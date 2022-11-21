札波利沙核電廠遭砲擊俄烏互控開火，《華郵》稱伊朗協助俄製數百架無人機
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烏克蘭能源部19日表示，儘管俄羅斯對烏國發電基礎設施發動一連串攻擊，但烏國電力供應狀態仍在控制下，因此沒有必要恐慌。此外，烏克蘭最大的私人能源公司DTEK負責人表示，民眾沒有離開烏國的必要。
（中央社）烏克蘭當局表示，儘管俄羅斯發動一連串攻擊，但烏國電力供應狀態仍在控制下。烏國官員則重申，俄國尚未就和談問題正式聯繫基輔，俄國得先完全撤軍，烏克蘭才會與之談判。
俄國攻擊癱瘓電力設施，烏克蘭：供電仍在控制中
烏克蘭能源部19日表示，儘管俄羅斯對烏國發電基礎設施發動一連串攻擊，但烏國電力供應狀態仍在控制下，因此沒有必要恐慌。此外，烏克蘭最大的私人能源公司DTEK負責人表示，民眾沒有離開烏國的必要。
《路透社》報導，俄羅斯飛彈攻擊已使烏克蘭近半能源系統陷入癱瘓，烏國當局表示，首都的供電完全關閉是有可能的。
烏克蘭能源部在聲明中說：「針對社群媒體和網路媒體傳播那些令人恐慌的言論，我們要予以否認。我們要向你們保證，能源供應的情勢雖面臨困難，但都在控制之中。」
美施壓和談，烏稱俄沒來接洽：不撤軍也免談
據傳美國正向烏克蘭施壓，要求其對與俄羅斯的和平談判抱持開放態度，但烏克蘭高官19日表示，俄國尚未就和談問題正式聯繫基輔，俄國得先完全撤軍，烏克蘭才會與之談判。
《法新社》報導，烏克蘭總統幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）19日透過視訊，在加拿大的哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum, HFX）發表英文演說時表示：「我們沒有收到俄方任何關於……談判的正式申請。」
他說，談判若不以烏克蘭在其國際公認邊界範圍內的主權和領土完整為基礎，烏克蘭就不會接受談判。
烏克蘭發動遠距離砲擊行動，傳俄軍60人喪命
基輔當局19日表示，烏克蘭本週的一場遠程砲擊行動造成約60名俄軍喪生；這是烏克蘭4天內第2度宣稱，在單一行動中對俄軍造成重大傷亡。
《路透社》報導，烏克蘭武裝部隊總參謀部在社群媒體臉書（Facebook）貼文說，烏軍18日對距離赫爾松（Kherson）40公里外的一處城鎮展開砲擊行動，讓俄軍遭遇重大折損。俄軍本月稍早撤離赫爾松市。
美國曾向烏克蘭提供先進火箭系統，最遠能擊中80公里外的目標。
烏南札波利沙核電廠又遭砲擊，俄烏互控對方開火
國際原子能總署（IAEA）今天（當地時間20日）表示，位於烏克蘭南部受到俄羅斯控制的歐洲最大核電廠札波利沙（Zaporizhzhia）核電廠遭到猛烈砲擊，並譴責這類攻擊恐釀重大核災。俄烏雙方相互指責對方開火。
國際原子能總署指出，札波利沙核電廠昨天晚間和今天共遭到十幾次砲擊。這座電廠從俄羅斯2月底入侵烏克蘭不久後，就一直受到俄軍控制。
國際原子能總署派駐電廠的團隊表示，從他們的窗戶可以見到一些爆炸，這座核電廠有一些建築、系統和設備受損。
國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）在聲明中表示：「我們的團隊昨天和今天上午傳出的消息極度令人不安。這座重要核電廠的廠區發生爆炸，令人完全無法接受。」
英相蘇納克首訪基輔，強調支持烏克蘭直到獲勝
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）19日首度訪問烏克蘭首都基輔，他宣布額外援助價值5000萬英鎊的防空系統，也矢言英國將站在基輔這一邊，「直到烏克蘭獲勝」。
