輿論之下的晦暗真相：缺乏動機與DNA證據的殺人犯？以色列重審16年前中學少女命案
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2006年12月6日，在以色列北部戈蘭高地上的一座寧靜小鎮卡茲林，13歲的塔伊兒・拉達被發現身中數刀，死在學校的一間女廁。案發16年後的今天，在各種媒體的推波助瀾下，此案持續受到關注。
2006年12月6日，在以色列北部戈蘭高地上的一座寧靜小鎮卡茲林（Katzrin），13歲的塔伊兒・拉達（Tair Rada）被發現身中數刀，陳屍在學校的一間女廁。
當天上午，八年級的塔伊兒一如往常，前往諾菲・戈蘭中學（Nofey Golan）；中午休息時間，她和同學一起在室外玩後，決定翹課，因此並未隨著其他同學回到教室。當天下午，母親回家後，沒有發現塔伊兒的蹤跡，在當晚六點左右報警，警方展開搜索後，在學校一間女廁發現她慘死的屍體。
12月13日，警方逮捕29歲的烏克蘭籍、在該校鋪磁磚的工人羅曼・札多羅夫（Roman Zdorov），起初，札多羅夫不斷重申自己是無辜的。
在遭到偵訊及羈押數日後，12月19日，札多羅夫向警方自白，是自己殺了塔伊兒，並前往命案現場進行模擬。
隔日，札多羅夫徹底翻供，堅稱自己是無辜的，並表示自己是在警方反覆偵訊下被「洗腦」，才供稱自己是兇手。
無辜者的自白？
札多羅夫在遭羈押期間，被安排與一位叫「亞瑟」的室友同住，亞瑟用自己的經驗，以老大哥的姿態對待札多羅夫，讓後者逐漸卸下心防，開始掏心掏肺，札多羅夫說自己在案發學校工作期間，曾被學生嘲弄、罵髒話；也提到案發當天自己心裡有股怒氣，還說自己一旦生起氣來，有時會失控、甚至失憶。
12月18日，札多羅夫在牢房裡向亞瑟自白，殺害塔伊兒的經過，甚至還當場示範。
根據札多羅夫的自白：案發當天塔伊兒向正在工作的他討菸遭拒，開始辱罵他，還拒絕道歉，怒火中燒下，他暗自決定要殺了塔伊兒；他尾隨塔伊兒上樓，來到位於二樓的女廁，隨著她進入了一個廁所間，拿出工作使用的一把刀，制伏塔伊兒，砍了她的喉嚨、脖子、胸部、臉部，身受重傷的塔伊兒很快便在狹小的廁所間倒下，整個人伏在馬桶上；隨後，札多羅夫離開案發現場，到樓下的男廁清洗兇器，丟掉作案時穿的長褲，然後繼續工作到晚間五點半。
承審法官認定，這項自白中包含了多項只有兇手才可能知道的細節；此外，根據檢警提交的化驗結果，受害者衣服上發現的鞋印，與札多羅夫作案當天穿的鞋子吻合。
模擬命案現場時，札多羅夫示範自己如何踩著受害者的身體，扶著廁所隔間的牆壁頂端，矯健地跳出被上鎖的廁所間；一位承辦員警事後回憶道，札多羅夫像是「奧運體操選手」一樣跳出廁所間的舉動，沒練過是做不出來的，失敗可能性極高，這一跳說服了這位警官，札多羅夫就是真兇。
札多羅夫向獄友透露的不少訊息，事後都被警方認定有人證與物證支持；此外，案發當晚，札多羅夫曾和上司通電話，他事後告訴妻子，上司說朋友的女兒在學校廁所間被殺了，所以明天不用去上班；但這名上司事後接受警方偵訊時，說自己根本沒有提到命案。
類似的發現，都被檢警用來當作支持札多羅夫為兇手的佐證。
獄友亞瑟的確是一名正在服刑的罪犯，但他同時也是被警方招募來套話的線民，在警方與他簽訂的合約中載明，每日酬勞為300謝克爾，若札多羅夫招認，還可額外領到1萬2000謝克爾的「獎金」。
札多羅夫事後回憶，自己把亞瑟當成無話不談的好友，亞瑟也規勸他，等警方發現像是DNA這樣的證據就完了，鐵定會被判終身監禁，最好還是乖乖認罪，或供稱是塔伊兒先惹他，這樣很可能只判過失殺人，坐個幾年牢就回家了。
在這樣的氛圍下，札多羅夫決定，「招了」會比較划算。
