2022/11/20,
政治

網傳「投票所30公尺內或外都可錄影、監控民眾投票」，中選會提醒勿輕信謠言恐觸法

網傳「投票所30公尺內或外都可錄影、監控民眾投票」，中選會提醒勿輕信謠言恐觸法
Photo Credit: 中央社

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中選會提醒，11月26日投票日當天，除了不可以有競選、助選或從事拉票的活動外，如果在投票所30公尺內外逗留、徘徊不去，或不時對前來投票的民眾比手勢、打躬作揖、講悄悄話，疑似從事拉票或固票，選務機關也會立即通知監察小組委員

九合一大選倒數一週，社群媒體謠傳「投票所30公尺內或外，都可錄影、監控民眾投票」，中選會出面提醒民眾，切勿聽信謠言，投票所30公尺內外，都不能有違反《刑法》、《公職選罷法》等規定的行為，錄影監控他人的投票行為不僅觸法，還會有刑事責任。

中選會進一步表示，如果投票日當天，投票所四周30公尺內外，有妨害或擾亂投票、妨害民眾自由行使投票權等不法行為，尤其是架設手機或攝影器材監控投票，恐怕涉嫌並構成妨害或擾亂投票罪將依《刑法》處理。

中選會提醒，11月26日投票日當天，除了不可以有競選、助選或從事拉票的活動外，如果在投票所30公尺內外逗留、徘徊不去，或不時對前來投票的民眾比手勢、打躬作揖、講悄悄話，疑似從事拉票或固票，選務機關也會立即通知監察小組委員，並請檢警司法機關列為偵查重點對象。

除了有謠傳投票所30公尺內外可錄影外，中選會指出，還有「電腦計票會做票」、「領票數未宣布」、「廢票數、無效票也都未公開」等等都是錯假訊息，無論是製造或轉傳假訊息，被人檢舉的話，檢警司法機關會依法處理，輕者可能違反《社會秩序維護法》，重者可能違反《刑法》、《公職選罷法》。

中選會表示，製造或傳播這些錯假訊息、選務謠言都是在傷害台灣民主，更是在打擊奉公守法的公教人員，因為選務是由各地政府、鄉鎮市區公所依法協辦，且工作人員半數以上都是公教人員，還有直轄市、縣市長候選人推薦監察員監督選務，每項環節都是依法進行。

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核稿編輯：翁世航


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