每日選舉圖表｜煩惱議員要投誰？試試用好/奧議員指標來判斷

Photo Credit：FunNow 用餐時間都會大排長龍的人氣連鎖燒肉店「燒肉TORAJI」，最大特色就是肉都切得比別人厚！到日本玩千萬不要錯過，新宿西口店、池袋西口店、自由之丘店等分店都很方便抵達！

台灣人熱愛赴日旅遊眾所皆知，許多人看到便宜機票馬上說走就走，在Covid-19疫情爆發前，台灣人於2019年赴日旅遊人次攀升到491萬高峰，大約佔了當年總出國人數的三成，不少旅客在日本熱門觀光景點，發現身旁有許多台灣人，可見台灣旅客在日本的密度之高。

睽違許久，台灣人終於又可以到日本觀光自由行，從不少知名YouTuber的影片都能明顯感受到，台灣人對於日本美食的想念；另外從台灣引進越來越多日本當地的餐飲品牌、調味料、零食、食材等趨勢，也不難看出台灣人對於日本餐飲及美食的熱愛。

如果想在日本吃到相對道地、沒那麼觀光感的「內行人口袋名單」，由於語言的隔閡，旅客難以透過電話直接預訂；而對店家而言，光是溝通日期、時間、人數，不會日語的旅客也讓日本店員超頭痛，大多都選擇放棄做這筆生意。

FunNow提供的全中文操作介面，讓台灣旅客可以用最熟悉的語言，挑選想吃的餐廳，直接動動手指選擇好日期與時間，接下來只要等預訂時間到，就可以直接入店享用，省去排隊及電話預訂。碰到任何問題，FunNow也提供全程中文線上客服，中日語團隊，幫你當起溝通的橋樑，讓你安心旅遊。

Photo Credit：FunNow FunNow全中文介面讓旅客預訂零障礙，還可隨時打開地圖功能，看看周邊有什麼好吃好玩的，馬上預訂、馬上出發！

FunNow於日本擁有一千多家的合作店家，目前主要集中於東京與沖繩，未來將增加關西與北海道，目前舉凡燒肉、河豚套餐、鰻魚三吃、馬肉套餐、無菜單壽司、各式鍋物、海鮮料理、酒吧體驗，甚至是動漫迷最喜歡的女僕咖啡廳，FunNow應有盡有，連上過知名網路節目《Joe是要對決》的Yappari Steak也訂得到。FunNow表示，消費者憋了兩年沒出國，加上日幣持續貶值，這個月高檔燒肉與壽司料理瀏覽量高出其他餐廳3倍之多。

Photo Credit：FunNow 「鰻魚三吃名古屋備長」將名古屋的美食——鰻魚三吃原封不動帶來東京！不同於東京江戶前鰻魚的料理方式，名古屋流的鰻魚不經蒸烤程序，而是直接以大火烘烤，將香味牢牢鎖住。想在東京品嚐到正宗的鰻魚三吃料理嗎？務必前來「鰻魚三吃名古屋備長」滿足您的味蕾。

Photo Credit：FunNow 涮涮鍋和島豚料理Minami提供沖繩稀有的本土產「Kibimaru豬 」，這是沖繩本島南部的招牌豬，最大的特色在於飼料中含有蔗糖蜜、紅地瓜、魁蒿、長命草等藥草，在安全又衛生的飼養環境下放養是肉片美味的秘密武器，肉質細緻可口，涮涮鍋的湯汁也是從中萃取精華，經過一整天的細心熬煮，風味俱佳！

Photo Credit：FunNow 當天婦羅遇上香檳，擦撞出獨特新吃法！天婦羅銀座ONODERA東銀座店提供現點現炸的新鮮海鮮及蔬菜，搭配店內侍酒師嚴選各種不同風味的香檳酒，香檳的細緻氣泡不但能解除油膩，更能提升風味、突顯食材鮮甜。

FunNow獨有的地圖功能更是旅客的好幫手，打開App，就能看到知名景點周遭可預訂的餐廳，方便自由行旅客隨興安排行程，根據接下來想去的地方，在預訂好下一個體驗行程時，馬上安排下一頓餐飲，讓旅遊隨興而行，把握寶貴的時間。

歡慶日本重啟國門，FunNow提供關鍵評論網讀者獨家優惠碼！即日起至2023年12月31日止於FunNow App輸入【TNLJP】，首次購買日本地區產品享7折上限1000元日幣的優惠。

Photo Credit：FunNow 女僕咖啡店也是不少旅客到日本會前往踩點的景點，榮獲Tripadvisor 2019「年度卓越獎」，是女僕人數最多、日本規模No.1首選的女僕咖啡廳「Maidreamin」，踏進咖啡廳時由女僕帶領「入國」儀式，且店內所有可愛的食物及飲料都配有「變好吃～吧」的美味魔法。另外，每1小時一次的女僕表演秀，由女僕們化身日本偶像帶來唱跳表演，現場超High！

Photo Credit：FunNow 說到日本，就不能錯過和服！FunNow上可以預訂VASARA和服租借服務，這是全日本最大的連鎖和服租借品牌店！前往日本旅遊沒有什麼比得過穿著和服，前往觀光景點散步更為推薦了，請來VASARA為自己挑選一件VASARA嚴選色彩、花色的和服，為這次旅行留下難忘的回憶。

Photo Credit：FunNow 想感受日本的夜生活，也可以到世界最具權威性的百大夜店排行榜「DJ MAG TOP 100 CLUBS」中， 2019年名列日本第1名，全球第47名的WOMB。2樓主舞台挑高10公尺的天花板懸掛日本最大的升降式旋轉彩球、搭配來自紐約的頂級五音路音響，以及最新科技的舞台燈，給您最極致的快感。

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