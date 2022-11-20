金正恩首度與女兒同框現身官方照片，專家：宣告北韓正在進入第4代傳承

你願意為了所愛的虛擬角色，付出多少錢？根據二○一九年《數位時代》雜誌轉載鈦媒體報導，全球最會賺錢的虛擬角色是精靈寶可夢，身價高達一千億美元（約新台幣三兆元）。而家喻戶曉的Hello Kitty、漫威英雄同樣都是鍍金的IP（Intellectual Property，智慧財產權），透過品牌授權衍生各種周邊產品，廣大粉絲創下驚人產值。

IP變現的戰場，其實就是「粉絲經濟」。只是台灣IP產業先天不足，受限於壽命較短、規模小又年輕，也有創造出超級IP的機會嗎？

「我們的平台叫做Fandora， Fan就是指『粉絲』，打開Fandora，就是打開一個屬於粉絲的寶盒，」綽號捲毛的陳勁宇，與一群成大學生會的夥伴們，於二○一三年共同創立全台最大的IP周邊商城⸺Fandora Shop，如今已是集結三千八百個品牌、吸引超過二十三萬會員的線上平台。

台灣IP品牌化，有競爭力嗎？

二○一三年平台創立之初，三個月就募集到一千五百位插畫家註冊，陳勁宇不諱言，當時Fandora只是單純提供插畫家商品化的服務平台。但沒多久，團隊成員們便發現，公司99％的營收皆來自1％的商品，大家不禁重新思考，那1％的創作者，是否具備發展為IP的特性與潛力。

Photo Credit：推升中小企業跨域生態系價值共創計畫

「一切真的是天時、地利、人和」，陳勁宇表示，當時臉書粉絲團與LINE貼圖的崛起，為台灣IP帶來了粉絲與商機。像是與Fandora合作的熱門LINE貼圖「ㄇㄚˊ幾兔」、「好想兔」，都展現超高人氣。臉書粉絲團讓粉絲互動有顯著成效，LINE貼圖則讓很多創作者不只能夠存活，甚至能以插畫為全職，為台灣的IP發展打下良好基礎。

看準IP品牌化的潛力，也因應合作者的需求，Fandora開始協助人氣貼圖的IP製作周邊商品，授權Ｔ恤成為第一波販售商品。Fandora也持續探索IP變現的各種可能。「我們決定透過三個面向來進行策略調整，第一個是IP池（指IP數量）如何擴展，第二個是更多元的商品線，第三個是擴大通路方向。」在陳勁宇的藍圖裡，這三大策略可以倒三角形呈現，人氣IP像一顆好種子，向上長出豐富的周邊商品，藉由多元通路觸及粉絲與消費者。

這張藍圖串起了創作者、各領域的周邊產品製造商、數據與資訊顧問，及虛擬與實體通路業者，儼然形成IP界的「跨域生態系」，共同為粉絲與IP創造更美好的相遇。

除了人氣貼圖，YouTuber也成IP

首先，要拓展IP池，誰說人氣IP只能是插畫角色？

Fandora開始集結不同領域的人氣教主。除了最先看中的LINE人氣貼圖IP，如：懶散兔與啾先生、無所事事小海豹，也拓展至YouTuber，與手機遊戲、動漫類IP等ACG領域（指動漫遊戲或二次元），擴大客群接觸，此舉帶動了超過五萬名會員成長。

其中，加入帶有流量的YouTuber，更跳脫了對傳統IP的想像侷限。「我記得剛開賣五分鐘，網站就被塞爆，花了一個多小時才救回來，」陳勁宇回憶從二○一九年起，與突破十億人次觀看的YouTuber「老高與小茉」合作，原本以為只能賣上百件Ｔ恤，沒想到粉絲絲的熱情反應在驚人的消費力，往後每年舉辦的周邊商品販售會，也成為粉絲朝聖活動，甚至透過付費會員的預售會與會員限定商品，還帶動老高與小茉YouTube頻道的付費會員成長。

在拓展IP類型、帶進更多創作者後，下一步必須擴張商品線，增加粉絲黏著度。在Fandora加持下，IP教主們開始攻占粉絲生活，一開始只是平面印刷，像是Ｔ恤、包袋類商品，拓展至毛絨類、公仔玩具立體物，也與不同的製造商合作床包、口罩等生活用品及3C產品。

Photo Credit：推升中小企業跨域生態系價值共創計畫 Fandora的商品力結合udn有點市的管理鏈，共創與粉絲的多贏局面。

想起當初從生產平面到立體商品的挑戰，「有些商品來回打樣二十次，就像是做了二十種不同的樣品，結果授權書簽一年，打樣到最後一次時，只剩下兩週可以賣。」陳勁宇苦笑。

然而，經過這些拓展商品線的歷練與學習，也意外讓Fandora打造出自己的製造聯隊，不僅能為自家合作品牌授權的IP找到對的製造商，還能幫其他業者串聯生產。像是為鬼滅之刃IP授權的廠商，在一個月內快速組隊生產周邊商品。各行各業的製造商也因此加入IP經濟的聯隊，成為Fandora固定合作廠商，帶動營收成長，甚至因此增員或投資設備，像是成衣業者森茂國際，直接新增直噴產線部門，添購價值千萬的機器；而專攻絨毛設計製造的頌德克企業，也因此擴編部門人員。

「他們對不同的東西很願意嘗試和學習，是會自己跳下去做的團隊。」輔導Fandora三年的資策會數轉院數位服務創新中心副規劃師楊青錡觀察。

另闢新戰場，串連線上到線下

帶進不同領域IP，組織生產聯隊，Fandora這艘船艦集結愈來愈多夥伴，而加入經濟部中小企業處辦理的「跨域生態系」計畫，像是航向一座新島嶼。網路起家的Fandora為了拓展通路，開始思考走向線下的可能性。