《法新社》報導，蘇納克在與烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）一起舉行的記者會上表示：「今天在這裡，我要說的是，英國將繼續與你們站在一起……直到烏克蘭贏得它需要也應得的和平與安全。」
根據唐寧街的聲明，蘇納克還宣布追加提供價值5000萬英鎊（約新台幣18億5000萬元）的防空系統。蘇納克說，最新援助方案包括「120門戰機用機槍、雷達和反無人機設備等。」
烏克蘭官員：近日將協助赫爾松居民自願撤離
烏克蘭高階官員19日宣布，將很快開始疏散希望離開最近解放的南部城市赫爾松市及周邊地區的民眾，理由是俄羅斯軍隊造成了破壞。
《路透社》報導，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，部分民眾表示希望撤離赫爾松以及西北方的梅科萊夫（Mykolaiv）周邊地區。
被問及預計何時開始撤離上述地區時，韋列舒克在梅科萊夫的記者會上說：「可能會在接下來的幾天內，政府已做好必要準備。」她還說，想要離開的人包括年長者和受到俄羅斯砲擊影響的人。
《華郵》：俄羅斯伊朗達協議，協助俄製數百架無人機
《華盛頓郵報》引述美國等西方安全機關報導，俄羅斯已與伊朗達成協議，將開始在俄國生產數百架武器化無人飛機。正在烏克蘭訪問的紐西蘭國防部長則重申對烏國的支持。
根據《華盛頓郵報》說法，俄羅斯和伊朗官員本月初已在一場會議上達成交易。報導引述3名知情官員表示，雙方正在迅速移交設計與重要零組件，好讓製造工作可能在數個月內展開。
俄羅斯國防部並未回覆《路透社》的置評要求。
紐西蘭今天表示，國防部長韓奈爾（Peeni Henare）拜訪了烏克蘭首都基輔，藉此重申紐國對於烏國抵抗俄羅斯侵略的支持。
韓奈爾與烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）舉行雙邊會談後發布聲明表示：「我們討論到，紐西蘭最近把在英國對烏克蘭部隊提供的步兵訓練支援任務，延長到明年7月。」
他還說：「拜訪基輔是釋出一個強力訊息，也就是……對於烏克蘭努力防禦對抗俄羅斯的非法侵略，我們的支持堅定不移。」
自從俄羅斯2月底入侵烏克蘭以來，紐西蘭已經提供烏國超過6000萬紐元（約新台幣11億4000萬元）的援助，上週並表示將加派66名國防人員至英國協助訓練烏克蘭士兵。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀
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原來如此！獸醫師是這樣照顧毛小孩：不讓細菌抗藥性找上門來的正確用藥觀念大公開
我們想讓你知道的是
毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持身體健康，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題。
大家一定有帶毛小孩去動物醫院看病的經驗吧，有時因為不小心受傷，出現比較大或嚴重的傷口，為了預防或治療細菌感染，獸醫師通常會開立抗生素給毛孩使用，確保病況不會惡化。
抗生素的確可以非常有效的對抗細菌，但是細菌的生物特性，也可能同時帶來了新的問題——細菌抗藥性（AntimicrobialResistance，AMR）。什麼是細菌抗藥性呢？又會造成什麼影響？這就要從細菌是怎麼一回事說起了。
細菌這種生物，原來如此
細菌是存在地球上古早的生物，也是所有生物中數量最多的一類，基本上我們可以說，只要有生命的地方都有細菌存在的機會。他們可以存在於非常極端的環境中，包括溫泉、海底火山、放射性廢棄物中、甚至在太空梭上也能生長，還有研究人員在深約11公里的馬里亞納海溝中發現了細菌。動物的身體當然也有各種細菌聚集，包括皮膚表面、腸道、口腔、鼻子等等，都可以發現細菌。
