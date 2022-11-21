張忠謀APEC返國記者會：台積電將在亞利桑那州蓋3奈米廠，恭賀習近平連任是「個人意見」
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至於國際上近期有半導體供應鏈「去台化」，芬蘭總理馬林也說歐洲「太依賴」台灣晶片，為此張忠謀表示，晶片是一個非常重要的產業，很多人最近才領悟過來，嫉妒、羨慕台灣有那麼好的晶片生產的人非常多，他說這次到APEC就有好幾個國家向他表示，能不能夠到他們國家去生產晶片。
亞太經合會（APEC）經濟領袖會議20日落幕，台積電創辦人、APEC領袖代表張忠謀今（21）日於總統府舉行記者會，針對外界關切他恭賀習近平二十大連任，張忠謀說明這是他「自己的意見」，總統府則表示尊重。張忠謀也透露，此次出席APEC有好幾個國家代表對他表示，能不能夠到他們的國家生產晶片，他更透露台積電將在美國亞利桑那州，除了目前建設5奈米晶圓廠外，還計畫建造3奈米的晶圓廠。
現年91歲的張忠謀今年第5度代表蔡總統、第6度代表台灣出席APEC峰會，19日與代表團先於泰國曼谷舉行國際記者會，張忠謀在會中表示，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）「對於晶片特別有興趣」，歡迎台積電在亞利桑那州設廠。張忠謀也提到他與中國國家主席習近平的談話內容，他認為彼此互動很愉快、客氣，張忠謀恭喜習近平二十大的成功，也提及自己去年動過一次髖關節手術，此番言論引來國民黨痛批，民進黨對此完全噤聲是雙重標準。
張忠謀今日出席總統府APEC經濟領袖會議代表團返國記者會，會中媒體提問，張忠謀恭賀習近平二十大三連任中共總書記，事前有無與總統府或國安單位做過沙盤推演？恭賀二十大成功，總統或總統府是否知情？
張忠謀表示，「和習近平互動、恭喜他二十大成功，都是我自己的意見，總統府唯一的指示是，如果有機會，不必避免見面打招呼，至於後來恭喜習主席二十大的成就，講我健康的情形，都是我自己的（意見）」。國安會副秘書長徐斯儉則轉述，對於張忠謀的互動，總統府表示尊重。
台積電亞利桑那州上機典禮，美國商務部長飛6小時專程前往
至於國際上近期有半導體供應鏈「去台化」，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）上週也說歐洲「太依賴」台灣晶片，為此張忠謀表示，晶片是一個非常重要的產業，這是現在大家都知道的，很多人最近才領悟過來，嫉妒、羨慕台灣有那麼好的晶片生產的人非常多，很多人為了國家安全、賺錢等理由，希望在他們的國家裡也生產多一點晶片。張忠謀表示，他這次到APEC就有好幾個國家向他表示，能不能夠到他們國家去生產晶片。
張忠謀也透露，台積電現在有一個計畫，差不多已敲定，除了目前建設5奈米晶圓廠外，同一場址還將建造3奈米晶圓廠，「5奈米是phase 1，3奈米是phase 2」。
張忠謀也證實，12月6日在亞利桑那州舉行的上機典禮，除了台積電大聯盟（TSMC Grand Alliance）的合作夥伴，包括了客戶、智慧財產的提供者，以及許多的供應商之外，也邀請了幾位美國政府的官員，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）已經答應從華盛頓飛來亞利桑那州，單趟時間就要6小時，來回12小時的單日行程，非常難得。台積電也邀請了亞利桑那的州長與地方官員，總統拜登（Joe Biden）也邀請了，但目前還未接到是否前來的回應。
