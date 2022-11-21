2022/11/21,
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日本總務大臣爆政治資金疑雲請辭，日媒分析：一個月內三位閣員請辭將重創岸田政府

日本總務大臣爆政治資金疑雲請辭，日媒分析：一個月內三位閣員請辭將重創岸田政府
寺田稔｜Photo Credit: AP / 達志影像

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涉及政治獻金爭議的日本總務大臣寺田稔在昨日請辭，這將是首相岸田文雄內閣中，不到1個月第3名請辭的閣員，日本媒體分析，這種「異常事態」將重創岸田政府。岸田今年8月完成內閣改組，沒想到10月24日就發生前經濟再生擔當大臣山際大志郎因「舊統一教」問題請辭；接著又發生前法務大臣葉梨康弘因死刑發言失言，在11月11日請辭。

日本總務大臣寺田稔請辭，岸田內閣1個月內3人下台

（中央社）日本總務大臣寺田稔昨（20）日晚提交辭呈，成為首相岸田文雄內閣1個月內下台的第3位閣員。據相關人士透露，岸田稍早向自民黨高層表示，決定撤換接連爆出「政治與金錢」問題的寺田。

《共同社》報導，此前寺田否認會辭職，但岸田認為他不適合擔任主管《政治資金規正法》的閣員，以曾經擔任閣員的人為主討論了後繼人選。這將是不到1個月來第3位閣員下台，此事必將對政府構成打擊，在野黨將嚴厲追究岸田的任命責任。

寺田相繼爆出相關政治團體曾提交以已故人士為會計負責人的政治資金收支報告問題等。在野黨認為「作為政治資金的主管閣員不合格」，連日在國會要求其辭職。

自民黨內也擔憂此事影響2022年度第二次補充預算等國會審議，要求他辭職的論調升溫。

寺田在岸田政府2021年10月上路時擔任首相輔佐官（首相顧問），今（2022）年8月內閣改組時首度被延攬入閣。

岸田今年8月完成內閣改組，沒想到10月24日就發生前經濟再生擔當大臣山際大志郎因「舊統一教」問題請辭；接著又發生前法務大臣葉梨康弘因死刑發言失言，在11月11日請辭。

日本1個月內3閣員下台，日媒：重創岸田政府

《中央社》報導，涉及政治獻金爭議的日本總務大臣寺田稔在昨日請辭，這將是首相岸田文雄內閣中，不到1個月第3名請辭的閣員，日本媒體分析，這種「異常事態」將重創岸田政府。《每日新聞》報導，在自民黨內派閥屬岸田派的寺田，涉及有關「政治與金錢」的問題，讓岸田確定撤換寺田的意向。

由於日本國會今（21）日將開始審查2022年度第2次補正預算案（補充改正預算案），自民黨內擔心人事爭議對預算案等審查帶來負面影響的聲音愈來愈大，讓岸田決定出手解決。

《讀賣新聞》報導，岸田文雄今天已決定起用曾任外務大臣的松本剛明為新任總務大臣，松本剛明出身兵庫縣第11選區，過去為民主黨議員，在菅直人內閣出任外務大臣。2017年，松本剛明轉投自民黨懷抱，隸屬於前首相麻生太郎的麻生派。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀


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