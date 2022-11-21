2022/11/21,
政治

2022九合一選舉：選前最後衝刺綠著重10激戰區，藍回歸陸軍組織戰

2022九合一選舉：選前最後衝刺綠著重10激戰區，藍回歸陸軍組織戰
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

選舉倒數6天，昨天是選前超級星期天。民進黨台北市長候選人陳時中陣營下午在台北舉辦「疼惜台北、為愛而走」遊行，黨主席蔡英文在終點北市府前廣場助陣。針對未來5天的選前最後衝刺，國民黨內人士表示，這次選舉，多數國民黨執政縣市長都是拚連任，最後一週時間，將著重在陸軍及組織的部分，一個縣市都不放棄。

（中央社）九合一選舉26日投票，選戰昨（20）日進入最後黃金週，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等民進黨要角，輔選重點在北北基桃竹苗等10個激戰區；國民黨則回歸陸軍及組織戰，盼透過持續性的掃街、口耳傳播，確保支持者在投票日當天出來投票。

選舉倒數6天，昨天是選前超級星期天。民進黨台北市長候選人陳時中陣營下午在台北舉辦「疼惜台北、為愛而走」遊行，黨主席蔡英文在終點北市府前廣場助陣；桃園市長候選人鄭運鵬晚間在中壢舉辦「延續五星光榮 黃金勝選之夜」，蔡英文、賴清德、基隆市長林右昌等大咖都將到場。

民進黨內評估，目前有基隆市、台北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣、南投縣、澎湖縣、彰化縣、雲林縣等10個激戰區。

民進黨內人士說，選前黃金週，蔡英文、賴清德、蘇貞昌配合中央黨部規劃，預期再跑一輪激戰選區；選前之夜，大咖們分進合擊，賴清德預計從中彰投出發，一路往北，其他要角集中在雙北、桃園等北台灣。

桃園市是民進黨「重中之重」，鄭運鵬陣營在黃金週期間，從20日起連6晚舉辦晚會，21日在平鎮邀請賴清德站台，22日在內壢；23日在楊梅，將有蘇貞昌到場；24日在八德的晚會，蔡英文、桃園市長鄭文燦等人助陣 ；25日的選前之夜，蔡英文也會出席。

鄭運鵬公布選前造勢晚會場次
Photo Credit: 中央社
選舉進入倒數1週，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬20日公布選前大型造勢晚會場次，將連6晚舉辦，且集中在南桃園。

選前之夜，陳時中陣營已拿到總統府前凱道以及競選總部前北平東路的路權。陳時中競選總幹事吳思瑤昨天受訪指出，選前之夜地點將二擇一，還在安排規劃。

吳思瑤說，台北是全台灣最重要一戰，代表的是首都圈1000萬人共同治理願景，最大場當然就在這裡，總統、副總統都會趕回台北；對於黃金週黨內要角輔選行程，民進黨中央昨天說，確定後會再正式公布。

在國民黨方面，國民黨高雄市長候選人柯志恩昨天下午在高雄舉辦「高雄奇蹟，人民作主」團結大會，國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜及國民黨桃園市長候選人張善政到場支持；晚間，國民黨將在新北市舉辦「新莊大團結」造勢活動。

針對未來5天的選前最後衝刺，國民黨內人士表示，這次選舉，多數國民黨執政縣市長都是拚連任，最後一週時間，將著重在陸軍及組織的部分，一個縣市都不放棄；除各地候選人持續掃街，並透過口語傳播、一個拉一個方式，確保支持者在投票日當天都會出來投票。

在選前之夜部分，國民黨文傳會主委洪孟楷向《中央社》記者表示，黨中央將全力協助包含六都在內的各縣市選前之夜，由於各地選前之夜的造勢時間相近，會出現搶人大作戰，黨中央會出面協調，盡可能讓每個場地，都有最適合的來賓幫忙助講，拉抬聲勢。

朱立倫澎湖輔選 陪同賴峰偉掃街拜票（1）
Photo Credit: 中央社
爭取連任的國民黨籍澎湖縣長賴峰偉（前左2）20日在國民黨主席朱立倫（前左）等人陪同下，前往馬公北辰市場進行地毯式掃街，爭取選民支持。
朱立倫輔選遇韓國瑜 雙方擁抱拍肩致意（1）
Photo Credit: 中央社
國民黨新北市議員參選人葉元之12日在板橋舉辦造勢 活動，黨主席朱立倫（左白衣）到場輔選時，遇到前來站台的前高雄市長韓國瑜（右藍色背心者）正要離去，兩人在人群中相遇，彼此相互擁抱一下、拍了肩膀後，韓國瑜繼續趕場輔選。
張善政赴中壢成功市場拜票
Photo Credit: 中央社
國民黨桃園市長候選人張善政（中）20日上午前往中壢區成功市場掃街拜票，他說，對中壢選民的支持度絕對有信心，沒有問題。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。