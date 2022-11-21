脫北女性處境調查報告：被迫嫁給中國農村「剩男」，臨時居住證成為脫北者活在強制北送恐懼中的枷鎖

北韓婦女逃到中國，為避免遣返被賣入農村嫁「剩男」

（中央社）中國農村拐賣女性狀況已不是新聞，對於更窮困、年紀漸長卻始終娶不到媳婦的農村「剩男」來說，售價較低的脫北女性顯然也是選擇。最新報告指出，在當地需求推波助瀾下，公安自行發給的「臨時居住證」，讓與中國男性結婚的脫北女性處境更為艱困。

與北韓接壤的中國一向是脫北者逃離北韓時最常選擇的路線，但因與北韓的友好關係，中國政府並不承認脫北者的難民身份，而將非法穿越邊境的脫北者視為非法移民一律遣返。但在政府「睜一隻眼閉一隻眼」的陰暗角落，仍有許多脫北女性被困在中國各地農村。

長期為脫北女性爭取人權保障的韓國脫北者人權團體「統一媽聯合會」，日前就脫北女性現況公布最新調查，221名現居中國的受訪脫北女性中，超過8成曾因人口買賣與中國男性同居或結婚，與現在丈夫是因人口買賣成婚的受訪者占57.7％。

2006年脫北抵達中國的統一媽代表金政亞回憶，她被賣到中國某處農村時，看到當地男性將娶媳婦視為莫大的光榮，「連娶一個脫北女性都好像考上大學一樣值得驕傲，讓我非常驚訝」，後來發現中國農村有許多到了40、50多歲都還娶不到老婆的男人，「而中國女人又太貴了」。

傳宗接代的傳統觀念壓力，加上有限經濟能力，沒錢卻希望逃離北韓、不得已選擇被賣到中國的脫北女性，就成了中國農村男性的最佳選擇。

這些在中國算是黑戶的脫北女性生活見不得光，難以逃離夫家掌握，近年興起的「臨時居住證」制度更成為隨時可能將她們送回北韓的「鐐銬」。

金政亞2009年從中國逃到韓國前從未聽過臨時居住證，2017、2018年才斷斷續續聽說。發給臨時居住證並非中國政府認證的官方做法，不具中國戶籍效力。根據調查，這項制度最早起源於中國某個以漢族為主的省份，當地約有100名脫北女性，漢族居民向公安反應，若將脫北女性都強制北送，甚至可能讓中國人無法傳宗接代，因此才開始實施。

根據在中國的脫北女性證詞，目前至少有6個省份自行發給臨時居住證，程序與費用並不一致，費用大約5000至8000人民幣，若當地經濟狀況不佳，公安可能主動找上門，以將中國丈夫關入監獄等理由，要脅脫北女性付錢申辦臨時居住證。

取得臨時居住證後，非法居留在中國的脫北女性可以在公安管轄區內活動及工作，但僅限搭乘計程車及公車，不能搭火車或飛機，也無法去醫院看病，每個月必須上繳手機2到3次，讓公安檢查是否曾與韓國人聯絡。

「有人猜測，臨時居住證是否可能是中國政府將承認脫北者身分的徵兆」，金政亞說，「根據證詞，當地公安曾親口向脫北女性表示，『取得中國國籍是不可能的，別做夢了』、『金正恩答應了，習近平才有可能允許』」，在臨時居住證制度下無所遁形的脫北女性，因此陷入更深的恐懼。

脫北女性處境調查報告，強制北送涉及中國人權問題

韓國脫北者人權團體「統一媽聯合會」公布脫北女性處境調查報告指出，中國政府對脫北者的強制北送（遣返北韓）政策，不僅影響脫北者人權，也影響脫北女性的中國籍丈夫與子女等本國人的人權。

統一媽聯合會近5年對221名現居中國的脫北女性，以及300對現居韓國的脫北者夫婦（脫北女性與中國丈夫）進行調查，指出在脫北者中占75％以上的脫北女性，因中國強制北送政策受到生命威脅，因此產生的心理創傷不只在她們身上，最親近的中國籍丈夫也受到影響。

報告指出，現居中國的221名脫北女性中，75％認為自己目前在中國的生活並不安穩，35％因為害怕再次被抓回北韓而有輕生念頭，其中7人曾實際嘗試。

受訪者中，13人曾在北送後再次脫北，11人表示曾差點被遣返，但靠金錢賄賂被釋放，37人曾有躲避公安追捕的經驗。目前隨妻子移居韓國的300名中國丈夫中，也有37％曾因與脫北女性結婚而被迫逃亡，超過9成曾因強制北送政策被迫與家人分離。

「在中國的3年我晚上都睡不好」，2006年脫北抵達中國、2009年逃往韓國的統一媽代表金政亞對《中央社》記者表示，許多脫北女性只要聽到「公安」兩個字就非常害怕，對一切類似警鈴的聲音也非常敏感，還生活在中國的脫北女性，近6成會夢到強制遣返的惡夢。

強制北送威脅造成的心理不安症狀甚至反映在中國丈夫身上，300名受訪的中國丈夫中，6成曾因強制北送做過惡夢，近4成至今仍深受惡夢所苦。

強制北送悲劇自然也對看著父母恐懼長大的孩子造成影響。在受訪者證詞中可以得知，這些脫北者第二代已經有人上大學、出社會，「這些都是會世代延續下去的問題」。金政亞質疑：「看著媽媽每天擔驚受怕、看著媽媽被抓走，或是媽媽再也沒能回來、沒有媽媽的這些孩子不會受到影響嗎？」

金政亞提到，從證詞中聽到的案例包括一名殘疾中國男性，在脫北者妻子強制遣返後，因過於絕望輕生，獨留11歲的女兒，「最後親戚來分光家產、孩子被送孤兒院」，「如果沒有強制北送，這些都不會發生。」

2015、2016年曾有調查指出，在中國生活的脫北女性多達20萬人。「我當時聽了也覺得太誇張了」，金政亞說，但實際問過在中國傳教、從事仲介協助脫北者離開中國的牧師，他們認為20萬這個數字甚至太保守，「至少要算50萬」。