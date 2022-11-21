2022/11/21,
美加

通膨陰影未退，美國民眾面臨37年來最昂貴感恩節假期

通膨陰影未退，美國民眾面臨37年來最昂貴感恩節假期
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

感恩節大餐必不能少的火雞，價格大約比去年高出21％。一隻16磅重的火雞平均價格為28.96美元，亦即每磅1.81美元。不過，美國農業部的相關數據顯示，10月份火雞價格已逐步下降至每磅0.95美元。

（中央社）美國物價居高不下，也影響即將到來的感恩節假期。一項調查顯示，一個10人感恩節大餐平均成本上漲約20％，是調查37年來漲幅最高一次。若是想返鄉團圓，機票、油價也比往年都高出許多。

受到疫情帶來的供應鏈中斷、俄烏戰爭導致的原油與糧食價格飆升等因素，美國今（2022）年通貨膨脹大幅上揚，達到40年高點，雖然10月消費者物價有所降溫，年增7.7％，低於市場預期，且是1月以來最低水準，但高物價仍讓美國民眾在即將來臨的感恩節假期大呼吃不消。

《國會山莊報》（The Hill）引述美國農業事務聯合會（American Farm Bureau Federation，AFBF）公布的報告指出，今（2022）年一頓10人的經典感恩節大餐價格平均為64.05美元，較去年的53.31美元高出約20％，這是AFBF進行這項調查37年來，感恩節大餐平均花費最高的一次。

而感恩節大餐必不能少的火雞，價格大約比去年高出21％。一隻16磅重的火雞平均價格為28.96美元，亦即每磅1.81美元。不過，美國農業部的相關數據顯示，10月份火雞價格已逐步下降至每磅0.95美元。

不只吃大餐的價格飆漲，旅行的成本也大幅增加。美國《有線電視新聞網》（CNN）指出，機票價格平均較2021年上揚40％，外出度假的旅客的單程機票價格平均為289美元。

由於機票價格大漲，機位一票難求，不少美國民眾選擇開車度假。美國汽車協會（AAA）估計今年將有4900萬人次選擇駕車旅行，搭機的民眾僅450萬人次。雖然美國油價已從6月的每加侖5.02美元高點下滑，但仍較去年高出8％。此外，飯店與租車價格也較往年為高。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。