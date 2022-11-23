刑法為什麼特別保護「直系血親尊親屬」？這種規定合理嗎？
我們想讓你知道的是
高雄陳姓一家發生父子鬥毆事件，最終互告傷害鬧上法庭，先動手的父親得以免除牢獄之災，保護受暴母親而對父親出手的兄弟倆人，卻因為犯下「傷害直系血親尊親屬罪」而不得易科罰金須入獄服刑。在現代化的社會中，這種刑法上強冠的道德倫常觀念還符合實際需求嗎？個案發生的情況是否應留給法官定奪即可？
根據新聞報導，住在高雄鳳山的陳姓一家日前兩名兒子看到母親無故被父親毆打，因為護母親切上前支開父母後，兩個兒子又跟父親打成一團，最後三人都因受輕傷送醫治療，並互相提告「傷害罪」及「傷害直系血親尊親屬罪」。
經高雄簡易庭審理後，父親被依傷害罪判處拘役35天、得易科罰金；兩位兒子也被分別判處拘役30、35天，但由於他們所犯的是「傷害直系血親尊親屬罪」，為最高刑度超過5年的重罪，所以無法易科罰金。
就新聞所述的內容，分明是父親不對在先，結果保護母親的兩位兒子卻反而要坐牢，這種規定合理嗎？刑法還有其他類似的規定嗎？
什麼是直系血親尊親屬？
依據《民法》第967條對直系血親的定義為「謂己身所從出或從己身所出之血親」，看起來文謅謅的，簡單來講就是生下自己的人跟自己生下的人，也就是父母、祖父母、兒女、孫兒女等無限上下延伸。
而自己輩分高親屬會稱為「尊親屬」，而比自己輩分低的則稱為「卑親屬」，由此可知，「直系血親尊親屬」就是指父母以及再往上延伸的直系血親們了。
而從上述的新聞中可以發現父子同樣是犯傷害罪，但兒子所適用的罪名卻是「傷害直系血親尊親屬罪」而導致其刑度從原本傷害罪所規定的「5年以下」加重二分之一而變成「7年6月以下」，因此不符合刑法第41條得易科罰金之規定而需要坐牢，反而率先動手的父親卻可以易科罰金來躲過牢獄之災。
縱觀我國刑法，可以發現除了傷害罪之外其實還有許多關於直系血親尊親屬的特殊規定，包含偽證、盜墓、殺人、遺棄、私行拘禁等行為。
儒家思想影響？
為什麼唯獨只有對直系尊親屬犯罪會出現特殊規定呢？這或許是受到傳統儒家思想文化的影響，認為父母養育恩情是難以回報的，所以不但沒有孝順還施暴或做出對其不利的行為，更是罪無可赦。
「天下無不是的父母」、「父母的恩情比海還深」這些話或許可套用至大部分的家庭中，但實際上仍舊會有例外發生。過去就發生過長期對家人家暴的父親遭到兒子殺害的案件，在這種情況下我們還能夠期待被長期家暴的小孩會認為父親對他有養育之恩嗎？扯遠一點，難道殺害兒女或殺害路人就比較不可惡，而不需要刑法訂立特殊的構成要件規定？
法律，特別是刑法其實不太適合把道德倫常的觀念直接套用進去，畢竟每個個案發生的原因與過程都不同，如果真的有人的犯行特別可惡，那也交由法官去判斷、量刑即可，而不是透過法條提前給予部分對象差別待遇。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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挑選高性能空氣清淨機，內行人才知道的「黃金法則」
我們想讓你知道的是
在挑選家電之前，少不了要做一番功課， 挑選高性能空氣清淨機，有什麼是內行人才知道的「黃金法則」？多看多比較，幫助你挑選到最適合的產品。
在挑選家電之前，少不了要做一番功課。正如買除濕機會看每日除濕量、買冷氣會看BTU數，在挑選適合自身環境的空氣清淨機時，該看什麼數據來判斷其清淨能力呢？
其實，AHAM（美國家電製造商協會）就針對消費者的需求制定了一套名為「CADR」的清淨空氣輸出率標準，而台灣消保處明年1⽉1⽇起也將實施新的「CASR」和省電等級「EE」法規，這也是過往市面上拿來評價空氣清淨機功效的兩項指標。
無論是「CADR」還是「CASR」都是評測空氣清淨機運作的效能，幫助消費者依照自已的坪數來選擇合適的空氣清淨機。不過，「CADR」跟「CASR」還是有一些限制，例如，效能之外、空氣清淨的品質如何？可以針對哪些污染源做過濾？為了挖掘空氣清淨機更多挑選細節，本文公開一套更細緻的空氣清淨機「黃金法則」，在能源效率之外也留意淨化質量，幫助你挑選到質量更好的清淨機。
