今日本土新增1萬6236例、死亡43例：莫德納BA.5雙價疫苗打氣旺增加近9成
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一名2個月大男嬰無慢性病史，10月25日因發燒、呼吸道症狀確診新冠病毒感染，採居家照護，後來症狀緩解，且活力、胃口均良好。不料，男嬰11月10日被家人發現在家昏迷無反應，送醫時已無呼吸心跳，經急救無效當天過世。
中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增1萬6236例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬6197例本土個案及39例境外移入；另確診個案中新增43例死亡。指揮中心表示，今日新增之本土病例為7425例男性、8763例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上
指揮中心指出，今日新增43例本土死亡個案，為25例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、41例具慢性病史、30例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
國內首批莫德納次世代BA.5疫苗已在18日陸續配送，指揮中心發言人莊人祥表示，昨（19）日莫德納次世代疫苗共接種2萬5413人次，其中BA.1雙價疫苗接種3946人，BA.5雙價疫苗接種2萬1467人次，BA.5雙價次世代疫苗截止昨天為止共接種28144人次。比起BA.1雙價疫苗開打次日，BA.5雙價疫苗明顯增加近9成接種。
莊人祥指出，今日新增病例數較上週日少2374例、減少12.8％。同時，也新增一例特殊死亡案例，一名2個月大男嬰無慢性病史，10月25日因發燒、呼吸道症狀確診新冠病毒感染，採居家照護，後來症狀緩解，且活力、胃口均良好。不料，男嬰11月10日被家人發現在家昏迷無反應，送醫時已無呼吸心跳，經急救無效當天過世，經法醫相驗開立死亡診斷為新冠肺炎併呼吸衰竭。
莊人祥指出，今日新增2例特殊重症個案，案一為1歲男童，無慢性病史、未接種疫苗，曾在10月9日確診。男童11月10日開始，陸續有發燒、咳嗽、全身出疹等症狀，11月13日送急診，經檢查有紅眼、草莓舌、發炎指數升高等情況，懷疑為MIS-C（小兒多系統發炎症候群）住院，接受免疫球蛋白治療，目前在一般病房住院觀察中。
案二為11歲女童，有慢性心肺疾病等多重病史，未接種疫苗，因為肺動脈高壓、心房中隔缺損住院，11月15日進行心導管手術修補，術後住加護病房時使用非侵襲性正壓呼吸器。女童11月16日出現發燒、檢驗陽性，且X光顯示有肺炎，給予瑞德西韋治療，目前狀況穩定，在專責兒童加護病房治療。
莊人祥表示，截至今日，兒童重症總共269例，包括腦炎33例、肺炎28例、心肌炎2例、敗血症4例、哮吼11例、家中死亡9例、MIS-C 177例、共病5例，其中38例死亡。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
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科學辦案勝柯南！犯罪現場燒腦的事就交給AI
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被害者被被棄屍荒野，偵查單位居然靠AI演算血跡形態，重建第一現場，讓兇嫌啞口無言，坦承罪行？！沒錯，這就是科學辦案的威力。AIGO計畫媒合高雄市警察局及新創團隊旺來AI工作室，讓刑事人員省下更多時間與人力，提高破案效率。
刑案現場是3D立方體空間，嫌犯砍殺被害人時，動作很大，血源會隨著犯案工具噴濺出去，拋甩在四面牆上及天花板，透過AI計算這些血點的角度，可模擬出血源的來源線，發現交會在同一位置，即可推算兇嫌犯案的正確位置。
像這樣的血跡噴濺軌跡判斷，過去若單靠人工處理，須以肉眼觀察，再撰寫報告，才能以書面呈現。開發出AI模型後，可在短時間內得到精準結果，還能減少DNA的重複取樣及採證費用，為納稅人省錢。
此外，刑案現場常有被忽略的蛛絲馬跡，也可交給AI分析。例如遺留在牆上未被歹徒清洗乾淨的細微血跡，經AI推算後重建現場，勘察人員掀開地板，才發現血跡因毛細現象佈滿底層，確定該點就是砍殺的第一現場，突破嫌犯心防而順利破案。
用AI判讀血跡形態及軌跡偵辦，減少DNA重複取樣
數位發展部數位產業署推動「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」，協助創新人才與產業之間媒合。高雄市警察局在此計畫上出題：血跡形態分析，而解題團隊是高怡宣教授主持的旺來AI工作室。高怡宣說：「高市警局提供很多圖形、原理及數學公式，我們再加上電腦視覺及AI輔助；例如血滴的背景可能是地毯或木板，透過AI程式可分離背景，單獨對血跡形態進行分析。」他指出，AI的模擬分析不一定要在現場，也可根據照片來進行，一兩分鐘內就可得到結果。
高雄市警局2019年開始參與AIGO計畫，共出了七個題目，最後有三個題目上架媒合，此次的血跡形態自動分辨、有了AI協助，讓鑑識人員在現場蒐證時，透過人機協作更勝柯南。
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