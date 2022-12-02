《守密》：人類到了某個時候，就會擁有超越黑猩猩的守密能力

文：麥可．史萊平恩（Michael Slepian）

研究顯示，不論在任何時間點，每個人平均都有13個祕密。儘管祕密如此稀鬆平常，但它對心理健康可能是個負擔：越常心繫祕密的人，越容易覺得日子不安穩。這並非因為我們「藏得很辛苦」，而是「想得很辛苦」；沒錯，光是想到自己有不可告人之事，就足以令人備感壓力、覺得自己不夠真誠——但事情未必如此，也大可不必如此。 麥可．史萊平恩為哥倫比亞大學商學院領導與倫理研究中心副教授，祕密心理學的研究先驅。研究有關祕密的心理學長達10年以上，研究內容包含祕密如何影響信任和動機、保守祕密的後果、祕密如何改變我們的行為、判斷和行動，並撰寫過50多篇關於祕密的文章及《守密》一書。

嬰兒能守密嗎？

人類到了某個時候，就會擁有超越黑猩猩的守密能力。我們了解自己腦中的訊息不一定也在別人腦中。但孩子們是何時跨過這個門檻的？他們何時開始守密？

嬰兒也許可愛，但他們非常不善於交談。我們無法問他們在想什麼，他們也尚未具備認知能力來玩水果實驗。所以在嬰兒階段，為了能了解他們在想什麼，我們必須觀察其他地方，尤其是他們在看什麼。

當人類與其他動物把眼睛朝向某處時，意味著我們把注意力放在該處。例如發生預期之外的事情時，嬰兒與黑猩猩都會花更多時間注視。根據這個想法，研究者設計了適合嬰兒的錯誤信念測試——他們雖然還不會說話，但已會看東西。

想像有一只黃箱子和一只綠箱子，兩只箱子之間有一片玩具西瓜。這就是實驗的設置。有位女性坐在箱子後方，拿起玩具把玩一會兒後，放進綠箱子裡。

十五個月大的嬰兒看著這一幕。接著，一片隔板升起，擋住女子的視線：她看不到箱子，但嬰兒還是可以看到一切。神奇的事發生了：下方有一塊看不見的磁鐵移動，讓玩具滑出綠箱子，進入黃箱子！

隔板降下來。接下來，一組嬰兒看到女子把手伸進她上次看到玩具的綠箱子（她原來放置玩具的地方，但現在已經不在了）。另一組嬰兒則看到女子將手伸進黃箱子裡拿玩具，儘管她並沒看到玩具被移到那裡。

嬰兒對伸手到黃箱子拿玩具西瓜的女子注視得較久。他們似乎驚訝於看到這位女性根據她不可能得知的資訊而行動——彷彿他們預期她會錯誤地相信玩具還在綠箱子裡。但一如對黑猩猩的實驗，我們應該思考這可能與了解其他心智狀態並無關係。說不定，寶寶了解每項物品皆有其位置（玩具放在玩具箱，書本放在書架），而那名女性只是讓我們看到玩具西瓜放在綠箱子。也許這就是為什麼寶寶看到女子在黃箱子裡找玩具時會感到驚訝：玩具不在它該在的地方！

我們必須觀察真實的行為，而不只是他們的眼睛，好判斷兒童是否能真正了解祕密。一項針對十六到十八個月大幼童的實驗正是如此。在情況一，一位實驗者要兒童「戲弄」第二位實驗者，趁第二位實驗者離開房間時，把一件玩具從箱子A移到箱子B。第一位實驗者笑嘻嘻地將手指放在嘴唇上，發出「噓——」的聲音，以強調要偷偷進行。情況二則沒有戲弄：第一位實驗者在大家眼前移動玩具，第二位實驗者也沒有離開房間。

接著，第二位實驗者來到原本放置玩具的箱子A，但無法打開。要知道，這個年齡的幼童只要有機會，便很樂於幫忙；而了解他們在這種情況下如何提供協助，是很有意義的。

看到「戲弄」（情況一）的兒童知道，第二位實驗者不知道玩具被移動了，為了幫忙，他們會指著現在放有玩具的箱子B。但如果所有人都看到玩具被移到箱子B（情況二），那麼想打開箱子A的實驗者一定有其他的理由。所以為了提供協助，兒童應該會試著幫助實驗者打開箱子A。十八個月大的幼童正是如此，至於十六個月大的則似乎還不懂。所以與成年的黑猩猩不同，十八個月大的幼童已經了解其他人有錯誤信念的情況。

在某個年齡之前，兒童的行為很像黑猩猩。人類寶寶與黑猩猩都會注意其他人的視線，觀察其他人的基本意圖與目標；而即使是蹣跚學步的幼童，也像黑猩猩一樣，能理解何時沒有目擊者。

兒童超越黑猩猩的地方在於，能了解資訊就像物品一樣可被隱藏，但這種理解需要時間來發展。經年累月之下，他們守密的能力也逐漸進步。

學齡之前，正在練習守密

如果你身為父母——就算你不是——你會知道學齡前的兒童需要看顧。等他們開始會走路，他們就能離開監護人的視線。兒童有很多機會搗蛋，所以兒童最早的祕密通常是關於想隱瞞自己闖的禍。

隱藏闖禍與意外

兒童最早的守密行為通常很好笑。例如有一位父親說，兩歲大的女兒喜歡吹熄蠟燭，雖然她知道這是被禁止的。一天晚上，這位父親發現有一根蠟燭熄滅了，而他的女兒異常安靜。然後他發現女兒躲了起來。她承認自己吹熄了蠟燭，所以想逃走。另外有一名三歲男童偷吃了巧克力，他知道不該如此，於是躲在臥室的衣櫥裡。

學齡前兒童常用否認來隱瞞自己的行為：一名三歲男童否認吃了餅乾，但嘴唇上沾有餅乾屑；一名女童否認偷用母親的化妝品，但臉上都是口紅。

很遺憾的是，對父母而言，兒童最初的守密通常發生在學會上廁所之前。所以三到五歲的兒童有個很常見的祕密：尿床或尿褲子（我也聽過兒童會尿在不適合的地方，例如桶子或購物袋）。這些事通常很快就會被發現，但即使孩子成功地隱藏證據，被詢問時仍多半會立刻坦承。如三歲大的女童成功隱瞞了意外，直到她被問到：「你為什麼換了新褲子？」

這個年齡的兒童通常會想隱瞞自己搞出的亂子。三歲大的幼童坐在自己灑出來的積水上，卻沒想到會留下濕屁股的證據。四歲大的幼童用身體擋住自己畫在牆壁上的塗鴉。五歲大的幼童把一桶水倒進臥室，想做個游泳池，等到發現差太多之後，只簡單地把門關起來，想隱瞞自己的錯誤計算。

這種守密程度很像成年黑猩猩，隱瞞的做法也往往顯得很好笑，儘管牠們還會做出更多兒童不宜的舉動。假設黑猩猩老大逮到其他雄猩猩在牠面前與雌猩猩交配（大不敬），冒犯了老大的黑猩猩可能會立刻用手遮住私處，好像這麼做就可以隱藏犯罪現場。甚至就算偷偷交配成功，犯規的猩猩仍會行跡可疑，就像女童拒絕回答為什麼她換了條新褲子。德瓦爾在著作《好性情》中提到，有隻順服的公獼猴曾偷偷與母獼猴交配。儘管獼猴老大不可能知道犯行，但那隻獼猴在事後仍對獼猴老大表現出異常的順服，甚至咧嘴發笑。