警方在偵訊過程，可說是無所不用其極地軟硬兼施，比如聲稱在札多羅夫衣服上發現被害者血跡、或他妻子要離開他等等；必須提到的是，這類偵訊手段在以色列並沒有違法。
缺乏動機與DNA證據的殺人犯？
辯護團隊認為，札多羅夫沒有理由殺人，案發時，他剛新婚一年多，兒子不到兩個月大，案發當日，還正巧是他在該校工作的最後一天。
他們主張，札多羅夫性格軟弱，屈服在警方各種威逼利誘下；他之所以能夠鉅細靡遺地說出並模擬各種作案細節，必須歸功於警方在偵訊過程中有意無意「洩題」，及身為警方線民的獄友，為札多羅夫提供的各種點子。
札多羅夫的律師還指出，警方聲稱掌握的證據，充斥許多漏洞：比如辯護團隊聘請的一位專家指出，警方在被害者身上發現所謂與札多羅夫鞋子吻合的「鞋印」，很可能根本不是鞋印；札多羅夫說自己刺了塔伊兒四次，但這與屍檢報告不合；札多羅夫說自己尾隨塔伊兒往二樓的女廁，最後看到塔伊兒的目擊同學說，塔伊兒是自己一個人上樓的；札多羅夫說塔伊兒向他討菸不成還罵髒話，塔伊兒的家人則說她不僅不抽菸，還討厭菸味，且生前向來彬彬有禮。
此外，警方並沒有在一樓男廁、即札多羅夫聲稱案發後清洗血跡、整理服儀的第二現場發現血跡，也沒找到札多羅夫在案發時穿的褲子及使用的兇器；警方在附近的垃圾場進行大規模搜索後，找到幾條疑似札多羅夫在案發時穿的褲子，卻沒驗出血跡，之後還把這些褲子銷毀了。
辯方律師抨擊，警方在札多羅夫認罪後，對一些可能指向其他兇嫌的線索，就沒有積極做進一步確認；承審法官也對此作出了批評。
其中包括：在案發時間左右進入女廁的女學生說，聽到從廁所間傳來男孩（即：非「男人」）的聲音；另一名女學生在案發時間左右，目睹一名男孩匆匆離開現場；命案現場的廁所間，有三個看起來像未成年男生的鞋印；在命案現場發現不屬於塔伊兒及札多羅夫的血跡；還有女同學表示，自己知道誰是兇手，但因害怕遭報復，拒絕透露兇手的名字。
真兇的頭髮？
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挑選高性能空氣清淨機，內行人才知道的「黃金法則」
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在挑選家電之前，少不了要做一番功課， 挑選高性能空氣清淨機，有什麼是內行人才知道的「黃金法則」？多看多比較，幫助你挑選到最適合的產品。
在挑選家電之前，少不了要做一番功課。正如買除濕機會看每日除濕量、買冷氣會看BTU數，在挑選適合自身環境的空氣清淨機時，該看什麼數據來判斷其清淨能力呢？
其實，AHAM（美國家電製造商協會）就針對消費者的需求制定了一套名為「CADR」的清淨空氣輸出率標準，而台灣消保處明年1⽉1⽇起也將實施新的「CASR」和省電等級「EE」法規，這也是過往市面上拿來評價空氣清淨機功效的兩項指標。
無論是「CADR」還是「CASR」都是評測空氣清淨機運作的效能，幫助消費者依照自已的坪數來選擇合適的空氣清淨機。不過，「CADR」跟「CASR」還是有一些限制，例如，效能之外、空氣清淨的品質如何？可以針對哪些污染源做過濾？為了挖掘空氣清淨機更多挑選細節，本文公開一套更細緻的空氣清淨機「黃金法則」，在能源效率之外也留意淨化質量，幫助你挑選到質量更好的清淨機。
⿈⾦法則：「質量」⽐速度和能源效率更重要
「CASR」指的是一台空氣清淨機每分鐘的「乾淨空氣提供率（Clean Air Supply Rate）」；而美國家電製造商協會AHAM制定的「CADR」值則是每小時的「乾淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate）」，主要差異僅在於以分鐘或小時計算。
