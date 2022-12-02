《守密》：人類到了某個時候，就會擁有超越黑猩猩的守密能力
我們想讓你知道的是
作者從自身的經歷出發，探討眾多與祕密相關的議題，讓我們了解祕密在生活中如何舉足輕重，也提出了實用的應對策略，避免祕密可能帶來的傷害，讓我們都能運用科學方法，與祕密好好相處。
文：麥可．史萊平恩（Michael Slepian）
研究顯示，不論在任何時間點，每個人平均都有13個祕密。儘管祕密如此稀鬆平常，但它對心理健康可能是個負擔：越常心繫祕密的人，越容易覺得日子不安穩。這並非因為我們「藏得很辛苦」，而是「想得很辛苦」；沒錯，光是想到自己有不可告人之事，就足以令人備感壓力、覺得自己不夠真誠——但事情未必如此，也大可不必如此。
麥可．史萊平恩為哥倫比亞大學商學院領導與倫理研究中心副教授，祕密心理學的研究先驅。研究有關祕密的心理學長達10年以上，研究內容包含祕密如何影響信任和動機、保守祕密的後果、祕密如何改變我們的行為、判斷和行動，並撰寫過50多篇關於祕密的文章及《守密》一書。
嬰兒能守密嗎？
人類到了某個時候，就會擁有超越黑猩猩的守密能力。我們了解自己腦中的訊息不一定也在別人腦中。但孩子們是何時跨過這個門檻的？他們何時開始守密？
嬰兒也許可愛，但他們非常不善於交談。我們無法問他們在想什麼，他們也尚未具備認知能力來玩水果實驗。所以在嬰兒階段，為了能了解他們在想什麼，我們必須觀察其他地方，尤其是他們在看什麼。
當人類與其他動物把眼睛朝向某處時，意味著我們把注意力放在該處。例如發生預期之外的事情時，嬰兒與黑猩猩都會花更多時間注視。根據這個想法，研究者設計了適合嬰兒的錯誤信念測試——他們雖然還不會說話，但已會看東西。
想像有一只黃箱子和一只綠箱子，兩只箱子之間有一片玩具西瓜。這就是實驗的設置。有位女性坐在箱子後方，拿起玩具把玩一會兒後，放進綠箱子裡。
十五個月大的嬰兒看著這一幕。接著，一片隔板升起，擋住女子的視線：她看不到箱子，但嬰兒還是可以看到一切。神奇的事發生了：下方有一塊看不見的磁鐵移動，讓玩具滑出綠箱子，進入黃箱子！
隔板降下來。接下來，一組嬰兒看到女子把手伸進她上次看到玩具的綠箱子（她原來放置玩具的地方，但現在已經不在了）。另一組嬰兒則看到女子將手伸進黃箱子裡拿玩具，儘管她並沒看到玩具被移到那裡。
嬰兒對伸手到黃箱子拿玩具西瓜的女子注視得較久。他們似乎驚訝於看到這位女性根據她不可能得知的資訊而行動——彷彿他們預期她會錯誤地相信玩具還在綠箱子裡。但一如對黑猩猩的實驗，我們應該思考這可能與了解其他心智狀態並無關係。說不定，寶寶了解每項物品皆有其位置（玩具放在玩具箱，書本放在書架），而那名女性只是讓我們看到玩具西瓜放在綠箱子。也許這就是為什麼寶寶看到女子在黃箱子裡找玩具時會感到驚訝：玩具不在它該在的地方！
我們必須觀察真實的行為，而不只是他們的眼睛，好判斷兒童是否能真正了解祕密。一項針對十六到十八個月大幼童的實驗正是如此。在情況一，一位實驗者要兒童「戲弄」第二位實驗者，趁第二位實驗者離開房間時，把一件玩具從箱子A移到箱子B。第一位實驗者笑嘻嘻地將手指放在嘴唇上，發出「噓——」的聲音，以強調要偷偷進行。情況二則沒有戲弄：第一位實驗者在大家眼前移動玩具，第二位實驗者也沒有離開房間。
接著，第二位實驗者來到原本放置玩具的箱子A，但無法打開。要知道，這個年齡的幼童只要有機會，便很樂於幫忙；而了解他們在這種情況下如何提供協助，是很有意義的。
