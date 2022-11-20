馬來西亞大選：反對派安華宣稱取得多數，前首相馬哈地53年來首次落選
我們想讓你知道的是
歷經一晚上瘋狂協商後，馬來西亞反對派領袖安華於今天黎明舉行記者會表示，「我們如今有多數來籌組政府」。當被問及誰會與他結盟，75歲的安華並未點名，但說這些人已做出書面承諾，並將提交馬來西亞國家元首蘇丹阿布都拉批准。
（中央社）馬來西亞反對派領袖安華（Anwar Ibrahim）今天表示，他的聯盟在競爭激烈的國會大選取得足夠席次來籌組下一屆政府，可望替他首相之路做好準備。
法新社報導，然而，昨天大選在沒有出現絕對贏家情況下，率領敵對陣營「國民聯盟」（Perikatan Nasional）的前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）表示，他同樣在協商籌組下一個政府。
分析家先前示警說，這次大選如果無明顯勝方，且籌組聯合政府的協商工作花費太久時間，馬來西亞這個多民族國家以及東南亞第三大經濟體恐面臨進一步的政治動盪。
歷經一晚上瘋狂協商後，安華於今天黎明舉行記者會表示，「我們如今有多數來籌組政府」。
當被問及誰會與他結盟，75歲的安華並未點名，但說這些人已做出書面承諾，並將提交馬來西亞國家元首蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）批准。
他說：「國會多數意味著超過111席次。」
官方結果顯示，在開出219席成績之後，安華的希望聯盟（Pakatan Harapan）贏得82席，慕尤丁的國民聯盟73席。
官方結果顯示，過去勢力龐大的巫統（UMNO）受累於涉貪在獄中服刑的前首相納吉之下，所領導的國民陣線（Barisan Nasional）以30席成績遠遠落後。
規模較小的區域政黨，包括位在婆羅洲的砂拉越（Sarawak）和沙巴（Sabah）的政黨，預料將握有「造王者」角色。
馬來西亞國會原本全部222席都要改選，不過競選期間有2名候選人逝世，另1個選區的席次因天候不佳而延期投票。
慕尤丁在記者會中激昂地說：「我們願意與任何政黨合作。」
但安華宣稱，慕尤丁的聯盟「不可能」籌組政府。
此外，高齡97歲的前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）連任失敗之後，成了這次選舉最大輸家之一。
高齡97歲前首相馬哈地，53年來首次落選
（中央社）馬來西亞國會大選今天登場，高齡97歲的前首相馬哈地遭遇53年來的首次選舉挫敗，無法連任渡假勝地蘭卡威（Langkawi）選區席次，這可能標誌他長達70年政治生涯的終點。
路透社報導，曾任大馬首相超過20年的馬哈地（Mahathir Mohamad）今天未能保住他的國會席位，其得票數在5名候選人中排名第4。
計票結果揭曉後，該席位由另名前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）率領的國民聯盟（Perikatan alliance）候選人莫哈末蘇海米（Mohd Suhaimi Abdullah）拿下。
這是自1969年以來，馬哈地首次在大選中失利。
一般認為，馬哈地領導的聯盟不會對現任「國民陣線」（Barisan Nasional，國陣）政府構成重大威脅。國陣正面臨國民聯盟和反對黨領袖安華（Anwar Ibrahim）為首的「希望聯盟」（Pakatan Harapan）的激烈競爭。
本月稍早，馬哈地接受路透社採訪時曾表示，如果他輸掉這次大選，就會退出政壇。
當時他說，「在我100歲前，我認為自己不會積極參與政治活動，最重要的是將我的經驗傳承給黨內的年輕領導人。」
新聞來源
延伸閱讀
- 歷經兩年多的政局動盪與疫情衝擊，為何馬來西亞「終於」要舉行大選了？
- 馬哈迪和安華還能呼風喚雨？馬來西亞大選仍是老政客們的恩仇錄
- 馬來西亞的「時代力量」？為何一個號稱代表年輕人的政黨卻不被看好
- 讓年輕人參與政治玩假的？馬來西亞大選首次開放18歲公民投票，但國立大學仍禁校園談政治
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
Tags：
2022 TCCF 未來內容展逾 2 萬人次共襄盛舉！ 國內外專業人士齊聚開啟跨域合作契機
我們想讓你知道的是
由文化內容策進院（文策院）主辦的「2022TCCF創意內容大會-未來內容展」日前圓滿落幕，文策院院長李明哲表示，全球疫情趨緩，讓更多國內外產業專業人士能藉展會進行實體交流，展現臺灣未來內容領域的創作實力與產業潛力，促成更多國際合作、跨域共創，也拓展國際市場的人脈與商機。