而一般業界常見的CADR測試都是在只有28.5m³的狹小檢測室內進行測試，為時20分鐘、採用1個感應器、測試3種懸浮微粒，再計算追蹤該空氣清淨機過濾空氣的速度。
這樣的評測中並無法看出空氣清淨的品質，但是在真實居家環境中，過濾品質對於我們來說比起速度更為重要。下列就是對於空氣清淨品質會造成顯著影響的幾個可能原因：
- 清潔質量：是否有自動感應與過濾的功能？是否符合HEPA H13標準全機密封以防細微顆粒外洩？是否能有效且持續的消滅室內空氣中的甲醛？
- 即時響應：有多少個實時感應器偵測室內空氣狀況？是否具備甲醛感測器？是否可以偵測到小至PM0.1的空氣污染顆粒？
- 房間覆蓋率：是否有在更符合室內環境的空間做評測（如 POLAR 實驗）？是否有氣流倍增科技技術能將乾淨空氣傳送至室內每個角落？
打破三個常見迷思
其實我們日常中還有一些有關空氣品質與空氣清淨機的迷思，都會影響選購機器時常被忽略的細節。
一、CASR/CADR愈⾼意味機器愈有效？
CASR/CADR只能反應機器運作的效率，但卻無法完整的呈現淨化品質。例如，兩台數值相同的空氣清淨機，一台有做到全機密封、另一台卻密封不良，會發現一些顆粒較小的污染物可能隨著機器運作而被排放出來，導致污染物不斷累積聚集、空氣越來越髒。但若是符合 H13 HEPA 標準完全密封，就能有效將污染物牢牢鎖住、不造成二次空氣污染，防止受污染空氣繞過濾網將污染物帶回室內。
二、甲醛只存在於新房中？
很多人以為甲醛只會存在於「裝潢、油漆」等新居環境，但根據實測調查，有近45%裝潢在3~15年之久後仍可被偵測出甲醛超標情況，尤其在天氣悶熱時更會讓傢俱、建材中的甲醛開始釋放，影響使用者健康。為了有效解決此問題，空氣清淨機是否具備捕捉並消滅甲醛的功能與技術就非常重要。
三、⾼省電等級（EE）意味著物有所值？
有些廠商可能犧牲效能來符合等級，但更重要的還是效益。一台好的空氣清淨機除了看效能之外，還要留意吹出的乾淨空氣是否有效地被吹送至房間每一個角落，否則，乾淨空氣若只能圍繞在機器附近，再怎麼有效率也無益於家中的空氣品質。
以Dyson為例，他們特別與專業實驗團隊打造「POLAR實驗室」，以貼近實際家庭環境的方式在角落位置擺放空氣清淨機，由9個感應器持續收集全室空氣品質數據，確保空氣清淨機能即時自動反應，並將淨化的空氣吹送至房間內每個角落。
多方面評估效能與品質，選購最符合需求的黃金空氣清淨機
綜合上述，要挑選一台優良的空氣清淨機，要考慮的點包括：
- 是否可以傳遞和循環清潔空氣，達到全屋淨化？
- 是否全機完全密封符合HEPA H13標準，不會將污染物洩漏回空氣中？
- 是否可以持續消滅甲醛？
- 是否能夠捕捉病毒、細菌和過敏原？以及99.95%的超細顆粒？
- 是否能感知污染並對您不斷變化的室內環境做出反應？
這些黃金法則將能幫助消費者在「CADR」/「CASR」和省電等級「EE」等公定標準之外，更全方位的挑選有效且高品質的空氣清淨機。這也是為什麼像Dyson這樣的品牌，投入了許多資源不斷更新科技技術，透過如全室循環、全機密封HEPA H13過濾、Sense, Capture & Project、POLAR測試⽅法、Air Multiplier™ 氣流倍增科技、甲醛消滅技術、獨特運算系統與四種感應器等實驗法與應用技術，提升空氣清淨機的淨化質量，也帶給消費者更多評比的思考點。
下一次在挑選空氣清淨機時，建議除了「CADR」/「CASR」跟省電等級「EE」之外，不妨多看多比較，以這套「黃金法則」挑選最適合自己的空氣清淨機！
高性能空氣清淨機選擇指南：https://bit.ly/3t9oxGS