雖然細菌是如此頑強、無孔不入的生物，但他們所帶來的影響卻不一定都是壞的——高達80％的細菌對人體無害。例如我們常常聽到能夠幫助新陳代謝的益生菌；生產泡菜、酒、乳酪等美食，都需要細菌來幫助發酵；細菌能降解有機化合物，因此科學家會利用某些細菌來分解三氯乙烯和四氯乙烯污染，這種方法稱為生物修復。
而那些有害的細菌，則是透過接觸或經口的方式造成各種疾病，包括破傷風、食物中毒、霍亂等等。現代醫學解決這些細菌感染問題的有效工具，就是抗生素。
抗生素真的好好用，更該好好用抗生素
抗生素的發明可以追溯至1928年。微生物學家亞歷山大·弗萊明（Alexander Fleming），偶然觀察到被黴菌汙染的葡萄球菌培養皿中，在黴菌附近的細菌都無法生長，因此推測黴菌中可能有對抗細菌的物質，這就是抗生素「盤尼西林」（Penicillin）被發現的由來。在盤尼西林之後，針對不同細菌所研發的抗生素就漸漸出現，依照這些抗生素對抗細菌的作用方式、範圍和效力，在醫學上被分為第一線抗生素、第二線抗生素、第三線抗生素、第四線抗生素等。在處理因為細菌而產生的疾病時，會優先使用第一線抗生素，如果細菌有抗藥性，造成抗生素效果不佳，就會使用往後一線的抗生素，以此類推。當使用到第四線抗生素，細菌依然因為抗藥性而無法有效治療，便面臨無藥可用的困境。
細菌抗藥性發生的原因不一而足，但最主要的原因有二。第一個是在使用抗生素治療疾病時，由於藥物濃度不足，或者細菌並未被全數消滅就停止用藥，造成殘存的細菌生成具有抵抗此種藥物的能力。第二個則是長期用藥，造成雖然藥物劑量相同，但是卻不再擁有同樣的效果，這也是因為細菌產生了抗藥性的緣故。
擺脫細菌抗藥性，一起這麼做
近年來，越來越多國人飼養寵物，將其視為家庭一員，對待寵物就像自己的孩子一樣不離不棄的呵護。當然，毛孩跟人一樣都會有生病的時候，飼主們負起照護的責任之際，就會需要面對細菌抗藥性的問題。對此，中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫特別提醒，如果在毛孩身上使用抗生素，飼主千萬切記要遵照醫囑，將療程走完。「任意停藥會造成細菌反覆感染，甚至造成細菌變異，使細菌產生抗藥性，甚至變成超級細菌」。所謂的超級細菌，就會造成之前所說的，連較後線的抗生素都無法產生治療效果，危及寵物性命，也會成為環境隱憂。
「而且其實毛孩就跟人一樣，身上都是有好菌和壞菌共存，使用後線的抗生素的問題就是，這些好菌和壞菌都會一併被抗生素殺死，後續對身體造成的問題可能更多，像是肥胖、消化不良等等，更嚴重的也有可能誘發腫瘤。」譚醫師又提到，由於抗生素是很有效的藥物，過去只要遇到細菌感染方面的問題，就直接使用抗生素壓制，造成現在毛孩身上出現細菌抗藥性的案例越來越多，這十年來甚至還有用到第二線藥物，依然無法有效緩解疾病的例子。
「獸醫師們意識到細菌抗藥性的問題之後，依據細菌種類或抗生素敏感性試驗結果給予用藥，更謹慎使用抗生素，也教育飼主要重視寵物保健和居家環境衛生。」譚醫師表示。的確，細菌並不是吃了無敵星星的超級瑪利歐，不只抗生素可以對抗細菌，毛孩自有的免疫力也可以。如果身體原本的狀態就足夠強大，只要進行症狀治療，讓免疫力來對抗細菌就很足夠了。除此之外，維持環境的衛生也是一種很好的預防措施。雖然細菌無所不在，但是正確的清潔方法，對於減少環境表面的細菌量是非常有效果的，這樣一來細菌要影響毛孩健康的機會就能大幅下降。
再次提醒大家，毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持健康強壯的身體，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題喔！
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