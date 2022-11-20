2022/11/20,
印太

APEC曼谷峰會落幕，張忠謀第6度出席經濟領袖會議，凸顯台灣在地緣政治與科技產業關鍵角色

APEC曼谷峰會落幕，張忠謀第6度出席經濟領袖會議，凸顯台灣在地緣政治與科技產業關鍵角色
Photo Credit: 中央社

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今年是張忠謀第6度代表台灣參加APEC經濟領袖會議，自2018年參與巴紐實體峰會後，隔年疫情爆發，連續兩年會議都改線上舉行；隨著晶片在地緣政治催化下，演變成國安議題，重要性與日俱增，張忠謀代表性也越來越受到關注，益發凸顯台灣不可忽視的地位。

（中央社）美中科技戰、俄烏戰爭擾亂全球之際，APEC峰會於曼谷首次恢復實體舉行。「台灣半導體教父」台積電創辦人張忠謀代表蔡總統出席，讓台灣在地緣政治以及科技產業的關鍵角色被凸顯；張忠謀在APEC場域中，成功讓全世界看見台灣。

18日開始一連2天的亞太經合會（APEC）經濟領袖會議在曼谷登場，由於美國總統拜登（Joe Biden）、俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）未出席，中國國家主席習近平穿梭會場，大打「復出外交秀」；但在18日北韓試射洲際彈道飛彈、俄烏戰爭未停歇以及美中科技戰等陰影下，APEC領袖會議齊聚的曼谷，美中日等各國角力不斷，暗潮洶湧。

事實上，3年COVID-19疫情席捲，供應鏈歷經斷鏈危機與重整，改寫全球政經版圖；後疫情時代，中國國家主席習近平10月剛在20大順利連任，權力更加擴張，雖然與美國總統拜登已經會面，但美中兩強的緊張態勢並未緩解，東亞地緣政治風險持續升高，安全、經濟挑戰接踵而來。

半導體戰略地位凸顯，30家媒體湧入張忠謀國際記者會

不過，拜疫情所賜，台灣國際場域能見度持續攀升，尤其半導體在全球供應鏈的戰略性地位被凸顯，讓已經第5度代表蔡總統、第6度代表台灣出席APEC峰會的張忠謀，擔任領袖代表出席APEC經濟領袖會議，更具象徵與實質意義。

APEC峰會19日圓滿落幕，張忠謀在場內的國際記者會擠進30家媒體，其中外媒占了至少2/3，規模前所未見，除了兩岸等國際政治議題，台積電亞利桑那州設廠進度更是美國媒體關切核心；英國廣播公司BBC記者也詢問台積電有無機會在APEC地區有更多半導體合作。

代表台灣參加APEC雙部長會議的行政院政務委員鄧振中透露，與各國部長交流時，他們都希望在半導體方面與台灣多交流、學習，例如將年輕人送到台灣培訓，台灣也已成立半導體學院，鼓勵吸納更多人才。

鄧振中形容，台灣半導體產業在全世界占有舉足輕重的地位，是企業界、學界等經過40、50年努力而來，「大家是羨慕並且希望跟我們合作」。

今年是張忠謀第6度代表台灣參加APEC經濟領袖會議，自2018年參與巴紐實體峰會後，隔年疫情爆發，連續兩年會議都改線上舉行；隨著晶片在地緣政治催化下，演變成國安議題，重要性與日俱增，張忠謀代表性也越來越受到關注，益發凸顯台灣不可忽視的地位。

張忠謀與各國領袖交談，和習近平互相問好

張忠謀APEC峰會期間，與逾半數出席領袖交流，其中包括美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、日本首相岸田文雄、新加坡總理李顯龍等，在雙邊會談中，半導體絕對是話題之一。

張忠謀也在記者會中大方分享，「賀錦麗對於晶片特別有興趣」，歡迎台積電在亞利桑那州設廠；他說，「岸田文雄親自向我表達相當滿意、欣賞台積電和日本合作情形」。

張忠謀在會中與習近平的交流更是受到關注，根據《經濟日報》報導，18日峰會首日上午，習近平走進休息室時，兩人有互相問好。張忠謀說：「我恭喜他二十大的成功，他也說，記得我們四年前曾見過面」，張忠謀回應習近平時，也提及去年動過一次髖關節手術，他認為彼此互動很愉快、客氣。

至於是否有當面向習近平關切台海問題，或傳達總統想傳達的訊息，張忠謀表示他和習近平的互動，就如上述所說。而總統蔡英文要他傳達的訊息，已經在他的2篇演講中完整傳達。

疫情爆發以來，半導體需求大增，台灣站在全球風頭浪尖上，更需透過實體會議場合與亞太領袖夥伴交流，對焦彼此需求，確定疫後經濟格局；由護國神山台積電創辦人張忠謀代表台灣出席APEC峰會，此時此刻，意義格外深遠。

根據《中央社》報導，APEC峰會場外，張忠謀夫人張淑芬也大展「柔性外交」，她與美國副總統賀錦麗丈夫、第二先生任德龍（Douglas Craig Emhoff）在博物館參訪時互動熱絡。在博物館參訪時，張淑芬給予任德龍挑禮物的建議，「男人不太會挑東西」。

張淑芬讚張忠謀精力充沛 記憶力沒人比得過
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台積電創辦人張忠謀妻子張淑芬19日在曼谷受訪說明出席APEC年會情形，她說張忠謀精神很好，記憶力沒人比得過。

投身藝術創作10餘年的張淑芬，也二度參與外賓禮物設計。致贈泰王伉儷的分別是金底花瓶與黑色圍巾，送給領袖與領袖夫人的禮物是盤子和白色瓶子，盤子印上自身作品「聖光」，一道光從盤中央流洩而出，傳遞希望與圓滿。

APEC順利達成共識、交棒美國

APEC成員包含美國、中國和俄羅斯，外界原本憂心本次會議結束會推不出聯合聲明，但最後仍順利達成共識。根據《華視》報導，泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）最後也送了泰國傳統禮物籃給賀錦麗，象徵2023年的APEC會議交棒到美國舊金山舉行。

帕拉育表示：「亞太經合組織地區正處於一個重要的過渡時期，我們都需要保持團結，必須能夠應對不斷變化的氣候條件。」這次APEC會議除了強調要加強多邊貿易體系，也討論烏克蘭戰火，以及台灣和朝鮮半島的緊張局勢。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航


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