美國《華爾街日報》11月9日報導援引消息人士，晶圓代工龍頭台積電準備於亞利桑那州再投資3奈米晶圓廠，新廠預定投資規模與2020年宣佈投資5奈米廠的120億美元（約新台幣3850億元）大致相當。台積電於亞利桑那州投資的5奈米廠，預估月產能達2萬片。張忠謀日前於美國智庫布魯金斯學會的Podcast節目中提到，美國製造晶片的成本，比起台灣要貴五成；至於台積電近期在美國亞利桑那州啟動興建新廠計畫，張忠謀當時提到，是在美國政府的敦促下這樣做的，而台積電認為應該這樣做。
張忠謀今日表示，這次去APEC，是4年來第一次真正的面對面會議，參加的領袖都很高興，正式的會議也蠻多的，有充分的討論。
張忠謀說，他也將總統交付的3點指示，充分的表達在兩篇APEC的演講裡。包括第一點，現有很多分歧的意見，比方公平競爭跟自由市場，到底是要完全自由市場，還是完全公平競爭，多方有不同意見；比如供應鏈的安全韌性，是否跟供應鏈的創新以及效率相對，是否只能要1樣、不能要第2樣？希望APEC各國都能夠正視這些分歧意見，才能夠找出平衡解決方法。
張忠謀指出，總統指示的第二點為，台灣願意積極與APEC的夥伴，建立安全可信賴以及具韌性的供應鏈上共同合作，尤其是晶片供應鏈；第三點則為在氣候變遷的控制問題，台灣已做很多努力，也承諾2050年達到淨零排放。
延伸閱讀
- 《華爾街日報》披露台積電亞利桑那州新廠將擴產3奈米，業界憂心台灣先進技術遭轉移
- APEC曼谷峰會落幕，張忠謀第6度出席經濟領袖會議，凸顯台灣在地緣政治與科技產業關鍵角色
- 與習近平會談之後，澳洲總理艾班尼斯：不太可能支持「經濟體」台灣加入CPTPP
- 睽違3年APEC泰國登場：習近平警告各國不要「搞新冷戰」，張忠謀與布林肯晚宴密談
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核稿編輯：楊士範
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文策院院長李明哲、林茲電子藝術節總監 Martin Honzik談未來內容發展關鍵字： 跨域共創 X 以人為本
我們想讓你知道的是
「林茲電子藝術節」是全球規模最大、歷史最悠久的電子藝術節，文策院以創意為核心的跨域共創，開啟了雙方近期的交流和合作。本次專訪文策院院長李明哲和林茲電子藝術節策展統籌暨總監 Martin Honzik，了解內容產業的未來發展可能。
文化內容策進院（文策院）以推動臺灣文化內容產業進步為使命，對科技的關注著重在內容結合科技帶來的產業未來性，今年舉辦「2022 TCCF 創意內容大會─未來內容展」邀請到眾多國際嘉賓共襄盛舉，包括奧地利林茲電子藝術節策展統籌暨總監 Martin Honzik 也特地親自來臺，並在主題沙龍中分享林茲電子藝術節的願景和展望。林茲電子藝術中心在過去40多年來致力探究社會、科技與藝術間的關係；文策院與林茲電子藝術中心分別關注產業發展與人文社會，彼此交流將產生怎樣的火花？
數位浪潮中的文化轉型，科技與文化的共生共榮
「一切都始於數位化。」Martin Honzik 談起林茲設立的初衷，他認為數位化是一種超越文化、國家藩籬，將人們連結在一起的新語言，在這個全球性巨大轉型革命中，「數位人文」觀念的建立刻不容緩。「科技是人的發明，而非神的造物。科技之所以被創造，是為人類服務、連結我們自身。」而「數位人文」是林茲的現階段的使命，幫助人們在數位浪潮中找到自我意識，讓每個人是出於自我意願使用科技，而非強迫自己去適應新科技。
