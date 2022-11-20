2022/11/20,
政治

每日選舉圖表｜煩惱議員要投誰？試試用好/奧議員指標來判斷

每日選舉圖表｜煩惱議員要投誰？試試用好/奧議員指標來判斷

我們想讓你知道的是

2022九合一選舉還剩一週就要投票，你已經決定好心中想投的議員候選人嗎？如果你還沒決定，或許可參考這份由全國監督議會聯盟（全督盟）發表的好議員與奧議員指標，作為自身的投票參考標準。

2022九合一選舉還剩一週就要投票，你已經決定好心中想投的議員候選人嗎？如果你還沒決定，可以參考這份好議員與奧議員指標，作為投票參考標準。

議員指標-投票衡量標準

這份指標是全國監督議會聯盟（全督盟）發表，他們是由公民監督國會聯盟與各地方監督議會團體共同合作的團體。他們在2018年時便公佈過第一版的好議員與奧議員指標，今年公布第二版又多增加指標。他們期望藉由這份指標能幫助民眾判別違法亂紀的政客，與認真努力的專業民代，讓公民投票前能從選舉公報與候選人文宣以外，有其他管道能去衡量自己的投票選擇。

隨著投票時間越來越近，許多幫助大家選擇的工具陸續發布，有《關鍵評論網》製作的「給你珊時萬，台北市長政見配對遊戲」，讓大家從政見盲測自己可能比較認同哪位候選人的政見；《關鍵評論網》也製作「2022議員「暗」公報」，整理六都議員候選人的政治家族背景、政治工作經歷與涉案紀錄。

六都以外的議員候選人涉案紀錄，可以參考由台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會推出的「2022全國議員候選人犯罪前科大追擊」。而不同NGO組織也依據他們所重視的議題，整理各候選人對這些議題的態度或政見，整理如下：

以上都是可供大家參考的資訊，希望大家能利用這些資訊，好好決定自己的一票要投給誰，也可以多分享這些工具給身邊的親友，期望我們能選出越來越好的人。

（圖文：If Lin）

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核稿編輯：楊士範


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