竟讓人如此難以承受？了解長照困境與社會支持資源
我們想讓你知道的是
老後的生活照顧，已是迫在眉睫的議題。根據國發會推估，台灣只剩不到3年時間就將邁入超高齡社會，屆時每5人中就有1人是65歲以上長者。
當人們逐漸衰老，長期照顧的支持就更顯重要，但這些長照支持該從何而來？解決長照服務缺口是我們急需面對的問題。
「照顧殺人」凸顯長照過程的磨耗，我們真能承受嗎？
因不堪長期照顧父母、伴侶等親人，進而動手殺害對方的悲劇，其實並非單一個案。在台灣，每年都會發生「照顧殺人」的案件，例如2019年時高雄一名男子因不堪照顧久病老父的疲累，勒斃父親後隨即在高屏溪上吊自殺的雙殺命案；亦有悉心照顧中風病妻30年的體貼丈夫，最終卻不堪身心負荷，以塑膠袋悶死妻子的案例。
在這些照顧殺人案例中，許多被照顧者生前雖臥床多年，但皮膚仍不生壓瘡，足見照顧者平常是極其細心地照顧；但最終走向殺害至親的結果，可看出長期照顧所累積的壓力，足以讓人消磨掉對未來的所有希望，長期累積難以承受且找不到宣洩出口的心痛，導致照顧者誤以為結束生命是讓彼此解脫的唯一解方。
你曾想過老後的生活嗎？很有可能是在病榻旁陪伴至親，十年如一日
根據衛福部估計，65歲以上生活需要他人照顧或協助的人口數高達90.7萬人，顯示出老年後需要他人照顧才能正常生活的狀態，其實是十分常見的。伊甸基金會透過調查結果發現，受訪者認為年老無法自理生活時，最希望在身邊照顧自己的是伴侶及子女；然而，當自己年老時，伴侶、子女也同樣會變老，老後的體力、健康狀況都大不如前，老者照顧長者的重責大任可能愈來愈難以承受，
但這卻是台灣民眾普遍的際遇。衛福部調查指出，家中主要負責照顧的照顧者，有34.47%超過65歲，陷入「老老照顧」的困境；而65歲以上長期照顧家人的照顧者，平均照顧年數為8.89年，也就是說，許多人想像中退休後將有的閒雲野鶴生活，實際上可能是在病榻旁照顧親人，十年如一日。
即使是由更年輕的子女晚輩、親戚照顧，仍有影響工作、經濟來源的問題，調查中發現有32.21%的照顧者皆表示工作受到影響。為了改善家庭面對長照的困境，政府在2016年推動長照2.0政策，提供有長照需求的民眾更多補助與服務，紓解長照家庭壓力；民間單位如伊甸基金會，也執行「伊甸老人照顧服務計畫」，幫助所有需要照顧服務的家庭，擁有更好的照顧與生活品質。
善用社會資源分擔照顧工作，讓愛不再沈重
照顧長者的生活，從陪伴、備餐餵食、清潔身體、攙扶移動、協助如廁、清理環境、陪同就醫等，永遠都有忙不完的任務，長期下來累積的生理與心理壓力非常可觀，也讓對至親的愛變得沈重不已。為了在長照的漫漫長路上，能擁有更健康的身體與家庭關係，建議盡可能多加利用相關資源支持，讓被照顧的長者、照顧長者的照顧者，都能擁有更好的生活。
以伊甸老人照顧服務計畫為例，服務範圍十分全面，涵蓋日間照顧、居家照顧、據點服務、健康餐食、喘息服務、交通服務等多種項目，幫助滿足不同長者的需求。例如「居家照顧」服務，指的是由服務員至家中提供日常照顧服務，包含基本身體清潔、協助餵食、翻身拍背、陪同就醫、家務協助等，透過他人的協助，達成失能者或老人無法靠己力完成的事情；而「喘息服務」則可以讓總是隨時待命的照顧者，能暫時放下沈重的照顧責任，獲得專屬於自己的時間好好休息，找到生活的平衡點。
至於「健康餐食」，是伊甸基金會為滿足長者生活基本所需，持續推廣的重要服務。行政院統計全台共有57.1萬獨居長者，衛福部調查則指出65歲以上長者有17.8%準備餐點有困難。這些獨居、無力準備餐食的長者，若能使用伊甸基金會的送餐服務，就能確保每天都能獲得熱騰騰且營養均衡的餐點，滿足生活最基本飲食要求。
為他人也為自己！一起加入支持伊甸老人照顧服務計畫行列
當越多人了解、使用、投入長照服務時，就能支持長照服務更健全地發展下去，當有長照、老人照顧相關需求時，請記得多加利用伊甸老人照顧服務計畫，讓伊甸基金會成為你最堅強的後盾，一起分擔照顧壓力。
而你的一分心力，也可以讓更多長照家庭減輕壓力，現在就支持伊甸基金會的老人照顧服務計畫，讓更多需要幫助的人取得所需資源，也讓愛能擺脫沈重，保留最美好的記憶。就讓我們在超高齡社會將到來的前夕，一起為老人照顧做好更充足的準備。