看到「戲弄」（情況一）的兒童知道，第二位實驗者不知道玩具被移動了，為了幫忙，他們會指著現在放有玩具的箱子B。但如果所有人都看到玩具被移到箱子B（情況二），那麼想打開箱子A的實驗者一定有其他的理由。所以為了提供協助，兒童應該會試著幫助實驗者打開箱子A。十八個月大的幼童正是如此，至於十六個月大的則似乎還不懂。所以與成年的黑猩猩不同，十八個月大的幼童已經了解其他人有錯誤信念的情況。
在某個年齡之前，兒童的行為很像黑猩猩。人類寶寶與黑猩猩都會注意其他人的視線，觀察其他人的基本意圖與目標；而即使是蹣跚學步的幼童，也像黑猩猩一樣，能理解何時沒有目擊者。
兒童超越黑猩猩的地方在於，能了解資訊就像物品一樣可被隱藏，但這種理解需要時間來發展。經年累月之下，他們守密的能力也逐漸進步。
學齡之前，正在練習守密
如果你身為父母——就算你不是——你會知道學齡前的兒童需要看顧。等他們開始會走路，他們就能離開監護人的視線。兒童有很多機會搗蛋，所以兒童最早的祕密通常是關於想隱瞞自己闖的禍。
- 隱藏闖禍與意外
兒童最早的守密行為通常很好笑。例如有一位父親說，兩歲大的女兒喜歡吹熄蠟燭，雖然她知道這是被禁止的。一天晚上，這位父親發現有一根蠟燭熄滅了，而他的女兒異常安靜。然後他發現女兒躲了起來。她承認自己吹熄了蠟燭，所以想逃走。另外有一名三歲男童偷吃了巧克力，他知道不該如此，於是躲在臥室的衣櫥裡。
學齡前兒童常用否認來隱瞞自己的行為：一名三歲男童否認吃了餅乾，但嘴唇上沾有餅乾屑；一名女童否認偷用母親的化妝品，但臉上都是口紅。
很遺憾的是，對父母而言，兒童最初的守密通常發生在學會上廁所之前。所以三到五歲的兒童有個很常見的祕密：尿床或尿褲子（我也聽過兒童會尿在不適合的地方，例如桶子或購物袋）。這些事通常很快就會被發現，但即使孩子成功地隱藏證據，被詢問時仍多半會立刻坦承。如三歲大的女童成功隱瞞了意外，直到她被問到：「你為什麼換了新褲子？」
這個年齡的兒童通常會想隱瞞自己搞出的亂子。三歲大的幼童坐在自己灑出來的積水上，卻沒想到會留下濕屁股的證據。四歲大的幼童用身體擋住自己畫在牆壁上的塗鴉。五歲大的幼童把一桶水倒進臥室，想做個游泳池，等到發現差太多之後，只簡單地把門關起來，想隱瞞自己的錯誤計算。
這種守密程度很像成年黑猩猩，隱瞞的做法也往往顯得很好笑，儘管牠們還會做出更多兒童不宜的舉動。假設黑猩猩老大逮到其他雄猩猩在牠面前與雌猩猩交配（大不敬），冒犯了老大的黑猩猩可能會立刻用手遮住私處，好像這麼做就可以隱藏犯罪現場。甚至就算偷偷交配成功，犯規的猩猩仍會行跡可疑，就像女童拒絕回答為什麼她換了條新褲子。德瓦爾在著作《好性情》中提到，有隻順服的公獼猴曾偷偷與母獼猴交配。儘管獼猴老大不可能知道犯行，但那隻獼猴在事後仍對獼猴老大表現出異常的順服，甚至咧嘴發笑。
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【跨域生態系系列專訪】喚醒海上冒險魂，體驗經濟成功吸客
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亞果遊艇為客人印下「就像自己的家」品牌記憶點，串聯起前端製造業、後端滿足顧客體驗的各種服務，打造出一個會員經濟的生態圈。
在體驗經濟時代，一家想要提供「顧客驚喜」的企業不會再追問消費者「我們做得如何」或是「您還需要什麼」，關鍵問題是「您記得什麼」。從平價路線到高端市場皆然。
這不是知名企管學者或產業領袖的名言，而是海上休閒俱樂部亞果遊艇集團從會員客戶反饋得到的啟發；而且從中領悟到，若想為每一趟旅程中創造豐富的記憶點，以它為基石者的生態圈就要積極打造動態跨域合作的模式，把任何有能力提供服務的廠商都拉進來成為利基者，一起滿足顧客感覺自己花錢買到獨家體驗的專屬感。
