TNL+ 2022/11/21,
印太

「台灣有事就是日本有事」的安全意識不可動搖，「岸習會」實質效益有限

「台灣有事就是日本有事」的安全意識不可動搖，「岸習會」實質效益有限
日相岸田文雄（左）與中國國家領導人習近平會面。Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

日中各自針對「台海議題」的立場，仍有巨大的分歧，這一直是影響兩國關係的最大障礙，縱然日方不會改變「一中政策」的政治基礎，但日本已經將「台海情勢」掛鉤自己的國家安全，「台灣有事就是日本有事」，儼然是不可動搖的安全意識。

日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平終於會晤，兩人在曼谷的「亞太經濟合作會議」（APEC）舉辦場邊會，「岸習會」的意義在於，近年來，日本與中國的關係每況愈下，今年又逢兩國建交50週年之際，日中領導人已經三年之久沒有面對面會談，這次能順利對話，能否達到破冰的目標，引起外界關注。

岸田文雄在會晤中，特別針對台海情勢與中國軍事威脅，向習近平表示關切，而習近平也向日方要求要恪守外交承諾，尤其是兩國的歷史矛盾及台灣問題，警示日本不要踩到一中紅線。

日中建交50周年 關係卻每況愈下

日中建交50週年，理應是有盛大舉辦的場面，但過去這一年，雙方態度卻是相當低調，顯見兩國關係持續下探；不過，據消息指出，這次「岸習會」會順利舉行，一開始是由日方向中方主動提及，顯然，日本有意在習近平延任第三任期後，搭建日中兩國的溝通橋樑。

此外，習近平以三連任之姿出席的首場國際活動，積極在「二十國集團」（G20）峰會場邊與各國元首會晤，到了APEC會議，也與日本首相岸田文雄見面，象徵習近平全面掌權時代的大國外交路線，展現外交的自信。

岸田文雄在與習近平會談中，再次重申「台海和平與安定的重要性」，以及表達對於台海情勢、中國公務船屢次侵入釣魚台島嶼，以及中國軍事活動的關切，顯然對日本來說，最在意的是周邊安全問題，這呼應了「台灣有事就是日本有事」的認知；在今年8月時，中國在台灣周邊試射飛彈，還有飛彈掉入日本的經濟海域，這讓日本更加篤定，中國的軍事行動勢必會對日本帶來影響，尤其當中國武力犯台，將會牽連日本的國家安全，必須表達日方的立場。

當然，中國不可能放任外國介入台灣問題，所以習近平在這次「岸習會」中強調，歷史、台灣等重大原則問題涉及日中關係的政治基礎和基本信義，要求日方必須重信守諾、妥善處之。顯然習近平並不想在「岸習會」中深入討論台海議題，這就像是前不久才舉辦的「拜習會」一樣，習近平刻意提出「台獨」，以作為回應美國總統拜登（Joe Biden）所提的「台海和平穩定」。

其實從中國的角度來看，必須掌握對台海事務的主導權，不能讓美日專美於前，習近平在APEC峰會中特別強調亞太地區不是誰的後花園，顯然中國對於美國積極布局印太戰略感到擔憂。

美日合作關係緊密 日中溝通流於形式

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