2022/11/20,
印太

金正恩首度與女兒同框現身官方照片，專家：宣告北韓正在進入第4代傳承

金正恩首度與女兒同框現身官方照片，專家：宣告北韓正在進入第4代傳承
Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

北韓官媒從未提及金正恩的孩子，北韓政權也從未正式證實他們的存在，不過官媒北韓中央通信社（KCNA）今天報導，金正恩「和心愛的妻女一起」視察洲際彈道飛彈試射。

（中央社）北韓領導人金正恩昨（19）日公布金氏家族政權第4代，首度和女兒同框現身官方照片中，展現金正恩對北韓王朝的願景。

法新社報導，北韓官媒從未提及金正恩的孩子，北韓政權也從未正式證實他們的存在，不過官媒北韓中央通信社（KCNA）今天報導，金正恩「和心愛的妻女一起」視察洲際彈道飛彈試射。

官媒照片顯示，笑容滿面的金正恩走在一枚巨大的黑白色塗裝飛彈前方，身旁有一名穿著白色羽絨外套和紅鞋的小女孩，看似要慶祝飛彈試射成功。

根據南韓情治機構消息，北韓國父金日成的孫子、北韓金氏政權第3代金正恩2009年與妻子李雪主結婚。

南韓情治機構指出，李雪主婚後隔年生下兩人的第一個孩子，第2和第3個孩子分別於2013年和2017年出生。

南韓世宗研究所（Sejong Institute）北韓研究中心主任鄭成長（Cheong Seong-chang）告訴法新社，今天出現在北韓中央通信社照片中的女兒疑為金朱愛（Kim Ju-ae），可能是金正恩的第2個孩子，還說金朱愛在北韓的地位猶如「公主」。

AP22323023630178
Photo Credit：AP / 達志影像

鄭成長指出，如今金朱愛身分曝光，她未來有可能將能夠參與國務，且她和父親一同現身，甚至可能意味著她是金正恩的指定繼承人。

鄭成長說，金正恩的父親金正日當年選了金正恩當繼承人，而不選其他年紀較大的孩子，是因為金正恩最像他。

他表示：「金正恩可能想對這個女兒做同樣的安排，也許她擁有許多金正恩認為和自己很像的特質。」他補充表示，如果金朱愛持續陪著父親參加重要活動，就表明事實正是如此。

北韓研究學者安燦一（Ahn Chan-il）告訴法新社，這些照片可能也是平壤當局精心策劃的一部分，意在展現出金正恩是一位「正常的」領導人。

安燦一說：「平壤當局似乎試著透過展現金正恩貌似慈父的形象，將自己定位為一個『正常』國家，同時又進行這類洲際彈道飛彈試射，炫耀強大的軍事實力。」

「這也是對外面的世界宣告北韓正在進入第4代傳承，北韓已做好準備，藉此來穩定政權。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。