2022/11/21,
科技

歐盟對台灣半導體既依賴又怕受傷害，智庫報告稱「砸錢買不到升級」但可尋求其他結盟

歐盟對台灣半導體既依賴又怕受傷害，智庫報告稱「砸錢買不到升級」但可尋求其他結盟
Photo Credit: 中央社

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國際上這類「去台化」言論反映了台灣面臨的地緣經濟情勢，值得留意。當然以台積電等台灣半導體企業的實力，歐美絕無可能與台灣脫鉤，就像Bruegel報告也提到英特爾（Intel）、三星近年砸重金拚晶片升級卻都敗給台積電，可見要找到替代者實在很難，但不代表他們不會努力降低對台製晶片依賴度。

（中央社）芬蘭總理馬林（Sanna Marin）上週說歐洲「太依賴」台灣晶片，此非歐盟政界首次提及，歐洲智庫報告也建議歐盟尋求台灣以外的晶片製造合作對象。歐盟想拚晶片自主談何容易，但他們敲響警鐘卻也非「好傻好天真」。

馬林將「我們對台灣太依賴」連結到呼籲歐洲必須建立科技能力，「以免發生像是疫情或俄烏戰爭帶來的供應緊張」，明眼人都知道她在擔心台海危機。

其實9月間，歐盟執委會（European Commission）負責內部市場政策的執行委員布勒東（Thierry Breton）對「不能依賴台灣」說法更直接。他說：「我們來想像，為了某個理由台灣明天被封鎖了……不到兩週全世界就會失去（晶片）製造產能。」

今（2022）年2月執委會提出《歐盟晶片法》（EU Chips Act），這是在全球供應鏈危機連連下，整套提高產業自主構想的一環，主要擺脫對象是掌握稀土等科技關鍵原料的中國，畢竟他們已從過度依賴俄國能源的教訓上，看到了中國這個歐盟最大貿易夥伴的影子。但中國對台威脅加劇，也讓歐盟驚覺對台灣半導體「既依賴又怕受傷害」。

歐洲經濟政策重要智庫Bruegel在18日發表報告，分析歐盟的晶片政策可從中國經驗學到哪些教訓。報告指出，中國政府自2015年起砸下1500億美元（約新台幣4.7兆元）試圖建立半導體產業鏈，數倍於美國晶片法案提出的527億美元和歐盟執委會提出的430億歐元（約新台幣1.4兆元），但8年來依然成效不彰。

報告舉出2019年全球半導體市占率圖表可知，附加價值最高的晶片設計領域由美國65％獨占鰲頭，台灣17％居次，中國只拚到15％（歐洲不到3％）；晶片製造則是台灣的天下，占60％，韓國19％，中國只有6％；技術最低階的組裝才是中國砸大錢最有成果的，市占19％，但仍以台灣53％占最多。

由於中國政府將67％的半導體資金都投入建立晶圓廠，卻只得到6％市占。Bruegel報告以此提醒歐盟「砸錢買不到升級」，主張將晶片自主經費投入歐洲較有利基的高階領域，「歐盟不需要設定半導體自我依靠的目標，而是信賴美國、日本、韓國和台灣等供應來源」。

但報告話鋒一轉指向台灣，因全球7奈米及更高階的晶片製程有80％集中在台灣，「歐盟可尋求與其他供應商結盟，以免台海發生重大地緣政治事件，以及潛在的地震等天災風險」。

這份報告主要撰稿人賈西亞-艾雷洛（Alicia García-Herrero）並非對台不友善的學者，幾天前她才在《亞洲時報》（Asia Times）投書批評拜習會沒什麼成果，反而要當心變相替「習近平對台灣收緊的紅線」背書。

因此，國際上這類「去台化」言論反映了台灣面臨的地緣經濟情勢，值得留意。

當然以台積電等台灣半導體企業的實力，歐美絕無可能與台灣脫鉤，就像Bruegel報告也提到英特爾（Intel）、三星近年砸重金拚晶片升級卻都敗給台積電，可見要找到替代者實在很難，但不代表他們不會努力降低對台製晶片依賴度。

如同Google前董事總經理簡立峰曾在專欄提醒台灣要當心變成產業過度集中的「晶圓島」。他說：「台積電帶來台灣的價值，但也要預想有一天對台灣帶來的風險。」

換言之，台灣不能一直以晶片製造力自滿，否則單靠台積電就像強求一隻手撐住台灣全身的重量，應致力於「四肢健全」，讓國際視野中的台灣除了民主理念、晶片獨霸之外，還有更多讓世界不可或缺的價值，才能帶來更大的保障。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺


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