中國經濟陷入困境了嗎？四位專家分享如何脫困
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更多的經濟自由化可以促進繁榮，但那將迫使中國領導人習近平放棄政治控制，而後者的可能性不大。那麼，中國經濟如何脫困？看來在很大程度上取決於它對迫在眉睫的巨額債務的處理。可以假設的是，至少就目前而言，繁榮時期已經結束，一個新的、遠不那麼光彩奪目的時代已經開始。
中國經濟增長繼續放緩，國債規模是經濟規模的兩倍多，青年失業率飆升，不斷反覆的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情封控衝擊了經濟的方方面面，外國資本在撤離，許多人眼裡前景黯淡。
不少觀察人士認為，中國經濟能否脫困看來在很大程度上，取決於它對迫在眉睫的巨額債務的處理。
國際機構預計，2022年中國經濟增長幅度將落後於部分亞洲國家，這將是自1990年代初以來第一次。
那麼，中國經濟到底有沒有陷入困境？出了什麼問題？
BBC國際部《調查》（Inquiry）節目請四名專家分享他們的看法——
- 于潔博士，英國查塔姆研究所中國問題高級研究員
- 王丹，中國恆生銀行首席經濟學家
- 喬治．馬格努斯（George Magnus），英國牛津大學中國中心和東方與非洲研究學院研究員，《紅旗，為什麼習近平的中國處於危險之中》一書作者。
- 莎拉．舒（Sarah Shue），美國田納西大學諾克斯維爾分校供應鏈管理系副教授。
中國經濟怎麼了？要回答這個問題，應該從多年前，中國經濟開始崛起說起。
中國的崛起
半個世紀前，中國結束了十年「文革」浩劫。70年代末、80年代初，開啟了一個新的時代，踏上一條新的道路。在鄧小平的帶領下，中國開始向市場經濟轉型。
改革開放推動了製造業、技術和企業家精神的爆炸式增長。中國很快成為世界上增長最快的經濟體。
英國智庫查塔姆研究所資深研究員於潔說：「這（文革結束）無疑是一個轉折點。…… 他（鄧小平）意識到，這個國家不能像十年前毛澤東統治下那樣繼續下去。所以從本質上講，他試圖做的實際上是釋放中國廣闊的市場和龐大的經濟的活力。」
許多國有企業改制或私有化，外國投資被允許流入，中國龐大的勞動力向世界開放。
於潔說：「紡織品、玩具或白色家電，這些製造業實際上掌握在私營部門手中。而且，當時的每個省都能夠向這些私營企業提供某種有吸引力的貸款，讓它們得以重振商業。 」
高考恢復，人才培養受到重視，知識受到尊重，創新文化再現，培養出一代思想自由、真正擁抱市場經濟的人才。從八十年代初開始，中國開始逐漸獲得外國經驗。中國高級經濟決策者中很大一部分都來自這一代人。
於潔說：「我認為人們的思維已經發生了根本性的變化，不再只是關於意識形態，不再僅僅是對領導者的忠誠。我認為人們開始更多考慮自己的經濟福祉，是否可以過上更好的生活。他們中的許多人已經開始這樣做。你可以看到，當今中國大多數億萬富翁就屬於第一批進入私營部門，或自己開私營公司的那一代人。」
2001年，中國加入世界貿易組織（WTO），推動了出口繁榮，驟增的物流需求推動了下一個階段的快速發展，核心是運輸網絡的建立。
於潔解釋：「他們意識到作為一個製造中心，必須有一個合理的基礎設施與之匹配，如良好的高速公路和足夠的機場等等。這就是驅動力，真正是為中國成為世界工廠提供條件。所以，一切都始於2001年。」
隨著經濟的繁榮和中國老百姓的富裕程度提高，儲蓄增加，閒錢需要找到投資。
她說：「在動盪的股市和實實在在的房產之間，人們發現買房更可靠，回報有保障。由於中國當時私人養老金市場還在萌芽狀態，買房被認為是最可靠的保值和養老儲蓄方式。」
而且，房地產行業似乎最容易賺錢，因此可以保證投資回報。
1995年，中國的房地產市場年首次私有化。僅僅四分之一個世紀過去後，令人驚訝的是，70％的中國家庭財富與房地產有關。
同時，房地產市場佔中國經濟整體的三分之一。
回顧那段歷程，可以看到中國的經濟發展腳步出現不穩——房地產市場泡沫。
房地產泡沫
恆大銀行首席經濟師王丹，談到中國房地產市場的問題和緣由。
住房建設，包括住宅和商品房，是中國過去幾十年增長的一個主要推動力。
王丹說：「過去30年裡，人們一直在投資房地產市場。如果他們在2000年－2010年間這樣做了，那麼當時投資的人實際上已經積累了足夠他們一生的財富，因為一般來說中國城市的房價（在那段時間裡）至少翻了一番。」
在改革開放中致富的中產階級不斷壯大，大量人口向城市遷移。房地產開發商反應敏捷，掀起瘋狂的樓房建設狂潮。
「在中國，我們實際上有兩種不同的系統。一個是大城市的住房市場，無論經濟增長或國際環境如何，它們通常都被認為是安全資產。他們的價格不斷上漲。即使是現在，像北京和上海這樣的城市仍然有一個非常健康的房地產市場。但是，當你離開那些大城市，進入較小的城市時，就會發現住房需求遠遠落後於住房建設。」
中國有幾十個城鎮出現了大規模的過度開發問題，可以看到空置的社區，甚至已經建成但從未有人居住的整個城市。那是一個非常現實的問題的核心所在。
問題是，它為什麼會出現？
那要追溯到2008年金融危機。作為危機應對措施，政府開始刺激經濟，指令地方政府花費大量資金建設道路和橋樑，無論是否需要，目的是創造就業機會。
地方政府必須為此籌集資金，做法就是出售或租賃政府手中可以動用的一項資產， 那就是土地。
地方政府希望出售更多土地，用以支付當地的基礎設施和其他社會項目開支。所以，它們盡力出售土地，而房地產開發商便爭先恐後地購買上市的地皮。
這在某種程度上，助長了許多中小城市巨大的房地產泡沫膨脹。
泡沫的背後
通常，開發商會賣預售屋，然後開始蓋房。買家很樂意這麼做。
王丹說：「人們更願意買預售屋的原因有很多。一個明顯的動機是，這種方式通常較便宜。因此，成屋市場上買家通常必須支付更高的抵押貸款。而且他們將面臨更大的壓力，要求支付首付。預付款開發計劃在過去18年中一直運作得相對較好，因為它為房地產開發商提供了廉價建造房屋的必要資金。」
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