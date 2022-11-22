國軍管理問題未從根本改善，「義務役延長為一年」反而更加打擊士氣系統

近日公民團體「經濟民主連合」召開記者會，對於兵役制度提出改革構想，希望能帶動台灣各界討論台灣未來兵役制度的方向。經濟民主連合智庫召集人賴中強提出在一年役期的前提之下，以多元而公平的方式讓義務役得到合理而有效的訓練，同時輔以改革軍隊的配套措施，強化國防戰力。

「經濟民主連合」點出問題關鍵

「經濟民主連合」的主張引起各界的熱烈討論。這些建言是否為今日台灣國防的最佳解，固然是有討論的空間，但是「經濟民主連合」在記者會上指出一個非常重要的關鍵，那就是「兵役改革不應簡化為『義務役延長為一年』的直線反應動作」。

事實上，關於義務役一年役期的訓練及管理、後備役教召是否能有相應的改善，始終是各方有識者關切、討論的焦點。隨著未來可能延長役期、後備役擴大教召、恢復全面徵兵等趨勢，這方面的議題勢必引發台灣公眾更熱烈的討論。

國防部始終諱言這方面的問題

儘管國防部方面保證一切都在規劃之中、相關疑慮都有妥善的因應，但是這些制式回應是否能讓公眾、乃至於軍中信服，則是讓人質疑的。

為什麼呢？眾所周知今日的軍隊無論在觀念、管理、訓練等方面都存在問題，尤其是最多義務役入伍的陸軍，問題最為嚴重。在相關問題沒有根本上的改善之前，這當然會影響到年輕世代入伍的意願及後備役的士氣。

筆者不揣冒眛就若干問題提出個人看法，作為拋磚引玉，這些問題如下：

一、軍方的內部管理問題，是否得到真正的改善？

之前媒體報導，監委王美玉、趙永清調查陸軍269旅兩位志願役軍士官結束生命的不幸悲劇，發現「軍中存在斥責怒罵的領導管理文化和不當管教等問題」。監委趙永清感嘆「本案的查案過程令他想起40年前當預官的經驗，充斥形式主義、怒斥管理文化、官兵自購維修料件等情況，『想不到40年後還是如此，感受很深』」。