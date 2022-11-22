盤點六都市長參選人長照政見：增設服務據點這種「走捷徑」的解決方案稱得上政見嗎？
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是否六都市長候選人及民團不重視長照的重要性，長照對台灣的衝擊會自動降低？答案大家應是心知肚明，不重視，將會面對更大壓力與衝擊。政見是當選人將來履行承諾的契約，政見也應是選民所關切問題的解決方法，政見內容及可行性應當是選民、民團、媒體等共同關心的標的。
本週六（11月26日）所選出的縣市長均將於2023年就任後面對縣市人口老化及長照需求增加的共同議題，因為根據內政部人口統計，至今年10月，台灣65歲以上人口為404萬2790人，占總人口的17.42%，國發會預估，2025年台灣65歲以上人口將跨越20%，進入「超高齡社會」，請注意看：六都中有哪位縣市長候選人將長照議題列為優先、重要政見？
六都中，台北市早在今年元月底率先進入超高齡社會，65歲以上人口第一個城市跨越20%，追隨在後分別為高雄市、台南市、新北市、台中市、桃園市，六都之外的嘉義縣、雲林縣是台灣最老的縣市，所以長照議題為雲嘉縣市長候選人視為重要政見，反而台北市長候選人雖均提到長照政見，但並非為候選人最主要的政見，長照的重要性不如疫情、住宅、交通等議題。（編按：點此可瀏覽此次六都市長主要政黨候選人所提出的長照政見）
根據內政部2022年10月人口統計，六都中台北市率先進入超高齡化城市，老年人口占比達20.67%；其它縣市亦進入高齡化結構，老年人口占比依序為高雄市18.18%、台南市17.89%、新北市16.88%、台中市14.94%、桃園市14.15%。
2022年10月人口統計：（ 依老人人口比例 ）
|老年人口數
|該市人口占比
|台北市
|50萬9615人
|20.67%
|高雄市
|49萬5021人
|18.18%
|台南市
|33萬1220人
|17.89%
|新北市
|67萬2343人
|16.88%
|桃園市
|32萬1702人
|14.15%
|台中市
|41萬9399人
|14.94%
平常以代表長照被照顧者及家庭權益自居的民團，在選前有九大民間團體結合的「長照權益監督聯盟」（長權盟）於選前三週寄出「長照考卷」給全台候選人，考卷寄出2周後，共36名候選人回覆，他們於11月20日發布結果，已進入選戰白熱化階段，是否能有效強化六都市長候選人對長照議題的關注。
平日少主動在媒體發言的台北市社會福利聯盟，早在十月底先行舉辦的「民間版社會福利政策白皮書」發表會，邀請三位台北市主要市長候選人陳述各自社福政見，似乎可促使市長候選人更加關注長照議題，也可形成候選人間對長照議題的辯論與競爭。
僅有南部一位被媒體形容為「長照大老」接受訪問時，力捧陳時中擔任衛福部長任內的處事風格，但這位所謂「長照大老」已忘記長照司的成立被拖延兩年是誰所造成？更忘記長照2.0服務架構疊床架屋是誰未能改革？當然不記得他曾對長照支付制度、電腦系統等倉促推出所提出的怨言是誰造成的？與長照有關的民團未能善盡責任，要求市長候選人「關心」、「重視」、「改革」長照，遑論提出「創新」長照的倡議，呼籲候選人列入政見，當選後能實踐。
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開發超音波可視化動態影像，讓AI醫療醫學邁進一大步
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你做過超音波檢查嗎？那些花花綠綠的影像是否讓人毫無頭緒？為了解決超音波影像判讀及醫病溝通的問題，雙和醫院攜手新創團隊，以AI模仿醫生判讀肺部超音波影像，讓外行人也能看懂，不僅促進病患理解，更縮短新進醫生的學習曲線。
超音波檢查是常見的醫療輔助工具，一般病人通常只會拿到靜態的超音波片子，不過在醫生操作超音波掃瞄的當下，螢幕出現的並非靜態圖像，而是活生生的動態呈現。
因此，若能保存原汁原味的超音波動態影像，並加上分析註解，將有利醫學研發突破，縮短醫生學習曲線。另一方面，也能手把手傳承醫學經驗，讓新進醫師學習資深醫生精準判讀超音波影像和智慧。而對病人來說，也能夠看懂超音波影像，進一步理解自身病灶所在，不再一頭霧水。
AI能模仿醫生判讀，還能顯示病灶熱區
為了解決這些問題，雙和醫院決定借重AI科技力量，透過 AIGO 平台出題，期許臨床影像學獲得重大進展。他提出需求給解題方，如何讓AI模仿經驗豐富的醫生，對肺部超音波做出精準判斷，且必須指出熱區即病灶所在？
此次解題團隊為美索研發，成員皆具備醫學背景相當具有經驗。在多次緊密溝通合作下與雙和醫院攜手開發出AI模型，讓醫生在掃瞄肺部時，系統就能直接提示哪些區域是肺炎的高風險區，輔助年輕醫師進行精確診斷。 更便利的是，這套AI輔助模型方便可攜，在醫院以外的場域也能使用，例如長照中心等機構，更符合台灣進入超高齡社會的醫療照護需求。
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