好比2019年成立的微醺水岸餐酒館就是一例。老闆王紹棋回憶：「我原先是會員，有一次搭船出海，回到碼頭後發現沒有一間相對應的餐廳，可以讓我們稍微沉澱一下出遊心情，喝一杯再回家，覺得有點可惜。」沒想到，他原本只是打算向亞果董事長侯佑霖建議，「聊著聊著就被說服開了這家店。」
亞果遊艇副總經理王昱茗聞言笑著補充，會員服務是一門頗具挑戰性的領域，加上遊艇休閒產業在台灣算是剛起步，「前幾年我們都是拜託有熱情、有想法的會員加入成為利基夥伴，再靠『會員揪會員』互相串連，才一步步打造出這個生態圈。」
王昱茗拆解生態圈運作：每位會員獲配一名遊艇秘書，根據出船天數、乘客人數、飲食喜好等打點細節：在運作平台上連結租賃夥伴（亞果、亞澎遊艇開發公司）網頁，預約指定日期出任務的特定型號遊艇與船長；遵照會員指示洽接餐飲提供商（微醺、周氏蝦捲等）提供餐飲；聯絡管家服務（錚儀遊艇）派員服務。
這只是套裝產品的制式流程，倘若會員自訂長天數行程，附帶指定休閒項目，專屬客製的程度大增，秘書就得使出渾身解數，尋找熟悉指定區域海象的釣魚或浮潛教練（PDIM國際潛水中心）規劃行程；安排悅椿軒師傅提供明星級SPA；預約指定私廚隨船服務等。
新路線初體驗，帶會員搭遊艇跳島
亞果的服務有多到位？王昱茗舉例證明死忠會員買單：一位平日總是繃緊神經的上市企業老闆難得偷閒，請遊艇秘書安排一趟五天四夜的無人島海釣之旅。他在旅程中不僅徹底放鬆身心、造訪幾處秘境，還與島上的隱藏版料理達人共享晚餐。回到陸地一見到王昱茗便直呼：「明年要再玩一次！」
正由於會員的反應出奇正面，亞果醒悟，原來象徵挑戰的行程會觸發會員的冒險魂，無人島上看似克難的餐點像是另類的無菜單料理，這些與日常生活的反差體驗毋寧是客戶嚮往自由的寫照。
從那次起，亞果就認真開發新路線，發想從潛水、露營、燒烤、賞仙人掌到騎電動自行車環島等可能性，同時也把有意願加入的離島業者都拉進生態系中，為所有玩家描繪「一島一飯店」的大夢。
至今澎湖南方四島：東吉嶼、西吉嶼、東嶼坪嶼和西嶼坪嶼，已經成為國內旅遊市場的熱門產品，再納入原有景點海洋國家公園，外加生態浮潛與立式划槳體驗行程，光是在東吉嶼就可以開出三間民宿。
乍看之下，亞果意外闢出一條藍海路線，並引領同業跟隨；但事實上，這家成立才八年的新創企業，打從成立那天起所做的許多決策，幾乎都是第一次。畢竟在台灣，金字塔客群賞玩的「精品」不外乎名車、名錶、品酒等；儘管很多人都知道遊艇是我們的冠軍產業代表，卻甚少想到這也是「頂級精品」。
根據2021年國際遊艇期刊《ShowBoats International》統計，台灣是亞洲第一、世界第四的遊艇製造大國，但是和其他產品一樣，90％都外銷。王昱茗分析：「一來是我們對海洋懷抱敬畏心態，二來是長期海禁2014年才解除。（編按：戒嚴時期，不僅許多海岸被劃為軍事禁區，連搭船賞鯨都必須「報關」，形同出國。）主觀、客觀來說，貴為精品的遊艇因此從未出現在鑑賞之列。
自力經營效益低，「揪團」打造生態系
只是從無到有打造一門陌生產業的衝動，從何而來？答案是創辦人侯佑霖從小坐上舢舨出海釣魚的懷舊童年。2008年金融海嘯過後，他接觸遊艇產業才發現，從出海、停泊到維修處處卡關，於是動念創業，2014年與製造商嘉鴻集團執行長呂佳揚成立亞果遊艇會。
侯佑霖勤走海外觀摩，也摸索出心得：國外的遊艇自有率很高，因此俱樂部僅提供交誼、停泊與代租功能，但是他既沒有客戶基礎，也沒有廣大腹地，更別提衛星廠商，因此決定一條龍的經營型態，一口氣包下入會、停泊、買賣、維修以及後端餐飲所有環節。
亞果預設的自力經營方程式是先籌到資金打造基礎建設，然後招收會員，繼而透過滾人脈招攬更多會員，再將不斷成長的入會費投入擴充服務，由此慢慢壯大。以商業模式來看，確實是形成會員經濟的架構，但可想而知，「一個人的武林」有多燒錢，更可能效益不彰。
