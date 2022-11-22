TNL+ 2022/11/22,
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川普角逐共和黨2024總統提名的最大勁敵，佛州州長迪尚特是如何崛起的？

川普角逐共和黨2024總統提名的最大勁敵，佛州州長迪尚特是如何崛起的？
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

期中選舉後，接下來的選戰即是2024總統大選。在佛州州長大選後，迪尚特的黨內呼聲更上一層樓，從川普對迪尚特的態度轉變也不難看出，迪尚特確實為威脅川普選勢的強勁對手，而迪尚特所挾帶的優勢，更讓他是否參選也受到民主黨關注。到底，這位成為全國焦點的佛州州長是誰？

前美國總統川普（Donald Trump）宣布參選2024總統大選，第三次角逐總統大位，但對不少的共和黨人來說，這可不是太好的消息，因為在剛結束的期中選舉，由川普背書的候選人們表現不佳，最終讓往往有利於在野黨的期中選舉，由執政的民主黨取得勝利。

不過就在共和黨一片令人擔憂的表現中，搖擺州佛羅里達卻出現一項驚人的選舉紀錄，競選連任的共和黨籍州長迪尚特（Ron DeSantis）以19個百分點，打敗對手成功連任，不僅是共和黨的一絲希望，更讓迪尚特角逐2024的呼聲越來越高，而這位成為全國焦點的佛州州長迪尚特，到底是誰？

從棒球明星到佛州州長、從川普子弟兵到川普眼中釘

並非出身政治世家或權貴階級，迪尚特來自佛州保守城市達尼丁（Dunedin）的中產家庭。小時候的迪尚特為棒球球員，不僅在小學時打進了威廉波特（Williamsport）少棒世界冠軍賽，還靠著優異的運動表現與學業成績，進入了耶魯大學就讀歷史系，隨後，進入哈佛大學法學院。

在唸書期間，迪尚特深受湯姆克魯斯（Tom Cruise）的經典電影《軍官與魔鬼》影響（該電影背景為一起海軍陸戰隊同袍相殘的案件），在26歲時加入美國海軍，並如同電影中的湯姆克魯斯，在美國關押政治犯最敏感的關塔那摩灣（Guantanamo Bay）軍事監獄，擔任海軍法官。2007年，迪尚特被派遣至伊拉克擔任海豹第一特種部隊的法律顧問，並獲頒多個戰爭勳章。

迪尚特在2012年投身政治，參選家鄉佛羅里達州、高度保守的第六選區眾議員，並以過去的軍中背景強調自己並非「政治人物」，隨後也在2014與2016年成功連任，並在2018年角逐州長大位。

從過去迪尚特的訪問發言、競選活動與廣告，都不難看出迪尚特深受棒球以及湯姆克魯斯美國英雄式電影的影響，包括上節目討論棒球（曾在節目中提到12歲參與世界冠軍賽時，球隊帽簷下方印著「WWT」代表「We Want Taiwan」的字樣，由於當時台灣為世界少棒強棒）、以棒球為比喻回應政治攻防，又或者是發行自己的棒球卡，以及在競選廣告中模仿著《捍衛戰士》裡的湯姆克魯斯，並走向標示著「TOP GOV」（與《捍衛戰士》英文片名「TOP GUN」相似）的戰機。

說到迪尚特的崛起，擔任州長期間的幾項重大政策與態度，都讓迪尚特登上全國版面，包括COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）期間，公開批評戴口罩的態度、推出「別談同性戀」法，禁止向低年級學生講述性傾向議題以及高年級生的相關討論，隨後又因迪士尼在員工抗議下公開反對該法，迪尚特要求取消佛州迪士尼樂園在該州享有55年的自治特權。

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