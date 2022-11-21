張忠謀APEC返國記者會：台積電將在亞利桑那州蓋3奈米廠，恭賀習近平連任是「個人意見」

亞太經合會（APEC）經濟領袖會議20日落幕，台積電創辦人、APEC領袖代表張忠謀今（21）日於總統府舉行記者會，針對外界關切他恭賀習近平二十大連任，張忠謀說明這是他「自己的意見」，總統府則表示尊重。張忠謀也透露，此次出席APEC有好幾個國家代表對他表示，能不能夠到他們的國家生產晶片，他更透露台積電將在美國亞利桑那州，除了目前建設5奈米晶圓廠外，還計畫建造3奈米的晶圓廠。

現年91歲的張忠謀今年第5度代表蔡總統、第6度代表台灣出席APEC峰會，19日與代表團先於泰國曼谷舉行國際記者會，張忠謀在會中表示，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）「對於晶片特別有興趣」，歡迎台積電在亞利桑那州設廠。張忠謀也提到他與中國國家主席習近平的談話內容，他認為彼此互動很愉快、客氣，張忠謀恭喜習近平二十大的成功，也提及自己去年動過一次髖關節手術，此番言論引來國民黨痛批，民進黨對此完全噤聲是雙重標準。

張忠謀今日出席總統府APEC經濟領袖會議代表團返國記者會，會中媒體提問，張忠謀恭賀習近平二十大三連任中共總書記，事前有無與總統府或國安單位做過沙盤推演？恭賀二十大成功，總統或總統府是否知情？

張忠謀表示，「和習近平互動、恭喜他二十大成功，都是我自己的意見，總統府唯一的指示是，如果有機會，不必避免見面打招呼，至於後來恭喜習主席二十大的成就，講我健康的情形，都是我自己的（意見）」。國安會副秘書長徐斯儉則轉述，對於張忠謀的互動，總統府表示尊重。

台積電亞利桑那州上機典禮，美國商務部長飛6小時專程前往

至於國際上近期有半導體供應鏈「去台化」，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）上週也說歐洲「太依賴」台灣晶片，為此張忠謀表示，晶片是一個非常重要的產業，這是現在大家都知道的，很多人最近才領悟過來，嫉妒、羨慕台灣有那麼好的晶片生產的人非常多，很多人為了國家安全、賺錢等理由，希望在他們的國家裡也生產多一點晶片。張忠謀表示，他這次到APEC就有好幾個國家向他表示，能不能夠到他們國家去生產晶片。

張忠謀也透露，台積電現在有一個計畫，差不多已敲定，除了目前建設5奈米晶圓廠外，同一場址還將建造3奈米晶圓廠，「5奈米是phase 1，3奈米是phase 2」。

張忠謀也證實，12月6日在亞利桑那州舉行的上機典禮，除了台積電大聯盟（TSMC Grand Alliance）的合作夥伴，包括了客戶、智慧財產的提供者，以及許多的供應商之外，也邀請了幾位美國政府的官員，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）已經答應從華盛頓飛來亞利桑那州，單趟時間就要6小時，來回12小時的單日行程，非常難得。台積電也邀請了亞利桑那的州長與地方官員，總統拜登（Joe Biden）也邀請了，但目前還未接到是否前來的回應。

Photo Credit: Newscom 達志影像 美國商務部長雷蒙多。

美國《華爾街日報》11月9日報導援引消息人士，晶圓代工龍頭台積電準備於亞利桑那州再投資3奈米晶圓廠，新廠預定投資規模與2020年宣佈投資5奈米廠的120億美元（約新台幣3850億元）大致相當。台積電於亞利桑那州投資的5奈米廠，預估月產能達2萬片。張忠謀日前於美國智庫布魯金斯學會的Podcast節目中提到，美國製造晶片的成本，比起台灣要貴五成；至於台積電近期在美國亞利桑那州啟動興建新廠計畫，張忠謀當時提到，是在美國政府的敦促下這樣做的，而台積電認為應該這樣做。

張忠謀今日表示，這次去APEC，是4年來第一次真正的面對面會議，參加的領袖都很高興，正式的會議也蠻多的，有充分的討論。

張忠謀說，他也將總統交付的3點指示，充分的表達在兩篇APEC的演講裡。包括第一點，現有很多分歧的意見，比方公平競爭跟自由市場，到底是要完全自由市場，還是完全公平競爭，多方有不同意見；比如供應鏈的安全韌性，是否跟供應鏈的創新以及效率相對，是否只能要1樣、不能要第2樣？希望APEC各國都能夠正視這些分歧意見，才能夠找出平衡解決方法。

張忠謀指出，總統指示的第二點為，台灣願意積極與APEC的夥伴，建立安全可信賴以及具韌性的供應鏈上共同合作，尤其是晶片供應鏈；第三點則為在氣候變遷的控制問題，台灣已做很多努力，也承諾2050年達到淨零排放。

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核稿編輯：楊士範