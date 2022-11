中國經濟陷入困境了嗎？四位專家分享如何脫困

女人應該都想知道,當季節從濕熱走到乾冷,要如何幫助身體適應這個變化?只要好好瞭解自己真正的需要,再加上一點引導,就像魔法師施展抗寒術一樣,即使是冷冷冬日,也能從內而外美出來。

「我,相信美麗」

一直相信女人可以因為自信,而更愛自己的媚登峯,在台灣四十年多來,透過最體貼細緻的傾聽理解、專業的營養諮詢、獨到的舒壓按摩,以及科技儀器,在台灣陪伴著無數女性,自然健康的達成美麗、纖體、自信的夢想。

時代改變,審美的眼光也不斷進化。從單純的追求纖細,到健康體重控制,再到體態、體型的精緻雕塑,媚登峯一直以領導先趨之姿,和所有女性一起為充滿自信、寵愛自己而努力。還記得90年代那句 Trust me, you can make it! 的經典廣告金句嗎?就是在這樣的鼓勵下,媚登峯帶動了全台的瘦身風潮。

Photo Credit:媚登峯

媚登峯所有的努力,都是因為「我,相信美麗」。

專屬於妳的寵愛方程式

媚登峯對美麗的追求從未停歇,設計一套專屬於女人的寵愛方程式,包括飲食與運動的建議,在有效體態管理同時,又能享受多元手技及高效科技儀器,因為媚登峯相信,唯有了解自己體型,才能擁有健康的美,更美的健康。現在趕緊動手測驗看看,你屬於什麼體型?

在冬日寵愛自己,女人就該選擇全方位的美麗團隊,從妳預約的那一刻,將以妳為中心開始規劃;從第一次見面,會先為妳進行身體質量的檢測,交由專業的營養師,量身打造提供個人化飲食及生活習慣建議,為妳的美麗與健康打好基礎。最後在美容師的呵護下,盡情在舒緩、優雅的環境中,好好的沐浴放鬆,迎接專屬的美容、美體課程。

有了媚登峯的全方位美力團隊,妳將會愉快的發現,原來自己可以這麼被理解,被寵愛。

Photo Credit:媚登峯

將寵愛自己的一切交給媚登峯的美容師吧!在她們的技法下,都能感受到美麗的能量,一點一滴的注入身體中。還有專業合格認證的女性體適能師,提供一對一課程,帶給女性正確的運動觀念,健康、安全而且有效率的鍛鍊,讓體態更迷人。

而現代女性的忙碌,媚登峯也照顧到了,導入了科技與美容儀器服務幫助訓練核心肌肉、雕塑體態,也讓肌膚恢復光澤與彈性。在歲末年終忙碌之際,不慌不忙在事業、家庭和美麗之間,有效率的達成平衡。

冬日限定的減壓美學

今年冬天,媚登峯特別推出兩個紓壓抗寒的美麗課程,包括深度紓壓的「地中海海洋礦物減壓療法」,以及逆齡美顏的「覆盆子注氧暖宮療程」。透過沐浴、按摩、敷體等方式,在紓壓之餘更能加強新陳代謝及改善體質,由內而外洗滌身心靈的疲倦,再也不畏寒冬。

Photo Credit:媚登峯

寵愛自己是女人最重要的事,傾聽身體聲音,享受冬日美好的減壓美學。

在「地中海海洋礦物減壓療法」課程中,美容師將以活力按摩油,加上新海洋礦物身體潔膚角質霜,搭配瑞典式按摩全身的手法,給身體最需要的按、揉、推、撫,帶來全面的放鬆。最後再用新海洋按摩霜按摩全身,幫助釋放長期累積的情緒壓力與慢性疲勞。在90分鐘的課程過後,妳可以感受到身體舒緩了,心也跟著療癒了。

而「覆盆子注氧暖宮療程」,則是從3合1的注氧排毒療程。在120分鐘的時間裡,美容師將使用義大利Olos 覆盆子多莓果系列,結合美國高壓注氧儀搭配高純度水青春,細細按摩臉部穴位,激活臉部細胞充氧,達成全面活膚的補水修護。同時以熱效活化儀,搭配海藻纖體蠟,為身體進行最適合冬日的養身暖宮排毒,改善宮寒及手腳冰冷,讓妳在冷冷的天氣裡,做一個美麗的抗寒女子。