林茲對科技的關注並非科技本身，而是「科技可以如何為人們服務」，對此，文策院院長李明哲也分析，文化與科技的結合是一種必然，其中更包含眾多複雜的型態，例如：產製規格的升級、展現型態的不同、跨域創意合作……等。他表示：「文化內容產業若能因應未來趨勢提早佈局，不僅能在5G、Big Data、AI、XR 等一波又一波文化結合科技的浪潮中站穩腳步，更能趁勢崛起，讓臺灣跨域共創能力在國際間發光發熱。」
臺灣與世界的對話：文策院與林茲開啟共創合作
「林茲是科技藝術領域非常重要的展會，我們希望臺灣的創作、科技藝術或文化科技可以繼續向前邁進，被更多國際平台看到。」李明哲院長表示，臺灣創作者向來是林茲電子藝術節的常客，尤其近期文策院與林茲的交流更加密切。
如今年2022林茲電子藝術節，臺灣除了延續與林茲電子藝術中心的合作之外，文策院還與林茲電子藝術中心首度合辦臺灣專場展演，由林茲電子藝術中心策劃，邀請具國際視野且有拓展潛力的臺灣作品進行專場展演。其中《百岳計畫》由FAB DAO 發起，以區塊鏈去中心化的社群共治特性概念出發，讓持有者擁有決定權選擇這筆資金如何使用，資金在扣除藝術家的創作費後，留到公共的經費池投入臺灣公益項目，為社會帶來兩大影響：第一、NFT成為新型態的捐款收據，讓參與者「捐款即收藏」 ; 第二、更民主化地使用公共預算，達到Web3.0自治精神，科技結合人文關懷的新型態內容與林茲「數位人文為本」的願景相契合，獲得林茲策展方評價為「未來的社會行動方案」，為社會永續發展帶來貢獻。
Martin Honzik 走遍全球擔任各大獎項評審，看過各種不同文化藝術作品，擁有豐富經驗的他表示：「我認為臺灣人在新媒體領域的創作正受國際矚目。」他認為臺灣創作者身處於自由環境與複雜地緣政治壓力中，這種矛盾的處境交織出獨特的創作風格，從中更顯露出堅定的文化認同，這些作品以全新的面貌豐富林茲的世界。他毫不吝嗇地表達了自己對臺灣作品的偏好：「如果把10個作品放在我面前，我想我一定能正確選出來自臺灣的作品！」
「多邊形」國際合作，開創未來內容產業的永續生態
李明哲院長進一步分析，未來的產業將由過去單純的垂直分工，走向更複雜的多角度合作模式，尤其文策院一直致力推動「以創意為核心的跨域共創」，今年他在前往參加林茲電子藝術節的過程中也看到了相同的理念。例如：歐盟計畫「S+T+ARTS Prize」，該獎項的評選標準是作品具有「藝術性的探索」和「有創意的跨域合作」兩大特質。李明哲院長說明：「這個獎項的目的，是希望鼓勵運用創意為社會和經濟做出貢獻的藝術科技創作，而非支持個別藝術家。這也是文策院所專注的重點之一，文策院在成立之初，就致力於鼓勵文化與跨領域、跨地域的合作，唯有不同角色觀點的加入才能促成產業的永續發展。」
而闊別10年再度來訪臺灣，Martin Honzik對於未來內容展最驚艷的，是打破框架與藩籬、搭建橋樑，銜接不同跨域合作的願景，「不只個人，產業同樣也需要在數位轉型的洪流中同步調適。」Martin Honzik 說：「基於這樣的概念基礎，我們和文策院將一同找到下一步，建立可持續性、堅實的夥伴關係，以發展永續性的內容。」
展望未來的國際合作方向，李明哲院長強調：「我們與國際組織並非只是單邊或雙向的合作。而是透過彼此的資源網絡延伸，形成『多邊形合作』，以參與國際展會來說，不只是把臺灣的作品帶出去，而是期待整個內容產業的每個角色都有國際合作的機會，相同地也把國際上不同領域的合作資源、人脈網絡帶回臺灣。透過跨越國界的共創交流，一步步推動臺灣產業的前進。」