⿈⾦法則：「質量」⽐速度和能源效率更重要
「CASR」指的是一台空氣清淨機每分鐘的「乾淨空氣提供率（Clean Air Supply Rate）」；而美國家電製造商協會AHAM制定的「CADR」值則是每小時的「乾淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate）」，主要差異僅在於以分鐘或小時計算。
而一般業界常見的CADR測試都是在只有28.5m³的狹小檢測室內進行測試，為時20分鐘、採用1個感應器、測試3種懸浮微粒，再計算追蹤該空氣清淨機過濾空氣的速度。
這樣的評測中並無法看出空氣清淨的品質，但是在真實居家環境中，過濾品質對於我們來說比起速度更為重要。下列就是對於空氣清淨品質會造成顯著影響的幾個可能原因：
- 清潔質量：是否有自動感應與過濾的功能？是否符合HEPA H13標準全機密封以防細微顆粒外洩？是否能有效且持續的消滅室內空氣中的甲醛？
- 即時響應：有多少個實時感應器偵測室內空氣狀況？是否具備甲醛感測器？是否可以偵測到小至PM0.1的空氣污染顆粒？
- 房間覆蓋率：是否有在更符合室內環境的空間做評測（如 POLAR 實驗）？是否有氣流倍增科技技術能將乾淨空氣傳送至室內每個角落？
打破三個常見迷思
其實我們日常中還有一些有關空氣品質與空氣清淨機的迷思，都會影響選購機器時常被忽略的細節。
一、CASR/CADR愈⾼意味機器愈有效？
CASR/CADR只能反應機器運作的效率，但卻無法完整的呈現淨化品質。例如，兩台數值相同的空氣清淨機，一台有做到全機密封、另一台卻密封不良，會發現一些顆粒較小的污染物可能隨著機器運作而被排放出來，導致污染物不斷累積聚集、空氣越來越髒。但若是符合 H13 HEPA 標準完全密封，就能有效將污染物牢牢鎖住、不造成二次空氣污染，防止受污染空氣繞過濾網將污染物帶回室內。
二、甲醛只存在於新房中？
很多人以為甲醛只會存在於「裝潢、油漆」等新居環境，但根據實測調查，有近45%裝潢在3~15年之久後仍可被偵測出甲醛超標情況，尤其在天氣悶熱時更會讓傢俱、建材中的甲醛開始釋放，影響使用者健康。為了有效解決此問題，空氣清淨機是否具備捕捉並消滅甲醛的功能與技術就非常重要。
三、⾼省電等級（EE）意味著物有所值？
有些廠商可能犧牲效能來符合等級，但更重要的還是效益。一台好的空氣清淨機除了看效能之外，還要留意吹出的乾淨空氣是否有效地被吹送至房間每一個角落，否則，乾淨空氣若只能圍繞在機器附近，再怎麼有效率也無益於家中的空氣品質。
以Dyson為例，他們特別與專業實驗團隊打造「POLAR實驗室」，以貼近實際家庭環境的方式在角落位置擺放空氣清淨機，由9個感應器持續收集全室空氣品質數據，確保空氣清淨機能即時自動反應，並將淨化的空氣吹送至房間內每個角落。
多方面評估效能與品質，選購最符合需求的黃金空氣清淨機
綜合上述，要挑選一台優良的空氣清淨機，要考慮的點包括：
- 是否可以傳遞和循環清潔空氣，達到全屋淨化？
- 是否全機完全密封符合HEPA H13標準，不會將污染物洩漏回空氣中？
- 是否可以持續消滅甲醛？
- 是否能夠捕捉病毒、細菌和過敏原？以及99.95%的超細顆粒？
- 是否能感知污染並對您不斷變化的室內環境做出反應？
這些黃金法則將能幫助消費者在「CADR」/「CASR」和省電等級「EE」等公定標準之外，更全方位的挑選有效且高品質的空氣清淨機。這也是為什麼像Dyson這樣的品牌，投入了許多資源不斷更新科技技術，透過如全室循環、全機密封HEPA H13過濾、Sense, Capture & Project、POLAR測試⽅法、Air Multiplier™ 氣流倍增科技、甲醛消滅技術、獨特運算系統與四種感應器等實驗法與應用技術，提升空氣清淨機的淨化質量，也帶給消費者更多評比的思考點。
下一次在挑選空氣清淨機時，建議除了「CADR」/「CASR」跟省電等級「EE」之外，不妨多看多比較，以這套「黃金法則」挑選最適合自己的空氣清淨機！
高性能空氣清淨機選擇指南：https://bit.ly/3t9oxGS