2022世界盃：地主隊開幕戰落敗破紀錄，《紐時》評卡達辦世足賽顧人怨「足球有如止痛鴉片劑」
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卡達12年前拿下主辦權，本屆世足賽就此成為史上最具爭議的運動賽事之一。卡達極度富有但天氣炎熱，爭辦時欠缺足球基礎設施，仍成為首個主辦世足賽的阿拉伯國家，FIFA廉潔因此蒙塵，卡達被控虧待興建鐵路、場館與旅館的移工及禁止同志行為的法律也屢屢掀起話題。
卡達世界盃足球賽出師不利，寫下主辦國首戰吞敗難堪紀錄
（中央社）主辦國卡達今（21）日在世界盃足球賽出師不利，0比2不敵南美洲「高原殺手」厄瓜多，成為世足賽首支開幕戰落敗的地主隊。
卡達主場興致勃勃的球迷，開賽僅第3分鐘就受到震撼。厄瓜多國際賽得分王瓦倫西亞（Enner Valencia）球門前一記頭球破網，讓巴伊特體育場（Al Bayt Stadium）全場卡達球迷鴉雀無聲，不敢置信；不過經由影像輔助裁判技術（Video Assistant Referees，VAR）判定越位不算，厄瓜多空歡喜一場。
但掌握多半攻勢的厄瓜多攻勢不斷，第16分鐘取得12碼罰球機會，瓦倫西亞操刀得手，踢進本屆賽事第一球。身為全隊唯一之前參加過世界盃（2014年，進3球）的老將，瓦倫西亞在這球之後於世足賽累計攻進4球，躍居隊史世足賽進球數第一人。33歲的他也成為世足開幕戰年紀最長的進球者。
狀態火熱的瓦倫西亞第31分鐘再度建功，門前接獲傳中後，頭錘將球頂進球門左下角，以2比0擴大領先差距。
上半場結束，厄瓜多完全壓制對手，掌握54％控球權，3次射正2度破網；卡達擁有46％控球權，2次射正皆無功而返。
效力土耳其聯賽俱樂部費內巴切（Fenerbahçe）的瓦倫西亞，這場比賽展現出色的無球跑動能力，上半場就為厄瓜多兩度進球，奠定勝基。
下半場卡達反攻無力，厄瓜多也未再入球，終場厄瓜多以2比0贏得首勝。
在世足過往歷史當中，從未有地主國在開幕戰落敗，今天卡達締造了一項臉上無光的紀錄。A組另外兩隊分別是塞內加爾與荷蘭，一般公認實力均高於卡達，卡達若無法在小組賽出線，將成為繼2010年的南非之後，第2支無緣晉級淘汰賽的主辦國。
卡達下場小組賽將於台灣時間25日晚間9時對上塞內加爾，厄瓜多則於26日零時遭遇「橘子軍團」荷蘭。
《紐時》：卡達辦世足賽顧人怨，足球有如止痛鴉片劑
《紐約時報》報導，2022年世足主辦國卡達人權爭議不斷，盛會的國際足球總會（FIFA）主席、贊助商、球迷、參賽球員與教練都不開心，主事者只能把足球當止痛鴉片劑，期盼開幕後外界專心看球。
報導寫道，歷經長期縝密規劃、棘手交涉及克服難題，4年一度的世界盃足球賽總算在卡達登場。但6年來掛心這場盛會的FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）開幕前夕沒有雀躍、激動、如釋重負的感覺，反而滿臉不開心。
英凡提諾19日在一小時獨白中捍衛卡達主辦世足賽的權利，指西方國家「偽善」、一味「道德說教」，只顧指責卡達對待同志與移工的方式，卻不顧冒生命危險偷渡到歐洲的青年前途，且忽視卡達多年來推動移工人權的進展。
言談中，出身瑞士的他對歐洲殖民歷史、資本主義貪慾、媒體報導偏負面、身障人士不受重視、20世紀瑞士某些邦婦女太晚擁有投票權、沒有人想過將大型運動賽事引進伊朗等議題大表不滿。
FIFA主要贊助商、百威啤酒（Budweiser）母公司安海斯－布希英博集團（Anheuser-Busch InBev）也不高興。因為世足賽開踢48小時前，主辦單位急轉彎，宣告場館周邊不得販售啤酒，以符合卡達嚴格限制酒類消費的做法。
大批球迷同樣跳腳，不只因為販酒規定轉彎，也因為場邊買酒有漏洞可鑽：只要花大錢買貴賓門票，或是FIFA內部人員，都有權在賽事期間購買啤酒。
一些受卡達招待到當地看球以便「說好話」的球迷也不爽，因為在《紐時》與其他媒體披露後，主辦單位取消他們的每日餐飲補貼。
場上競技的隊伍情況好不到哪裡去。部分球隊教練不開心，像是伊朗隊葡萄牙籍教頭奎羅茲（Carlos Queiroz）屢屢被追問為何替鎮壓示威者的國家掌兵符，其他隊伍教頭則要在短時間內將看似鬆散的陣容打造成場上勁旅。
球員不開心程度也超乎預期。在奠定個人名聲的大賽前夕，外界吵的是這些球員是否應該、甚至必須佩戴臂章，展示某種程度上毫無意義的標語。
卡達12年前拿下主辦權，本屆世足賽就此成為史上最具爭議的運動賽事之一。卡達極度富有但天氣炎熱，爭辦時欠缺足球基礎設施，仍成為首個主辦世足賽的阿拉伯國家，FIFA廉潔因此蒙塵，卡達被控虧待興建鐵路、場館與旅館的移工及禁止同志行為的法律也屢屢掀起話題。
本屆世足賽將是梅西（Lionel Messi）、「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）等一代球星告別秀，球迷熱切期待他們謝幕前拿出精采表現，FIFA與卡達當局對此也企盼甚深。
英凡提諾在本來該是記者會的獨白中，以近乎懇求的語氣呼籲外界不要批評球員、卡達，壞了所有在家看球的球迷樂趣。
他說，大家的日子都很苦，無疑渴望暫時忘卻憂慮的機會，「專注在我們熱愛的事物上，那件事就是足球。」
報導寫道，對世足賽及FIFA世界觀而言，英凡提諾這番話是恰如其分的總結：生活苦悶、複雜且不開心，但試著別去討論、問問題，甚至連想都不要想；更理想的做法是別抗拒，而是放輕鬆、好好享受，有如止痛的鴉片劑。
卡達世界盃足球賽超吸金，FIFA營收達2337億元
FIFA昨天告訴旗下200多個會員，2022卡達世界盃足球賽相關4年商業合約營收破紀錄達75億美元（約新台幣2337億元）。
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