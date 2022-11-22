卡達世界盃開踢：除了是梅西、C羅最後一戰，本屆還有哪些觀戰亮點？

2022年國際足總世界盃（FIFA World Cup）將於11月20日至12月18日在卡達（Qatar）熱烈登場。睽違四年，世足賽開踢讓世界各地的球迷都引頸期盼，這次比賽總共有32個國家參加，首先分為A至H共八個小組進行比賽，其中前兩名則將晉級16強淘汰賽（tournament）。

2022 世足看點

比賽場館

每逢這類國際型的賽事都是主辦國展現國力的大好機會，卡達也不例外。本屆世足一共有8大場館（venue），其中最具代表性的，就是由西班牙的Fenwick Iribarren建築事務所操刀設計，並利用貨櫃構築而成的「974體育場」。該體育場最特別的地方是在世界盃結束後，能夠全數拆除、回收，十分的環保。

兩個「第一次」

本屆世足賽另一個引人注目的地方，就是有著兩個「第一次」。第一個第一次是本屆賽事是疫情爆發以來第一個「不採取防疫限制」的大型運動賽事，大會規章中雖然有要求選手與相關人員每隔一天進行採檢檢測，但也只屬於「建議」事項。

而另一個第一次，則是本屆賽事是首度破天荒於冬季舉行的世足賽事。國際足球總會於2014年表示，這是因為卡達夏季的氣溫會飆至攝氏50度，若於夏季舉辦，對球員或球迷來說都很危險，所以才特地將賽程改到有著25度舒適平均溫度的11至12月。

不過這樣的更動，也剛好使得賽事強碰到正在舉行的歐洲足球賽季，也因此迫使英超、法甲、西甲、德甲、義甲等賽事得在世足前一週停賽。

第二次在亞洲舉辦的世足

另外，這次於卡達舉辦的世界盃是首度在阿拉伯世界（Arab world）舉行的賽事，更是繼日本、韓國於2002年聯合主辦後，第二次由亞洲國家主辦的世界盃足球賽。

明星球員大整理

接下來，就讓我們來看看今年各國代表隊會出戰的有哪些明星球員吧。這屆賽事之所以特別是因為是許多老手宣布參加的最後一屆。此外，這屆賽事更是匯集了許多未來的足球新星，趕快來一探究竟這屆賽事有什麼精彩的球員參與吧。

最後一役！梅西 Lionel Messi（阿根廷國家足球隊）

Photo Credit: AP / 達志影像

本屆世足將是阿根廷球王梅西（Lionel Messi）的最後一役。本屆世界盃是今年35歲的他的第五度參加賽。

先前賽事中，他的最佳成績是2014年曾率領阿根廷拿下亞軍，上一屆2018年賽事，他們則是遺憾地在16強就被淘汰出局，究竟梅西的「最後一舞」能不能如願為阿根廷再奪得一次冠軍，無疑是本屆賽事各界關注的一大焦點。

C羅 Cristiano Ronaldo（葡萄牙國家足球隊）

Photo Credit: AP / 達志影像

葡萄牙隊的球星C羅（Cristiano Ronaldo）和梅西一樣本屆世界盃為其第五度參賽。有著五座金球獎、五屆歐冠冠軍、和一次歐國盃冠軍等超強頭銜的他，本次表現也是備受外界矚目。不過，由於C羅今年已屆37歲，在運動員中已屬高齡，這次也有傳言指出這可能是他最後一次參加世界盃。

內馬爾 Neymar（巴西國家足球隊）

Photo Credit: Reuters / 達志影像

巴西隊強將內馬爾（Neymar）本次的出賽也相當受到外界關注。不過在先前他曾透露，這屆有可能會是自己最後一次參賽，這是因為他近期遭受了龐大的壓力與質疑，不確定自己有沒有足夠意志力繼續撐下去，且巴西總教練泰特（Tite）也確認將在本屆的卡達世界盃後卸任，他不知道自己會不會被下一任教練喜愛。

內馬爾表示：「我會把每一場比賽當作最後一場，因為你不知道明天會發生什麼事。」

孫興慜 손흥민／Son Heung-min（韓國國家足球隊）

Photo Credit: Reuters / 達志影像

讓我們將目光移到亞洲，這屆亞洲隊伍中也有許多不容忽視的強將，像是30歲的韓國歐巴「孫興慜」就十分受到注目。

不過先前在歐洲冠軍聯賽（Champions League）為英超托登罕熱（Tottenham Hotspur）作為前鋒效力的他，11月初時曾在一場賽事與法甲馬賽（Olympique de Marseille）球員姆貝巴空中相撞而受傷，所幸他提前完成了臉部的手術，才確定可以如願代表國家參加世界盃。

基利昂・姆巴佩 Kylian Mbappé（法國國家足球隊）

Photo Credit: Reuters / 達志影像

上一屆2018年於俄羅斯世界盃幫法國奪得冠軍，現年23歲的年輕新勢力球員基利昂・姆巴佩，究竟這屆賽事是否能再度帶領球隊尋求衛冕，也是深受外界關注的話題。

這位年輕前鋒速度快、爆發力也強，外界看好他有望成為繼梅西、C羅退役後稱霸球場的王者，也預測他這屆若能再次幫助法國隊贏球，很有機會能贏得生涯首座金球獎（Ballon d’Or）。

佩德里 Pedri / Pedro Gonzalez Lopez（西班牙國家足球隊）

Photo Credit: Reuters / 達志影像

除了以上介紹的幾位足球強將、巨星以外，許多今年首度上場的新秀也是相當受到外界關注。其中，西班牙隊的年輕新秀佩德里更是受到外界看好，被譽為近年來球壇最亮眼的新星。

這位足球金童去年在金球獎上曾獲頒為最優秀年輕球員，也拿下象徵21歲以下最優秀球員的「科帕獎」（Trophy Kopa），更榮獲歐洲足球金童獎。外界都相當期待他能否在這屆賽事像法國隊的基利昂・姆巴佩一樣透過世界盃的表現橫空出世。

本屆五大新規則

本屆世界盃另一個引人注目的地方在於規則部分新增了不少，VoiceTube在這邊為大家整理其中最大變動的「五大新規則」。