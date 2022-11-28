輿論之下的晦暗真相：缺乏動機與DNA證據的殺人犯？以色列重審16年前中學少女命案

2006年12月6日，在以色列北部戈蘭高地上的一座寧靜小鎮卡茲林（Katzrin），13歲的塔伊兒・拉達（Tair Rada）被發現身中數刀，陳屍在學校的一間女廁。

當天上午，八年級的塔伊兒一如往常，前往諾菲・戈蘭中學（Nofey Golan）；中午休息時間，她和同學一起在室外玩後，決定翹課，因此並未隨著其他同學回到教室。當天下午，母親回家後，沒有發現塔伊兒的蹤跡，在當晚六點左右報警，警方展開搜索後，在學校一間女廁發現她慘死的屍體。

12月13日，警方逮捕29歲的烏克蘭籍、在該校鋪磁磚的工人羅曼・札多羅夫（Roman Zdorov），起初，札多羅夫不斷重申自己是無辜的。

在遭到偵訊及羈押數日後，12月19日，札多羅夫向警方自白，是自己殺了塔伊兒，並前往命案現場進行模擬。

隔日，札多羅夫徹底翻供，堅稱自己是無辜的，並表示自己是在警方反覆偵訊下被「洗腦」，才供稱自己是兇手。

無辜者的自白？

札多羅夫在遭羈押期間，被安排與一位叫「亞瑟」的室友同住，亞瑟用自己的經驗，以老大哥的姿態對待札多羅夫，讓後者逐漸卸下心防，開始掏心掏肺，札多羅夫說自己在案發學校工作期間，曾被學生嘲弄、罵髒話；也提到案發當天自己心裡有股怒氣，還說自己一旦生起氣來，有時會失控、甚至失憶。

12月18日，札多羅夫在牢房裡向亞瑟自白，殺害塔伊兒的經過，甚至還當場示範。

根據札多羅夫的自白：案發當天塔伊兒向正在工作的他討菸遭拒，開始辱罵他，還拒絕道歉，怒火中燒下，他暗自決定要殺了塔伊兒；他尾隨塔伊兒上樓，來到位於二樓的女廁，隨著她進入了一個廁所間，拿出工作使用的一把刀，制伏塔伊兒，砍了她的喉嚨、脖子、胸部、臉部，身受重傷的塔伊兒很快便在狹小的廁所間倒下，整個人伏在馬桶上；隨後，札多羅夫離開案發現場，到樓下的男廁清洗兇器，丟掉作案時穿的長褲，然後繼續工作到晚間五點半。

承審法官認定，這項自白中包含了多項只有兇手才可能知道的細節；此外，根據檢警提交的化驗結果，受害者衣服上發現的鞋印，與札多羅夫作案當天穿的鞋子吻合。

模擬命案現場時，札多羅夫示範自己如何踩著受害者的身體，扶著廁所隔間的牆壁頂端，矯健地跳出被上鎖的廁所間；一位承辦員警事後回憶道，札多羅夫像是「奧運體操選手」一樣跳出廁所間的舉動，沒練過是做不出來的，失敗可能性極高，這一跳說服了這位警官，札多羅夫就是真兇。

札多羅夫向獄友透露的不少訊息，事後都被警方認定有人證與物證支持；此外，案發當晚，札多羅夫曾和上司通電話，他事後告訴妻子，上司說朋友的女兒在學校廁所間被殺了，所以明天不用去上班；但這名上司事後接受警方偵訊時，說自己根本沒有提到命案。

類似的發現，都被檢警用來當作支持札多羅夫為兇手的佐證。

獄友亞瑟的確是一名正在服刑的罪犯，但他同時也是被警方招募來套話的線民，在警方與他簽訂的合約中載明，每日酬勞為300謝克爾，若札多羅夫招認，還可額外領到1萬2000謝克爾的「獎金」。

札多羅夫事後回憶，自己把亞瑟當成無話不談的好友，亞瑟也規勸他，等警方發現像是DNA這樣的證據就完了，鐵定會被判終身監禁，最好還是乖乖認罪，或供稱是塔伊兒先惹他，這樣很可能只判過失殺人，坐個幾年牢就回家了。

在這樣的氛圍下，札多羅夫決定，「招了」會比較划算。

警方在偵訊過程，可說是無所不用其極地軟硬兼施，比如聲稱在札多羅夫衣服上發現被害者血跡、或他妻子要離開他等等；必須提到的是，這類偵訊手段在以色列並沒有違法。

缺乏動機與DNA證據的殺人犯？

辯護團隊認為，札多羅夫沒有理由殺人，案發時，他剛新婚一年多，兒子不到兩個月大，案發當日，還正巧是他在該校工作的最後一天。

札多羅夫（右）與妻子（中）、及一個追求此案真相臉書粉專的管理員Shirley Ben Yehonatan（左）在2022年9月的合影｜Photo Credit: Shirley Ben Yehonatan （We demand a fair trial in the case of the murder of the late Tair Rada.）

他們主張，札多羅夫性格軟弱，屈服在警方各種威逼利誘下；他之所以能夠鉅細靡遺地說出並模擬各種作案細節，必須歸功於警方在偵訊過程中有意無意「洩題」，及身為警方線民的獄友，為札多羅夫提供的各種點子。

札多羅夫的律師還指出，警方聲稱掌握的證據，充斥許多漏洞：比如辯護團隊聘請的一位專家指出，警方在被害者身上發現所謂與札多羅夫鞋子吻合的「鞋印」，很可能根本不是鞋印；札多羅夫說自己刺了塔伊兒四次，但這與屍檢報告不合；札多羅夫說自己尾隨塔伊兒往二樓的女廁，最後看到塔伊兒的目擊同學說，塔伊兒是自己一個人上樓的；札多羅夫說塔伊兒向他討菸不成還罵髒話，塔伊兒的家人則說她不僅不抽菸，還討厭菸味，且生前向來彬彬有禮。

此外，警方並沒有在一樓男廁、即札多羅夫聲稱案發後清洗血跡、整理服儀的第二現場發現血跡，也沒找到札多羅夫在案發時穿的褲子及使用的兇器；警方在附近的垃圾場進行大規模搜索後，找到幾條疑似札多羅夫在案發時穿的褲子，卻沒驗出血跡，之後還把這些褲子銷毀了。

辯方律師抨擊，警方在札多羅夫認罪後，對一些可能指向其他兇嫌的線索，就沒有積極做進一步確認；承審法官也對此作出了批評。

其中包括：在案發時間左右進入女廁的女學生說，聽到從廁所間傳來男孩（即：非「男人」）的聲音；另一名女學生在案發時間左右，目睹一名男孩匆匆離開現場；命案現場的廁所間，有三個看起來像未成年男生的鞋印；在命案現場發現不屬於塔伊兒及札多羅夫的血跡；還有女同學表示，自己知道誰是兇手，但因害怕遭報復，拒絕透露兇手的名字。

真兇的頭髮？