沒有收銀機、從未策展的Fandora，選定二○一九年的文博會初試啼聲。除了聯合十二個IP策展，並邀請創作者舉辦簽名會，在三天的快閃活動中，帶來超過一百二十萬元營收。

這次的線下實戰初體驗，對Fandora是很大的鼓舞，也從中發現原來線下和線上的粉絲是截然不同的消費族群，實體店面不僅能夠帶來新客群，串接線上會員，店內的限定商品熱度可以導回網站，成為測試和修正商品的依據。

於是Fandora連結資訊業者，透過分析與整合站內外數據，從大數據看見粉絲樣貌，使得消費族群的樣貌變得清晰，為IP創作者提供精準的行銷策略與服務，也找出一套煉金術──透過實體店的獨特體驗，不斷堆疊周邊商品的價值，讓粉絲甘心掏錢買單，以OMO（Online Merge Oine）的模式，形成一個粉絲消費迴圈。

Photo Credit：推升中小企業跨域生態系價值共創計畫

從線上擴展到線下，除了與粉絲透過店面對話，還能透過體驗活動緊密互動。但說到底，「粉絲經濟」經營的到底是什麼？在粉絲消費旅程裡，Fandora發展出一套獨特的「IP宗教論」。

Photo Credit：推升中小企業跨域生態系價值共創計畫

陳勁宇比喻，IP的本質就像信仰。角色IP或YouTuber便是教主，是教徒粉絲的信仰中心，彼此擁有共同的教義──也就是角色的故事和個性等IP內容，或是YouTuber與粉絲間的默契與認同點；而教主和教徒相遇的場域就是教堂，除了FB、YouTube、IG等互動平台，還有Fandora為雙方打造實體的IP大教堂，像快閃店或常態店，便成為教徒朝聖地，教徒透過體驗活動和教主互動，增加粉絲黏著度。

「更大型、體驗度更好的實體活動，其實很需要資源與Knowhow，Fandora還需要時間學習，」陳勁宇坦承，這幾年受疫情影響，實體店成績不如預期。

搶攻NFT熱潮，衝IP變現力

遇到逆風，懂得轉彎，使Fandora走得更加穩健。透過生態系計畫，Fandora和聯合數位文創一同展店，省下拓店的找點前置作業與門市經營的人事成本。結合聯合數位文創展店的管理鏈和Fandora的商品力，效果加乘。

像是二○二二年二月，人氣貼圖「懶散兔＆啾先生」與udn有點市合作開店。在台北大稻埕貨櫃市集的懶懶喫茶舖快閃店內，除了相關商品，還有印上懶散兔＆啾先生圖案的車輪餅，不啻是一種新嘗試。

業界變化很快，市場有限，要走得更久，就必須尋找更多機會與創新。「Fandora從最基礎的流量變現、創作者做虛擬貼圖進一步到實不一樣的發展機會與價值，可以視為IP變現IP體商品，衣服、帽子到床單、玩偶、燈具都可以做，從線上到線下串連，再往Web3.0邁進，就是元宇宙。」一路看著Fandora不斷蛻變的楊青錡說。

二○二一年年底，為漫畫家黃色書刊的《勇者系列》推出NFT，以RNFT（redeemable NFT，可兌換商品的NFT）形式，可兌換四款限量公仔。在當時一張售價約一萬兩千元的NFT，創下SR+電鍍金款魔王開賣七十三秒完售的成績。

「數位收藏品在NFT的加值下，可以做到IP的可能性之一。」陳勁宇表示，看準趨勢，Fandora 於二○二二年二月成立新部門，提供NFT發行顧問和代操服務。

翻轉台灣IP產業型態，放大價值，未來Fandora該駛向何方？「以產業角度來看，LINE貼圖紅利已經结束，YouTuber也差不多了，現在要看下一波的新媒體、新機制是什麼。」不排除IP經紀，Web3.0也可能是下個灘頭堡，作為IP跨域生態系的串連者，陳勁宇與夥伴們，持續以勇於嘗試的好奇心破浪前行。

三個「開源」，穩坐IP產業領先者

資策會數轉院數位服務創新中心副主任暨生態系計畫主持人──賴玲如專訪

Fandora之所以可以成為IP產業的領先者，主要做了三個開源。第一個是IP的開源，把IP分類並拓展IP的類別；第二個是供應商的開源，找國內有品質的供應商生產不同商品，能夠幫IP開發一系列商品；第三個是增加通路的接觸點，從線上走到線下，透過實體店找到新客戶，降低在線上找尋新客源的成本，再透過異業結合，與聯合數位文創合作，可以找到新的客群，激發不一樣的火花。

而政策資源投入，也讓新創公司願意嘗試，起初不敢嘗試是因為擔心成本投入卻沒有效果，一旦從中獲得成果，自己就會跑很快，所以政府計畫是幫忙推一把。

在這次「生態系」計畫中，讓Fandora學習用不同角度看事情，不用再什麼事情都自己做，更懂得異業結合，截長補短。也就是說，Fandora學會找夥伴整合，產生差異化的服務。

Fandora懂得變形，持續滾動修正商業模式，找到最佳化。從賣商品、賣企劃到賣NFT，他們持續在思考公司的核心價值與商業模式。

不斷創新才是往前走的動力，但創新有方法可循，要重新定義核心價值，找到目標客群，當重新聚焦消費者的需求時，商品和服務模式會跟著調整，當變成多角化經營時，要像手掌一樣，核心依然存在。

打造生態系就是希望在環境快速變遷時，考量自身的核心能力，以消費者為導向調整商品，和夥伴合作往前走。

本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團編審。