由文化內容策進院（文策院）主辦的「2022TCCF創意內容大會-未來內容展」日前圓滿落幕，吸引包括亞、歐、北美、南美、澳洲等海內外人士參與，11天展期累積超過2萬人次參觀，參與人數更創下新高。其中「主題沙龍」更有來自巴西、法國、奧地利、加拿大、愛爾蘭、香港等不同國家地區機構代表、創作者、企業家分享最新國際產業發展趨勢。許多文化科技內容業者皆表示，透過展會期間的沙龍活動與作品展示，不僅能與產業人士、民眾互動交流，也找到未來潛在合作夥伴，強化了產業對未來的信心。
文策院院長李明哲表示，全球疫情趨緩，讓更多國內外產業專業人士能藉展會進行實體交流，展現臺灣未來內容領域的創作實力與產業潛力，促成更多國際合作、跨域共創，也拓展國際市場的人脈與商機。
此次展會匯集了眾多跨國專業人士參與，除了帶來最新穎的國際趨勢，也以全球觀點挖掘臺灣產業優勢。其中，由奧地利遠道而來的「林茲電子藝術節」總監 Martin Honzik 觀察到，臺灣新媒體藝術正在以全新的面貌和色彩進入電子藝術世界；臺灣人自身的文化身份面臨著複雜的地緣政治局勢以及無形壓力，也因此創造出獨特的風格，他更表示「如果有人在我面前的桌子上放了 10 件不同的藝術作品，並問我是哪一件出自臺灣，我都能選出正確的答案。」
「未來內容展」的多元題材，也讓觀看者透過沉浸式內容帶來更深刻的體驗，像是入圍第 79 屆威尼斯影展「沉浸式內容單元」的《紅尾巴》，許多民眾就在展區留言本上留下回饋，表示與《紅尾巴》這個作品表達的創傷經歷與修復過程，產生共感。
除藉由展區的作品展示，「未來內容展」也提供創作者與業者相互交流的機會。《紅尾巴》導演王登鈺即表示，在未來內容展觀摩其他人的作品，對他未來想要繼續發展 VR 影像創作來說相當有幫助。《紅尾巴》出品方高雄市電影館 VR FILM LAB 計劃統籌洪珷則分享，此次活動對拓展 VR 內容與發展沉浸式內容資源的重要，讓高雄市電影館更開拓臺灣在地市場，從中南部民眾為主拓展至廣大藝文消費者群，並接觸到更多北部的創作者、投資方以及廠商，讓北部產業人士看到高雄電影館的成績。此外，高雄市電影館持續經營的 VR 創作培育工作坊計畫，也是創作者想踏入XR產業相當有效的方式，而後更可以朝向文策院的沉浸式內容國際合製計畫邁進。
洪珷也指出展會中的兩個作品為例，如《新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮》這樣相當具有在地議題的作品，很適合推出至國外展演，讓外國觀眾更接近台灣在地信仰習俗，而與《永恆聖母院》剛好作為東、西方的某一種宗教性對照，以高雄VR體感劇院過去展演《莫內——睡蓮的誘惑》、《孟克的吶喊》等節目的成功案例，《永恆聖母院》在高雄會是相當有賣點的作品。
除了多元的題材節目，「未來內容展」的文化與科技跨域共創的創新成果，也帶來更多文化科技能量的展示。公益性 NFT《百岳計畫》、時尚 AR App《Love is the Answer》以及《天野喜孝VR美術館》等，讓民眾及跨領域業者有更多認識文化科技展現與應用的機會。創作《百岳計畫》的 FAB DAO 共同創辦人劉育名分享，FAB DAO 首要任務在於讓區塊鏈技術更靠近大眾生活，參與未來內容展讓他們有機會與大眾溝通，同時重新思考運用 NFT 對人類生活的意義；他們也在未來內容展中也獲得很多人脈資源與創作靈感，討論不同公益內容的合作可能。
開發《Love is the Answer》的時尚品牌 JENN LEE 設計師 Jenn 分享，全球前五大紡織業者在《Love is the Answer》App 開發期間即很有興趣，並想將企業自身的「虛擬服裝 3D 縫合技術」（透過虛擬演算計算出服飾製作所需的布料與輔料，藉由模擬預先排除版型問題、減低樣品耗損，以更有效率的方式製作服飾）功能加進 App 中，激盪出更多科技結合時尚的應用可能。而合作開發《Love is the Answer》的再現影像總監郭憲聰也分享：「雖然疫情解封後民眾更想要往戶外跑，但我們並不知道虛擬沉浸式娛樂需求何時又會蓬勃發展，唯有持續更新最新的趨勢才能不落人後。未來發展對我而言是個『有機』的過程，雖然沒有明確的方向，但相信透過彼此交流能激發出更多不同想像。」
與日本傳奇藝術家天野喜孝攜手打造《天野喜孝VR美術館》的邦鼎科技吳雲中總經理也以科技業者的角度觀察，並表示，在這次展會中，讓邦鼎科技這類聚焦 VR、AR 軟體開發的科技業者，有機會接觸到應用面的廠商與創作者，對於規劃未來產品線有很大的幫助，也激發更多想像力，讓純 IT 產品有更多應用可能。