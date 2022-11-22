盤點六都市長參選人長照政見：增設服務據點這種「走捷徑」的解決方案稱得上政見嗎？

本週六（11月26日）所選出的縣市長均將於2023年就任後面對縣市人口老化及長照需求增加的共同議題，因為根據內政部人口統計，至今年10月，台灣65歲以上人口為404萬2790人，占總人口的17.42%，國發會預估，2025年台灣65歲以上人口將跨越20%，進入「超高齡社會」，請注意看：六都中有哪位縣市長候選人將長照議題列為優先、重要政見？

六都中，台北市早在今年元月底率先進入超高齡社會，65歲以上人口第一個城市跨越20%，追隨在後分別為高雄市、台南市、新北市、台中市、桃園市，六都之外的嘉義縣、雲林縣是台灣最老的縣市，所以長照議題為雲嘉縣市長候選人視為重要政見，反而台北市長候選人雖均提到長照政見，但並非為候選人最主要的政見，長照的重要性不如疫情、住宅、交通等議題。（編按：點此可瀏覽此次六都市長主要政黨候選人所提出的長照政見）

根據內政部2022年10月人口統計，六都中台北市率先進入超高齡化城市，老年人口占比達20.67%；其它縣市亦進入高齡化結構，老年人口占比依序為高雄市18.18%、台南市17.89%、新北市16.88%、台中市14.94%、桃園市14.15%。

2022年10月人口統計：（ 依老人人口比例 ）

老年人口數 該市人口占比 台北市 50萬9615人 20.67% 高雄市 49萬5021人 18.18% 台南市 33萬1220人 17.89% 新北市 67萬2343人 16.88% 桃園市 32萬1702人 14.15% 台中市 41萬9399人 14.94%

平常以代表長照被照顧者及家庭權益自居的民團，在選前有九大民間團體結合的「長照權益監督聯盟」（長權盟）於選前三週寄出「長照考卷」給全台候選人，考卷寄出2周後，共36名候選人回覆，他們於11月20日發布結果，已進入選戰白熱化階段，是否能有效強化六都市長候選人對長照議題的關注。

平日少主動在媒體發言的台北市社會福利聯盟，早在十月底先行舉辦的「民間版社會福利政策白皮書」發表會，邀請三位台北市主要市長候選人陳述各自社福政見，似乎可促使市長候選人更加關注長照議題，也可形成候選人間對長照議題的辯論與競爭。

僅有南部一位被媒體形容為「長照大老」接受訪問時，力捧陳時中擔任衛福部長任內的處事風格，但這位所謂「長照大老」已忘記長照司的成立被拖延兩年是誰所造成？更忘記長照2.0服務架構疊床架屋是誰未能改革？當然不記得他曾對長照支付制度、電腦系統等倉促推出所提出的怨言是誰造成的？與長照有關的民團未能善盡責任，要求市長候選人「關心」、「重視」、「改革」長照，遑論提出「創新」長照的倡議，呼籲候選人列入政見，當選後能實踐。