舉例來說，一開始亞果沒預想到智慧化的必要性，但成長到一定規模後發現，整體服務太偏重「工人智慧」，從安排行程、搭船出海到訂餐都是獨立環節，對客戶來說效率低下，對內部作業來說則是容易發生爭端，尤其旺季需求高漲，同一艘遊艇的黃金時段競爭激烈，反造成管理困擾。
起初幾年亞果就這樣邊做、邊學、邊錯撐過來，但侯佑霖自知不是長久之計。改變的契機出現在2018年。他從呂佳揚口中得知，聚焦產業營運模式與聚落發展的金屬工業研究發展中心正在尋找合作夥伴，帶著「向專家學系統化管理know-how的」期待，主動找上金屬工業研究發展中心為亞果體檢、轉型。
第一步：手把手帶顧客親近海
在為期兩年的專案計畫期間，專案經理蔡宗憲規劃「轉骨三階段」，目標是建立一個以會員經濟的生態圈。
首先，讓潛在客戶感受、親近到信任海。即使台灣四面環海，但一般人往海邊跑，最多就是衝浪、浮潛之類的近岸活動。只是，一開始就載著客戶往遠海出航似乎太冒險，於是先定調由海邊娛樂做起，除了吸客力強大的煙火秀，也提供試乘體驗，搭著遊艇在港內吹風、看夕照。
接著是規劃小團行程，普遍的活動是浮潛，更刺激的選項就是騎水上摩托車，主要是養大客戶的膽子，不再視海為畏途；但更重要的是這個階段隱藏一套自然的淘選機制：每次活動難度都升高一些，最終留下來就是意願堅定的玩家，他們正是目標客群。
亞果的養客之道是手把手教學，延攬海軍資深的退伍士官長，熟悉海上氣候、暗礁、潮汐等所有情況，由他們帶領客戶完成取得輕型到大型動力船艇駕駛證照的訓練課程；除了國內考試，也幫助安排國際考試。慢慢的，當他們從業餘變成專業，自然就會喜歡、愛上海。這是第一步。
第二步：提供充足後援，讓顧客懂得玩海
接著，讓目標客戶學會玩海。好比前述澎湖南方四島的路線，此外，也把台灣周遭的離島都納入規劃，而且常常一去就是七天、十天。對亞果來說，這一步的挑戰很大，因為時間拉長，服務的供應鏈就複雜，吃喝玩樂各個面向無縫接軌的難度大增。
侯佑霖再次發揮創業精神，遊說會員客戶變夥伴，如同前述原本接掌家族汽車零配件事業的王紹棋就是其一。
「安平夕照是台灣八景之一，好好利用的話就不只是做一門local生意，也很有機會國際化。」王紹棋強調，「規劃微醺之初就把『以景佐餐』當作主軸，做出一家由內到外都可以看到漂亮海域的餐廳。」如今，濱海第一排的名號已經打響，來打卡美景的遊客如織。
另一家跟著亞果征戰台南安平碼頭服務的業者，是來自澎湖的吹吹風精品咖啡館，一樣是打出落地窗看海景的訴求。雖說吹吹風和微醺一樣主要是都以服務會員為主，但店長林映儒坦承散客更多，都是抱著衝一波網美店的好奇心來踩點。
蔡宗憲補充，第二階段的目標就是帶進吹吹風、微醺和更多衛星支援夥伴，逐步建立完整的服務歷程和內容，算是整套遊艇服務生態圈專案的重心。
整個生態圈以亞果為中心，往前端串接製造業，為它們的船艇提供出海口；往後端則是在滿足客戶體驗的前提下，從行前訂船、排程、備料、接送，到船上供餐、娛樂、清潔，再到上岸後領隊與裝備等，跨域連結衛星廠商。
想打穩重點工程的基礎，數位管理是關鍵，在這個智慧型手機就是行動辦公室的年代尤然。圍繞生態系概念規劃管理平台，對外除了與衛星廠商多向溝通，也包括船體檢修、保險與驗證程序；向政府機關呈報載客資訊、檢疫結果；對內是標準化作業流程、員工訓練與會員聯繫等。
第三步：顧客專業化，客製秘境行程
最後一個階段是放手讓會員客戶主動提案。正如所有專業玩家一樣，一旦會員上癮，往往會走向探險秘境或蒐集私房景點的客製路線．不僅會主動設計行程、指定餐飲內容，還會規劃船上、船下活動。到了這一步，亞果其實相對淡出，可能只需負責聯絡船長與水手。
