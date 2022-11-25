全球人口暴增與氣候變遷，和女性權益又有什麼樣的關係？

Photo Credit: Reuters / BBC News 人口增長是一個涉及女性權益、氣候變遷和可持續資源開發的多方面問題。

聯合國統計世界人口已達到80億。人口暴增與氣候變遷，和女性權益又有什麼樣的關係？

當氣候變遷成為人類面臨的最嚴峻挑戰之際，人口問題也成為人類必須面對的問題：地球最終能承受多少人口？

1789年，英國一位叫馬爾薩斯（Thomas Robert Malthus）的經濟學家根據百餘年的人口統計資料，匿名發表了《人口論》，當時就引起了極大的轟動，各界支持者和反對者都很多。

馬爾薩斯表示，在資源豐富的時期，人口可以在25年內翻一輪。然而，隨著人口的增長，最終資源無法維持，導致對人口增長的制約。馬爾薩斯提出：人口增長是按照幾何級數增長的，而生存資料按照算術級數增長。這一理論被稱作「馬爾薩斯陷阱」。

馬爾薩斯因時代和他本人的知識局限，他的理論受到了各國人士的批評、爭議、改進和發展。在之後的200年裡，英國透過開拓殖民地、推進工業與技術革命以及開展對外貿易，英國本土安全繞過了「馬爾薩斯陷阱」。不過，馬爾薩斯理論成為人口學重要的學術討論議題。

馬爾薩斯的文章發表時，地球上只有大約8億人。200多年後，這個數字翻了10倍。而根據聯合國的統計，世界人口從70億里程碑到達80億僅用了11年。現代醫學和知識已經讓人類將新生兒死亡率大幅降低。

隨著全球人口大幅增長，人類是否會遇到「馬爾薩斯陷阱」？

氣候變遷與人口

地球之所以適應人類生存，最基本的條件是有著適合人類生存所需要的氣候資源，水，含足夠比例氧氣的大氣以及可以循環製造維持這種資源的環境。

今天，科學家們達成的共識是：地球的變暖與人類傳統的工業化密切聯繫。

氣候變遷、地球暖化威脅著糧食安全、淡水供應和人類健康。如果不採取行動大幅減少向大氣中排放溫室氣體，氣候變遷的影響，包括海平面上升、乾旱、洪水和極端天氣，將更加嚴重。

聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）估計，人類排放的溫室氣體，包括二氧化碳，甲烷和一氧化二氮，使全球平均溫度比工業化前水平升高了近1°C。

為了限制氣候變遷帶來的風險，世界各國同意將平均氣溫上升幅度控制在2°C以下，目標是1.5°C。

雖然在經歷了20世紀中葉的大幅增長之後，人口增長已經放緩。但達到90億可能僅需要15年時間，聯合國預計要到2080年即可能達到100億。這些都比過去的預測時間提前。

人類繼續以傳統使用地球資源的發展模式已經不可持續。森林砍伐、煤炭等石化資源的開採和使用，已經在世界各地造成了嚴重的環境危機。

人口趨勢和變量，在理解和應對世界氣候危機方面發揮著重要作用。人口增長，加上資源消費的增加，往往會增加氣候變遷溫室氣體的排放。人口的快速增長加劇了氣候變遷的影響，使資源緊張，使更多人面臨與氣候相關的風險，特別是在資源匱乏的地區。

非洲10個最易受氣候影響的國家中，有9個位於撒哈拉以南的非洲，預計到2050年，該地區的人口將翻一番，佔世界人口增長的一半。索馬利亞、蒲隆地和剛果民主共和國在人口快速增長的情況下，經常面臨乾旱、嚴重洪水、極端高溫和水土流失。

研究不同人口預測對未來經濟增長和能源使用的影響表明，減緩人口增長可以顯著減少未來的溫室氣體排放。

教育與氣候變遷

人們通常不太願意將人口問題的討論納入氣候教育和宣傳。然而，氣候變遷與人口增長密切相關。正如總部位於英國的慈善機構「人口問題」所總結的那樣：每增加一個人，碳排放量就會增加：富人遠遠超過窮人；人口增加還增加氣候變遷受害者的數量，受害的窮人遠遠超過富人。

在國家層面，收入與人均二氧化碳排放量之間存在明顯的關係，生活在工業化國家和主要石油生產國的人們的平均排放量位居前列。

高收入國家的高消費生活方式和生產實踐，導致排放率遠高於世界上大多數人口居住的中等和低收入國家。比如，根據美國官方能源網站公布的數據，2019年，美國僅佔全球人口的4％，但佔世界能源使用的17％。

溫室氣體排放研究組織對比了生活在美國、澳洲和加拿大的人們的碳足跡和撒哈拉以南非洲一些最貧窮、增長最快的國家（如查德、尼日和中非共和國）的人口排放數據，發現前者比後者高出100多倍。

但處於中間的中等收入經濟體佔世界人口的75％。在這些地方，工業化將在未來幾十年內提高生活水平和消費模式。但如果不改變經濟增長模式，全球碳排放量就會劇烈上升。

女性權益與氣候變遷

應對氣候變遷必需採取多種選擇。綜合方法包括教育女孩和賦予婦女權力，使其能夠自己決定生育。

在全球範圍提高人們的受教育率似乎不需要再多說，但是提高女孩子的教育普及率卻不只能帶來社會和經濟的好處，而且還能協助對抗氣候變遷。

部分原因是女孩子在學校接受教育越久，她們就越晚才會生孩子，如果能在2050年以前讓全球的所有女孩子能能接受完中等教育，那麼世界上將比現在所預測的要減少8.4億人口。

生活在世界上一些最貧困地區的人們，首當其衝地承受著氣候變遷最災難性的影響。他們對總排放量的貢獻很小，但高貧困率和社會不平等使許多低收入人群，容易受到極端天氣、水資源壓力和與氣候變暖相關的糧食生產挑戰的影響。

但在很多低收入地區，生育率卻很高。