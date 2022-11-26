【小說】《詛咒兔子》選摘：越是要用來詛咒的物品，就越要做得漂亮

文：鄭寶拉（정보라）

詛咒兔子

「越是要用來詛咒的物品，就越要做得漂亮。」

爺爺總是這麼說。

兔子坐在樹下的造型電燈非常可愛，雖然那棵樹做得不太符合現實，但看得出兔子是傾注心血打造而成的。兔子的雙耳及尾巴末端，還有眼睛是黑色的，身體其他部位則是雪白色。雖然使用堅硬材質製作，仍細膩呈現出柔軟的粉色嘴唇及毛茸茸的質感。當燈亮起，兔子身體會發出白光，在那當下，它好似一隻活生生的兔子，感覺下一秒就會豎起雙耳或開合鼻孔嗅聞著。

每件物品都有它背後的故事，既然是用來詛咒的物品，這座兔子燈自然也有故事，那是爺爺坐在電燈旁的搖椅上，一次又一次重複說的故事。

這盞燈是為爺爺的朋友而做的。

不能為了個人目的製作詛咒物。家族製作的器具也不能做成詛咒物，這是世世代代製作詛咒物品的我們家訂下的不成文規定，但兔子燈是唯一例外。

「朋友家以前是開酒都家的。」

爺爺說，然後他總會多補一句：

「你知道什麼是酒都家嗎？」

當然知道，畢竟我不是第一次聽這個故事了，但爺爺不給我回答的機會，立刻接著說。

「依照最近的說法就是所謂的釀酒廠，他們家是那一帶規模最大的釀酒廠。現在雖然很少見了，但當時酒廠規模很大，村子的人幾乎都在那裡工作，是地方上大家都認可的酒都家。」

地方望族的兒子和製作詛咒物品家的兒子是怎麼成為朋友的，爺爺自己也不確定，他跟我說了好幾次他也不曉得原因。爺爺家，應該說我們家，對外說是「鐵匠鋪」，如果接到訂單也會實際製作或維修農具和各種鐵製工具，但真正的本業是什麼，村裡居民和孩子們都很清楚。

現代比較文明一點的說法，會用「巫俗人」這個詞，指的是薩滿、算命師及禮儀師這一類人。他們在當時全都被當成賤民對待，其實不該有這種差別待遇的，但總之那個年代就是如此。可是爺爺家，也就是我們家，卻沒被當成賤民，因為我們家既沒有做法事的薩滿，也不幫人算命，更與喪葬禮儀無關，雖然從事和巫俗相關的事，但沒有人明講，而且我們也確實進行農具修繕或鐵匠工作，所以很難做出明確定義。再加上村裡還流傳著如果惹到我們家就會被詛咒的傳言。當然我們家族是絕對不會將詛咒物品用於私人恩怨，但我們也清楚其他人不可能知道我們家的這個內規，就算知道了應該也不會在意。總而言之，我們家在當時是大家避諱的對象。

「但那個朋友好像絲毫不在意那些。」爺爺說了好幾遍。那些在村子裡傳得沸沸揚揚的謠言、他人茶餘飯後的話題、恐懼與好奇參半的鄰居目光等，爺爺的朋友完全不在乎。對酒都家的兒子而言，只要在同個社區長大，一起上學讀書且年紀相仿的孩子都是他的朋友，他也完全沒有理由僅因父母的工作而不跟哪些人玩。又因為有錢有地，在地方擁有影響力的釀酒廠少爺把爺爺當成朋友一起玩，同儕也慢慢接納了爺爺。

「他們家父母是真的很開明。」

爺爺又重複好幾遍。

「不會因為有權有勢就隨意對待他人，看到任何人都鞠躬問候，誰家有紅白喜事，他們都會率先跳出來幫忙。」

從現代角度來看，爺爺朋友的父母也是有能力的企業家。試圖跳脫村民隨便釀酒在村里間販售的事業規模，將生產流程標準化，打造現代化工廠，也嘗試擴充生意版圖到其他區域，甚至推廣到全國。然而在戰爭爆發後，他們暫時逃往南方，回來後卻發現包含釀酒廠在內的整個村子都被夷為平地，但爺爺朋友的父母不因此喪志，反而因為全都被燃燒殆盡，決心從頭開始建造現代化、標準化工廠。

爺爺的朋友很明白父母的理念，也很認真對待家業。

「我們都以為那小子日後要當老闆應該會去讀商科，殊不知他去了工科。他說要把親手蒸飯釀酒的味道延續下去，並進行量產。一個高中剛畢業的十九歲小子為了讓自家的酒制霸全國，非常有企圖心。」

但他的這份野心被政府的糧食政策阻撓了，農業政策的核心重點是大米必須自給自足，政府更明文禁止使用大米釀造特定酒類，將蒸飯和酒麴混合加水發酵的傳統釀酒法也因為政策而消失了，取而代之的是酒精，即加水稀釋的濃度百分之九十九的乙醇。為了讓人們能將這噁心的液體喝下肚，硬是在廉價酒裡加入甘味劑，然後拿到酒市開始大量販售。

爺爺的朋友十分灰心，但並未完全死心，他是代代相傳的釀酒匠人家族的兒子，也是具備這個領域相關知識的專家。大米是珍貴的資源，比起喝酒，吃飯確實更重要，所以他暫時接受這個政策，並在遵守政府禁用大米釀酒的這個條件下，開始研究如何進行傳統的手作釀酒。他努力鑽研原料比例、酒精度數、發酵溫度及蒸餾方式等，藉此找出最能復刻過往米酒風味的生產方式。

爺爺在說到這一段時，總會戲劇化暫停。

「你覺得事情會怎麼發展？」

爺爺看著我問。

「你覺得他成功研發出那個技術嗎？還是失敗了？」

這是我聽過無數次的故事了，早已知道答案是什麼。

但我總是笑著搖頭。

「當然是成功啦，他是個聰明又有毅力的人。」

爺爺說，然後露出淒涼的微笑。

「但他也失敗了。」

爺爺的朋友只專注於要研發出更好的技術，做出更好喝且對身體有益的酒，但他完全不知道，那個年代比起產品和技術本身，更重要的是和政府官員的交情、人脈，以及懂得怎麼招待他們。若有必要，甚至還要進行賄賂或不法交易。