倒不是說亞果就沒戲可唱，反而是更有餘裕經營新客群。精品旅遊的特色之一就是客群相對封閉、同質化高，「口碑效應」在這個圈子裡是重要的催化劑。從個別會員第一次接觸遊艇，然後開始分享、揪團，到最後買船當成另類私人招待所，這一道動態的線性發展很可能始自每一名初體驗的潛在客戶身上。
亞果成立前五年從一條龍轉型建構生態圈，加上新產業的風險嚇退銀行金主，王昱茗坦承，好幾回資金幾乎燒到見底。但是商界潛規則就是危機催生轉機：2019年11月二度改造商業模式，現任總經理張慶祥接位，亞果在短短兩個月內轉虧為盈。他只做兩大重要改變：原有產品、行銷策略重新定位。
大體上，亞果一貫強打品牌，但是十之八九都會聯想成遊艇專賣商，打不中目標客層，因此張慶祥重新定位，著重亞果遊艇會「會員制」，賣點是從會員管理的互動中琢磨出私密感、獨有感與尊榮感的體驗。
至於行銷策略則是從原本報紙、雜誌等傳統管道，增加數位社群平台。實際手段是打出限時銷售的飢餓行銷：把入會費門檻逐年上調。單單是「年底漲價」四個字就讓亞果當年度轉虧為盈，而且至今連續三年營收成長率都是50％起跳。
用人情味的服務，讓頂級客戶黏緊緊
若看會員數，以2019年12月為分水嶺，截至2022年6月，會員從326位成長至超過900 位，平均一年增加150位左右；會員費門檻陸續調漲至180萬元，而且是最低門檻！目前頂峰等級會員費1000萬元，有三張。預計2023 年位於台南的第二期1600坪會所啟用後拉到250萬元。
「用最精緻商品和最細膩服務，取悅最頂級客戶，博得最大商機。」這是歐洲管理顧問公司羅蘭貝格（Roland Berger）訂定的贏家方程式，套在亞果與夥伴共營的遊艇生態圈也適用。最精緻商品或許可以砸錢堆砌出來，但最細膩服務卻沒有制式的標準答案，在台南安平碼頭，業者一致的共識就是「人情味」。
既是會員、也是業者的王紹棋觀察：「在台南，服務這件事真的是在地化，客人喜歡你把他當朋友。」王昱茗有同感：「老實說，如果要以高端的細膩服務來講，亞果還有很多要學。」但是他們都認同，提升整體服務的同時，為客人印下「這裡就像自己的家」品牌記憶點，他們的價值就是在這裡被創造出來。
多元觀點：投入新興產業生態系，仰賴主事者決心
臺灣大學智慧生活科技整合與創新研究中心策略長──賴宏誌專訪
台灣是全世界第四大遊艇製造國，但後端的服務市場卻是陌生產業。雖說長期以來政府與民間都不曾刻意推動、形塑這門產業，但是從無到有打造生態系不必然得從零開始。
首先，「服務」的本質就是以顧客需求出發，擬定架構的思維便是以從生產鏈中選定基石者為核心，集結一批可以滿足顧客需求的相關廠商，彼此間既可獨立運作，也可互相補強，而且全體對提供的服務、市場的商機懷抱一致想望，就足以創建一個價值核心型的企業生態圈。設定亞果為基石者的思考點在於，遊艇本身就是一處可以讓顧客以自然、無痛的方式轉換場全新服務的解決方案。
亞果是一座連結多方的數位平台，關鍵任務在於行銷品牌、管理會員，但終極目標是B2C2B，亦即由上而下管理與由下而上客製並行。在往後，導入大數據技術是成功關鍵，在客戶端圈粉、追蹤並精準行銷，在供應端則是循線壯大產業聚落與脈絡。
不過，休閒娛樂產業是一門體驗驅動（experience-driven）的領域，整個生態系會反映生命週期的概念，時時動態演化。生態圈也有可能因應市場變化而世代交替，基石者與利基者的角色互換或取代，也可能是其中的利基者衍生出其他不同屬性的生態圈，進而繁榮壯大。
最後要強調的是，新興產業中的基石者與利基者都必須體認，核心管理階層不僅是支持，更要親身參與，推動並形塑生態圈。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。