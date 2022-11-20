今日本土新增1萬6236例、死亡43例：莫德納BA.5雙價疫苗打氣旺增加近9成

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增1萬6236例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬6197例本土個案及39例境外移入；另確診個案中新增43例死亡。指揮中心表示，今日新增之本土病例為7425例男性、8763例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上

指揮中心指出，今日新增43例本土死亡個案，為25例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、41例具慢性病史、30例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

國內首批莫德納次世代BA.5疫苗已在18日陸續配送，指揮中心發言人莊人祥表示，昨（19）日莫德納次世代疫苗共接種2萬5413人次，其中BA.1雙價疫苗接種3946人，BA.5雙價疫苗接種2萬1467人次，BA.5雙價次世代疫苗截止昨天為止共接種28144人次。比起BA.1雙價疫苗開打次日，BA.5雙價疫苗明顯增加近9成接種。

莊人祥指出，今日新增病例數較上週日少2374例、減少12.8％。同時，也新增一例特殊死亡案例，一名2個月大男嬰無慢性病史，10月25日因發燒、呼吸道症狀確診新冠病毒感染，採居家照護，後來症狀緩解，且活力、胃口均良好。不料，男嬰11月10日被家人發現在家昏迷無反應，送醫時已無呼吸心跳，經急救無效當天過世，經法醫相驗開立死亡診斷為新冠肺炎併呼吸衰竭。

莊人祥指出，今日新增2例特殊重症個案，案一為1歲男童，無慢性病史、未接種疫苗，曾在10月9日確診。男童11月10日開始，陸續有發燒、咳嗽、全身出疹等症狀，11月13日送急診，經檢查有紅眼、草莓舌、發炎指數升高等情況，懷疑為MIS-C（小兒多系統發炎症候群）住院，接受免疫球蛋白治療，目前在一般病房住院觀察中。

案二為11歲女童，有慢性心肺疾病等多重病史，未接種疫苗，因為肺動脈高壓、心房中隔缺損住院，11月15日進行心導管手術修補，術後住加護病房時使用非侵襲性正壓呼吸器。女童11月16日出現發燒、檢驗陽性，且X光顯示有肺炎，給予瑞德西韋治療，目前狀況穩定，在專責兒童加護病房治療。

莊人祥表示，截至今日，兒童重症總共269例，包括腦炎33例、肺炎28例、心肌炎2例、敗血症4例、哮吼11例、家中死亡9例、MIS-C 177例、共病5例，其中38例死亡。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航